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അമേരിക്കയിൽ എഫ്-35 യുദ്ധവിമാനം തകർന്ന് വൻ തീപിടിത്തം; പൈലറ്റ് സുരക്ഷിതൻ

തേർഡ് മറൈൻ എയർക്രാഫ്റ്റ് വിങ്, മറൈൻ എയർക്രാഫ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് 11 എന്നിവയുടെ ഭാഗമായ എഫ്-35ബി യുദ്ധവിമാനമാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത്

US MARINE F35 FIGHTER JET CRASH US MARINE FLIGHT ACCIDENT US PLANE CRASH NEWS
Representational image (AP)
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By ANI

Published : August 1, 2026 at 9:40 AM IST

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വാഷിങ്ടൺ: അമേരിക്കയിലെ സാൻ ഡിയേഗോയിലുള്ള മിരാമർ മറൈൻ കോർപ്സ് എയർ സ്റ്റേഷന് (എംസിഎഎസ്) സമീപം എഫ്-35 യുദ്ധവിമാനം തകർന്നുവീണു. അപകടത്തിന് തൊട്ടുമുൻപ് പൈലറ്റ് സുരക്ഷിതമായി പുറത്തുചാടിയതിനാൽ വൻ ദുരന്തം ഒഴിവായി. വിമാനം തകർന്നുവീണതിനെ തുടർന്ന് പ്രദേശത്ത് വൻ തീപിടിത്തമുണ്ടായതായി യുഎസ് സൈനിക വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു.

റൺവേയ്ക്ക് സമീപം തകർന്നുവീണു
വെള്ളിയാഴ്ച പ്രാദേശിക സമയം രാവിലെ 10 മണിയോടെയാണ് സംഭവം. തേർഡ് മറൈൻ എയർക്രാഫ്റ്റ് വിങ്, മറൈൻ എയർക്രാഫ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് 11 എന്നിവയുടെ ഭാഗമായ എഫ്-35ബി യുദ്ധവിമാനമാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത്. വിമാനത്താവളത്തിൻ്റെ റൺവേയ്ക്ക് സമീപമാണ് വിമാനം തകർന്നുവീണതെന്ന് ഫോക്സ് ന്യൂസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. അപകടത്തിൽ പൈലറ്റിന് നിസാര പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹത്തെ ഉടൻതന്നെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റിയതായും അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.

മിരാമർ എയർ സ്റ്റേഷന് സമീപം എഫ്-35ബി വിമാനം അപകടത്തിൽപ്പെട്ടതായി ഫസ്റ്റ് ലെഫ്റ്റനൻ്റ് ബ്ലേക്ക് സ്റ്റാർബക്ക് മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഇതൊരു ക്ലാസ് എ വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന അപകടമാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. വിമാനം തകരുന്നതിന് തൊട്ടുമുൻപ് പൈലറ്റ് സുരക്ഷിതമായി ഇജക്ട് ചെയ്തതിനാൽ ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായി. അതേസമയം, അപകടത്തിൻ്റെ യഥാർഥ കാരണം എന്താണെന്ന് വ്യക്തമല്ല. സംഭവത്തിൽ സൈനിക അധികൃതർ വിശദമായ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

കാരണം അവ്യക്തം
വിമാനം എവിടേക്കാണ് പോയിരുന്നതെന്നോ, പരിശീലന പറക്കലായിരുന്നോ എന്നതുൾപ്പെടെയുള്ള വിവരങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പുറത്തുവിടാനാകില്ലെന്ന് സ്റ്റാർബക്ക് പറഞ്ഞു. അപകടത്തിൽ മറ്റാർക്കെങ്കിലും പരിക്കേൽക്കുകയോ മരണം സംഭവിക്കുകയോ ചെയ്തതായി നിലവിൽ വിവരമില്ല. വിമാനം തകർന്നുവീഴുന്നതിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ സ്കൈറേഞ്ചർ ഏഴ് ക്യാമറകളിൽ പതിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഒരു ഫുട്ബോൾ മൈതാനത്തോളം വലുപ്പമുള്ള പ്രദേശത്ത് വിമാനം രണ്ടായി പിളർന്ന് കത്തിയമരുന്നതാണ് ദൃശ്യങ്ങളിലുള്ളത്.

സ്റ്റേറ്റ് റൂട്ട് 52-ന് വടക്കുള്ള പ്രദേശത്ത് നിന്ന് വലിയ തോതിൽ തീയും പുകയും ഉയരുന്നത് ദൃശ്യങ്ങളിൽ വ്യക്തമാണ്. സമീപത്തെ ഹൈവേയിൽ നിന്നുള്ളവർക്കും തീപിടിത്തം കാണാമായിരുന്നു. വിമാനം തകർന്നതിനെ തുടർന്നുണ്ടായ തീപിടിത്തം നിയന്ത്രിക്കാൻ സാൻ ഡിയേഗോ ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് സജീവമായി രംഗത്തുണ്ട്. എന്നാൽ, അപകടസ്ഥലത്തിൻ്റെ പൂർണ നിയന്ത്രണവും അന്വേഷണ ചുമതലയും സൈന്യത്തിനാണെന്ന് അഗ്നിരക്ഷാസേന അറിയിച്ചു.

അമേരിക്കൻ സൈന്യത്തിൻ്റെ കരുത്ത്
ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും മികച്ച അഞ്ചാം തലമുറ യുദ്ധവിമാനങ്ങളിലൊന്നാണ് എഫ്-35. റഡാറുകളുടെ കണ്ണുവെട്ടിച്ച് പറക്കാൻ ശേഷിയുള്ള ഈ സ്റ്റെൽത്ത് വിമാനങ്ങൾ അമേരിക്കൻ സൈന്യത്തിൻ്റെ പ്രധാന കരുത്താണ്. ഏകദേശം 100 ദശലക്ഷം ഡോളറാണ് ഒരു എഫ്-35 വിമാനത്തിൻ്റെ നിർമാണച്ചെലവ്. ലംബമായി പറന്നുയരാനും ലാൻഡ് ചെയ്യാനും സാധിക്കുന്ന എഫ്-35ബി മോഡലുകളാണ് മറൈൻ കോർപ്സ് പ്രധാനമായും ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അമേരിക്കൻ വ്യോമസേന, നാവികസേന, മറൈൻ കോർപ്സ് എന്നിവർ സംയുക്തമായാണ് എഫ്-35 വിമാനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ചെലവേറിയ പ്രതിരോധ പദ്ധതികളിലൊന്നാണിത്.

സാങ്കേതിക തകരാറുകളാണോ അതോ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനമാണോ അപകടത്തിന് കാരണമായതെന്ന് കണ്ടെത്താൻ ബ്ലാക്ക് ബോക്സ് വിവരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. സാൻ ഡിയേഗോ നഗരത്തിൽ നിന്ന് 10 മൈൽ വടക്കുമാറിയാണ് മിരാമർ എയർ സ്റ്റേഷൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. 15,000-ത്തിലധികം സൈനികരും ഉദ്യോഗസ്ഥരും ജോലി ചെയ്യുന്ന ഈ താവളം അമേരിക്കൻ സൈന്യത്തിൻ്റെ തന്ത്രപ്രധാനമായ കേന്ദ്രങ്ങളിലൊന്നാണ്. അപകടത്തെ തുടർന്ന് പ്രദേശത്തെ സുരക്ഷ ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

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US MARINE F35 FIGHTER JET CRASH
US MARINE
FLIGHT ACCIDENT
US PLANE CRASH NEWS
F35 FIGHTER JET CRASH

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