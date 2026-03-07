അമേരിക്കയില് ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന തൊഴില് നഷ്ടം, കഴിഞ്ഞ മാസം മാത്രം ഇല്ലാതായത് 92000 തൊഴിലുകള്, തൊഴിലില്ലായ്മ നിരക്ക് 4.4 ശതമാനം
ഇറാന് യുദ്ധമുണ്ടാക്കിയ സാമ്പത്തിക അസ്ഥിരത വര്ദ്ധിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ളതാണ് കഴിഞ്ഞ മാസത്തെ ദുര്ബലമായ തൊഴില് കണക്ക്. യുദ്ധം എണ്ണവില വര്ദ്ധിപ്പിക്കുകയും വ്യവസായ ഉപഭോഗ ചെലവുകള് കൂട്ടുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
Published : March 7, 2026 at 10:52 AM IST
വാഷിങ്ടണ്: അമേരിക്കന് തൊഴില് ദാതാക്കള് കഴിഞ്ഞ മാസം അപ്രതീക്ഷിതമായി 92000 തൊഴിലുകള് വെട്ടിക്കുറച്ചിരിക്കുന്നു. ഇതോടെ രാജ്യത്തെ തൊഴില് വിപണി വലിയ സമ്മര്ദ്ദത്തിലായിരിക്കുകയാണ്. തൊഴിലില്ലായ്മ നിരക്ക് 4.4ശതമാനത്തിലെത്തി.
ജനുവരി മുതല് തന്നെ പുതുതായി ആളുകളെ നിയമിക്കുന്നത് കുറച്ചിരുന്നു. കമ്പനികളും എന്ജിഒകളും സര്ക്കാര് ഏജന്സികളും 126000 പേര്ക്ക് തൊഴില് നല്കുകയുണ്ടായെന്ന് തൊഴില്വകുപ്പ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പുറത്ത് വിട്ട റിപ്പോര്ട്ട് വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഫെബ്രുവരിയില് അറുപതിനായിരം പുതിയ തൊഴില് സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുമെന്നായിരുന്നു സാമ്പത്തിക വിദഗ്ദ്ധരുടെ വിലയിരുത്തല്.
ഡിസംബറിലെയും ജനുവരിയിലെയും പേ റോള് റിവിഷനില് 69000 തൊഴിലുകള് വെട്ടിക്കുറച്ചു. ഇറാന് യുദ്ധം സൃഷ്ടിച്ച സാമ്പത്തിക അസ്ഥിരതയ്ക്ക് മേലാണ് ഈ തൊഴില് മേഖലയിലെ തിരിച്ചടിയെന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്. യുദ്ധം മൂലം എണ്ണ വില കുതിച്ചുയരുകയും വ്യവസായങ്ങള്ക്ക് തിരിച്ചടിയാകുകയും ജനജീവിതം ചെലവേറുകയും ചെയ്തിരുന്നു.
തൊഴില് വിപണി വലിയ പല പ്രശ്നങ്ങളും നേരിടുന്നുവെന്ന് നേവി ഫെഡറല് ക്രെഡിറ്റ് യൂണിയന് മുഖ്യ സാമ്പത്തിക വിദഗ്ദ്ധന് ഹീതര് ലോങ് പറയുന്നു. കമ്പനികള് ഇനിയും പുതിയ നിയമനങ്ങളില് നിയന്ത്രണം കൊണ്ടു വന്നേക്കും. യുദ്ധം അവസാനിക്കും വരെയെങ്കിലും. ഉപഭോക്താക്കള് ഇപ്പോഴും പണം ചെലവിട്ട് കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അമേരിക്കന് സമ്പദ്ഘടന സംഘര്ഷഭരിതമായ കാലത്തിലൂടെയാണ് കടന്ന് പോകുന്നത്.
പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന്റെ വകതിരിവില്ലാത്ത നികുതി നയങ്ങൾ, ഫെഡറൽ തൊഴിൽ ശക്തിയെ നീക്കം ചെയ്യൽ, ഉയർന്ന പലിശ നിരക്കുകളുടെ നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ എന്നിവയാൽ 2025-ൽ തൊഴിൽ വിപണി മങ്ങിയ നിലയിൽ നിന്ന് ഈ വർഷം തിരിച്ചുവരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു. 2025-ൽ, തൊഴിലുടമകൾ പ്രതിമാസം 15,000 പേരെ മാത്രമേ നിയമിച്ചിരുന്നുള്ളൂ. ജനുവരിയിൽ നിയമനം പ്രതീക്ഷിച്ചതിലും കൂടുതൽ വന്നതോടെ 2026-ൽ വീണ്ടും തൊഴിലവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷ വർദ്ധിച്ചു.
