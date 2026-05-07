ഇറാൻ എണ്ണക്കപ്പലിന് നേരെ വെടിയുതിർത്ത് അമേരിക്ക; മുന്നറിയിപ്പുമായി ട്രംപ്
രണ്ടുമാസമായി തുടരുന്ന യുദ്ധത്തിൽ അമേരിക്കയും ഇറാനും തമ്മിൽ നിലവിൽ ഔദ്യോഗികമായി വെടിനിർത്തൽ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ്
Published : May 7, 2026 at 11:12 AM IST
വാഷിങ്ടൺ: ഇറാനുമായുള്ള യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനായി ഭരണകൂടത്തിന്മേൽ സമ്മർദം ശക്തമാക്കി അമേരിക്ക. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഒമാൻ ഉൾക്കടലിലെ അമേരിക്കൻ ഉപരോധം മറികടക്കാൻ ശ്രമിച്ച ഇറാൻ എണ്ണക്കപ്പലിനുനേരെ ബുധനാഴ്ച അമേരിക്കൻ യുദ്ധവിമാനം വെടിയുതിർത്തു. വിമാനത്തിൻ്റെ ആക്രമണത്തിൽ കപ്പലിൻ്റെ റഡർ തകർന്നതായി അമേരിക്കൻ സെൻട്രൽ കമാൻഡ് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ അറിയിച്ചു. അതേസമയം അമേരിക്ക മുന്നോട്ടുവച്ച പുതിയ നിർദേശങ്ങൾ പരിശോധിച്ചുവരികയാണെന്ന് ഇറാൻ വ്യക്തമാക്കി.
രണ്ടുമാസമായി തുടരുന്ന യുദ്ധത്തിൽ അമേരിക്കയും ഇറാനും തമ്മിൽ നിലവിൽ ഔദ്യോഗികമായി വെടിനിർത്തൽ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇതിനിടെയാണ് ആക്രമണം. ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് തുറന്നുകൊടുക്കുന്നതടക്കമുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ തീരുമാനമായില്ലെങ്കിൽ ഇറാനിൽ വീണ്ടും ബോംബിങ് തുടങ്ങുമെന്ന് യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
യുദ്ധം ഉടൻ അവസാനിക്കുമെന്നും തടസ്സപ്പെട്ട എണ്ണ, പ്രകൃതിവാതക ഗതാഗതം പുനരാരംഭിക്കാൻ കഴിയുമെന്നും ട്രംപ് സമൂഹ മാധ്യമത്തിൽ കുറിച്ചു. എന്നാൽ അമേരിക്ക സ്വീകരിച്ച വ്യവസ്ഥകൾ ഇറാൻ അംഗീകരിക്കുന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചായിരിക്കും ഈ തീരുമാനങ്ങൾ നടപ്പിലാകുകയെന്നും ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കി. അമേരിക്കയുടെ വ്യവസ്ഥകൾ അവർ അംഗീകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ ബോംബിങ് തുടങ്ങുമെന്നും, മുമ്പത്തേക്കാൾ ഉയർന്ന തലത്തിലായിരിക്കും വരാനിരിക്കുന്ന ആക്രമണങ്ങളെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
ബെയ്റൂത്തിൽ ഇസ്രയേൽ ആക്രമണം
ഇറാൻ്റെ പിന്തുണയുള്ള ഹിസ്ബുല്ലയുമായി ഏപ്രിൽ 17-ന് വെടിനിർത്തൽ പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് ശേഷം ആദ്യമായി ലെബനൻ തലസ്ഥാനമായ ബെയ്റൂത്തിൻ്റെ തെക്കൻ പ്രാന്തപ്രദേശങ്ങളിൽ ഇസ്രയേൽ ആക്രമണം നടത്തി. വെടിനിർത്തൽ പ്രഖ്യാപനത്തിനുശേഷവും തെക്കൻ ലെബനനിൽ പോരാട്ടം തുടരുകയായിരുന്നു. ഹിസ്ബുല്ലയുടെ റദ്വാൻ ഫോഴ്സ് കമാൻഡറെ ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് ബുധനാഴ്ച യാതൊരു മുന്നറിയിപ്പുമില്ലാതെ ആക്രമണം നടത്തിയതെന്ന് ഇസ്രയേൽ പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹുവിൻ്റെ ഓഫിസ് അറിയിച്ചു.
