ഇറാനുമായുള്ള പോരാട്ടം; അമേരിക്കൻ മിസൈൽ ശേഖരത്തിൽ വൻ ഇടിവ്
സെൻ്റർ ഫോർ സ്ട്രാറ്റജിക് ആൻഡ് ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്റ്റഡീസ് (സിഎസ്ഐഎസ്) എന്ന ഗവേഷണ സ്ഥാപനമാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ടത്
By ANI
Published : July 30, 2026 at 7:44 AM IST
വാഷിങ്ടൺ: ഇറാനുമായുള്ള സംഘർഷം അഞ്ചാം മാസത്തിലേക്ക് കടക്കവെ അമേരിക്കൻ സൈന്യത്തിൻ്റെ വ്യോമപ്രതിരോധ മിസൈൽ ശേഖരത്തിൽ വൻ ഇടിവെന്ന് റിപ്പോർട്ട്. പശ്ചിമേഷ്യയിലെ സൈനിക നീക്കങ്ങൾ തുടരുന്നതിനൊപ്പം മറ്റ് മേഖലകളിലെ സുരക്ഷാ വെല്ലുവിളികൾ നേരിടാനുള്ള വാഷിങ്ടണിൻ്റെ ശേഷിയെ ഇത് ബാധിക്കുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.
കരുതൽ ശേഖരത്തിൽ വൻ ഇടിവ്
സെൻ്റർ ഫോർ സ്ട്രാറ്റജിക് ആൻഡ് ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്റ്റഡീസ് (സിഎസ്ഐഎസ്) എന്ന ഗവേഷണ സ്ഥാപനമാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ടത്. ഫെബ്രുവരി അവസാനത്തോടെ ആരംഭിച്ച സംഘർഷങ്ങൾക്ക് പിന്നാലെ അമേരിക്ക വൻതോതിൽ പാട്രിയറ്റ്, താഡ് (ടെർമിനൽ ഹൈ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ഏരിയ ഡിഫൻസ്) മിസൈലുകൾ വിന്യസിച്ചിരുന്നു. ഇതാണ് കരുതൽ ശേഖരത്തിൽ വലിയ കുറവുണ്ടാകാൻ കാരണമായത്.
സിഎസ്ഐഎസ് കണക്കുകൾ പ്രകാരം സംഘർഷം ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുൻപ് അമേരിക്കയുടെ പക്കൽ ഏറ്റവും നൂതനമായ രണ്ട് മോഡലുകളിലായി 2200 പാട്രിയറ്റ് മിസൈലുകളും 452 താഡ് മിസൈലുകളുമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. എന്നാൽ നിലവിൽ പാട്രിയറ്റ് മിസൈലുകളുടെ എണ്ണം 827ൽ താഴെയായും താഡ് മിസൈലുകളുടെ എണ്ണം 278ൽ താഴെയായും ചുരുങ്ങി. ശത്രുക്കളുടെ ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവയെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ വച്ച് തന്നെ തകർക്കാൻ ശേഷിയുള്ളവയാണ് ഈ സംവിധാനങ്ങൾ.
മിസൈൽ ശേഖരം കുറയുന്നത് വ്യോമപ്രതിരോധ ദൗത്യങ്ങളിൽ കൂടുതൽ അപകടസാധ്യതകൾ ഏറ്റെടുക്കാൻ വാഷിങ്ടണിനെയും സഖ്യകക്ഷികളെയും നിർബന്ധിതരാക്കുമെന്ന് റിപ്പോർട്ടിൽ മുന്നറിയിപ്പുണ്ട്. ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈൽ പ്രതിരോധത്തിന് പാട്രിയറ്റ്, താഡ് സംവിധാനങ്ങൾക്ക് പകരം വയ്ക്കാൻ മികച്ച മറ്റ് ബദലുകളില്ല.
