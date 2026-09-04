യുഎസ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ്: പോസ്റ്റൽ വോട്ടിലെ മാറ്റങ്ങൾക്ക് അനുമതി തേടി ട്രംപ് സുപ്രീം കോടതിയിൽ
യുഎസ് പോസ്റ്റൽ സർവീസിന് പുതിയ നിയന്ത്രണങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കാൻ അടിയന്തരമായി ഇടപെടണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് യുഎസ് നീതിന്യായ വകുപ്പാണ് വ്യാഴാഴ്ച സുപ്രീം കോടതിയിൽ അപ്പീൽ നൽകിയത്
By ANI
Published : September 4, 2026 at 8:43 AM IST
വാഷിങ്ടൺ: നവംബറിൽ നടക്കാനിരിക്കുന്ന യുഎസ് ഇടക്കാല തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ പോസ്റ്റൽ വോട്ടുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പുതിയ മാറ്റങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കാൻ അനുമതി തേടി ഡോണൾഡ് ട്രംപ് ഭരണകൂടം സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചു. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടപടിക്രമങ്ങളിൽ മാറ്റം വരുത്തിക്കൊണ്ട് യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് പുറത്തിറക്കിയ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഉത്തരവിനെതിരെയുള്ള നിയമപോരാട്ടം ഇതോടെ കൂടുതൽ ശക്തമായിരിക്കുകയാണ്.
യുഎസ് പോസ്റ്റൽ സർവീസിന് പുതിയ നിയന്ത്രണങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കാൻ അടിയന്തരമായി ഇടപെടണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് യുഎസ് നീതിന്യായ വകുപ്പാണ് വ്യാഴാഴ്ച സുപ്രീം കോടതിയിൽ അപ്പീൽ നൽകിയത്. ഇടക്കാല തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് രണ്ട് മാസം മാത്രം ബാക്കിനിൽക്കെയാണ് ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ ഈ നിർണായക നീക്കം. തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിൽ ഫെഡറൽ ഏജൻസികൾക്ക് കൂടുതൽ അധികാരം നൽകിക്കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ മാർച്ചിലാണ് ട്രംപ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഉത്തരവിൽ ഒപ്പുവച്ചത്. ഈ ഉത്തരവിനെതിരെ വിവിധ കോടതികളിൽ നിയമപോരാട്ടം തുടരുന്നതിനിടെയാണ് വിഷയം സുപ്രീം കോടതിയിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത്.
അതേസമയം, വോട്ടർമാർക്ക് ഏത് പോസ്റ്റൽ ബാലറ്റുകളാണ് നൽകേണ്ടതെന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റിനോ പോസ്റ്റൽ സർവീസിനോ അധികാരമില്ലെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി 23 ഡെമോക്രാറ്റിക് സംസ്ഥാനങ്ങളും വോട്ടർമാരുടെ അവകാശങ്ങൾക്കായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സംഘടനകളും ഫെഡറൽ കോടതിയെ സമീപിച്ചിരുന്നു.
എന്നാൽ, തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള ശ്രമമല്ല ഇതെന്നും, പോസ്റ്റൽ സംവിധാനത്തിലെ ചില പരിമിതമായ മാറ്റങ്ങൾ മാത്രമാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്നും ട്രംപ് ഭരണകൂടം സുപ്രീം കോടതിയെ അറിയിച്ചു. സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഭരണത്തിൽ ഇടപെടാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ലെന്നും, തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തപാലുകൾക്ക് ആവശ്യമായ ചില തയ്യാറെടുപ്പുകൾ മാത്രമാണ് പുതിയ നിയമത്തിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്നും ഭരണകൂടം വ്യക്തമാക്കി.
പുതിയ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഇങ്ങനെ
പുതിയ നിയന്ത്രണങ്ങൾ പ്രകാരം, പോസ്റ്റൽ വോട്ട് ചെയ്യാൻ അർഹതയുള്ള വോട്ടർമാരുടെ പട്ടിക സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഓൺലൈൻ പോർട്ടൽ വഴി യുഎസ് പോസ്റ്റൽ സർവീസിന് മുൻകൂട്ടി നൽകണം. ഈ പട്ടികയിൽ പേരില്ലാത്ത വോട്ടർമാർക്ക് പോസ്റ്റൽ ബാലറ്റ് വിതരണം ചെയ്യാൻ പോസ്റ്റൽ സർവീസ് വിസമ്മതിക്കും. കൂടാതെ, തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മെയിലുകളുടെ കവറുകളിൽ ഓരോ വോട്ടർക്കും പ്രത്യേക ബാർകോഡുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്നും പുതിയ നിയമം അനുശാസിക്കുന്നു.