വിഷയത്തിൽ ഹിസ്ബുല്ല ഇതുവരെ പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല. ഏപ്രിൽ എട്ടിനാണ് ഇതിനുമുൻപ് ബെയ്റൂത്തിൽ ഇസ്രയേൽ ആക്രമണം നടത്തിയത്. അന്ന് 350-ലധികം പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ഫെബ്രുവരി 28-ന് അമേരിക്കയും ഇസ്രയേലും ചേർന്ന് ഇറാനിൽ ആക്രമണം ആരംഭിച്ച് രണ്ടു ദിവസത്തിന് ശേഷം ലെബനനിൽ തുടങ്ങിയ യുദ്ധത്തിൽ 2,500-ലധികം പേർ ഇത് വരെ കൊല്ലപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.
ഇറാനുമായി കരാറിലെത്താൻ അമേരിക്ക
യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാൻ അമേരിക്കയും ഇറാനും തമ്മിൽ ഒരു പേജുള്ള കരാറിലെത്താൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് ആക്സിയോസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. യുറേനിയം സമ്പുഷ്ടീകരണം നിർത്തിവയ്ക്കുക, അമേരിക്ക ഏർപ്പെടുത്തിയ ഉപരോധങ്ങൾ പിൻവലിക്കുക, മരവിപ്പിച്ച ഇറാൻ ഫണ്ടുകൾ വിതരണം ചെയ്യുക, ചരക്കുകപ്പലുകൾക്കായി ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് തുറന്നുകൊടുക്കുക തുടങ്ങിയ വ്യവസ്ഥകളാണ് കരാറിലുള്ളത്.
ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വൈറ്റ് ഹൗസ് പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല. വ്യവസ്ഥകളിൽ തീരുമാനമായില്ലെങ്കിലും അമേരിക്ക ഇറാനെക്കൊണ്ട് നിർബന്ധപൂർവം കരാർ അംഗീകരിപ്പിച്ചേക്കുമെന്ന സൂചന ട്രംപ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അതിനിടെ, ആക്സിയോസ് റിപ്പോർട്ടിലെ നിർദേശങ്ങൾ തള്ളിയതായി ഇറാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയ വക്താവ് ഇസ്മായിൽ ബഗായി ഔദ്യോഗിക ടെലിവിഷനിലൂടെ അറിയിച്ചു. അമേരിക്കയുടെ പുതിയ നിർദേശങ്ങൾ പരിശോധിച്ചുവരികയാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ഏപ്രിൽ എട്ട് മുതൽ ഇരുരാജ്യങ്ങൾക്കുമിടയിലുള്ള നേരിയ വെടിനിർത്തൽ തുടരുകയാണ്. കഴിഞ്ഞമാസം പാകിസ്ഥാനിൽ വച്ച് നേരിട്ട് ചർച്ചകൾ നടത്തിയിരുന്നെങ്കിലും പരാജയപ്പെടുകയായിരുന്നു.
സുരക്ഷാ പദ്ധതി അവസാനിപ്പിച്ച് ട്രംപ്
ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലൂടെയുള്ള വാണിജ്യ കപ്പലുകളുടെ സുരക്ഷിതമായ യാത്രയ്ക്കായി അമേരിക്ക ഏർപ്പെടുത്തിയ ഹ്രസ്വകാല സുരക്ഷാ പദ്ധതി ട്രംപ് അവസാനിപ്പിച്ചു. ഇറാനുമേൽ സമ്മർദം വർധിപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് നടപടി. തിങ്കളാഴ്ച ഈ പാത തുറന്നതിന് ശേഷം രണ്ട് അമേരിക്കൻ ചരക്കുകപ്പലുകൾ മാത്രമാണ് കടന്നുപോയത്.
സിവിൽ കപ്പലുകൾക്ക് ഭീഷണിയായ ആറ് ചെറിയ ഇറാൻ ബോട്ടുകൾ തകർത്തതായി അമേരിക്കൻ സൈന്യം അറിയിച്ചു. യുദ്ധത്തിന് മുൻപ് എണ്ണ, വാതകം, വളം, മറ്റ് പെട്രോളിയം ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ എന്നിവയുടെ പ്രധാന പാതയായിരുന്നു ഇത്. ഇറാൻ കടലിടുക്ക് അടച്ചുപൂട്ടിയത് ആഗോള സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയെ വലിയ തോതിൽ ബാധിച്ചു. ഇന്ധന വില കുതിച്ചുയർന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ചൈനയുൾപ്പെടെയുള്ള രാജ്യങ്ങൾ കടുത്ത സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയാണ് നേരിടുന്നത്.
