2.5 മില്യൺ ഡോളർ തട്ടിയെടുത്തു; യുഎസിൽ ഇന്ത്യൻ വംശജൻ്റെ പൗരത്വം റദ്ദാക്കുന്നു
നിക്ഷേപകരിൽ നിന്നും തട്ടിയത് കോടികൾ, പൗരത്വ പ്രക്രിയയില് വിവരങ്ങള് മറച്ച് വച്ചു, 62കാരൻ്റെ പൗരത്വം റദ്ദാക്കാനൊരുങ്ങി ട്രംപ് ഭരണകൂടം, പരമാവധി ശിക്ഷ നേരിടുമെന്ന് നീതിന്യായ വകുപ്പ്.
Published : May 9, 2026 at 12:12 PM IST
ന്യൂയോർക്ക്: നിക്ഷേപകരിൽ നിന്ന് 2.5 മില്യൺ ഡോളർ തട്ടിയെടുത്ത കേസിൽ ഇന്ത്യൻ വംശജനായ 62കാരൻ്റെ പൗരത്വം അമേരിക്ക റദ്ദാക്കുന്നു. സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പ് വിവരങ്ങൾ മറച്ചുവച്ച് നിയമവിരുദ്ധമായി അമേരിക്കൻ പൗരത്വം നേടിയ ഇൽനോയിസ് കുക്ക് കൗണ്ടിയിലെ ദേബാഷിഷ് ഘോഷ് എന്ന വ്യക്തിക്കെതിരെയാണ് നടപടി. ഇയാൾ ഉൾപ്പെടെ വിവിധ കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ട 12 പേരുടെ പൗരത്വം രാജ്യാന്തര തലത്തിൽ റദ്ദാക്കുന്നതിനുള്ള നിയമനടപടികൾ അമേരിക്കൻ നീതിന്യായ വകുപ്പ് ആരംഭിച്ചു.
വിവരങ്ങൾ മറച്ചുവച്ചു
1991 മുതൽ വിവിധ വിസകളിൽ അമേരിക്കയിൽ തുടർച്ചയായി എത്തിയിരുന്ന ദേബാഷിഷ് ഘോഷ് 2012ലാണ് രാജ്യത്ത് പൗരത്വം നേടിയത്. വിമാനങ്ങളുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്കായി ഒരു കേന്ദ്രം നിർമിക്കാനെന്ന് വിശ്വസിപ്പിച്ച് വിവിധ നിക്ഷേപകരിൽ നിന്നായി ഇയാൾ 2.5 മില്യൺ യുഎസ് ഡോളർ സമാഹരിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ കേന്ദ്രം നിർമിക്കുന്നതിന് പകരം ഈ ഫണ്ട് ഇയാൾ വകമാറ്റുകയും നിക്ഷേപകരെ ഒന്നടങ്കം വഞ്ചിക്കുകയും ചെയ്തു.
പിന്നീട് പൗരത്വത്തിനായി അപേക്ഷ നൽകുമ്പോഴും അതിൻ്റെ അഭിമുഖ സമയത്തും ഇയാൾ ഈ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ അമേരിക്കൻ അധികൃതരിൽ നിന്നും പൂർണ്ണമായും മറച്ചുവച്ചു. തനിക്കെതിരെ യാതൊരുവിധ ക്രിമിനൽ കേസുകളുമില്ലെന്നും ആ കേസുകളുടെ പേരിൽ ഇതുവരെ അറസ്റ്റിലായിട്ടില്ലെന്നുമായിരുന്നു ഇയാൾ അധികൃതരെ ധരിപ്പിച്ചത്. പൗരത്വം ലഭിച്ച ശേഷവും ഘോഷ് സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പുകൾ തുടർന്നിരുന്നു. ഫണ്ടിൻ്റെ യഥാർഥ വിവരങ്ങളും സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ സ്ഥാനവും സംബന്ധിച്ച് ഇയാൾ നിക്ഷേപകർക്ക് തുടർച്ചയായി തെറ്റായ വിവരങ്ങളാണ് നൽകിയിരുന്നത്.
നടപടി ഇമിഗ്രേഷൻ ആക്ട് പ്രകാരം
കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ മറച്ചുവയ്ക്കുകയും നിയമവിരുദ്ധമായി പൗരത്വം നേടുകയും ചെയ്തുവെന്നതാണ് നിലവിൽ ഇയാൾക്കെതിരെ ചുമത്തിയിരിക്കുന്ന പ്രധാന കുറ്റം. അമേരിക്കൻ ഇമിഗ്രേഷൻ ആൻഡ് നാഷണാലിറ്റി ആക്ട് പ്രകാരം സർക്കാരിൽ നിന്നും നിർണായക വിവരങ്ങൾ മറച്ചുവയ്ക്കുക, തെറ്റായ വിവരങ്ങൾ നൽകുക, അല്ലെങ്കിൽ നിയമവിരുദ്ധമായ മാർഗങ്ങളിലൂടെ പൗരത്വം നേടുക തുടങ്ങിയവ തെളിഞ്ഞാൽ പൗരത്വം റദ്ദാക്കാനും സർട്ടിഫിക്കറ്റ് തിരിച്ചെടുക്കാനും സർക്കാരിന് പൂർണ്ണ അധികാരമുണ്ട്.
