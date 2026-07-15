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ഇറാഖ് വിടാനൊരുങ്ങി യുഎസ്‌ സൈന്യം; ട്രംപിന്‍റെ നീക്കം ഇറാന്‍ സംഘര്‍ഷത്തിനിടെ

യുഎസ് പ്രസിഡന്‍റ് ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപും ഇറാഖ്‌ പ്രധാനമന്ത്രി അലി അല്‍ സെയിദിയും തമ്മില്‍ വൈറ്റ് ഹൗസില്‍ വച്ചുണ്ടായ കൂടിക്കാഴ്‌ചയിലാണ് തീരുമാനം.

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Secretary of Defense Pete Hegseth, right, welcomes Iraqi Prime Minister Ali al-Zaidi, to the Pentagon, during a ceremony, Tuesday, July 14, 2026, in Washington. (AP)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 15, 2026 at 12:27 PM IST

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വാഷിങ്‌ടണ്‍: അമേരിക്കന്‍ സൈന്യം ഇറാഖില്‍ നിന്നും പിന്മാറുന്നുവെന്ന് അമേരിക്കൻ, ഇറാഖി ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു. 23 വര്‍ഷം മുമ്പ് ഇറാഖിലെത്തിയ സംഘം സെപ്‌റ്റംബര്‍ 30ഓടെ പൂര്‍ണമായും പിന്മാറും. ഇറാനുമായുള്ള അമേരിക്കന്‍ സംഘര്‍ഷമാണ് ഇറാഖില്‍ നിന്നുള്ള പിന്മാറ്റത്തിന് കാരണം.

ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപ് പറഞ്ഞതിങ്ങനെ: 'ഞങ്ങള്‍ക്ക് ഇനി അവിടെ സൈന്യത്തിന്‍റെ ആവശ്യമില്ലെന്ന് കരുതുന്നു, എന്നാല്‍ ആവശ്യമായി വരികയാണെങ്കില്‍ അവരെ സഹായിക്കാൻ ഞങ്ങൾ അവിടെയുണ്ടാകും. എന്നാല്‍ അത് ആവശ്യമായി വരുമെന്ന് ഞങ്ങള്‍ കരുതുന്നില്ലെന്ന്' ട്രംപ് പറഞ്ഞു. യുഎസ് പ്രസിഡന്‍റ് ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപും ഇറാഖ്‌ പ്രധാനമന്ത്രി അലി അല്‍ സെയിദിയും തമ്മില്‍ വൈറ്റ് ഹൗസില്‍ വച്ചുണ്ടായ കൂടിക്കാഴ്‌ചയിലാണ് തീരുമാനം.

ഇറാഖുമായുള്ള സഹകരണം തുടരും: സൈന്യത്തെ പിന്‍വലിക്കുമെങ്കിലും യുഎസ്‌ കമ്പനികള്‍ ഇറാഖിലെ എണ്ണ കേന്ദ്രങ്ങളുമായുള്ള സഹകരണം തുടരും. സൈനിക സാന്നിധ്യം ഇല്ലാതാക്കി സാമ്പത്തിക സാന്നിധ്യം ഉറപ്പാക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം. ഇറാഖില്‍ വന്‍ നിക്ഷേപങ്ങള്‍ നടത്താന്‍ അമേരിക്കന്‍ കമ്പനികള്‍ക്ക് പദ്ധതിയുണ്ട്. ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ ക്രൂഡ് ഓയില്‍ വാതക ശേഖരമുള്ള രാജ്യമാണ് ഇറാഖ്. ഇത് തന്നെയാണ് 2003ലെ അമേരിക്കയുടെ അധിനിവേശത്തിന് കാരണം. സദ്ദാം ഹുസൈന്‍റെ പക്കല്‍ വന്‍ ആയുധ ശേഖരമുണ്ടെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയായിരുന്നു ആക്രമണം. എന്നാല്‍ അത്തരം ആയുധങ്ങളൊന്നും അവിടെ നിന്നും അമേരിക്കയ്‌ക്ക് കണ്ടെത്താനായില്ല.

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അമേരിക്ക ഇറാഖില്‍ അധിനിവേശത്തിന് തുടക്കമിട്ടത് 2003ലാണ്. പിന്നാലെ 2007ല്‍ 1.70 ലക്ഷം യുഎസ്‌ സൈനികര്‍ ഇറാഖിലുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നീട് സദ്ദാം ഹുസൈനെ തൂക്കിലേറ്റിയതിന് പിന്നാലെയാണ് സൈന്യത്തെ ഘട്ടം ഘട്ടമായി യുഎസ്‌ പിന്‍വലിച്ചത്.

2011ല്‍ യുദ്ധത്തിന് തിരശീല വീണു. എന്നാല്‍ ഇറാഖ് സൈനികരെ സഹായിക്കാനും പരിശീലിപ്പിക്കാനും കുറച്ച് സൈനികരെ അവിടെ നിലനിര്‍ത്തി. 2024ല്‍ ഇറാഖും അമേരിക്കയും തമ്മില്‍ സൈനിക കരാറില്‍ ഒപ്പുവച്ചു. ഇതിന്‍റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് യുഎസ് നിലവിലെ സൈന്യത്തെ പിന്‍വലിക്കാന്‍ തയ്യാറാകുന്നത്.

2014ല്‍ ഇസ്‌ലാമിക് സ്റ്റേറ്റിന്‍റെ ഉദയവും സംഘര്‍ഷത്തില്‍ തകര്‍ന്ന പൊലീസിന്‍റെയും സൈനിക യൂണിറ്റുകളുടെയും പുനർനിർമാണം എന്നിവയ്‌ക്കായാണ് സൈന്യത്തെ നിലനിര്‍ത്തിയത്. ഇത് ഇറാഖ് സര്‍ക്കാര്‍ യുഎസിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടതായിരുന്നു. ഇറാഖ് ആവശ്യപ്പെട്ടതിന് പിന്നാലെ 2500 സൈനികരെയാണ് അവിടെ നിലനിര്‍ത്തിയത്. ഇതിന് പിന്നാലെ വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്ക് ശേഷമാണിപ്പോള്‍ മുഴുവന്‍ സൈനികരെയും തിരിച്ച് വിളിക്കാന്‍ യുഎസ്‌ തീരുമാനിച്ചത്.

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TAGGED:

US IRAN CONFLICT
US MILITARY IN IRAQ
DONALD TRUMP
US MILITARY WILL BE OUT OF IRAQ
US MILITARY WILL BE OUT OF IRAQ

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