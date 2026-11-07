വൈറ്റ് ഹൗസിൽ നിർണായക അഴിച്ചുപണി; സൂസി വൈൽസിനെ മാറ്റി സ്റ്റീഫൻ മില്ലറെ നിയമിച്ച് ട്രംപ്
തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ (US Midterm Election 2026) ഡെമോക്രാറ്റുകൾ കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഇരുസഭകളുടെയും നിയന്ത്രണം പിടിച്ചെടുത്തതിന് പിന്നാലെയാണ് ട്രംപിൻ്റെ പുതിയ നീക്കം
Published : November 7, 2026 at 11:37 AM IST
വാഷിങ്ടൺ: അമേരിക്കൻ ഇടക്കാല തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ റിപ്പബ്ലിക്കൻ പാർട്ടിക്ക് കനത്ത തിരിച്ചടി നേരിട്ടതിന് പിന്നാലെ വൈറ്റ് ഹൗസിൽ നിർണായക അഴിച്ചുപണി. സൂസി വൈൽസിനെ മാറ്റി സ്റ്റീഫൻ മില്ലറെ വൈറ്റ് ഹൗസ് ചീഫ് ഓഫ് സ്റ്റാഫായി യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് നിയമിച്ചു. തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഡെമോക്രാറ്റുകൾ കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഇരുസഭകളുടെയും നിയന്ത്രണം പിടിച്ചെടുത്തതിന് പിന്നാലെയാണ് ട്രംപിൻ്റെ പുതിയ നീക്കം.
വൈറ്റ് ഹൗസിലെ മാറ്റങ്ങൾ
സൂസി വൈൽസ് വൈറ്റ് ഹൗസ് ചീഫ് ഓഫ് സ്റ്റാഫ് പദവിയിലെത്തുന്ന ആദ്യ വനിതയും ട്രംപിനൊപ്പം ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം ഈ പദവിയിലിരുന്ന വ്യക്തിയുമാണ്. 2026 മാർച്ചിൽ സ്തനാർബുദ ബാധിതയാണെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തിയ അവർ മാസങ്ങൾ നീണ്ട ചികിത്സയ്ക്ക് ശേഷം രോഗമുക്തി നേടിയിരുന്നു. തൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ സംഘടനയിൽ അവർ തുടർന്നും പ്രവർത്തിക്കുമെന്ന് ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കി.
പുതിയ ചീഫ് ഓഫ് സ്റ്റാഫായ സ്റ്റീഫൻ മില്ലർ ട്രംപിൻ്റെ കുടിയേറ്റ വിരുദ്ധ നയങ്ങളുടെ പ്രധാന ശിൽപിയാണ്. ഭരണകൂടത്തിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകില്ലെന്നും എന്നാൽ മന്ത്രിസഭയിൽ ചില അഴിച്ചുപണികൾക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്നും ട്രംപ് സൂചിപ്പിച്ചു. പ്രതിരോധ സെക്രട്ടറി പീറ്റ് ഹെഗ്സെത്തിനെ അദ്ദേഹം ശക്തമായി പിന്തുണച്ചു. അതേസമയം, റിപ്പബ്ലിക്കൻ നാഷണൽ കമ്മിറ്റി (ആർഎൻസി) ചെയർമാനായി ജോ ഗ്രൂട്ടേഴ്സ് തുടരണമെന്ന് ട്രംപ് ആവശ്യപ്പെട്ടു.
കോൺഗ്രസിലെ ഡെമോക്രാറ്റിക് മുന്നേറ്റം
സെനറ്റിലും ജനപ്രതിനിധി സഭയിലും ഡെമോക്രാറ്റുകൾ ഭൂരിപക്ഷം ഉറപ്പിച്ചു. അലാസ്ക, മിസിസിപ്പി എന്നിവിടങ്ങളിലെ ഫലം കൂടി വരുന്നതോടെ സെനറ്റിൽ ഡെമോക്രാറ്റുകളുടെ അംഗബലം 54 മുതൽ 56 വരെയാകാം. സുപ്രീം കോടതിയിലടക്കം ട്രംപ് കൊണ്ടുവരുന്ന നിയമനങ്ങളെ ശക്തമായി എതിർക്കുമെന്ന് സെനറ്റ് ഭൂരിപക്ഷ നേതാവാകാൻ സാധ്യതയുള്ള ചക്ക് ഷുമർ വ്യക്തമാക്കി. കൊളറാഡോയിൽ റിപ്പബ്ലിക്കൻ സ്ഥാനാർഥി ജെഫ് ഹർഡ്, ന്യൂയോർക്കിൽ കോൺസ്റ്റൻ്റിനോ എന്നിവർ വിജയിച്ചു. സൗത്ത് കരോലിനയിൽ ഡെമോക്രാറ്റിക് സ്ഥാനാർഥി നാൻസി ലകോർ വിജയം നേടി. ടെക്സാസിൽ ജനപ്രതിനിധി സഭയുടെ നിയന്ത്രണം ഡെമോക്രാറ്റുകൾ പിടിച്ചെടുത്തതോടെ സെൻഫ്രോണിയ തോംസൺ സ്പീക്കർ സ്ഥാനത്തേക്ക് എത്തിയേക്കും. അരിസോണയിൽ 1966ന് ശേഷം ആദ്യമായി ഗവർണർ പദവിയും ഇരുസഭകളും ഡെമോക്രാറ്റുകൾ സ്വന്തമാക്കി.