സ്വഭാവദൂഷ്യമില്ലാത്ത വ്യക്തിയായിരിക്കണം പൗരത്വത്തിന് അപേക്ഷിക്കേണ്ടത് എന്ന നിയമം നിലനിൽക്കെ, ഇയാൾ കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുകയും അതിനെക്കുറിച്ച് വ്യാജമൊഴി നൽകുകയും ചെയ്തുവെന്ന് കോടതിയിൽ നൽകിയ പരാതിയിൽ അധികൃതർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
കൂടുതൽ പേർക്കെതിരെ നടപടി
സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പ് നടത്തിയ ദേബാഷിഷ് ഘോഷിന് പുറമെ മറ്റ് 11 പേർക്കെതിരെയും അമേരിക്കൻ നീതിന്യായ വകുപ്പ് പൗരത്വം റദ്ദാക്കാനുള്ള നടപടികൾ വിവിധ അമേരിക്കൻ ജില്ലാ കോടതികളിൽ ഇതിനകം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. തീവ്രവാദ സംഘടനകൾക്ക് സാമ്പത്തികവും അല്ലാത്തതുമായ സഹായം നൽകുക, യുദ്ധക്കുറ്റങ്ങൾ ചെയ്യുക, പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത കുട്ടികളെ ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിക്കുക തുടങ്ങിയ അതീവ ഗുരുതരമായ കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടുള്ളവരാണ് ഈ പട്ടികയിലുള്ളത്.
അമേരിക്കൻ പൗരത്വം ലഭിക്കുന്നതിന് മുൻപാണ് ഇത്തരം കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ഇവർ ചെയ്തത്. എന്നാൽ പൗരത്വ ഫോമുകളിൽ ഇവയെല്ലാം ഇവർ മറച്ചുവച്ചുവെന്ന് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. അമേരിക്കയിലേക്ക് അന്യരാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുമെത്തി പൗരത്വം നേടുന്നവരുടെ എണ്ണം ഗണ്യമായി വർധിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ കർശന നടപടികളിലേക്ക് കടന്നിരിക്കുകയാണ് നീതിന്യായ വകുപ്പ്.
കുരുക്കായി ട്രംപ് ഭരണകൂടം
ലൈംഗിക പീഡനം പോലെയുള്ള ഹീനമായ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ചെയ്യുകയോ തീവ്രവാദത്തിന് പിന്തുണ നൽകുകയോ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് ഒരിക്കലും അമേരിക്കൻ പൗരത്വം ലഭിക്കാൻ പാടില്ലായിരുന്നെന്ന് ആക്ടിങ് അറ്റോർണി ജനറൽ ടോഡ് ബ്ലാഞ്ചെ വ്യക്തമാക്കി. അമേരിക്കൻ ഇമിഗ്രേഷൻ സിസ്റ്റത്തിലെ ഇത്തരം ഗുരുതരമായ വീഴ്ചകൾ പൂർണ്ണമായും തിരുത്താനാണ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ഭരണകൂടം നിലവിൽ നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നത്. സ്വന്തം ക്രിമിനൽ പശ്ചാത്തലം ബോധപൂർവം മറച്ചുവയ്ക്കുകയും തെറ്റായ വിവരങ്ങൾ നൽകി പൗരത്വം നേടുകയും ചെയ്തവർ നിയമത്തിൻ്റെ പരമാവധി ശിക്ഷാ നടപടികൾ നേരിടേണ്ടി വരുമെന്നും അദ്ദേഹം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
നിർണായക വിവരങ്ങൾ റെക്കോഡ് വേഗത്തിലാണ് നീതിന്യായ വകുപ്പ് പരിശോധിക്കുന്നതെന്ന് സിവിൽ ഡിവിഷൻ അസിസ്റ്റൻ്റ് അറ്റോർണി ജനറൽ ബ്രെറ്റ് ഷുമേറ്റ് പ്രതികരിച്ചു. രാജ്യത്തെ പൗരത്വ നടപടികളുടെ ഗൗരവവും സമഗ്രതയും പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് ഇത്തരം മാറ്റങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നത്.
ഈ വ്യക്തികളുടെ അസ്വസ്ഥജനകമായ ക്രിമിനൽ ചരിത്രങ്ങൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഇവർക്ക് ഒരിക്കലും അമേരിക്കൻ പൗരത്വം ലഭിക്കാൻ പാടില്ലായിരുന്നുവെന്ന് നൂറുശതമാനവും ഉറപ്പാണ്. നിയമവിരുദ്ധമായി രാജ്യത്തിൻ്റെ പൗരത്വം നേടിയവരെ കണ്ടെത്താനും അവർക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കാനും നിയമം നൽകുന്ന എല്ലാ സാധ്യതകളും പൂർണ്ണമായും പ്രയോജനപ്പെടുത്തുമെന്നും സിവിൽ ഡിവിഷൻ അസിസ്റ്റൻ്റ് അറ്റോർണി ജനറൽ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
