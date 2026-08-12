കുട്ടികളിലെ ലിംഗമാറ്റ ശസ്ത്രക്രിയകൾക്ക് ഇനി സർക്കാർ ഫണ്ടില്ല; സുപ്രധാന പ്രഖ്യാപനവുമായി ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്
കുട്ടികൾക്കും യുവാക്കൾക്കുമുള്ള ലിംഗമാറ്റ നടപടിക്രമങ്ങൾക്ക് ഫെഡറൽ മെഡിക്കെയ്ഡ്, ചിൽഡ്രൻസ് ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പ്രോഗ്രാം (സിഎച്ച്ഐപി) എന്നിവയിൽ നിന്നുള്ള ഫണ്ട് ഇനിമുതൽ ലഭിക്കില്ല
By ANI
Published : August 12, 2026 at 9:38 AM IST
വാഷിങ്ടൺ ഡിസി: കുട്ടികളിലെ ലിംഗമാറ്റ ശസ്ത്രക്രിയകൾക്കും ഹോർമോൺ ചികിത്സകൾക്കുമുള്ള മെഡിക്കെയ്ഡ് ഫണ്ട് നിർത്തലാക്കിയതായി യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഇത്തരം പ്രാകൃതമായ നടപടികളിൽ നിന്ന് കുട്ടികളെ സംരക്ഷിക്കാനാണ് തൻ്റെ ഭരണകൂടം ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
ട്രൂത്ത് സോഷ്യലിലൂടെ പ്രഖ്യാപനം
തൻ്റെ സമൂഹമാധ്യമ പ്ലാറ്റ്ഫോമായ ട്രൂത്ത് സോഷ്യലിലൂടെയാണ് ട്രംപ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്. തൻ്റെ നിർദേശപ്രകാരം സെൻ്റേഴ്സ് ഫോർ മെഡികെയർ ആൻഡ് മെഡിക്കെയ്ഡ് സർവീസസ് (സിഎംഎസ്) അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ ഡോ. മെഹ്മത് ഓസ് ആണ് പുതിയ തീരുമാനം പ്രഖ്യാപിച്ചതെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. നിരപരാധികളായ കുട്ടികളെ ഇത്തരം പ്രാകൃതമായ ശസ്ത്രക്രിയകൾക്കും ചികിത്സകൾക്കും വിധേയരാക്കാൻ ഇനിമുതൽ സർക്കാർ പണം നൽകില്ല. ഇത് കുട്ടികളുടെ ശരീരത്തിൽ ചിന്തിക്കാൻ കഴിയാത്തതും മാറ്റാനാവാത്തതുമായ ദോഷങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുമെന്നും ട്രംപ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ഡെമോക്രാറ്റുകൾക്കെതിരെ വിമർശനം
കഴിഞ്ഞ ഒന്നര വർഷമായി ഈ വിഷയത്തിൽ തങ്ങൾ നടത്തിയ ശക്തമായ ഇടപെടലുകളുടെ ഫലമായി അമേരിക്കയിലെ ഡസൻ കണക്കിന് ആശുപത്രികൾ ഇത്തരം ചികിത്സകൾ ഇതിനകം അവസാനിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും കൂടുതൽ പേർ ഈ വഴി പിന്തുടരുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. വോട്ട് ചെയ്യാൻ പ്രായമാകുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ കുട്ടികളുടെ പ്രത്യുത്പാദന അവയവങ്ങൾ മുറിച്ചുമാറ്റാൻ ഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടി ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ, താനും റിപ്പബ്ലിക്കൻ പാർട്ടിയും അതിനെ അസംബന്ധമെന്നാണ് വിളിക്കുന്നതെന്നും അമേരിക്കയിലെ കുട്ടികളെ സംരക്ഷിക്കുമെന്നും ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കി. നവംബറിൽ നടക്കുന്ന ഇടക്കാല തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ജനങ്ങൾ ഈ സുപ്രധാന വിഷയം ഓർക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം അഭ്യർഥിച്ചു.
ഫെഡറൽ ഫണ്ടിങ് അവസാനിക്കുന്നു
കുട്ടികൾക്കും യുവാക്കൾക്കുമുള്ള ലിംഗമാറ്റ നടപടിക്രമങ്ങൾക്ക് ഫെഡറൽ മെഡിക്കെയ്ഡ്, ചിൽഡ്രൻസ് ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പ്രോഗ്രാം (സിഎച്ച്ഐപി) എന്നിവയിൽ നിന്നുള്ള ഫണ്ട് ഇനിമുതൽ ലഭിക്കില്ലെന്ന് യുഎസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ഓഫ് ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ഹ്യൂമൻ സർവീസസ് (എച്ച്എച്ച്എസ്) അറിയിച്ചതായി അനദോലു ന്യൂസ് ഏജൻസി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. സിഎംഎസ് വഴി നടപ്പിലാക്കുന്ന പുതിയ ചട്ടപ്രകാരം, പ്രായപൂർത്തിയാകാത്തവരിലെ ഹോർമോൺ ചികിത്സകൾക്കും ലിംഗമാറ്റ ശസ്ത്രക്രിയകൾക്കുമുള്ള ഫെഡറൽ ഫണ്ടിങ് പൂർണ്ണമായും അവസാനിക്കും.
ശാസ്ത്രത്തെ പിന്തുടരുന്നു
ഗുരുതരമായ അപകടസാധ്യതകളും മാറ്റാനാവാത്ത ദോഷങ്ങളും വരുത്തുന്ന ഇത്തരം നടപടിക്രമങ്ങൾക്ക് നികുതിദായകരുടെ പണം ഉപയോഗിക്കുന്നത് അവസാനിപ്പിക്കാനാണ് ഈ നീക്കത്തിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്ന് എച്ച്എച്ച്എസ് സെക്രട്ടറി റോബർട്ട് എഫ് കെന്നഡി ജൂനിയർ പറഞ്ഞതായി അനദോലു ന്യൂസ് ഏജൻസി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഇത്തരം ഇടപെടലുകൾക്ക് വിധേയരാക്കുന്നതിന് പകരം കുട്ടികളെ സംരക്ഷിക്കുകയാണ് വേണ്ടതെന്ന് സിഎംഎസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ ഡോ. മെഹ്മത് ഓസ് വ്യക്തമാക്കി. ശാസ്ത്രത്തെ പിന്തുടർന്നും നികുതിദായകരുടെ പണം ലാഭിച്ചും കുട്ടികളെ മാറ്റാനാവാത്ത ദോഷങ്ങളിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ഒക്ടോബർ ഒന്നിന് പ്രാബല്യത്തിൽ
അതേസമയം പുതിയ ചട്ടം മാനസികാരോഗ്യ സേവനങ്ങളെ ബാധിക്കില്ല. നിലവിൽ ഹോർമോൺ ചികിത്സ സ്വീകരിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ആറ് മാസം വരെ ഫെഡറൽ ഫണ്ടിങ് ലഭിക്കുന്നത് തുടരുമെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. പുതിയ ചട്ടം ഒക്ടോബർ ഒന്നിന് പ്രാബല്യത്തിൽ വരും. അമേരിക്കയിൽ ലിംഗമാറ്റ ശസ്ത്രക്രിയകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വലിയ രാഷ്ട്രീയ ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നതിനിടെയാണ് ട്രംപ് ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ ഈ സുപ്രധാന തീരുമാനം. യാഥാസ്ഥിതിക വോട്ടർമാരെ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള ട്രംപിൻ്റെ പ്രധാന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വാഗ്ദാനങ്ങളിലൊന്ന് കൂടിയായിരുന്നു ഇത്.
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