ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിൽ വീണ്ടും സംഘർഷം; 2 ഇറാൻ എണ്ണക്കപ്പലുകൾ തകർത്ത് അമേരിക്ക

കടലിടുക്ക് വീണ്ടും തുറക്കുന്നതിനും ആണവപദ്ധതികൾ വെട്ടിച്ചുരുക്കുന്നതിനുമുള്ള കരാർ സംബന്ധിച്ച് ഇറാൻ്റെ പ്രതികരണത്തിനായി കാത്തിരിക്കുകയാണ് വാഷിങ്ടൺ

US forces disable two Iranian oil tankers aggravating Gulf tensions (ANI)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : May 9, 2026 at 9:13 AM IST

അബുദബി: ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിൽ ഇറാൻ സേനയുമായുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലിന് പിന്നാലെ ഒമാൻ ഉൾക്കടലിൽ രണ്ട് ഇറാൻ എണ്ണക്കപ്പലുകൾ കൂടി അമേരിക്കൻ സേന തകർത്തു. ഉപരോധം മറികടന്ന് ഇറാൻ തുറമുഖത്ത് പ്രവേശിക്കാൻ ശ്രമിച്ച കപ്പലുകൾക്ക് നേരെയാണ് അമേരിക്ക ആക്രമണം നടത്തിയത്. ഇതിനിടെ യുഎഇക്ക് നേരെ ഇറാൻ നടത്തിയ മിസൈൽ, ഡ്രോൺ ആക്രമണങ്ങളിൽ മൂന്ന് പേർക്ക് പരിക്കേറ്റതായും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്.

നിലവിലുള്ള വെടിനിർത്തൽ ധാരണ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അമേരിക്ക പറയുമ്പോഴും ഇത്തരം ആക്രമണങ്ങൾ അതിന് മങ്ങലേൽപ്പിക്കുകയാണ്. കടലിടുക്ക് വീണ്ടും തുറക്കുന്നതിനും ആണവപദ്ധതികൾ വെട്ടിച്ചുരുക്കുന്നതിനുമുള്ള കരാർ സംബന്ധിച്ച് ഇറാൻ്റെ പ്രതികരണത്തിനായി കാത്തിരിക്കുകയാണ് വാഷിങ്ടൺ. ഇറാനിൽ നിന്ന് മികച്ചൊരു നിർദേശം വൈകാതെ ലഭിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായി യുഎസ് സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി മാർക്കോ റുബിയോ വ്യക്തമാക്കി.

എംടി സീ സ്റ്റാർ ത്രീ, എംടി സെവ്ദ എന്നീ എണ്ണക്കപ്പലുകളാണ് അമേരിക്കൻ നാവികസേന തകർത്തത്. യുഎസ്എസ് ജോർജ് എച്ച്ഡബ്ലിയു ബുഷ് (സിവിഎൻ 77) വിമാനവാഹിനിക്കപ്പലിൽ നിന്നുള്ള യുഎസ് നേവിയുടെ എഫ്/എ-18 സൂപ്പർ ഹോർനെറ്റ് വിമാനങ്ങൾ കപ്പലുകളുടെ പുകക്കുഴലുകളിലേക്ക് കൃത്യതയോടെ ബോംബിടുകയായിരുന്നു എന്ന് അമേരിക്കൻ സെൻട്രൽ കമാൻഡ് (സെൻ്റ്കോം) വ്യക്തമാക്കി. ഇതിന് മുൻപ് മെയ് ആറിന് യുഎസ്എസ് എബ്രഹാം ലിങ്കൺ (സിവിഎൻ 72) വിമാനവാഹിനിക്കപ്പലിൽ നിന്നുള്ള പോർവിമാനം എംടി ഹസ്ന എന്ന ഇറാൻ കപ്പലിൻ്റെ ചുക്കാൻ പൂർണമായി തകർത്തിരുന്നു.

