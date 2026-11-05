അമേരിക്കൻ ഇടക്കാല തെരഞ്ഞെടുപ്പ്: ട്രംപിനേറ്റ തിരിച്ചടി ആഘോഷമാക്കി ഇറാൻ, നയങ്ങളിൽ മാറ്റം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല
അമേരിക്കൻ ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ സ്വഭാവത്തിൽ മാറ്റമുണ്ടാകുമെന്നോ അവർക്ക് ഇളവുകൾ നൽകിയാൽ ഇറാനോടുള്ള ശത്രുത അവസാനിക്കുമെന്നോ ആരെങ്കിലും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വലിയ തെറ്റാണെന്ന് മൊജ്തബ ഖാമേനി
Published : November 5, 2026 at 6:57 AM IST
ടെഹ്റാൻ: അമേരിക്കൻ ഇടക്കാല തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിനും റിപ്പബ്ലിക്കൻ പാർട്ടിക്കുമേറ്റ കനത്ത തിരിച്ചടി ആഘോഷമാക്കി ഇറാൻ. എട്ടുമാസമായി തുടരുന്ന യുഎസ്-ഇറാൻ യുദ്ധം അമേരിക്കൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലത്തെ എങ്ങനെ സ്വാധീനിച്ചു എന്ന് പശ്ചിമേഷ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ ഉറ്റുനോക്കുകയായിരുന്നു. യുദ്ധത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ആശങ്കകളും ഇന്ധന വില വർധനവും അമേരിക്കയിൽ വലിയ പ്രതിഷേധങ്ങൾക്ക് കാരണമായതാണ് ഡെമോക്രാറ്റുകൾക്ക് യുഎസ് കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഇരുസഭകളിലും ആധിപത്യം നേടിക്കൊടുത്തത്.
നയങ്ങളിൽ മാറ്റമുണ്ടാകില്ലെന്ന് ഇറാൻ
കഴിഞ്ഞ ഫെബ്രുവരിയിൽ നടന്ന യുഎസ് ആക്രമണത്തിൽ ഇറാൻ പരമോന്നത നേതാവ് ആയത്തുല്ല അലി ഖാമേനി കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെ ചുമതലയേറ്റ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകൻ ആയത്തുല്ല മൊജ്തബ ഖാമേനിയാണ് അമേരിക്കൻ നയങ്ങളിൽ മാറ്റമുണ്ടാകില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയത്. അമേരിക്കൻ ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ സ്വഭാവത്തിൽ മാറ്റമുണ്ടാകുമെന്നോ അവർക്ക് ഇളവുകൾ നൽകിയാൽ ഇറാനോടുള്ള ശത്രുത അവസാനിക്കുമെന്നോ ആരെങ്കിലും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വലിയ തെറ്റാണെന്ന് അദ്ദേഹം തൻ്റെ സമൂഹമാധ്യമ അക്കൗണ്ടിൽ കുറിച്ചു. അമേരിക്കയുടെ നയങ്ങളിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ലെന്നും ഇറാൻ വ്യക്തമാക്കി.
യുദ്ധവും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലവും
ഇറാനെതിരെ അമേരിക്ക വീണ്ടും പൂർണതോതിലുള്ള സൈനിക ആക്രമണം ആരംഭിക്കുമെന്ന ആശങ്കകൾക്കിടെയാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം പുറത്തുവരുന്നത്. എട്ടുമാസത്തിലേറെയായി തുടരുന്ന യുദ്ധം ആഗോള സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയെ തകർക്കുകയും ഇറാനിൽ വലിയ നാശനഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്തു. യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള ചർച്ചകൾ പുരോഗമിക്കുന്നതിനിടെ ഇസ്രയേൽ പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹു കൂടുതൽ ആക്രമണങ്ങൾക്കായി സമ്മർദം ചെലുത്തുന്നതായി റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. അതേസമയം ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് സൈനിക നടപടിക്കും ഒത്തുതീർപ്പിനും ഇടയിലുള്ള നിലപാടാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത്.
