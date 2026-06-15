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60 തവണ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി, ഒടുവിൽ മിസൈൽ ആക്രമണം; 3 ഇന്ത്യക്കാരുടെ മരണത്തിൽ അമേരിക്കയുടെ വിശദീകരണം

ഇറാനിൽ നിന്നുള്ള എണ്ണ കയറ്റുമതി തടയുന്നതിനായി ഏപ്രിൽ 13 മുതലാണ് അമേരിക്കൻ സൈന്യം ഉപരോധം ആരംഭിച്ചത്

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Secretary of State Marco Rubio (IANS)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 15, 2026 at 12:19 PM IST

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വാഷിങ്ടൺ: ഇറാനെതിരെയുള്ള അമേരിക്കൻ ഉപരോധം മറികടക്കാൻ ശ്രമിച്ച എണ്ണക്കപ്പലിനു നേരെ അമേരിക്കൻ സൈന്യം ആക്രമണം നടത്തിയത് 60ഓളം മുന്നറിയിപ്പുകൾ അവഗണിച്ചതിനെ തുടർന്നാണെന്ന് റിപ്പോർട്ട്. ഒമാൻ ഉൾക്കടലിൽ വച്ച് പലാവു പതാക വഹിച്ച എം/ടി സെറ്റബെല്ലോ എന്ന കപ്പലിനു നേരെയാണ് അമേരിക്കൻ സൈന്യം മിസൈൽ ആക്രമണം നടത്തിയത്. ആക്രമണത്തിൽ മൂന്ന് ഇന്ത്യൻ നാവികർ കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നു.

മുന്നറിയിപ്പുകൾ അവഗണിച്ചു
രഹസ്യമായി ഇറാനിയൻ എണ്ണ കടത്താനും ഉപരോധം മറികടക്കാനും ഉപയോഗിക്കുന്ന കപ്പലാണിതെന്ന് പേരു വെളിപ്പെടുത്താത്ത ഒരു അമേരിക്കൻ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അസോസിയേറ്റഡ് പ്രസിനോട് പറഞ്ഞു. ഉപരോധം മറികടക്കാൻ കപ്പൽ പലതവണ ശ്രമിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിരുന്നു. കപ്പലിൻ്റെ പ്രവർത്തനം തടസപ്പെടുത്തുന്നതിന് മുൻപുള്ള രണ്ടാഴ്ചക്കിടെ ഡസൻ കണക്കിന് തവണ അമേരിക്കൻ സൈന്യം കപ്പലുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തിയിരുന്നു.

എന്നാൽ സൈന്യം നൽകിയ 60ഓളം വാക്കാലുള്ള മുന്നറിയിപ്പുകൾ കപ്പൽ ജീവനക്കാർ പൂർണമായും അവഗണിച്ചു. ഇതിനുപുറമെ, സൈനിക വിമാനങ്ങൾ ഫ്ലെയറുകൾ പ്രയോഗിച്ചും താഴ്ന്നു പറന്നും എട്ട് തവണ നൽകിയ മുന്നറിയിപ്പുകളും കപ്പൽ അധികൃതർ മുഖവിലക്കെടുത്തില്ല. ബുധനാഴ്ച കപ്പലിനു നേരെ വെടിയുതിർക്കുന്നതിന് മുൻപായി രണ്ട് അന്തിമ മുന്നറിയിപ്പുകൾ കൂടി നൽകിയിരുന്നതായും ഉദ്യോഗസ്ഥൻ വ്യക്തമാക്കി.

എഞ്ചിൻ റൂമിൽ മിസൈൽ ആക്രമണം
എം/ടി സെറ്റബെല്ലോ കപ്പലിൻ്റെ എഞ്ചിൻ റൂമിലേക്ക് അമേരിക്കൻ വിമാനം കൃത്യതയാർന്ന ആക്രമണം നടത്തിയതായി ഈ ആഴ്ച ആദ്യം അമേരിക്കൻ സൈന്യം അറിയിച്ചിരുന്നു. ജൂൺ ഒൻപതിന് രാത്രിയാണ് കപ്പലിനു നേരെ ആക്രമണം ഉണ്ടായത്. ആക്രമണം നടത്തുന്നതിന് 15 മിനിറ്റ് മുൻപ് എഞ്ചിൻ റൂമിൽ നിന്ന് പുറത്തുകടക്കാൻ കപ്പൽ ജീവനക്കാർക്ക് നിർദേശം നൽകിയിരുന്നതായി യു.എസ് സെൻട്രൽ കമാൻഡ് പ്രസ്താവനയിൽ വ്യക്തമാക്കി.

60 ദിവസത്തിലേറെയായി ഉപരോധം നിലവിലുണ്ടെന്നും, ഇത് കർശനമായി നടപ്പിലാക്കുമെന്ന കാര്യം ഇതിനകം വ്യക്തമായിരിക്കണമെന്നും പ്രസ്താവനയിൽ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഇറാനിൽ നിന്നുള്ള എണ്ണ കയറ്റുമതി തടയുന്നതിനായി ഏപ്രിൽ 13 മുതലാണ് അമേരിക്കൻ സൈന്യം ഉപരോധം ആരംഭിച്ചത്. ഇതിനുശേഷം എട്ട് കപ്പലുകൾക്ക് നേരെ സമാനമായ രീതിയിൽ സൈന്യം നടപടിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്.

ഇന്ത്യയുടെ ശക്തമായ പ്രതിഷേധം
അമേരിക്കൻ ആക്രമണത്തിലാണ് കപ്പലിലുണ്ടായിരുന്ന മൂന്ന് ഇന്ത്യൻ നാവികർക്ക് ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടത്. പട്നാല സുരേഷ്, ആദിത്യ ശർമ, ശിവാനന്ദ് ചൗരസ്യ എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്. ഒമാൻ നാവികസേനയാണ് കപ്പലിലുണ്ടായിരുന്ന മറ്റ് 21 ഇന്ത്യക്കാരെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയത്. സംഭവത്തിൽ അമേരിക്കയെ ഇന്ത്യ ശക്തമായ പ്രതിഷേധം അറിയിച്ചു.

ന്യൂഡൽഹിയിലെ അമേരിക്കൻ നയതന്ത്ര പ്രതിനിധിയെ വിളിച്ചുവരുത്തിയാണ് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം പ്രതിഷേധം രേഖപ്പെടുത്തിയത്. എന്നാൽ, വാണിജ്യ കപ്പലുകൾ അമേരിക്കൻ സൈന്യത്തിൻ്റെ നിർദേശങ്ങൾ ഉടനടി പാലിക്കണമെന്ന് അമേരിക്കൻ സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി മാർക്കോ റൂബിയോ ഇന്ത്യൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി എസ്. ജയശങ്കറിനോട് വെള്ളിയാഴ്ച വ്യക്തമാക്കി. കടലിടുക്കിൽ സമാധാനവും സുരക്ഷയും നിലനിർത്താനാണ് സൈന്യം ശ്രമിക്കുന്നതെന്നും ശനിയാഴ്ച സ്റ്റേറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് പുറത്തിറക്കിയ ഫോൺ സംഭാഷണത്തിൻ്റെ സംഗ്രഹത്തിൽ പറയുന്നു.

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TAGGED:

MT SETTEBELLO VESSEL ATTACK
US NAVAL BLOCKADE
INDIAN SAILORS KILLED IN US ATTACK
US STRIKE TANKER OFF OMAN
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