എന്നാൽ, തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ആഴ്ചകൾ മാത്രം ബാക്കിനിൽക്കെ പുതിയ പോസ്റ്റൽ ബാലറ്റ് സംവിധാനം നടപ്പിലാക്കുന്നത് നിലവിലെ നടപടിക്രമങ്ങളെ തടസപ്പെടുത്തുമെന്നും, വോട്ടർമാർക്ക് ബാലറ്റുകൾ ലഭിക്കുന്നതിൽ വലിയ പ്രതിസന്ധി സൃഷ്ടിക്കുമെന്നും നിരവധി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
നോർത്ത് കരോലിന സംസ്ഥാനം വെള്ളിയാഴ്ച മുതൽ പോസ്റ്റൽ ബാലറ്റുകൾ അയച്ചുതുടങ്ങാനിരിക്കെയാണ് ഭരണകൂടം അടിയന്തരമായി സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. സുപ്രീം കോടതി ഇടപെട്ടില്ലെങ്കിൽ, യുഎസ് പോസ്റ്റൽ സർവീസിൻ്റെ പുതിയ നിയമം തടഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള കീഴ്ക്കോടതി ഉത്തരവ് വോട്ടർ തട്ടിപ്പ് തടയാനുള്ള ശ്രമങ്ങളെ ബാധിക്കുമെന്ന് നീതിന്യായ വകുപ്പ് വാദിച്ചു. വ്യാജ വോട്ടുകൾ തടയാനും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാനുമുള്ള പരിമിതമായ നടപടികൾ മാത്രമാണ് പുതിയ മാറ്റങ്ങളിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്ന് ട്രംപും ഭരണകൂടത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന റിപ്പബ്ലിക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളും വ്യക്തമാക്കി.
നിയമപോരാട്ടം തുടരുന്നു
ഈ തർക്കം നേരത്തെയും സുപ്രീം കോടതിയുടെ പരിഗണനയിൽ വന്നിരുന്നു. ട്രംപിൻ്റെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഉത്തരവ് നടപ്പിലാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികളുമായി മുന്നോട്ടുപോകാൻ കഴിഞ്ഞ മാസം കോടതി ഭരണകൂടത്തിന് അനുമതി നൽകിയിരുന്നു. എന്നാൽ, സാങ്കേതിക കാരണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു ഈ വിധി. ഉത്തരവിൻ്റെ നിയമസാധുത കോടതി അന്ന് പരിശോധിച്ചിരുന്നില്ല. കോടതിയിലെ മൂന്ന് ലിബറൽ ജഡ്ജിമാർ ഈ തീരുമാനത്തോട് വിയോജിപ്പ് പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ബോസ്റ്റണിലെ ഒരു ഫെഡറൽ കോടതി യുഎസ് പോസ്റ്റൽ സർവീസിൻ്റെ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നത് താത്കാലികമായി തടഞ്ഞത്.
സാധാരണഗതിയിൽ അപ്പീൽ നൽകാൻ കഴിയാത്ത ഒരു താത്കാലിക ഉത്തരവിലൂടെയാണ് കീഴ്ക്കോടതി പുതിയ നിയമം തടഞ്ഞത്. അതിനാൽ, സുപ്രീം കോടതി ഈ വിഷയം വിശദമായി പരിഗണിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഭരണകൂടം ചില നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കേണ്ടതുണ്ട്.
എന്നിരുന്നാലും, സമാനമായ അപ്പീലുകൾ സുപ്രീം കോടതി മുൻപ് അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ ഉന്നത അഭിഭാഷകനായ സോളിസിറ്റർ ജനറൽ ഡി. ജോൺ സോവർ വാദിച്ചു. തപാൽ വിതരണ പ്രോട്ടോകോളുകളിൽ മാറ്റം വരുത്താൻ പോസ്റ്റൽ സർവീസിന് വിശാലമായ അധികാരമുണ്ടെന്നും ഭരണകൂടം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. മൃതദേഹങ്ങളുടെ ചിതാഭസ്മം, ഡമ്മി ഗ്രനേഡുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സ്ഫോടകവസ്തുക്കളുടെ മാതൃകകൾ എന്നിവയുടെ വിതരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുൻപ് വരുത്തിയ മാറ്റങ്ങൾ നീതിന്യായ വകുപ്പ് കോടതിയിൽ ഉദാഹരണമായി അവതരിപ്പിച്ചു.
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എന്നാൽ, തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്താനുള്ള അധികാരം ഭരണഘടന സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളതെന്നും, സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ പോസ്റ്റൽ ബാലറ്റ് പരിപാടികൾക്ക് മേൽനോട്ടം വഹിക്കാൻ കോൺഗ്രസ് യുഎസ് പോസ്റ്റൽ സർവീസിന് അധികാരം നൽകിയിട്ടില്ലെന്നും ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ പദ്ധതിയെ എതിർക്കുന്നവർ വാദിക്കുന്നു.ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ അടിയന്തര അപേക്ഷയിൽ ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെയോടെ മറുപടി നൽകാൻ സുപ്രീം കോടതി ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അതിനാൽ, ഈ വിഷയത്തിൽ കോടതി ഉടൻ വിധി പുറപ്പെടുവിക്കാൻ സാധ്യതയില്ല. നവംബറിലെ ഇടക്കാല തെരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്ക് സംസ്ഥാനങ്ങൾ അടുക്കുമ്പോൾ, തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏറ്റവും നിർണായകമായ ഒരു തർക്കമാണ് ഇപ്പോൾ സുപ്രീം കോടതിയുടെ പരിഗണനയിലുള്ളത്.
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