20 എംഎം പീരങ്കി ഉപയോഗിച്ചായിരുന്നു ആക്രമണം. ഇതോടെ മൂന്ന് കപ്പലുകളുടെയും ഇറാനിലേക്കുള്ള യാത്ര മുടങ്ങി. കപ്പലുകൾക്ക് മേലുള്ള അമേരിക്കൻ ഉപരോധം കർശനമായി തുടരുമെന്ന് സെൻ്റ്കോം കമാൻഡർ അഡ്മിറൽ ബ്രാഡ് കൂപ്പർ പറഞ്ഞു. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഇതുവരെ 57 വാണിജ്യ കപ്പലുകളുടെ യാത്ര അമേരിക്ക വഴിതിരിച്ചുവിട്ടു. ഇറാൻ തുറമുഖങ്ങളിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്നതും അവിടേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതുമായ 70ലധികം ടാങ്കറുകൾ അമേരിക്ക തടഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 13 ബില്യൺ ഡോളറിലധികം വിലമതിക്കുന്ന 166 ദശലക്ഷം ബാരൽ ഇറാനിയൻ എണ്ണ കടത്താൻ ശേഷിയുള്ളവയാണ് ഈ കൂറ്റൻ വാണിജ്യ കപ്പലുകൾ.

തുടരുന്ന ശീതസമരം

ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിൽ മൂന്ന് അമേരിക്കൻ നാവികസേനാ കപ്പലുകൾക്ക് നേരെ ഇറാൻ നടത്തിയ ആക്രമണ ശ്രമങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ പരാജയപ്പെടുത്തിയെന്നും ഇതിന് മറുപടിയായി ഇറാൻ്റെ സൈനിക കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ആക്രമണം നടത്തിയെന്നും അമേരിക്കൻ സേന അറിയിച്ചു. അറേബ്യൻ കടലിൽ ഉപരോധത്തിന് പിന്തുണയുമായി യുഎസ്എസ് ട്രക്സ്റ്റൺ (ഡിഡിജി 103), യുഎസ്എസ് റഫേൽ പെരാൾട്ട (ഡിഡിജി 115), യുഎസ്എസ് മേസൺ (ഡിഡിജി 87) എന്നീ കപ്പലുകൾ അമേരിക്ക നിലവിൽ വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട്.

അതേസമയം അമേരിക്കൻ ആക്രമണത്തിൽ ഒരു കാർഗോ കപ്പലിന് തീപിടിക്കുകയും ഒരു നാവികൻ കൊല്ലപ്പെടുകയും 10 പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തതായി ഇറാൻ മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. യുഎസ് ലക്ഷ്യമിട്ട രണ്ട് കപ്പലുകളിൽ ഒന്നാണോ ഇതെന്ന കാര്യം വ്യക്തമല്ല. ഇതിനിടെ യുഎഇ പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയവും ഇറാനെതിരെ രംഗത്തെത്തി. ഇറാൻ തൊടുത്തുവിട്ട രണ്ട് ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലുകളും മൂന്ന് ഡ്രോണുകളും വ്യോമപ്രതിരോധ സംവിധാനം നേരിട്ടെങ്കിലും ആക്രമണത്തിൽ മൂന്ന് പേർക്ക് പരിക്കേറ്റതായി അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.

ഫെബ്രുവരി 28ന് അമേരിക്കയും ഇസ്രയേലും യുദ്ധം ആരംഭിച്ചതുമുതൽ ആഗോള ഊർജ വിതരണത്തിലെ നിർണായക പാതയായ ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് ഇറാൻ ഏറെക്കുറെ പൂർണമായി തന്നെ തടസപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഇതോടെ ഇന്ധനവില കുത്തനെ ഉയരുകയും അത് ലോക വിപണിയെ സാരമായി ബാധിക്കുകയും ചെയ്തു. അമേരിക്കക്കാരെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയാൽ അവരെ തകർക്കുമെന്ന് മാർക്കോ റുബിയോ മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് പ്രഖ്യാപിച്ചു.