അമേരിക്കക്കാർ യുദ്ധത്തോട് നോ പറഞ്ഞു എന്നും തങ്ങൾ ഈ സന്ദേശത്തെ അംഗീകരിക്കുന്നു എന്നും ഇറാൻ്റെ മുഖ്യ മധ്യസ്ഥനും പാർലമെൻ്റ് സ്പീക്കറുമായ മുഹമ്മദ് ബാഘർ ഖാലിബാഫ് എക്സിൽ കുറിച്ചു. മാറ്റത്തിനായുള്ള ജനങ്ങളുടെ വോട്ട് അമേരിക്കൻ ഭരണകൂടം അവഗണിച്ചാൽ തങ്ങളുടെ മറുപടി വലിയൊരു ദുരന്തമായിരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
വെടിനിർത്തൽ കരാറുകൾക്കും നയതന്ത്ര ശ്രമങ്ങൾക്കുമിടയിലും തെക്കൻ ഇറാനിലും ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലും സൈനിക ഏറ്റുമുട്ടലുകൾ തുടരുകയാണ്. അമേരിക്കക്കാർ വ്യക്തമായ സന്ദേശമാണ് നൽകിയതെന്നും അത് അവഗണിക്കരുതെന്നും ഇറാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയ വക്താവ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. യാഥാർഥ്യങ്ങൾ അമേരിക്ക ഇനിയും അവഗണിച്ചാൽ അതിൻ്റെ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഇതുവരെ കണ്ടതിനേക്കാൾ വലുതായിരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
എംബസി ആക്രമണ വാർഷികവും പ്രതിഷേധവും
സംഘർഷത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ 1979ലെ യുഎസ് എംബസി ആക്രമണത്തിൻ്റെ വാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഇന്നലെ ടെഹ്റാനിൽ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ പങ്കെടുത്ത സർക്കാർ അനുകൂല പ്രകടനം നടന്നു. പ്രകടനക്കാർ അമേരിക്കയുടെയും ഇസ്രയേലിൻ്റെയും പതാകകൾ കത്തിക്കുകയും ഇരു രാജ്യങ്ങൾക്കുമെതിരെ മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ മുഴക്കുകയും ചെയ്തു.
ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിൻ്റെയും നെതന്യാഹുവിൻ്റെയും കോലങ്ങളും അവർ പ്രദർശിപ്പിച്ചു. ട്രംപ് എല്ലാ അതിരുകളും ലംഘിച്ചെന്നും അതാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പരാജയത്തിന് കാരണമെന്നും പ്രകടനത്തിൽ പങ്കെടുത്ത ഹനാനെ ജാഹെദ് പറഞ്ഞു. അമേരിക്കൻ വോട്ടർമാർക്ക് യാഥാർഥ്യം മനസ്സിലായെന്നും ഇറാനിൽ വന്ന് അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ലെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞെന്നും മറ്റൊരു പ്രകടനക്കാരിയായ സഹ്റ നദിമിനെജാദ് പ്രതികരിച്ചു.
ഇന്ധന വില വർധനവ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള യുദ്ധത്തിൻ്റെ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ അമേരിക്കക്കാർ അനുഭവിച്ചറിയുകയാണെന്നും ഡെമോക്രാറ്റുകളോ റിപ്പബ്ലിക്കൻമാരോ ആരു വിജയിച്ചാലും അമേരിക്കയോടുള്ള തങ്ങളുടെ ശത്രുത അവസാനിക്കില്ലെന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. 1979 നവംബർ നാലിനാണ് ഇറാനിയൻ വിദ്യാർഥികൾ യുഎസ് എംബസി ആക്രമിച്ച് അമേരിക്കൻ നയതന്ത്രജ്ഞരെയും പൗരന്മാരെയും ബന്ദികളാക്കിയത്. 52 അമേരിക്കക്കാരെ 444 ദിവസമാണ് അവർ തടവിലാക്കിയത്. ഈ സംഭവം ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള നയതന്ത്ര ബന്ധം പൂർണമായും തകർത്തു.
