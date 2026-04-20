ഭാര്യയേയും കുഞ്ഞുങ്ങളെയും വെടിവച്ചുവീഴ്ത്തി; യുഎസിൽ പിഞ്ചുകുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ 8 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു
ലൂസിയാന ആർമി നാഷണൽ ഗാർഡിൽ മുമ്പ് ജോലി ചെയ്തിരുന്ന മുപ്പത്തിയൊന്നുകാരനായ ഷാമർ എൽക്കിൻസ് ആണ് കൊലപാതകി. മരിച്ച എട്ട് കുട്ടികളിൽ ഏഴുപേർ ഇയാളുടെ മക്കളാണ്
Published : April 20, 2026 at 6:31 AM IST
ലൂസിയാന: അമേരിക്കയിലെ ലൂസിയാനയിൽ കുടുംബവഴക്കിനെ തുടർന്ന് മുൻ സൈനികൻ എട്ട് കുട്ടികളെ വെടിവച്ചുകൊന്നു. ശ്രീവ്പോർട്ടിലെ മൂന്ന് വ്യത്യസ്ത വീടുകളിലായി ഞായറാഴ്ച പുലർച്ചെ ആറുമണിയോടെയാണ് നാടിനെ നടുക്കിയ കൂട്ടക്കുരുതി നടന്നത്. ആക്രമണത്തിന് ശേഷം കാർ മോഷ്ടിച്ച് കടന്നുകളഞ്ഞ പ്രതിയെ ബോസിയർ സിറ്റിയിൽ വച്ച് നടന്ന ഏറ്റുമുട്ടലിൽ പൊലീസ് വെടിവച്ചുകൊന്നു.
ലൂസിയാന ആർമി നാഷണൽ ഗാർഡിൽ മുമ്പ് ജോലി ചെയ്തിരുന്ന മുപ്പത്തിയൊന്നുകാരനായ ഷാമർ എൽക്കിൻസ് ആണ് കൊലപാതകി. മരിച്ച എട്ട് കുട്ടികളിൽ ഏഴുപേർ ഇയാളുടെ മക്കളാണ്. ഒന്നു മുതൽ 14 വയസ്സുവരെ പ്രായമുള്ളവരാണ് മരിച്ചത്. ഭാര്യയുമായി ഏറെക്കാലമായി തർക്കത്തിലായിരുന്ന ഇയാൾ കുട്ടികളെ കൊലപ്പെടുത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് എത്തിയത്.
ഭീഷണിയുള്ളതിനാൽ ഭാര്യ കുട്ടികളെ മറ്റൊരു സ്ത്രീയെ നോക്കാൻ ഏൽപിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. ആദ്യം ഭാര്യയുടെ വീട്ടിലെത്തിയ പ്രതി അവരെ വെടിവച്ചുവീഴ്ത്തി. തലയ്ക്ക് വെടിയേറ്റ ഇവർ അതീവ ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ ആശുപത്രിയിലാണ്. തുടർന്ന് കുട്ടികളുള്ള വീട് തേടിപ്പിടിച്ച് എത്തിയ അക്രമി അവിടെയുണ്ടായിരുന്ന എട്ട് കുട്ടികളെയും വെടിവച്ചുകൊല്ലുകയായിരുന്നു. കുട്ടികളെ നോക്കാൻ ഏൽപിച്ചിരുന്ന സ്ത്രീയുടെ തലയ്ക്കും വെടിയേറ്റു. ഇവരും ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ ചികിത്സയിലാണ്.
സംഭവത്തിൽ ആകെ പത്തുപേർക്ക് വെടിയേറ്റിട്ടുണ്ട്. അക്രമിയുടെ വെടിയേറ്റ പതിമൂന്നുകാരി കെട്ടിടത്തിൻ്റെ ജനാലയിലൂടെ ചാടി രക്ഷപ്പെട്ടു. ഈ കുട്ടിയുടെ രണ്ട് കാലുകളും ഒടിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആക്രമണത്തിന് ശേഷം കാർ മോഷ്ടിച്ച് കടന്നുകളഞ്ഞ പ്രതിയെ പൊലീസ് പിന്തുടരുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് നടന്ന വാഹന വേട്ടയിലും വെടിവയ്പ്പിലും പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് പരിക്കേറ്റിട്ടില്ലെന്ന് ലൂസിയാന സ്റ്റേറ്റ് പൊലീസ് അറിയിച്ചു. പ്രതിക്ക് തോക്ക് കൈവശം വയ്ക്കാൻ ലൈസൻസുണ്ടായിരുന്നു.