നയതന്ത്ര പ്രതിസന്ധിയും എണ്ണച്ചോർച്ചയും

അമേരിക്കയുടെ കടന്നാക്രമണത്തെ ഇറാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി അബ്ബാസ് അരാഗ്‌ചി രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ചു. നയതന്ത്ര പരിഹാരത്തിനുള്ള സാധ്യതകൾ രൂപപ്പെടുമ്പോഴെല്ലാം അമേരിക്ക അവിവേകപരമായ സൈനിക സാഹസങ്ങൾക്ക് മുതിരുകയാണെന്ന് അദ്ദേഹം എക്സിൽ കുറിച്ചു. എന്നാൽ ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള കരാർ ഇറാൻ അംഗീകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ പൂർണതോതിലുള്ള ബോംബിങ് പുനരാരംഭിക്കുമെന്ന് യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. പ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കാൻ പകലും രാത്രിയും അമേരിക്കയുമായും ഇറാനുമായും നിരന്തരം സമ്പർക്കം പുലർത്തുന്നുണ്ടെന്ന് പാകിസ്ഥാൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഷെഹ്ബാസ് ഷെരീഫ് അറിയിച്ചു.

വാണിജ്യ കപ്പലുകളെ നിയന്ത്രിക്കാനും നികുതി ചുമത്താനും 'പേർഷ്യൻ ഗൾഫ് സ്ട്രെയിറ്റ് അതോറിറ്റി' എന്ന പേരിൽ ഇറാൻ പുതിയ ഏജൻസി രൂപീകരിച്ച നടപടി അംഗീകരിക്കാനാകില്ലെന്ന് മാർക്കോ റുബിയോ പറഞ്ഞു. ലോകത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ജലപാത ഇറാൻ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ലോകരാജ്യങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുമോ എന്നും അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു.

ഇതിനിടെ ഇറാൻ്റെ പ്രധാന ക്രൂഡ് കയറ്റുമതി കേന്ദ്രമായ ഖാർഗ് ദ്വീപിന് പടിഞ്ഞാറ് പേർഷ്യൻ ഗൾഫിൽ വലിയ രീതിയിലുള്ള എണ്ണച്ചോർച്ച ഉപഗ്രഹ ചിത്രങ്ങൾ വഴി കണ്ടെത്തി. 71 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ വിസ്തൃതിയിലുള്ള എണ്ണച്ചോർച്ചയിലൂടെ 80,000ത്തോളം ബാരൽ എണ്ണ കടലിൽ കലർന്നിട്ടുണ്ടാകാമെന്നാണ് വിലയിരുത്തലെന്ന് വിൻഡ്‌വാർഡ് എഐ സിഇഒ അമി ഡാനിയൽ പറഞ്ഞു.

കാറ്റ് പ്രതികൂലമായാൽ ചോർച്ച യുഎഇ, ഖത്തർ, സൗദി അറേബ്യൻ തീരങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെങ്കിലും അത് കരയെ കാര്യമായി ബാധിക്കില്ലെന്ന് ഗ്രീൻപീസ് നിർദേശം നൽകി. എണ്ണ സമ്പന്നമായ പ്രദേശത്തെ പോരാട്ടത്തിൻ്റെ അപകടസാധ്യതയാണിതെന്ന് അമി ഡാനിയൽ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് വഴി സഞ്ചരിച്ച ചൈനീസ് ജീവനക്കാരുള്ള എണ്ണ ടാങ്കറിന് നേരെയും ആക്രമണം ഉണ്ടായതായി റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. മാർഷൽ ഐലൻഡ്സിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ഈ കപ്പലിൽ ആളപായമൊന്നും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല.

ഗതാഗതം തടസപ്പെട്ടിട്ടും ചൈന ഇറാനിൽ നിന്ന് എണ്ണ ഇറക്കുമതി തുടരുകയാണ്. ഇതിനിടെ ഏപ്രിൽ പകുതിയോടെ ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച ഒരു എണ്ണ ടാങ്കർ ഒരു ദശലക്ഷം ബാരൽ അസംസ്കൃത എണ്ണയുമായി ദക്ഷിണ കൊറിയൻ തീരത്തെത്തി. കഴിഞ്ഞ വർഷം തങ്ങളുടെ പെട്രോളിയം ആവശ്യങ്ങളുടെ 60 ശതമാനത്തിലധികം കടലിടുക്ക് വഴി ഇറക്കുമതി ചെയ്ത ദക്ഷിണ കൊറിയ പ്രതിസന്ധി മറികടക്കാൻ പെട്രോളിയം ഉത്പന്നങ്ങളുടെ വില പരിമിതപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

