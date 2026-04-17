ഇറാനെ വീർപ്പുമുട്ടിച്ച് അമേരിക്ക; കപ്പലുകൾ പിടിച്ചെടുക്കാൻ ഉത്തരവ്
Published : April 17, 2026 at 11:43 AM IST
വാഷിങ്ടൺ: ഇറാൻ തുറമുഖങ്ങളിലെ ഉപരോധത്തിന് പുറമെ ആഗോള തലത്തിലും നടപടി കടുപ്പിച്ച് അമേരിക്കൻ സൈന്യം. ആയുധങ്ങൾ മുതൽ എണ്ണയും ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങളും വരെ ഇറാൻ സർക്കാരിന് സഹായകമാകുന്ന സാധനങ്ങൾ വഹിക്കുന്നതും ടെഹ്റാനുമായി ബന്ധമുള്ളതുമായ ഏത് കപ്പലുകളും തടയാനാണ് അമേരിക്കയുടെ തീരുമാനം.
ജോയിൻ്റ് ചീഫ്സ് ഓഫ് സ്റ്റാഫ് ചെയർമാൻ ജനറൽ ഡാൻ കെയ്ൻ പെൻ്റഗണിൽ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരോട് ഇക്കാര്യം വിശദീകരിച്ചു. പസഫിക് സമുദ്രത്തിലെ സൈനിക നീക്കങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ അദ്ദേഹം, ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിന് പുറത്ത് ഉപരോധം തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് പുറപ്പെട്ട കപ്പലുകളെയും ലക്ഷ്യമിടുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കി. ഊർജ കൈമാറ്റത്തിനും മറ്റ് ചരക്ക് ഗതാഗതത്തിനും ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രധാന പാതയാണിത്. ഇറാൻ്റെ പതാകയുള്ളതോ അവർക്ക് സാമഗ്രികൾ നൽകാൻ ശ്രമിക്കുന്നതോ ആയ ഏത് കപ്പലിനെയും അമേരിക്കൻ സേന സജീവമായി പിന്തുടരും.
പിടിച്ചെടുക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ
പിടിച്ചെടുക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള നിരോധിത വസ്തുക്കളുടെ വിപുലമായ പട്ടികയും അമേരിക്കൻ സൈന്യം പുറത്തിറക്കി. കപ്പലുകൾ എവിടെയാണെങ്കിലും അവയിൽ കയറി പരിശോധന നടത്തി സാധനങ്ങൾ പിടിച്ചെടുക്കുമെന്നാണ് മുന്നറിയിപ്പ്. ആയുധങ്ങൾ, വെടിക്കോപ്പുകൾ, സൈനിക ഉപകരണങ്ങൾ എന്നിവയാണ് പൂർണമായി നിരോധിച്ച വസ്തുക്കളുടെ പട്ടികയിലുള്ളത്.
അതേസമയം എണ്ണ, ഇരുമ്പ്, ഉരുക്ക്, അലുമിനിയം തുടങ്ങിയവയെ ഉപാധികളോടെയുള്ള നിരോധിത വസ്തുക്കളായാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. ഇവ സിവിലിയൻ ആവശ്യങ്ങൾക്കും സൈനിക ആവശ്യങ്ങൾക്കും ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുമെന്നതിനാലാണിത്. സാധാരണ ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങൾ, വൈദ്യുതി ഉത്പാദന യന്ത്രങ്ങൾ, വലിയ വാഹനങ്ങൾ എന്നിവ സൈനിക ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുമെന്ന് കണ്ടാൽ അതും പിടിച്ചെടുക്കും.
ശത്രുവിന് പോകുന്നതും സായുധ പോരാട്ടത്തിന് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതുമായ ഏത് സാധനങ്ങളും പിടിച്ചെടുക്കുമെന്ന് വ്യാഴാഴ്ച പുറത്തിറക്കിയ നോട്ടിസിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഇസ്രയേൽ, അമേരിക്ക, ഇറാൻ എന്നിവർ തമ്മിലുള്ള ഏഴ് ആഴ്ചത്തെ യുദ്ധം താത്കാലികമായി നിർത്തിയ വെടിനിർത്തൽ കരാർ അവസാനിക്കാൻ ദിവസങ്ങൾ മാത്രം ബാക്കിനിൽക്കെയാണ് ഇറാനെതിരായ സൈനിക നീക്കം അമേരിക്ക വിപുലീകരിക്കുന്നത്.