ചൈനയുടെ നിർണായക ഇടപെടൽ
സമ്പൂർണ വെടിനിർത്തൽ അടിയന്തരമായി നടപ്പിലാക്കണമെന്ന് ചൈനീസ് വിദേശകാര്യ മന്ത്രി വാങ് യി ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഇറാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി അബ്ബാസ് അരാഗ്ചിയുമായി ബെയ്ജിങ്ങിൽ നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്ചയിലാണ് അദ്ദേഹം നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയത്. ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക്, ഇറാൻ്റെ ആണവപദ്ധതികൾ, ഉപരോധങ്ങൾ തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്തുവെന്ന് അരാഗ്ചി വ്യക്തമാക്കി.
ആണവായുധങ്ങൾ നിർമിക്കില്ലെന്ന ഇറാൻ്റെ വാഗ്ദാനത്തെ ചൈന അംഗീകരിക്കുന്നതായും അണുശക്തി സമാധാനപരമായ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ അവർക്ക് അവകാശമുണ്ടെന്നും ചൈനീസ് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം വെബ്സൈറ്റിലൂടെ അറിയിച്ചു. യുദ്ധം ഇറാൻ ജനതയ്ക്ക് വലിയ നാശനഷ്ടമുണ്ടാക്കിയെന്നും ആഗോള സമാധാനത്തെ ബാധിച്ചെന്നും വാങ് യി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഇറാനുമായുള്ള സാമ്പത്തിക, രാഷ്ട്രീയ ബന്ധം ഉപയോഗപ്പെടുത്തി കടലിടുക്ക് തുറപ്പിക്കാൻ ചൈനയോട് അമേരിക്ക ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. മെയ് 14, 15 തീയതികളിൽ യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ചൈനീസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഷി ജിൻപിങ്ങുമായി ഉച്ചകോടി നടത്താനിരിക്കെയാണ് ഇറാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രിയുടെ സന്ദർശനം. 2017-ലാണ് മുൻപ് ട്രംപ് ചൈന സന്ദർശിച്ചത്.
സാമ്പത്തിക നഷ്ടം കനക്കുന്നു
ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നത് നൂറുകണക്കിന് വാണിജ്യ കപ്പലുകളാണ്. ചൊവ്വാഴ്ച ഫ്രഞ്ച് കമ്പനിയായ സിഎംഎ സിജിഎം ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ കാർഗോ കപ്പലിനുനേരെ ആക്രമണമുണ്ടാവുകയും ജീവനക്കാർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തു. കടലിടുക്ക് അടച്ചിട്ടതിലൂടെ ആഴ്ചയിൽ 60 ദശലക്ഷം ഡോളറോളം നഷ്ടമുണ്ടാകുന്നുണ്ടെന്നാണ് പ്രമുഖ ഷിപ്പിങ് കമ്പനിയായ ഹപാഗ് ലോയ്ഡ് വ്യക്തമാക്കുന്നത്.
ഇന്ധന, ഇൻഷുറൻസ് ചെലവുകൾ വർധിക്കുന്നതും ബദൽ മാർഗങ്ങൾ കുറവായതും വലിയ പ്രതിസന്ധിയാണ് സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. യുദ്ധം തുടങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് 70 ഡോളറായിരുന്ന ബ്രെൻ്റ് ക്രൂഡ് ഓയിലിന്റെ വില ഇപ്പോൾ ബാരലിന് 100 ഡോളറിലെത്തി നിൽക്കുകയാണ്. ആക്രമണ ഭീഷണി ഒഴിയുന്നതുവരെ ഷിപ്പിങ്, എണ്ണ വിപണികൾ സാധാരണ നിലയിലാകില്ലെന്ന് റിസ്ക് ഇൻ്റലിജൻസ് കമ്പനിയായ വെരിസ്ക് മാപ്പിൾക്രോഫ്റ്റിലെ കഹോ യു വ്യക്തമാക്കി.
