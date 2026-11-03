അമേരിക്കൻ ഇടക്കാല തെരഞ്ഞെടുപ്പ്: ജനപ്രതിനിധി സഭ ഡെമോക്രാറ്റുകൾ പിടിച്ചെടുക്കുമെന്ന് സർവേ ഫലങ്ങൾ
റിപ്പബ്ലിക്കൻ പാർട്ടിയുടെ ശക്തികേന്ദ്രങ്ങളായ ടെക്സസ്, കൻസാസ്, അയോവ തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ പോലും കടുത്ത പോരാട്ടമാണ് ഇത്തവണ നടക്കുന്നത്
Published : November 3, 2026 at 7:20 AM IST
വാഷിങ്ടൺ: അമേരിക്കൻ ഇടക്കാല തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ വോട്ടെടുപ്പ് പുരോഗമിക്കുന്നു. ജനപ്രതിനിധി സഭയിൽ ഡെമോക്രാറ്റുകൾ ഭൂരിപക്ഷം തിരിച്ചുപിടിക്കുമെന്നാണ് പുറത്തുവരുന്ന സർവേകൾ നൽകുന്ന സൂചന. അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് നേരിട്ട് ജനവിധി തേടുന്നില്ലെങ്കിലും, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷത്തെ ഭരണത്തിൻ്റെ കൃത്യമായ വിലയിരുത്തലാകും ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം. ട്രംപിൻ്റെ ശേഷിക്കുന്ന രണ്ട് വർഷത്തെ ഭരണത്തിൻ്റെ ദിശ നിർണയിക്കുന്നതും, പുതിയ നയങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിനുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വാധീനവും ഈ ജനവിധിയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും.
റിപ്പബ്ലിക്കൻ പാർട്ടിയുടെ ശക്തികേന്ദ്രങ്ങളായ ടെക്സസ്, കൻസാസ്, അയോവ തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ പോലും കടുത്ത പോരാട്ടമാണ് ഇത്തവണ നടക്കുന്നത്. അമേരിക്കയിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ദിവസം പൊതു അവധിയല്ലാത്തതിനാൽ പരമാവധി വോട്ടർമാരെ പോളിങ് ബൂത്തുകളിൽ എത്തിക്കുക എന്നതാണ് ഇരു പാർട്ടികളും നേരിടുന്ന പ്രധാന വെല്ലുവിളി.
എന്നാൽ ഇതിനകം തന്നെ അഞ്ചരക്കോടിയിലധികം ആളുകൾ പ്രാരംഭ വോട്ടിങ്ങിലൂടെയും മെയിൽ-ഇൻ ബാലറ്റുകളിലൂടെയും തങ്ങളുടെ സമ്മതിദാനാവകാശം വിനിയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അവസാന വട്ട പ്രചാരണങ്ങളിൽ ഇരു പാർട്ടികളും സജീവമായിരുന്നു.
ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് വാഷിങ്ടണിൽ തൻ്റെ അവസാന സന്ദേശം നൽകിയപ്പോൾ, മുൻ പ്രസിഡൻ്റ് ബരാക് ഒബാമ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രമുഖ നേതാക്കൾ ഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടിക്കായി സജീവമായി പ്രചാരണ രംഗത്തിറങ്ങി. സാമ്പത്തിക നയങ്ങൾ, കുടിയേറ്റ പ്രശ്നങ്ങൾ, ആരോഗ്യ മേഖലയിലെ പരിഷ്കാരങ്ങൾ തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളാണ് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പ്രധാനമായും ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടത്. അമേരിക്കൻ ജനതയുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തെ ബാധിക്കുന്ന ഈ വിഷയങ്ങളിൽ ഇരു പാർട്ടികൾക്കും വ്യക്തമായ ഭിന്നതകളുണ്ട്.
ജനപ്രതിനിധി സഭയും സെനറ്റും
അമേരിക്കൻ കോൺഗ്രസിൻ്റെ അധോസഭയായ ജനപ്രതിനിധി സഭയിലെ 435 സീറ്റുകളിലേക്കാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്നത്. ഇവിടെ കേവല ഭൂരിപക്ഷം നേടാൻ 218 സീറ്റുകൾ ആവശ്യമാണ്. കുക്ക് പൊളിറ്റിക്കൽ റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയ സർവേ പ്രകാരം ഡെമോക്രാറ്റുകൾക്ക് 222 സീറ്റുകൾ വരെ ലഭിച്ചേക്കാം. ഭരണകക്ഷിയായ റിപ്പബ്ലിക്കൻ പാർട്ടിക്ക് 195 സീറ്റുകൾ ലഭിക്കാനാണ് സാധ്യത. ബാക്കിയുള്ള 18 മണ്ഡലങ്ങളിൽ പ്രവചനാതീതമായ പോരാട്ടമാണ് നടക്കുന്നത്. ജനപ്രതിനിധി സഭയുടെ നിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ അത് ട്രംപ് ഭരണകൂടത്തിന് വലിയ തിരിച്ചടിയാകും. നിയമനിർമാണ പ്രക്രിയകളിൽ പ്രസിഡൻ്റിന് കൂടുതൽ വെല്ലുവിളികൾ നേരിടേണ്ടി വരും.
അതേസമയം, ഉപരിസഭയായ സെനറ്റിൽ നിലവിൽ റിപ്പബ്ലിക്കൻ പാർട്ടിക്കാണ് ഭൂരിപക്ഷമുള്ളത്. ആകെയുള്ള 100 സീറ്റുകളിൽ 53 സീറ്റുകൾ റിപ്പബ്ലിക്കൻ പാർട്ടിക്കും 47 സീറ്റുകൾ ഡെമോക്രാറ്റുകൾക്കുമാണ് ഉള്ളത്. സെനറ്റിൻ്റെ നിയന്ത്രണം പിടിച്ചെടുക്കാൻ ഡെമോക്രാറ്റുകൾക്ക് നാല് സീറ്റുകൾ കൂടി അധികമായി നേടേണ്ടതുണ്ട്. ടെക്സസ്, ഒഹായോ, മെയ്ൻ, അലാസ്ക തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ഫലം സെനറ്റിൽ നിർണായകമാകും. ബുധനാഴ്ച രാവിലെ മുതൽ ഇന്ത്യൻ സമയം അനുസരിച്ച് എക്സിറ്റ് പോൾ ഫലങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജയികളെ പ്രഖ്യാപിച്ച് തുടങ്ങും.
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