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അമേരിക്കൻ മിസൈൽ ശേഖരം കാലിയാകുന്നു; ആശങ്കയോടെ യുക്രെയ്നും നാറ്റോ രാജ്യങ്ങളും

റഷ്യയുടെ അതിവേഗ ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലുകളെ തകർക്കാൻ ശേഷിയുള്ള പാട്രിയറ്റ് മിസൈലുകളുടെ കുറവാണ് അമേരിക്കയെയും നാറ്റോയെയും പ്രധാനമായും അലട്ടുന്നത്

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റെസെസ്സോ-ജാസിയോങ്ക വിമാനത്താവളത്തിൽ പാട്രിയറ്റ് മിസൈലുകൾ (AP)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 28, 2026 at 10:18 AM IST

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വാഷിങ്ടൺ: ഇറാനുമായുള്ള യുദ്ധത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ യൂറോപ്പിലെ അമേരിക്കൻ സൈന്യത്തിന് പാട്രിയറ്റ് മിസൈലുകളുടെ കടുത്ത ക്ഷാമം നേരിടുന്നതായി റിപ്പോർട്ട്. റഷ്യൻ ആക്രമണമുണ്ടായാൽ പ്രതിരോധിക്കാൻ നാറ്റോ രാജ്യങ്ങൾക്ക് ഇത് വലിയ തിരിച്ചടിയാകുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.

റഷ്യയുടെ അതിവേഗ ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലുകളെ തകർക്കാൻ ശേഷിയുള്ള പാട്രിയറ്റ് മിസൈലുകളുടെ കുറവാണ് അമേരിക്കയെയും നാറ്റോയെയും പ്രധാനമായും അലട്ടുന്നത്. ഇറാനുമായുള്ള യുദ്ധം വെള്ളിയാഴ്ച ആറുമാസം പിന്നിടുകയാണ്. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി യൂറോപ്പിലുണ്ടായിരുന്ന മിസൈൽ ശേഖരം അമേരിക്ക പശ്ചിമേഷ്യയിലേക്ക് മാറ്റിയിരുന്നു. ഇറാൻ്റെ ഡ്രോണുകളും മിസൈലുകളും തടയുന്നതിനായി അമേരിക്കയും ഗൾഫ് സഖ്യരാജ്യങ്ങളും വൻതോതിൽ പാട്രിയറ്റ് മിസൈലുകൾ ഉപയോഗിച്ചതാണ് നിലവിലെ പ്രതിസന്ധിക്ക് കാരണം. ഈ ആക്രമണങ്ങളിൽ അമേരിക്കൻ സൈനികർ കൊല്ലപ്പെടുകയും പരിക്ക് ഏൽക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

റഷ്യൻ ആക്രമണമുണ്ടായാൽ പാട്രിയറ്റ് മിസൈലുകളില്ലാതെ ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന യുക്രെയ്ൻ്റെ അവസ്ഥയിലാകും നാറ്റോയെന്നും തുടർച്ചയായ തിരിച്ചടികൾ നേരിടേണ്ടി വരുമെന്നും പേരു വെളിപ്പെടുത്താത്ത അമേരിക്കൻ പ്രതിരോധ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ വാർത്ത ഏജൻസിയായ അസോസിയേറ്റഡ് പ്രസിനോട് വ്യക്തമാക്കി. നിലവിൽ യൂറോപ്പിൽ അമേരിക്കൻ സൈന്യത്തിന് ആവശ്യത്തിന് പാട്രിയറ്റ് മിസൈലുകളില്ല. അതിനാൽ റഷ്യയുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് തുടർച്ചയായ ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈൽ ആക്രമണമുണ്ടായാൽ പ്രതിരോധിക്കുക ദുഷ്കരമായിരിക്കും.

നാറ്റോ രാജ്യങ്ങൾക്ക് നേരെ റഷ്യയുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉടനടി ആക്രമണത്തിന് സാധ്യതയില്ലെങ്കിലും മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നതിനായി സിഐഎ ഡയറക്ടർ ജോൺ റാറ്റ്ക്ലിഫ് ഈയാഴ്ച മോസ്കോ സന്ദർശിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ റഷ്യ ആക്രമണം നടത്തില്ലെന്നാണ് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് പ്രതികരിച്ചത്. 2030ഓടെ റഷ്യ ആക്രമണം നടത്തിയേക്കാമെന്നാണ് യൂറോപ്യൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറയുന്നത്. അതേസമയം മിസൈൽ ക്ഷാമമുണ്ടെന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ നാറ്റോ സൈനിക വക്താവ് കേണൽ മാർട്ടിൻ ഒ ഡോണലും പെൻ്റഗൺ വക്താവ് ഷോൺ പാർനെലും നിഷേധിച്ചു. ഏത് സാഹചര്യത്തെയും നേരിടാൻ സജ്ജമാണെന്നാണ് പെൻ്റഗൺ വക്താവ് വ്യക്തമാക്കിയത്.