പൊലീസ് അന്വേഷണം ഊർജിതം
ഹാരിസൺ സ്ട്രീറ്റിലെ ഒരേ ബ്ലോക്കിലുള്ള രണ്ട് വീടുകളിലും സമീപത്തെ മറ്റൊരു സ്ഥലത്തുമായാണ് വ്യാപകമായ ആക്രമണം നടന്നത്. ശ്രീവ്പോർട്ട് പൊലീസിൻ്റെ അഭ്യർഥന പ്രകാരം സ്റ്റേറ്റ് പൊലീസ് അന്വേഷണം ഏറ്റെടുത്തു. ജീവിതത്തിൽ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ഭയാനകമായ കാഴ്ചകളാണ് സംഭവസ്ഥലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നതെന്ന് പൊലീസ് വക്താവ് ക്രിസ്റ്റഫർ ബോർഡലോൺ പറഞ്ഞു. സങ്കൽപിക്കാൻ പോലുമാകാത്ത ക്രൂരതയാണ് നടന്നതെന്നും ജനങ്ങൾ സംയമനം പാലിക്കണമെന്നും പൊലീസ് മേധാവി വെയ്ൻ സ്മിത്ത് വ്യക്തമാക്കി. ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ താമസിക്കുന്ന നഗരത്തിൽ നടന്നത് ഏറ്റവും ദാരുണമായ സംഭവമാണെന്ന് മേയർ ടോം ആർസെനോ പ്രതികരിച്ചു. ലൂസിയാന ഗവർണർ ജെഫ് ലാൻഡ്രി സംഭവത്തിൽ അഗാധമായ ദുഃഖം രേഖപ്പെടുത്തി.
രാജ്യത്തെ നടുക്കിയ കൂട്ടക്കുരുതി
പ്രതി ഷാമർ എൽക്കിൻസ് മുമ്പും കുട്ടികളെ കൊലപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നു. കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്ന സ്കൂളിന് സമീപമെത്തി വെടിയുതിർത്ത ഇയാളെ അന്ന് പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുകയും കേസെടുത്ത് പിന്നീട് വിട്ടയക്കുകയുമായിരുന്നു. അസോസിയേറ്റഡ് പ്രസും യുഎസ്എ ടുഡേയും നോർത്ത് ഈസ്റ്റേൺ സർവകലാശാലയുമായി ചേർന്ന് തയ്യാറാക്കിയ വിവരങ്ങൾ പ്രകാരം രാജ്യത്ത് ഈ വർഷമുണ്ടായ ഏറ്റവും വലിയ വെടിവയ്പ്പാണിത്. 2024ൽ മാത്രം ഇതുവരെ അമേരിക്കയിൽ 114 കൂട്ട വെടിവയ്പ്പുകളാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. ജനുവരിയിൽ ചിക്കാഗോയിലുണ്ടായ ആക്രമണത്തിൽ എട്ടുപേർ കൊല്ലപ്പെട്ടതിന് ശേഷം യുഎസിൽ നടക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ കൂട്ടക്കുരുതിയാണിത്. ഇത്തരം അക്രമങ്ങൾ തടയുന്നതിനായി ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് കർശനമായ നടപടികൾ ഉണ്ടാകണമെന്ന ആവശ്യവും രാജ്യത്ത് ശക്തമാകുന്നുണ്ട്.
Also Read:- അറബിക്കടലിൽ വാണിജ്യ കപ്പലിന് വെടിയുതിർത്ത് യുഎസ് സേന; ശക്തമായി തിരിച്ചടിക്കുമെന്ന് ഇറാൻ