അമേരിക്കയിൽ കുടിയേറ്റ കുട്ടികൾക്ക് നിയമസഹായം നിലയ്ക്കുന്നു; കൂട്ട നാടുകടത്തലിന് സാധ്യത
രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള നൂറോളം നിയമസഹായ ഗ്രൂപ്പുകൾക്കാണ് സർക്കാർ ഇതിനായി കരാർ നൽകിയിരുന്നത്. ഏകദേശം 20,000 കുട്ടികൾക്കാണ് ഇതിലൂടെ സഹായം ലഭിച്ചിരുന്നത്.
Published : August 1, 2026 at 11:55 AM IST
വാഷിങ്ടൺ: അമേരിക്കയിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് അഭയം തേടിയെത്തിയ ആയിരക്കണക്കിന് കുടിയേറ്റ കുട്ടികൾക്ക് നിയമസഹായം നഷ്ടമാകുന്നു. കുട്ടികൾക്ക് നിയമസഹായം നൽകുന്ന ഏജൻസികളുമായുള്ള കരാർ പുതുക്കേണ്ടതില്ലെന്ന ഡോണൾഡ് ട്രംപ് ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ തീരുമാനമാണ് പ്രതിസന്ധിക്ക് കാരണം. ഇതോടെ ഈ കുട്ടികൾ കൂട്ടത്തോടെ നാടുകടത്തപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് നിയമവിദഗ്ധർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
രക്ഷിതാക്കളില്ലാതെ അമേരിക്കയിൽ എത്തുന്ന കുട്ടികൾക്ക് നിയമസഹായം നൽകുന്നതിനായി ഫെഡറൽ സർക്കാർ ഏർപ്പെടുത്തിയ കരാറിൻ്റെ കാലാവധി വെള്ളിയാഴ്ച അവസാനിച്ചു. രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള നൂറോളം നിയമസഹായ ഗ്രൂപ്പുകൾക്കാണ് സർക്കാർ ഇതിനായി കരാർ നൽകിയിരുന്നത്. ഏകദേശം 20,000 കുട്ടികൾക്കാണ് ഇതിലൂടെ സഹായം ലഭിച്ചിരുന്നത്. കരാർ അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള കാരണത്തെക്കുറിച്ച് പ്രതികരിക്കാൻ ട്രംപ് ഭരണകൂടം ഇതുവരെ തയാറായിട്ടില്ല. അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റായി ഡോണൾഡ് ട്രംപ് രണ്ടാമതും അധികാരമേറ്റതിൻ്റെ ആദ്യവർഷം തന്നെ കുടിയേറ്റക്കാരെ കൂട്ടത്തോടെ നാടുകടത്താനുള്ള നയങ്ങൾ കർശനമാക്കിയിരുന്നു. ഇതിൻ്റെ തുടർച്ചയായാണ് കുട്ടികളെയും ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
അനിശ്ചിതത്വത്തിൽ നിയമസഹായം
അവസാനിച്ച കരാർ പ്രകാരം, നിയമസഹായ ഗ്രൂപ്പുകൾക്ക് സർക്കാർ ഫണ്ടിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന അഭയകേന്ദ്രങ്ങളിൽ പ്രവേശിക്കാനും കുട്ടികൾക്ക് അവരുടെ നിയമപരമായ അവകാശങ്ങളെക്കുറിച്ച് ബോധവത്കരണം നടത്താനും കഴിഞ്ഞിരുന്നു. കൂടാതെ, ഇമിഗ്രേഷൻ കോടതി നടപടികളിൽ കുട്ടികളെ നേരിട്ട് പ്രതിനിധീകരിക്കാനും ഇവർക്ക് സാധിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ തിങ്കളാഴ്ച മുതൽ എന്താണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നതെന്നോ, അഭയകേന്ദ്രങ്ങളിൽ കഴിയുന്ന തങ്ങളുടെ കക്ഷികളെ സന്ദർശിക്കാൻ കഴിയുമോ എന്ന കാര്യത്തിലോ വ്യക്തതയില്ലെന്ന് സേവനദാതാക്കൾ പറയുന്നു.
