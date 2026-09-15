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എണ്ണ ടാങ്കർ ആക്രമണം; ഇറാൻ്റെ വാദം തള്ളി അമേരിക്ക, 13 ഇന്ത്യക്കാരെ രക്ഷപ്പെടുത്തി

കപ്പലിലുണ്ടായിരുന്ന 14 ഇന്ത്യക്കാരിൽ 13 പേരെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു ഇന്ത്യക്കാരനെ കാണാനില്ല

Strait Of Hormuz Conflict El Gaia Tanker Attack Indian Crew Rescue Operation US Military Centcom Response
Representational image (ANI)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 15, 2026 at 6:24 AM IST

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ഫ്ലോറിഡ: ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിൽ എണ്ണ ടാങ്കർ നാവിക മൈനിൽ തട്ടി പൊട്ടിത്തെറിച്ചെന്ന ഇറാൻ്റെ അവകാശവാദം തള്ളി അമേരിക്കൻ സൈന്യം. പനാമയുടെ പതാക വഹിക്കുന്ന 'എൽ ഗയ' എന്ന കപ്പലിന് നേരെ ഇറാൻ മിസൈൽ, ഡ്രോൺ ആക്രമണങ്ങൾ നടത്തുകയായിരുന്നുവെന്ന് യുഎസ് സെൻട്രൽ കമാൻഡ് (സെൻ്റ്കോം) വ്യക്തമാക്കി. കപ്പലിലുണ്ടായിരുന്ന 14 ഇന്ത്യക്കാരിൽ 13 പേരെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

കഴിഞ്ഞ മാസം ഇറാൻ്റെ ഇസ്‌ലാമിക് റെവല്യൂഷണറി ഗാർഡ് കോർപ്സ് (ഐആർജിസി) ഈ കപ്പലിന് നേരെ മിസൈൽ ആക്രമണം നടത്തിയിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് കഴിഞ്ഞ വാരാന്ത്യത്തിൽ വീണ്ടും ആക്രമണമുണ്ടായത്. ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിൽ വച്ച് നാവിക മൈനിൽ തട്ടിയാണ് അപകടമുണ്ടായതെന്ന ഐആർജിസിയുടെ വാദം തികച്ചും തെറ്റാണെന്ന് സെൻ്റ്കോം എക്സ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെ അറിയിച്ചു. ഒമാൻ തീരത്ത് വച്ചാണ് കപ്പലിന് നേരെ ഇറാൻ ഡ്രോൺ ആക്രമണം നടത്തിയത്. നിലവിൽ പ്രവർത്തനരഹിതമായ കപ്പൽ ഒരു പ്രാദേശിക പങ്കാളിയുടെ സഹായത്തോടെ കെട്ടിവലിച്ച് സുരക്ഷിത സ്ഥാനത്തേക്ക് മാറ്റുകയാണെന്നും അമേരിക്കൻ സൈന്യം വ്യക്തമാക്കി.

ഇന്ത്യൻ ജീവനക്കാർ സുരക്ഷിതർ
ആക്രമണത്തിന് ഇരയായ എൽ ഗയ കപ്പലിൽ ആകെ 14 ഇന്ത്യൻ ജീവനക്കാരാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇതിൽ 13 പേരെയും ഇതിനോടകം സുരക്ഷിതമായി രക്ഷപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. കാണാതായ ഒരാൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള തിരച്ചിൽ ഇപ്പോഴും ഊർജിതമായി തുടരുകയാണ്. കാണാതായ ഇന്ത്യൻ നാവികനെ കണ്ടെത്താൻ ഒമാൻ തീരസംരക്ഷണ സേനയുടെയും മറ്റ് അന്താരാഷ്ട്ര ഏജൻസികളുടെയും സഹായം തേടിയിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യക്കാരുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയവും നിരന്തരം ഇടപെടലുകൾ നടത്തുന്നുണ്ട്.

വാണിജ്യ കപ്പലുകളുടെ സുഗമമായ യാത്ര തടസ്സപ്പെടുത്താൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള ഇറാൻ്റെ നുണപ്രചാരണങ്ങളുടെയും ഭീഷണിപ്പെടുത്തലുകളുടെയും മറ്റൊരു ഉദാഹരണമാണ് ഈ വ്യാജ അവകാശവാദമെന്നും സെൻ്റ്കോം കുറ്റപ്പെടുത്തി. ലോകത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സമുദ്ര വ്യാപാര പാതകളിലൊന്നായ ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിൽ തുടർച്ചയായുണ്ടാകുന്ന ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ വലിയ ആശങ്കയാണ് സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് വഴിയുള്ള ചരക്കുനീക്കം തടസ്സപ്പെടുന്നത് ആഗോള വിപണിയിൽ എണ്ണവില വർധിക്കാൻ കാരണമാകുമെന്ന ആശങ്കയും ശക്തമാണ്. അതിനാൽ തന്നെ അമേരിക്കൻ നാവികസേന ഈ മേഖലയിൽ പട്രോളിങ് ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

ഇറാൻ്റെ വാദം
അമേരിക്കൻ സൈന്യത്തിൻ്റെ പ്രതികരണം പുറത്തുവരുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ, എണ്ണ ടാങ്കർ നാവിക മൈനിൽ തട്ടി പൊട്ടിത്തെറിച്ചതായി ഇറാനിയൻ വാർത്താ ഏജൻസിയായ ഫാർസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. ഐആർജിസിയെ ഉദ്ധരിച്ചായിരുന്നു ഈ വാർത്ത. കപ്പലിൽ വലിയ സ്ഫോടനവും തീപിടിത്തവും ഉണ്ടായതായും അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത് പനാമയുടെ പതാകയുള്ള എൽ ഗയ ആണെന്നും ഫാർസ് സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു.

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ഫെബ്രുവരി 28ന് അമേരിക്കയും ഇസ്രയേലും സംയുക്തമായി നടത്തിയ സൈനിക ആക്രമണങ്ങൾക്ക് മറുപടിയായി മാർച്ചിൽ ടെഹ്റാൻ ഈ മേഖലയിൽ ഗതാഗത നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഇതാണ് നിലവിലെ പ്രാദേശിക സംഘർഷങ്ങൾക്ക് തുടക്കമിട്ടത്. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് വാണിജ്യ കപ്പലുകൾക്ക് നേരെയുള്ള ആക്രമണങ്ങൾ വർധിച്ചിരിക്കുന്നത്. പശ്ചിമേഷ്യയിലെ അമേരിക്കൻ സൈനിക വിന്യാസത്തിൻ്റെ ചുമതലയുള്ള സെൻ്റ്കോം സ്ഥിതിഗതികൾ സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിച്ചുവരികയാണ്.

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TAGGED:

STRAIT OF HORMUZ CONFLICT
EL GAIA TANKER ATTACK
INDIAN CREW RESCUE OPERATION
US MILITARY CENTCOM RESPONSE
US IRAN TANKER ATTACK

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