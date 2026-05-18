എയർ ഷോയ്ക്കിടെ കൂട്ടിയിടിച്ച് യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ; 4 പേർ അദ്ഭുതകരമായി രക്ഷപ്പെട്ടു
കൂട്ടിയിടിക്കുന്നതും ക്രൂ അംഗങ്ങൾ വിമാനത്തിൽ നിന്ന് പുറത്ത് കടക്കാൻ പാരച്യൂട്ടുകൾ തുറക്കുന്നതുമായ വീഡിയോ പുറത്തു വന്നിട്ടുണ്ട്. വിമാനങ്ങൾ തകർന്ന് നിലം പതിക്കുമ്പോൾ ഒരു തീഗോളം പുറകിൽ നിന്ന് പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്നതും കാണാം.
Published : May 18, 2026 at 1:11 PM IST
വാഷിങ്ടണ്: പടിഞ്ഞാറൻ ഐഡഹോയിലെ മൗണ്ടൻ ഹോം വ്യോമസേന താവളത്തിൽ എയർ ഷോയ്ക്കിടെ രണ്ട് നാവികസേന വിമാനങ്ങൾ കൂട്ടിയിടിച്ചു. അപകടത്തിൽ വിമാനങ്ങളിലുണ്ടായിരുന്ന നാല് ജീവനക്കാർ അദ്ഭുതകരമായി രക്ഷപ്പെട്ടു.
യുഎസ് നേവിയുടെ ഇഎ-18ജി ഗ്രോളർ വിമാനങ്ങളാണ് അഭ്യാസപ്രകടനത്തിനിടെ അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത്. ആകാശത്തുവച്ച് കൂട്ടിയിടിച്ച് തകർന്നുവീഴുന്ന രണ്ട് കൂറ്റൻ യുദ്ധവിമാനങ്ങളുടെ ദൃശ്യങ്ങൾ ഭീതിജനകമാണ്. പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്നതിന് തൊട്ടുമുൻപ് ആകാശത്ത് വിരിഞ്ഞ നാല് പാരച്യൂട്ടുകൾ ഹോളിവുഡ് സിനിമകളെ വെല്ലുന്ന കാഴ്ചയായി. ഐഡഹോ സംസ്ഥാനത്താണ് സംഭവം.
അത്യാധുനിക സംവിധാനങ്ങളുടെ സഹായത്തോടെയാണ് നാല് ജീവനക്കാരും രക്ഷപ്പെട്ടത്. സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ ഇതിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ വലിയ തോതിൽ വൈറലാണ്. വാഷിങ്ടണിലെ വിഡ്ബി ഐലൻഡിലുള്ള ഇലക്ട്രോണിക് അറ്റാക്ക് സ്ക്വാഡ്രൺ 129ലെ വിമാനങ്ങളാണിവ. കൂട്ടിയിടിയെക്കുറിച്ച് ഉന്നതതല അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ചതായി യുഎസ് പസഫിക് ഫ്ലീറ്റ് നാവികസേന വക്താവ് കമാൻഡർ അമേലിയ ഉമയം മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് വ്യക്തമാക്കി.
പാരച്യൂട്ട് വഴി സുരക്ഷിതമായി താഴെയിറങ്ങിയ നാല് പേരുടെയും ആരോഗ്യനില തൃപ്തികരമാണ്. നിലവിൽ ഇവർ യുഎസ് സൈന്യത്തിൻ്റെ പ്രത്യേക ആശുപത്രിയിൽ വിദഗ്ധ നിരീക്ഷണത്തിലാണ്. പരിക്കുകൾ ഗുരുതരമല്ലെന്നാണ് സൈനിക വൃത്തങ്ങൾ നൽകുന്ന സൂചന. ആശുപത്രി അധികൃതർ ഇവർക്ക് മികച്ച ചികിത്സ നൽകുന്നുണ്ട്.
അടച്ചുപൂട്ടി വ്യോമസേന താവളം
കൂട്ടിയിടിക്ക് പിന്നാലെ വ്യോമസേന താവളം പൂർണമായി അടച്ചുപൂട്ടി. കൂടുതൽ അപകടങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് നടപടി. അവശേഷിക്കുന്ന എയർ ഷോ പരിപാടികൾ അധികൃതർ റദ്ദാക്കി. ഐഡഹോയുടെ തലസ്ഥാനമായ ബോയ്സിയിൽനിന്ന് 80 കിലോമീറ്റർ അകലെയാണ് ഈ വ്യോമസേന താവളം സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്. ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ അഭ്യാസപ്രകടനങ്ങൾ കാണാനായി ഇവിടെ തടിച്ചുകൂടിയിരുന്നു.