സ്റ്റാൻഡേർഡ് മിസൈലുകൾ ഘടിപ്പിച്ച അമേരിക്കൻ നാവിക കപ്പലുകൾ പലപ്പോഴും ആക്രമണങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കാൻ കഴിയാത്തത്ര അകലെയാണ് നിലയുറപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതെന്നും സിഎസ്ഐഎസ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. പശ്ചിമേഷ്യയിലെ അമേരിക്കൻ സൈനിക താവളങ്ങൾക്കും സഖ്യരാജ്യങ്ങൾക്കും നേരെ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ള വ്യോമാക്രമണങ്ങളെ ചെറുക്കുന്നതിൽ ഈ മിസൈലുകളുടെ പങ്ക് നിർണായകമാണ്.
മുന്നറിയിപ്പുമായി പ്രതിരോധ വിദഗ്ധർ
എന്നാൽ മിസൈൽ ശേഖരം കുറയുന്നുവെന്ന ആശങ്കകൾ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് തള്ളി. രാജ്യത്തിൻ്റെ ആയുധശേഖരം മികച്ച അവസ്ഥയിലാണെന്നാണ് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കിയത്. അതേസമയം ഇറാനുമായുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കപ്പെടാതെ തുടരുന്നത് വലിയ പ്രതിസന്ധിയാണ് സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. ജോയിൻ്റ് ചീഫ്സ് ഓഫ് സ്റ്റാഫ് ചെയർമാൻ ജനറൽ ഡാൻ കെയ്ൻ മിസൈൽ ശേഖരം കുറയുന്നതിലെ ആശങ്കകൾ ട്രംപിനെ അറിയിച്ചതായി സിഎൻഎൻ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. ഇറാനുമായുള്ള സംഘർഷം വ്യാപിക്കുന്നതിലെ അപകടസാധ്യതകളും പ്രതിരോധ ഉദ്യോഗസ്ഥർ വിശദീകരിച്ചു. ഇതിന് പിന്നാലെ ഇറാനിലെ സൈനിക ആക്രമണങ്ങൾ താത്കാലികമായി നിർത്തിവയ്ക്കാൻ ട്രംപ് ഉത്തരവിട്ടിരുന്നു.
എന്നാൽ മേഖലയിൽ വീണ്ടും സംഘർഷം രൂക്ഷമാകുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ഇറാഖിലെ ഇറാൻ അനുകൂല വിഭാഗങ്ങളെ ലക്ഷ്യമാക്കി അമേരിക്കൻ, സൗദി സേനകൾ സംയുക്ത വ്യോമാക്രമണം നടത്തിയിരുന്നു. മേഖലയിലെ അമേരിക്കൻ സൈനികർക്ക് നേരെ ടെഹ്റാൻ്റെ നിർദേശപ്രകാരം നടന്ന മിന്നലാക്രമണം തടഞ്ഞതായും സൈന്യം അറിയിച്ചു.
തുടർച്ചയായുള്ള ഈ പോരാട്ടങ്ങൾ പശ്ചിമേഷ്യക്ക് പുറത്തുള്ള പ്രതിരോധ സജ്ജീകരണങ്ങളെ ബാധിക്കുമെന്ന് സിഎസ്ഐഎസ് റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ സഹ രചയിതാവും വിരമിച്ച മറൈൻ കോർപ്സ് കേണലുമായ മാർക്ക് കാൻസിയൻ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. ഇറാനുമായുള്ള യുദ്ധം നീണ്ടുപോകുന്നത് ചൈനയോ ഉത്തരകൊറിയയോ ഉൾപ്പെടുന്ന മറ്റ് അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങളെ ഫലപ്രദമായി നേരിടാനുള്ള അമേരിക്കൻ സൈന്യത്തിൻ്റെ ശേഷിയെ ദുർബലപ്പെടുത്തുമെന്ന് അദ്ദേഹം സിഎൻഎന്നിനോട് വ്യക്തമാക്കി.
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