അടുത്ത ആഴ്ച മുതൽ ഈ കുട്ടികളുടെ അവസ്ഥ എന്താകുമെന്ന് യാതൊരു ധാരണയുമില്ലെന്ന് എസ്ട്രെല്ല എൽ പാസോയുടെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ മെലിസ ലോപ്പസ് വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ വ്യക്തമാക്കി. കുട്ടികൾക്ക് നിയമസഹായം ലഭിക്കുമോ എന്ന് ഉറപ്പില്ലെന്നും, ഈ ചുമതല ഇനി ആര് ഏറ്റെടുക്കുമെന്ന് സർക്കാർ ഇതുവരെ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ലെന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. പടിഞ്ഞാറൻ ടെക്സാസിലെയും ന്യൂ മെക്സിക്കോയിലെയും 243 കുട്ടികൾക്കാണ് ഈ സംഘടന നിലവിൽ നിയമസഹായം നൽകുന്നത്.
അഭയകേന്ദ്രങ്ങളിൽ പ്രവേശിക്കാനും പുതിയതായി എത്തുന്നവർക്ക് ബോധവത്കരണം നൽകാനും കഴിയുന്നത് ദുർബലരായ ഈ വിഭാഗത്തിന് വലിയ ആശ്വാസമായിരുന്നു. കോടതിയിൽ സഹായിക്കാനും സങ്കീർണമായ കുടിയേറ്റ നിയമങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊടുക്കാനും അഭിഭാഷകരില്ലെങ്കിൽ, കുട്ടികൾ അവർ പലായനം ചെയ്തെത്തിയ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് തന്നെ നാടുകടത്തപ്പെടാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണെന്ന് സേവനദാതാക്കൾ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു. അഭിഭാഷകരില്ലെങ്കിൽ കുട്ടികളെ എളുപ്പത്തിൽ നാടുകടത്താൻ കഴിയുമെന്നതിനാലാണ് സർക്കാർ തങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് മെലിസ ലോപ്പസ് ആരോപിച്ചു.
സർക്കാർ സംരക്ഷണയിലുള്ള കുടിയേറ്റ കുട്ടികളുടെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കുന്നതിനും കരാർ നടപ്പിലാക്കുന്നതിനും ചുമതലയുള്ള ആരോഗ്യ മാനവ വിഭവശേഷി വകുപ്പ് വെള്ളിയാഴ്ച പ്രതികരിക്കാൻ തയാറായില്ല.
കോടതികളിലെ കാഴ്ചകൾ
വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ ഹാർലിൻജൻ കോടതിയിൽ ഇമിഗ്രേഷൻ ജഡ്ജിക്ക് മുന്നിൽ ഹാജരാകാൻ ഡസൻ കണക്കിന് കുട്ടികളാണ് എത്തിയത്. കോടതിയുടെ ലോബിയിൽ കാത്തുനിന്ന കുട്ടികൾ പസിലുകളും കളിപ്പാട്ടങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച് കളിക്കുകയും കളറിങ് ബുക്കുകളിൽ വരയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. എട്ടുവയസ്സുകാരനായ ഒരു കുട്ടി തൻ്റെ അഭിഭാഷകൻ്റെ അടുത്തിരുന്ന് കളിക്കുന്ന കാഴ്ചയും കോടതിയിലുണ്ടായിരുന്നു. രക്ഷിതാക്കളില്ലാതെ അമേരിക്കയിലെത്തിയ ഈ കുട്ടികളുടെ കേസുകൾ ഇപ്പോൾ ഇമിഗ്രേഷൻ കോടതികളുടെ പരിഗണനയിലാണ്.
