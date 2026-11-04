അമേരിക്കൻ ഇടക്കാല തെരഞ്ഞെടുപ്പ്: ആദ്യ ഫലങ്ങളിൽ ഡെമോക്രാറ്റുകൾക്ക് മുന്നേറ്റം
ഒൻപത് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ വോട്ടെടുപ്പ് പൂർത്തിയായപ്പോൾ ആദ്യ ഫലങ്ങൾ ഡെമോക്രാറ്റുകൾക്ക് അനുകൂലമാണ്. വിർജീനിയയിൽ ഡെമോക്രാറ്റിക് സ്ഥാനാർഥി മാർക്ക് വാർണർ വിജയിച്ചു
Published : November 4, 2026 at 6:31 AM IST
വാഷിങ്ടൺ: അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിൻ്റെ രണ്ടാം ഭരണകാലത്തെ വിലയിരുത്തലായി മാറുന്ന 2026ലെ ഇടക്കാല തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ ആദ്യ ഫലസൂചനകൾ പുറത്തുവന്നു. ജനപ്രതിനിധി സഭയിലും സെനറ്റിലും ആധിപത്യം ഉറപ്പിക്കാൻ ഡെമോക്രാറ്റുകളും റിപ്പബ്ലിക്കൻ പാർട്ടിയും ഇഞ്ചോടിഞ്ച് പോരാട്ടമാണ് നടത്തുന്നത്. വിലക്കയറ്റവും ഇറാൻ യുദ്ധവും പ്രധാന ചർച്ചയായ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അഞ്ച് കോടി 70 ലക്ഷത്തിലധികം ആളുകൾ മുൻകൂർ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തി.
ഒൻപത് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ വോട്ടെടുപ്പ് പൂർത്തിയായപ്പോൾ ആദ്യ ഫലങ്ങൾ ഡെമോക്രാറ്റുകൾക്ക് അനുകൂലമാണ്. വിർജീനിയയിൽ ഡെമോക്രാറ്റിക് സ്ഥാനാർഥി മാർക്ക് വാർണർ വിജയിച്ചു. കരോലിന, ഒഹായോ എന്നിവിടങ്ങളിലെ ഫലങ്ങൾ ഉടൻ പുറത്തുവരും. ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് റിപ്പബ്ലിക്കൻ പാർട്ടി (Republican Party) അംഗമാണ്. 'ജി.ഒ.പി' (GOP - Grand Old Party) എന്നും ഈ പാർട്ടി അറിയപ്പെടുന്നു.
100 അംഗ സെനറ്റിൽ ഭൂരിപക്ഷം നേടാൻ ഡെമോക്രാറ്റുകൾക്ക് നാല് സീറ്റുകൾ കൂടി ആവശ്യമാണ്. 435 അംഗ ജനപ്രതിനിധി സഭയിൽ മൂന്ന് സീറ്റുകൾ ലഭിച്ചാൽ അവർക്ക് ഭൂരിപക്ഷം ഉറപ്പിക്കാം. ടെക്സസ്, ന്യൂയോർക്ക്, മിഷിഗൺ തുടങ്ങിയ പ്രധാന സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ഫലങ്ങൾ ഇരുപാർട്ടികൾക്കും നിർണായകമാണ്. കാലിഫോർണിയ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പടിഞ്ഞാറൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ വോട്ടെടുപ്പ് പുരോഗമിക്കുകയാണ്.
വിലക്കയറ്റവും വോട്ടർമാരുടെ പ്രതികരണവും
രാജ്യത്തെ പണപ്പെരുപ്പം പരിഹരിച്ചുവെന്നാണ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിൻ്റെ അവകാശവാദം. എന്നാൽ സെപ്റ്റംബറിൽ ഉപഭോക്തൃ വില സൂചിക 3.6 ശതമാനമായി ഉയർന്നതായി വാണിജ്യ വകുപ്പിൻ്റെ കണക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. റിപ്പബ്ലിക്കൻ പാർട്ടി അധികാരത്തിൽ തുടർന്നാൽ ഓരോ പൗരനും 5000 ഡോളർ നൽകുമെന്ന ട്രംപിൻ്റെ വാഗ്ദാനം മികച്ചതാണെന്ന് ഫ്ലോറിഡയിലെ വോട്ടറായ മാർക്ക് ബാർക്കർ പ്രതികരിച്ചു.