പതിനായിരത്തിലധികം അമേരിക്കൻ സൈനികരാണ് ഇറാൻ തുറമുഖങ്ങളിലെ ഉപരോധത്തിന് നേതൃത്വം നൽകുന്നത്. നാവികസേനയെ മറികടക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ മുന്നറിയിപ്പില്ലാതെ വെടിവയ്ക്കുകയോ മറ്റ് സൈനിക നടപടികളിലേക്ക് കടക്കുകയോ ചെയ്യുമെന്ന് ഇറാനുമായി ബന്ധമുള്ള കപ്പലുകൾക്ക് പ്രതിരോധ വകുപ്പ് കർശന നിർദേശം നൽകി. സൈനിക നടപടിയുടെ ആദ്യ മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിൽ ഉപരോധം മറികടക്കാതെ 14 കപ്പലുകൾ തിരിച്ചുപോയതായി യുഎസ് സെൻട്രൽ കമാൻഡ് അറിയിച്ചു.
ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലൂടെ പോയ ചില കപ്പലുകൾ യാത്ര നിർത്തിയതായും റേഡിയോ സംവിധാനങ്ങൾ ഓഫാക്കിയതായും കപ്പലുകളുടെ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്ന ഏജൻസികൾ പറയുന്നു. ഇറാൻ്റെ തീരപ്രദേശങ്ങളിലോ അന്താരാഷ്ട്ര ജലത്തിലോ ഉപരോധം മറികടക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന കപ്പലുകൾക്ക് സൈന്യം ശക്തമായ മുന്നറിയിപ്പാണ് നൽകുന്നത്. നിയമം പാലിക്കാൻ നിർബന്ധിതരാക്കുന്നതിനായി ആവശ്യമായ ബലം പ്രയോഗിക്കാൻ തയ്യാറാണെന്ന് കാണിച്ച് പ്രദേശത്തെ കപ്പലുകൾക്ക് നൽകിയ റേഡിയോ സന്ദേശത്തിൻ്റെ ശബ്ദരേഖ യുഎസ് സെൻട്രൽ കമാൻഡ് പുറത്തുവിട്ടു.
നാവികസേനയുടെ കരുത്ത്
അമേരിക്കയുടെ നാവികശക്തിയുടെ 10 ശതമാനത്തിൽ താഴെ മാത്രമാണ് ഉപരോധത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് പ്രതിരോധ സെക്രട്ടറി പീറ്റ് ഹെഗ്സെത്ത് വ്യക്തമാക്കി. മൊത്തമുള്ള മുന്നൂറോളം യുദ്ധക്കപ്പലുകളിൽ 11 ഡിസ്ട്രോയറുകൾ, മൂന്ന് ആംഫിബിയസ് അസോൾട്ട് കപ്പലുകൾ, ഒരു വിമാനവാഹിനി കപ്പൽ, ലിറ്ററൽ കോംബാറ്റ് കപ്പൽ എന്നിവയുൾപ്പെടെ 16 യുദ്ധക്കപ്പലുകളാണ് നിലവിൽ പശ്ചിമേഷ്യയിലുള്ളത്. നിരീക്ഷണ വിമാനങ്ങളും ഇൻ്റലിജൻസ് വിഭാഗവും ഇതിന് പിന്തുണ നൽകുന്നു.
ഉപഗ്രഹങ്ങൾ, ഡ്രോണുകൾ എന്നിവ വഴി ഇറാനുമായി ബന്ധമുള്ള കപ്പലുകളെ നാവികസേന നിരന്തരം നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് സങ്കീർണമായ ദൗത്യമാണെന്ന് അഞ്ചാം കപ്പൽപ്പടയുടെ മുൻ കമാൻഡർ കെവിൻ ഡൊനെഗൻ പറഞ്ഞു. ഉപരോധം മാത്രം കൊണ്ട് പ്രശ്നം അവസാനിക്കില്ലെന്നും നയതന്ത്ര നീക്കങ്ങളും ഇതിനൊപ്പം ആവശ്യമാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
പ്രതിരോധ സെക്രട്ടറിക്കൊപ്പം യുഎസ് സെൻട്രൽ കമാൻഡ് മേധാവി അഡ്മിറൽ ബ്രാഡ് കൂപ്പറും പെൻ്റഗണിൽ എത്തിയിരുന്നു. വെടിനിർത്തൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഗൾഫ് മേഖലയിലെ സഖ്യരാജ്യങ്ങളിലെ സൈനികർക്കൊപ്പം അമേരിക്കൻ സേനയും പോരാടിയിരുന്നതായി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