തെക്കുപടിഞ്ഞാറൻ ടെക്സാസിൽ നിയമസഹായം നൽകാൻ കരാറുള്ള അമേരിക്കൻ ബാർ അസോസിയേഷൻ്റെ പ്രോബാർ പ്രൊജക്ട് അഭിഭാഷകയായ ലോറൻ ഫിഷർ ഫ്ലോറസ്, കരാർ അവസാനിക്കുന്നതിലെ ആശങ്ക കോടതിയെ അറിയിച്ചു. തിങ്കളാഴ്ച മുതൽ അഭയകേന്ദ്രങ്ങളിലെ കുട്ടികൾക്ക് അവരുടെ അവകാശങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞുകൊടുക്കാൻ അഭിഭാഷകർക്ക് കഴിയില്ലെന്ന് അവർ വ്യക്തമാക്കി. കൂടാതെ, അഭിഭാഷകരില്ലാതെ കോടതിയിലെത്തുന്ന കുട്ടികളെ സഹായിക്കുന്ന ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദി കോർട്ട് സേവനങ്ങൾ നൽകാനും ഇനി സാധിക്കില്ല. സർക്കാരിൻ്റെ പുതിയ പദ്ധതി എന്താണെന്ന് സംഘടനയ്ക്ക് അറിയില്ലെന്നും അവർ പറഞ്ഞു. അടുത്ത ആഴ്ച ആരെങ്കിലും സഹായത്തിനെത്തുമെന്ന് ആത്മാർഥമായി പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായി ലോറൻ ഫിഷർ ഫ്ലോറസ് പറഞ്ഞപ്പോൾ, ജഡ്ജി അവരോട് നന്ദി പറയുകയും ഈ വാർത്ത കേട്ടതിലുള്ള വിഷമം പങ്കുവയ്ക്കുകയും ചെയ്തു.
പ്രതിസന്ധിയിലായി സംഘടനകൾ
കുട്ടികളെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന നിയമസഹായ ദാതാക്കൾക്ക് കഴിഞ്ഞ ആറുമാസത്തിലേറെയായി പ്രതിഫലം ലഭിച്ചിട്ടില്ല. കക്ഷികളെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദമായ വിവരങ്ങൾ നൽകണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് ട്രംപ് ഭരണകൂടം പണം തടഞ്ഞുവച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ മുമ്പൊരിക്കലും ഇത്തരം വിവരങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്നും, ധാർമികമായി ഇത് നൽകാൻ കഴിയില്ലെന്നുമാണ് സംഘടനകൾ പറയുന്നത്.
ലാഭരഹിത സംഘടനകളുടെ സാമ്പത്തിക ഭദ്രത തകർത്ത് ഈ പദ്ധതി ഇല്ലാതാക്കാനാണ് സർക്കാർ വ്യക്തമായും ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് അമിക്ക സെൻ്റർ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ മൈക്കൽ ലൂക്കൻസ് പറഞ്ഞു. ജീവനക്കാരെ പിരിച്ചുവിടുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടായെന്നും, കുടിശിക ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഇത് ഇനിയും തുടരുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ചില ഗ്രൂപ്പുകൾ തങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം തുടരാൻ സ്വകാര്യ ഫണ്ടുകൾ കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ, മറ്റു ചിലർ ജീവനക്കാരെ പിരിച്ചുവിടാനും ഓഫിസുകൾ പൂട്ടാനും തുടങ്ങി. ദക്ഷിണ ടെക്സാസിലെ പ്രോബാർ ഈ ആഴ്ച തങ്ങളുടെ 20 ശതമാനം ജീവനക്കാരെയാണ് പിരിച്ചുവിട്ടത്.
ടെന്നസിയിലെ മെംഫിസ് ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ലാഭരഹിത നിയമ സ്ഥാപനമായ മിഡ്-സൗത്ത് ഇമിഗ്രേഷൻ അഡ്വക്കേറ്റ്സ് 400-ലധികം കുട്ടികൾക്കാണ് സഹായം നൽകുന്നത്. കുട്ടികൾക്ക് നൽകിയ സേവനങ്ങൾക്ക് ഫെഡറൽ സർക്കാരിൽ നിന്ന് 5,00,000 ഡോളറിലധികം ലഭിക്കാനുണ്ടെന്ന് സംഘടനയുടെ ലീഗൽ ഡയറക്ടർ സാലി ജോയ്നർ പറഞ്ഞു. 2025 മുതൽ അവർക്ക് ഏഴ് ജീവനക്കാരെ പിരിച്ചുവിടേണ്ടി വന്നു. ഇനിയും കൂടുതൽ പേരെ പിരിച്ചുവിടാൻ പദ്ധതിയുണ്ട്. സെപ്റ്റംബർ അവസാനത്തോടെ നാഷ്വില്ലിലെയും മെംഫിസിലെയും ഓഫിസുകൾ പൂട്ടുമെന്നും, വൈകാതെ സ്ഥാപനം പൂർണ്ണമായും അടച്ചുപൂട്ടുമെന്നുമാണ് അവർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.