അതേസമയം നികുതി വർധനവിനും സാമ്പത്തിക നയങ്ങൾക്കുമെതിരെ ഡെമോക്രാറ്റുകൾക്ക് വോട്ട് ചെയ്തതായി നോർത്ത് കരോലിനയിലെ ജെയിംസ് മൂർ വ്യക്തമാക്കി. ട്രംപിൻ്റെ ഭരണത്തിൽ രാജ്യത്തെ 35 ശതമാനം ആളുകൾ മാത്രമാണ് തൃപ്തരെന്ന് അസോസിയേറ്റഡ് പ്രസ് സർവെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
നിർണായക പോരാട്ടങ്ങൾ
തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വ്യാപക ക്രമക്കേടുകൾ നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന ആരോപണവുമായി ട്രംപ് രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. അലാസ്കയിലും കാലിഫോർണിയയിലും ഭരണകൂടം നിയമനടപടികൾ ആരംഭിച്ചു. ന്യൂയോർക്കിലെ വെസ്റ്റ്ചെസ്റ്റർ കൗണ്ടിയിൽ പേപ്പർ ബാലറ്റുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന യന്ത്രങ്ങൾക്ക് തകരാർ സംഭവിച്ചതിനെത്തുടർന്ന് വോട്ടുകൾ പ്രത്യേക ബാഗുകളിലേക്ക് മാറ്റി. ടെക്സസിൽ ജോൺ കോർണിന് പകരം കെൻ പാക്സ്റ്റണും ഡെമോക്രാറ്റിക് സ്ഥാനാർഥി ജെയിംസ് തലറിക്കോയും തമ്മിലാണ് മത്സരം.
നോർത്ത് കരോലിനയിൽ മൈക്കൽ വാട്ട്ലിയും റോയ് കൂപ്പറും ഏറ്റുമുട്ടുന്നു. ജോർജിയയിൽ ജോൺ ഓസോഫും മൈക്ക് കോളിൻസും തമ്മിലാണ് പ്രധാന പോരാട്ടം. മിഷിഗണിൽ മൈക്ക് റോജേഴ്സും അബ്ദുൽ എൽ സെയ്ദും തമ്മിൽ മത്സരിക്കുന്നു. സെനറ്റിൽ ഭൂരിപക്ഷം നിലനിർത്താൻ റിപ്പബ്ലിക്കൻ പാർട്ടി ശക്തമായ ശ്രമമാണ് നടത്തുന്നത്. അലാസ്കയിൽ ഡാൻ സള്ളിവൻ പരാജയപ്പെട്ടാൽ ഫലം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് തടയാൻ ട്രംപ് ഭരണകൂടം കോടതിയെ സമീപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒഹായോയിൽ ഷെറോഡ് ബ്രൗണും ജോൺ ഹസ്റ്റഡും തമ്മിലാണ് മത്സരം.
ഭരണമാറ്റത്തിൻ്റെ സാധ്യതകൾ
ജനപ്രതിനിധി സഭയുടെ നിയന്ത്രണം ഡെമോക്രാറ്റുകൾക്ക് ലഭിച്ചാൽ പ്രതിരോധ സെക്രട്ടറി പീറ്റ് ഹെഗ്സെത്ത്, ഇലോൺ മസ്ക് എന്നിവർക്കെതിരെ അന്വേഷണത്തിന് സാധ്യതയുണ്ട്. കാലിഫോർണിയ ഗവർണർ ഗാവിൻ ന്യൂസോം, ഇല്ലിനോയി ഗവർണർ ജെ ബി പ്രിറ്റ്സ്കർ, പീറ്റ് ബുട്ടിഗീഗ് എന്നിവർക്ക് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം നിർണായകമാകും. വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് ജെ ഡി വാൻസിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ ഭാവിയിലും ഇത് പ്രതിഫലിക്കും.
36 സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ഗവർണർമാരെയും ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലൂടെ കണ്ടെത്തുന്നുണ്ട്. ഒഹായോയിൽ വിവേക് രാമസ്വാമിയുടെ പ്രചാരണ വീഡിയോയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വലിയ വിവാദങ്ങൾ ഉയർന്നിരുന്നു. ജനപ്രതിനിധി സഭയിൽ ഭൂരിപക്ഷം ലഭിച്ചാൽ ജീവിതച്ചെലവ് കുറയ്ക്കാനുള്ള പദ്ധതികൾ ആദ്യ 100 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ നടപ്പിലാക്കുമെന്ന് ഹക്കീം ജെഫ്രീസ് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ചെലവേറിയ തെരഞ്ഞെടുപ്പായി ഇത് മാറുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.
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