ഇറാൻ വിഷയവും അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിലെ നീക്കങ്ങളും
ഇറാനുമായുള്ള എട്ട് മാസം നീണ്ട യുദ്ധം ട്രംപിന് വലിയ വെല്ലുവിളിയാണ് സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. യുദ്ധത്തിനിടെ ഇറാനികളെ നാടുകടത്താൻ ട്രംപ് ഭരണകൂടം ഇറാനുമായി രഹസ്യ ചർച്ചകൾ നടത്തിയെന്ന വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവന്നു. യാത്രാരേഖകൾ ലഭിക്കാൻ ഇത്തരം ചർച്ചകൾ സാധാരണമാണെന്ന് ആഭ്യന്തര സുരക്ഷാ വകുപ്പ് വിശദീകരിച്ചു. ഇറാനുമായുള്ള സംഘർഷം കുറയ്ക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഖത്തർ അമീർ ഷെയ്ഖ് തമീം ബിൻ ഹമദ് അൽതാനിയുമായി ട്രംപ് ഫോണിൽ സംസാരിച്ചു. ഉപരോധം മറികടക്കാൻ ഇറാനെ സഹായിച്ചതിന് കാനഡയുമായി ചേർന്ന് ഡിജിറ്റൽ അസറ്റ് പ്രൊവൈഡർമാർക്കെതിരെ അമേരിക്ക നടപടി സ്വീകരിച്ചു.
ചൈനീസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഷി ജിൻപിങ്, യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്, റഷ്യൻ പ്രസിഡൻ്റ് വ്ലാദിമിർ പുടിൻ എന്നിവർ തമ്മിലുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ചൈന സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഷെൻഷെനിൽ നടക്കുന്ന സാമ്പത്തിക ഉച്ചകോടിയിലാകും ഈ ചരിത്ര കൂടിക്കാഴ്ച. അതേസമയം, യുക്രെയ്നിലെ ഒലെഷ്കിയിൽ വെടിനിർത്തൽ കൊണ്ടുവരാൻ പ്രഥമ വനിത മെലാനിയ ട്രംപ് നടത്തിയ ഇടപെടലുകളെ യുക്രെയ്ൻ സ്വാഗതം ചെയ്തു. ഡെമോക്രാറ്റുകൾ കോൺഗ്രസിൻ്റെ നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുത്തതോടെ അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ സഹായം ലഭിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് യുക്രെയ്ൻ. ഹോങ്കോങ്ങിൽ ജനാധിപത്യ പ്രവർത്തകൻ ജോഷ്വ വോങ്ങിന് 10 വർഷം തടവ് ശിക്ഷ വിധിച്ച നടപടിയെ അമേരിക്കയും സഖ്യരാജ്യങ്ങളും അപലപിച്ചു.
മറ്റ് പ്രധാന വിവരങ്ങൾ
മെലാനിയ ട്രംപിൻ്റെ ജീവിതം പറയുന്ന ഡോക്യുമെൻ്ററി സീരീസിൻ്റെ ട്രെയിലർ ആമസോൺ പുറത്തുവിട്ടു. ടെക്സാസിൽ ഡെമോക്രാറ്റുകൾ വിജയിച്ചതിന് പിന്നാലെ കുടിയേറ്റക്കാരെ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള ഫെഡറൽ ഏജൻസികളുടെ നടപടികളോട് സഹകരിക്കില്ലെന്ന് ഹൂസ്റ്റൺ മേയർ ജോൺ വിറ്റ്മയർ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ഡാറ്റാ സെൻ്ററുകൾക്കെതിരെ ആംസ്റ്റർഡാമിലെ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് സൈറ്റിൽ പ്രതിഷേധം നടന്നു. കാലിഫോർണിയയിലെ 20,000 വോട്ടുകൾ റദ്ദാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഹർജി അമേരിക്കൻ നീതിന്യായ വകുപ്പ് പിൻവലിച്ചു.
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വാഷിങ്ടണിൽ ട്രംപ് നിർമിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സ്മാരക കമാനത്തിൻ്റെ നിർമാണം കോടതി താൽക്കാലികമായി തടഞ്ഞു. മസ്തിഷ്കാഘാതത്തെ തുടർന്ന് ചികിത്സയിലായിരുന്ന ഡെമോക്രാറ്റിക് സെനറ്റർ ക്രിസ് മർഫി ആശുപത്രി വിട്ടു. ജി7 വിദേശകാര്യ മന്ത്രിമാരുടെ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി മാർക്കോ റൂബിയോ ഫ്രാൻസിലേക്ക് തിരിക്കും. സാമ്പത്തിക രംഗത്ത് മികച്ച തൊഴിൽ റിപ്പോർട്ടുകളാണ് പുറത്തുവരുന്നതെന്ന് ട്രംപിൻ്റെ സാമ്പത്തിക ഉപദേഷ്ടാവ് കെവിൻ ഹാസെറ്റ് പറഞ്ഞു.
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