തുടരുന്ന സംഘർഷവും രഹസ്യ ചർച്ചകളും
ഫെബ്രുവരി 28നാണ് അമേരിക്കയും ഇസ്രയേലും ഇറാനെതിരെ യുദ്ധം ആരംഭിച്ചത്. ഇറാൻ പരമോന്നത നേതാവ് ആയത്തുല്ല അലി ഖാമേനി കൊല്ലപ്പെട്ടതോടെ ആരംഭിച്ച സംഘർഷം ആഗോള ഊർജ വിപണിയെയും ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലൂടെയുള്ള കപ്പൽ ഗതാഗതത്തെയും സാരമായി ബാധിച്ചു. അമേരിക്കയും സിയോണിസ്റ്റ് ഭരണകൂടവും വലിയ പരാജയമാണ് നേരിടുന്നതെന്ന് ടെഹ്റാൻ മേയർ അലിറേസ സക്കാനി പ്രകടനക്കാരെ അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു.
ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിൽ ഇറാനിയൻ കേന്ദ്രങ്ങൾക്ക് നേരെ നടന്ന ആക്രമണത്തിന് തൊട്ടുപിന്നാലെയാണ് അമേരിക്കൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നത്. ഖേഷ്മ്, ഹെംഗാം ദ്വീപുകളിലും തെക്കൻ തുറമുഖ നഗരമായ ബന്ദർ അബ്ബാസിനു സമീപവും തിങ്കളാഴ്ച സ്ഫോടനങ്ങൾ നടന്നതായി ഇറാനിയൻ മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. എന്നാൽ ആക്രമണം നടന്ന സ്ഥലങ്ങളോ നാശനഷ്ടങ്ങളോ ഇറാൻ ഔദ്യോഗികമായി വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ലോകത്തെ എണ്ണ, വാതക വ്യാപാരത്തിൻ്റെ അഞ്ചിലൊന്ന് നടക്കുന്ന ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിൽ വാണിജ്യ കപ്പലുകൾക്ക് നേരെ ഇറാൻ്റെ ആക്രമണങ്ങൾ തുടരുകയാണ്.
ഇറാനിയൻ തുറമുഖങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള ഉപരോധം പിൻവലിക്കാൻ അമേരിക്കക്കുമേൽ സമ്മർദം ചെലുത്താനാണ് ഇറാൻ്റെ ശ്രമം. അനധികൃത പാതകളിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച നാല് എണ്ണ ടാങ്കറുകൾക്ക് തീപിടിച്ചതായി ഇറാൻ്റെ ഔദ്യോഗിക ടെലിവിഷൻ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. അതേസമയം ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള രഹസ്യ ചർച്ചകൾ തുടരുകയാണ്. ഒത്തുതീർപ്പിലെത്താനുള്ള സാധ്യതകളിൽ പ്രതീക്ഷയുണ്ടെന്ന് യുഎസ് വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് ജെ.ഡി. വാൻസ് വ്യക്തമാക്കി.
സെപ്റ്റംബർ തുടക്കത്തിലാണ് ട്രംപ് ഭരണകൂടം ഇറാനിൽ അവസാനമായി ആക്രമണം നടത്തിയത്. ഇറാനിയൻ എണ്ണ ആഗോള വിപണിയിൽ എത്തുന്നത് തടയാനായി ആയിരക്കണക്കിന് യുഎസ് സൈനികരാണ് ഇറാൻ തീരത്ത് ഉപരോധം ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. കൂടുതൽ സൈനികരും വിമാനവാഹിനിക്കപ്പലും പശ്ചിമേഷ്യയിലേക്ക് തിരിക്കുന്നതായും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്.
Also Read:- തീവ്ര വലത് പക്ഷ നയങ്ങള്ക്കുള്ള 'ഷോക്ക് ട്രീറ്റ്മെന്റ്'; ഇടക്കാല തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം ഇന്ത്യയെ ബാധിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ.....