യുക്രെയ്നിലെ പ്രതിസന്ധിയും ബദൽ സംവിധാനങ്ങളും

റഷ്യൻ ആക്രമണം നേരിടാൻ കൂടുതൽ പാട്രിയറ്റ് മിസൈലുകൾ വേണമെന്ന് യുക്രെയ്ൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. നാലര വർഷമായി തുടരുന്ന യുദ്ധത്തിൽ അമേരിക്ക നൂറുകണക്കിന് മിസൈലുകളാണ് യുക്രെയ്ന് നൽകിയത്. എന്നാൽ ഇറാനുമായുള്ള യുദ്ധമാണ് മിസൈൽ ശേഖരം കുറയാൻ പ്രധാന കാരണമായതെന്ന് ലണ്ടനിലെ സൈനിക നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രമായ റോയൽ യുണൈറ്റഡ് സർവീസസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെ എഡ് അർനോൾഡ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. പാട്രിയറ്റിന് പുറമെ ശത്രുപാളയത്തിൽ കടന്നുകയറി ആക്രമിക്കാൻ ശേഷിയുള്ള എടിഎസിഎംഎസ് ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലുകളുടെ ക്ഷാമവും യൂറോപ്പിലെ അമേരിക്കൻ സൈന്യം നേരിടുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളുടെ പക്കൽ ടോറസ്, സ്റ്റോം ഷാഡോ തുടങ്ങിയ ദീർഘദൂര മിസൈലുകളുള്ളത് നേരിയ ആശ്വാസമാണ്.

പാട്രിയറ്റ് മിസൈലുകൾക്ക് പകരമായി ഫ്രാൻസിൻ്റെയും ഇറ്റലിയുടെയും എസ്എഎംപി/ടി എൻജി വ്യോമപ്രതിരോധ സംവിധാനമാണ് പരിഗണനയിലുള്ളത്. ഇത് യുക്രെയ്ന് വേഗത്തിൽ കൈമാറാമെന്ന് ഫ്രാൻസ് ഉറപ്പുനൽകിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ സംവിധാനം യുദ്ധമുഖത്ത് ഇതുവരെ പരീക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. ഇറാനുമായുള്ള യുദ്ധത്തിൽ അമേരിക്കയുടെ പക്കലുണ്ടായിരുന്ന 2,330 പാട്രിയറ്റ് മിസൈലുകളിൽ 65 ശതമാനവും ഉപയോഗിച്ചതായി വാഷിങ്ടണിലെ സെൻ്റർ ഫോർ സ്ട്രാറ്റജിക് ആൻഡ് ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്റ്റഡീസിലെ മാർക്ക് കാൻസിയൻ പറഞ്ഞു. മുൻപ് ബൈഡൻ ഭരണകൂടം 600ഓളം മിസൈലുകൾ യുക്രെയ്ന് നൽകിയിരുന്നു.

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യൂറോപ്പിലെ ആദ്യത്തെ പാട്രിയറ്റ് മിസൈൽ നിർമാണ കേന്ദ്രം സെപ്റ്റംബറിൽ ജർമനിയിൽ തുറക്കുമെന്നാണ് നാറ്റോ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. അടുത്ത വർഷം ആദ്യം മുതൽ മിസൈലുകൾ വിതരണം ചെയ്യാൻ സാധിച്ചേക്കും. ജർമനി, നെതർലൻഡ്സ്, റൊമാനിയ, സ്പെയിൻ എന്നീ രാജ്യങ്ങൾക്കാണ് ആദ്യം മിസൈലുകൾ ലഭിക്കുക. അതേസമയം യുക്രെയ്നിൽ തുടർച്ചയായി ആക്രമണം നടത്തുന്നതിനാൽ നാറ്റോ രാജ്യങ്ങൾക്ക് നേരെ വലിയൊരു ആക്രമണത്തിന് റഷ്യ മുതിർന്നേക്കില്ലെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.

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US PATRIOT MISSILE STOCKS IN EUROPE
PATRIOT INTERCEPTORS EUROPE
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