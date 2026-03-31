ETV Bharat / international

മാസങ്ങളല്ല, ആഴ്ചകൾ; ഇറാനെതിരായ സൈനിക ലക്ഷ്യം ഉടൻ പൂർത്തിയാക്കുമെന്ന് അമേരിക്ക

ആണവായുധ മോഹങ്ങളും ഭീകരവാദ പിന്തുണയും ഇറാൻ ഉപേക്ഷിക്കണമെന്നാണ് യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള അമേരിക്കയുടെ പ്രധാന വ്യവസ്ഥ. ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിൻ്റെ നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുക്കാനുള്ള ഇറാൻ്റെ ശ്രമം അംഗീകരിക്കില്ലെന്നും മാർക്കോ റൂബിയോ

Marco Rubio (Getty image)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : March 31, 2026 at 11:15 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

വാഷിങ്ടൺ: ഇറാനെതിരായ സൈനിക ലക്ഷ്യങ്ങൾ മാസങ്ങൾക്കകം അല്ല, ഏതാനും ആഴ്ചകൾക്കുള്ളിൽ അമേരിക്ക പൂർത്തിയാക്കുമെന്ന് യുഎസ് സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി മാർക്കോ റൂബിയോ. യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള വാഷിങ്ടണിൻ്റെ നിബന്ധനകൾ വ്യക്തമാക്കിയ അദ്ദേഹം, പ്രധാന ആഗോള ജലപാതകളുടെ നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനെതിരെ ടെഹ്‌റാന് മുന്നറിയിപ്പും നൽകി.

തിങ്കളാഴ്ച അൽ ജസീറയ്ക്ക് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് അദ്ദേഹം നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയത്. സൈനിക നീക്കം തുടരുമ്പോഴും അമേരിക്കയും ഇറാനിലെ ചിലരും തമ്മിൽ മധ്യസ്ഥർ മുഖേന ആശയവിനിമയങ്ങളും നേരിട്ടുള്ള ചർച്ചകളും നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് റൂബിയോ പറഞ്ഞു.

വാഷിങ്ടണിൻ്റെ നിബന്ധനകൾ

യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാൻ അമേരിക്ക മുന്നോട്ടുവയ്ക്കുന്ന പ്രധാന ആവശ്യങ്ങളിൽ മാറ്റമില്ല. ഇറാൻ ഭരണകൂടം ആണവായുധങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കരുത്. ഭീകരവാദത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന നടപടികൾ അവസാനിപ്പിക്കണം. അയൽരാജ്യങ്ങൾക്ക് ഭീഷണിയാകുന്ന ആയുധങ്ങൾ നിർമിക്കുന്നതും നിർത്തണമെന്ന് റൂബിയോ വ്യക്തമാക്കി.

പ്രഖ്യാപിത ലക്ഷ്യങ്ങൾ കൈവരിക്കുന്നതിൽ അമേരിക്കൻ സേന മികച്ച മുന്നേറ്റമാണ് നടത്തുന്നത്. നിശ്ചയിച്ചതിലും വേഗത്തിലാണ് സൈനിക നീക്കങ്ങൾ. ഇറാൻ്റെ വ്യോമസേനയും നാവികസേനയും തകർക്കുക, അവരുടെ പക്കലുള്ള മിസൈൽ ലോഞ്ചറുകളുടെ എണ്ണം ഗണ്യമായി കുറയ്ക്കുക എന്നിവയാണ് പ്രധാന ലക്ഷ്യങ്ങൾ. ഇത് ആഴ്ചകൾക്കുള്ളിൽ കൈവരിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് പ്രശ്നം

ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിൻ്റെ നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുക്കാനുള്ള ഇറാൻ്റെ ശ്രമം അംഗീകരിക്കാനാവില്ലെന്ന് സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി പറഞ്ഞു. ഇത്തരമൊരു നീക്കം മറ്റ് രാജ്യങ്ങൾക്കും അന്താരാഷ്ട്ര ജലപാതകളിൽ അവകാശവാദം ഉന്നയിക്കാൻ പ്രേരണയാകും. അമേരിക്കയോ ലോകരാജ്യങ്ങളോ ഈ നിയമവിരുദ്ധ നടപടി അംഗീകരിക്കില്ല. അന്താരാഷ്ട്ര നിയമങ്ങൾ പാലിച്ചോ രാജ്യങ്ങളുടെ കൂട്ടായ്മയുടെ ഇടപെടലിലൂടെയോ ഇറാൻ കടലിടുക്ക് തുറന്നുനൽകേണ്ടി വരും.

മേഖലയിലെ സിവിലിയൻ, സാമ്പത്തിക അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളെ ഇറാൻ ലക്ഷ്യമിടുന്നുവെന്ന് റൂബിയോ കുറ്റപ്പെടുത്തി. എംബസികൾ, നയതന്ത്ര സ്ഥാപനങ്ങൾ, വിമാനത്താവളങ്ങൾ, ഊർജ കേന്ദ്രങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ക് നേരെ അവർ ആക്രമണം നടത്തി. കേട്ടുകേൾവിയില്ലാത്ത നടപടികളാണിതെന്ന് അദ്ദേഹം വിശേഷിപ്പിച്ചു. കഴിഞ്ഞ 10 വർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് ഇറാൻ ഇപ്പോൾ ദുർബലമാണ്. ഭാവിയിലുണ്ടാകാനിടയുള്ള വലിയ ഭീഷണികൾ തടയാൻ ഇപ്പോൾ അവരുടെ സൈനിക ശേഷി നശിപ്പിക്കേണ്ടത് അനിവാര്യമാണെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

നയതന്ത്രവും നാറ്റോ സഖ്യവും

ആണവായുധങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കാനുള്ള മോഹങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കാൻ ടെഹ്‌റാൻ തയാറാകണം. മിസൈൽ, ഡ്രോൺ പദ്ധതികൾ ഉപേക്ഷിച്ചാൽ ഇറാൻ്റെ ഭാവി ശോഭനമായിരിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. എന്നാൽ പതിറ്റാണ്ടുകളായി ഈ വഴി ഇറാൻ ഭരണകൂടം നിരസിക്കുകയാണ്.

സൈനിക നീക്കത്തിനിടെ അമേരിക്കയ്ക്ക് വ്യോമാതിർത്തിയും സൈനിക താവളങ്ങളും നിഷേധിച്ച ചില നാറ്റോ സഖ്യരാജ്യങ്ങളുടെ നടപടിയിൽ അദ്ദേഹം നിരാശ പ്രകടിപ്പിച്ചു. യൂറോപ്പിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ മാത്രമുള്ളതാണ് നാറ്റോ എങ്കിൽ അത് നല്ലൊരു സംവിധാനമല്ല. ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ താവളങ്ങൾ നിഷേധിക്കുന്നത് ശരിയല്ലെന്നും ഈ സഖ്യബന്ധം പുനഃപരിശോധിക്കേണ്ടി വരുമെന്നും അദ്ദേഹം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. ഇറാനിലെ ഭരണമാറ്റം അമേരിക്കയുടെ ലക്ഷ്യങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നില്ല. എന്നാൽ അവിടെയൊരു നേതൃമാറ്റം ഉണ്ടായാൽ വാഷിങ്ടൺ എതിർക്കില്ലെന്നും ഭരണമാറ്റം ഒരിക്കലും ഈ സൈനിക നീക്കത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യമായിരുന്നില്ലെന്നും റൂബിയോ വ്യക്തമാക്കി.

TAGGED:

IRAN ISRAEL US WAR
RUBIO WARNS TEHRAN
MIDDLE EAST CONFLICT
STRAIT OF HORMUZ CRISIS
WASHINGTON MILITARY STRIKE

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.