ബജറ്റ് ചുരുങ്ങുമ്പോഴും തങ്ങളുടെ കക്ഷികളായ കുട്ടികളെ പ്രതിനിധീകരിക്കാൻ കഴിയുന്നതെല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് സാലി ജോയ്നർ പറഞ്ഞു. അഭിഭാഷകരില്ലെങ്കിൽ, കൈക്കുഞ്ഞുങ്ങളും കൗമാരക്കാരും ഉൾപ്പെടെയുള്ള കുടിയേറ്റ കുട്ടികളെ വരും ആഴ്ചകളിൽ നാടുകടത്താൻ ഉത്തരവിട്ടേക്കാമെന്ന് അവർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. മൂന്നോ നാലോ അഞ്ചോ വർഷമായി തങ്ങളുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റികളിൽ ജീവിക്കുകയും സ്കൂളുകളിൽ പോകുകയും ചെയ്യുന്ന കുട്ടികളാണിവർ. ചിലർക്ക് അമേരിക്കയെ മാത്രമേ അറിയൂ. അവർ ഹൈസ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തിയാക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഇമിഗ്രേഷൻ ആൻഡ് കസ്റ്റംസ് എൻഫോഴ്സ്മെൻ്റ് അവരെ ജയിലിലേക്ക് അയക്കുമെന്നും സാലി ജോയ്നർ ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ചു.
നിയമപരിരക്ഷയും അവകാശങ്ങളും
ഒറ്റയ്ക്ക് യാത്ര ചെയ്യുന്ന കുടിയേറ്റ കുട്ടികളെ സാധാരണയായി അമേരിക്കൻ സർക്കാരിൻ്റെ സംരക്ഷണത്തിലാണ് ഏൽപ്പിക്കുന്നത്. 2008ലെ ട്രാഫിക്കിങ് വിക്ടിംസ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ റീഓതറൈസേഷൻ ആക്ട് ഉൾപ്പെടെ വിവിധ നിയമപരിരക്ഷകൾ ഇവർക്ക് ലഭിക്കാറുണ്ട്. നാടുകടത്തൽ നടപടികൾ നേരിടുന്ന കുട്ടികൾക്ക് സർക്കാർ നിയമസഹായം ഉറപ്പാക്കണമെന്ന് ഈ നിയമം അനുശാസിക്കുന്നുണ്ട്.
ചില പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങളൊഴിച്ചാൽ, കുട്ടികളെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിയന്ത്രണങ്ങളുള്ള ചുറ്റുപാടിൽ പാർപ്പിക്കണമെന്നാണ് നിയമം പറയുന്നത്. അതായത്, ഇമിഗ്രേഷൻ നടപടികൾ പൂർത്തിയാകുന്നതുവരെ അമേരിക്കയിലുള്ള ബന്ധുക്കൾക്കോ മറ്റ് സ്പോൺസർമാർക്കോ കുട്ടികളെ കൈമാറാൻ കഴിയും. പീഡനമോ അവഗണനയോ കാരണം സ്വന്തം രാജ്യത്തേക്ക് മടങ്ങാൻ കഴിയാത്ത കുട്ടികൾക്ക് പ്രത്യേക സംരക്ഷണ പദവിക്കായി അപേക്ഷിക്കാം. കൂടാതെ അവർക്ക് അഭയത്തിനും അപേക്ഷിക്കാൻ അർഹതയുണ്ട്.
ALSO READ: അമേരിക്കയിൽ എഫ്-35 യുദ്ധവിമാനം തകർന്ന് വൻ തീപിടിത്തം; പൈലറ്റ് സുരക്ഷിതൻ