വലിയ ദുരന്തം ഒഴിവായതിൻ്റെ ആശ്വാസത്തിലാണ് ജനങ്ങൾ. എയർ ഷോയിൽ പങ്കെടുത്ത മറ്റാർക്കും ഇതുവരെ പരിക്കുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. കാഴ്ചക്കാർ പൂർണമായും സുരക്ഷിതരാണെന്ന് പൊലീസ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. പ്രദേശത്ത് കർശന സുരക്ഷ ഏർപ്പെടുത്തി. വ്യോമയാന വിഭാഗവും അഗ്നിരക്ഷാ സേനയും ചേർന്നാണ് രക്ഷാപ്രവർത്തനം ഏകോപിപ്പിച്ചത്.
എന്താണ് ഇഎ-18ജി ഗ്രോളർ?
അമേരിക്കൻ നാവികസേനയുടെ കരുത്തുറ്റ പോർവിമാനങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഇഎ-18ജി ഗ്രോളർ. ശബ്ദത്തേക്കാൾ വേഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന യുദ്ധവിമാനങ്ങളാണിവ. പ്രധാനമായും ശത്രുക്കളുടെ ആശയവിനിമയ സംവിധാനങ്ങൾ തകർക്കാനാണ് ഇവ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇലക്ട്രോണിക് യുദ്ധമുറകളിൽ ലോകത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച റേഞ്ച് ഉള്ള വിമാനങ്ങളിലൊന്നായാണ് ഗ്രോളറിനെ കണക്കാക്കുന്നത്. കോടികൾ വിലമതിക്കുന്ന രണ്ട് യുദ്ധവിമാനങ്ങളാണ് അഭ്യാസപ്രകടനത്തിനിടെ ആകാശത്തുവച്ച് കൂട്ടിയിടിച്ച് തകർന്നത്. തകർന്ന വിമാനങ്ങളുടെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ പൂർണമായി നീക്കം ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ തുടരുകയാണ്. അപകടത്തെക്കുറിച്ച് പെൻ്റഗൺ വിശദാംശങ്ങൾ തേടിയിട്ടുണ്ട്.
തുടർനടപടികൾ
അപകടത്തിൻ്റെ യഥാർത്ഥ കാരണം കണ്ടെത്താൻ പ്രത്യേക വിദഗ്ധ സംഘത്തെ അധികൃതർ നിയോഗിച്ചു. വിമാനങ്ങളുടെ സാങ്കേതിക തകരാറാണോ അതോ പൈലറ്റുമാർക്ക് സംഭവിച്ച പിഴവാണോ എന്ന് വിശദമായി അന്വേഷിക്കും. വിശദമായ ശാസ്ത്രീയ അന്വേഷണത്തിന് ശേഷമേ കാരണം വ്യക്തമാകൂ. വിമാനങ്ങളുടെ ബ്ലാക്ക് ബോക്സ് പരിശോധിക്കാൻ പ്രത്യേക സംഘം തീരുമാനിച്ചു. വലിയൊരു ദുരന്തമാണ് പൈലറ്റുമാരുടെ സമയോചിതമായ ഇടപെടൽ വഴി ഒഴിവായത്.
സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ ശക്തമാക്കിയ ശേഷമേ ഇനി ഇത്തരം പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് സേനാ തലവൻ വ്യക്തമാക്കി. വ്യോമയാന ചരിത്രത്തിൽ അപൂർവ്വമായാണ് ഇത്തരം വലിയ അപകടങ്ങളിൽ ജീവഹാനി പൂർണമായും ഒഴിവാകുന്നത്. നാവികസേനയുടെ സമീപകാല ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സാമ്പത്തിക നാശനഷ്ടമാണ് ഈ ഭയാനകമായ അപകടത്തിലൂടെ രാജ്യത്തിന് സംഭവിച്ചത്. ഭാവിയിൽ ഇത്തരം അപകടങ്ങൾ ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ പ്രതിരോധ വകുപ്പ് പുതിയ മാർഗനിർദേശങ്ങൾ ഉടൻ പുറത്തിറക്കും.