"തൊഴിൽ വിപണി സ്ഥിരത കൈവരിക്കുന്നതായി ഉള്ള സൂചനകള്ക്കിടെ പുറത്ത് വന്നിരിക്കുന്ന ഈ റിപ്പോര്ട്ട് തിരിച്ചടിയായിരിക്കുന്നു" ഫിച്ച് റേറ്റിംഗിലെ യുഎസ് സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്ര വിഭാഗം മേധാവി ഒലു സൊനോള പറഞ്ഞു. "നിങ്ങൾ ഏത് രീതിയിൽ നോക്കിയാലും അത് മോശം വാർത്തയാണ്.'' തൊഴിൽ നഷ്ടം വര്ദ്ധിക്കുന്നു.
കഴിഞ്ഞ മാസം നിർമ്മാണ കമ്പനികൾ 11,000 ജോലികൾ വെട്ടിക്കുറച്ചു, ഇത് മഞ്ഞു കാലമായതിനാലായിരുന്നു. കാലിഫോർണിയയിലെയും ഹവായിയിലെയും കൈസർ പെർമനന്റയിൽ 30,000-ത്തിലധികം നഴ്സുമാരും മറ്റ് മുൻനിര തൊഴിലാളികളും നടത്തിയ നാലാഴ്ചത്തെ പണിമുടക്കിന് പിന്നാലെ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണ സ്ഥാപനങ്ങൾ 28,000 ജോലികൾ വെട്ടിക്കുറച്ചു. ആരോഗ്യ സംരക്ഷണം തൊഴിൽ വിപണിയുടെ ശക്തമായ പോയിന്റുകളിൽ ഒന്നാണ്.
ഫാക്ടറികൾ 12,000 ജോലികൾ വെട്ടിക്കുറച്ചു, കഴിഞ്ഞ 15 മാസത്തിനുള്ളിൽ 14 തവണയും തൊഴിലുകള് ഇല്ലാതായി. ഭക്ഷണശാലകളും ബാറുകളും ഏകദേശം 30,000 പേരെ പിരിച്ച് വിട്ടു. അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ്, സപ്പോർട്ട് സർവീസസ് സ്ഥാപനങ്ങൾ ഏകദേശം 19,000 ജോലികളും കൊറിയർ, മെസഞ്ചർ സേവനങ്ങൾ ഏകദേശം 17,000 ജോലികളും വെട്ടിക്കുറച്ചു.
ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ 10,000 ജോലികൾ കൂട്ടിച്ചേർത്തു, എന്നിരുന്നാലും ഈ വർഷവും തൊഴിൽ വെട്ടിക്കുറയ്ക്കൽ ആ മേഖലയെ ബാധിച്ചു. ശരാശരി മണിക്കൂർ വേതനം ജനുവരിയെ അപേക്ഷിച്ച് 0.4% ഉം മുൻ വർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് 3.8% ഉം വർദ്ധിച്ചു. ഇറാനുമായുള്ള യുദ്ധം തൊഴിൽ വിപണിയുടെയും മുഴുവൻ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയുടെയും പ്രതീക്ഷകളെ തകിടം മറിക്കുന്നു.
ദുർബലമായ നിയമനങ്ങളുടെയും യുദ്ധത്തിൽ നിന്ന് ഉയർന്നുവരുന്ന പണപ്പെരുപ്പ സമ്മർദ്ദങ്ങളുടെയും സംയോജനം ഫെഡറൽ റിസർവിന് ഒരു പേടിസ്വപ്നമാകുന്നു. തൊഴിൽ വിപണിയെ സഹായിക്കുന്നതിന് പലിശനിരക്കുകൾ കുറയ്ക്കണോ അതോ വിലകൾ നിയന്ത്രിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതിന് പിടിച്ചുനിൽക്കണോ എന്ന് തീരുമാനിക്കണം. "ഇത് ഒരുപക്ഷേ പണനയത്തിലെ ഏറ്റവും മോശം സാഹചര്യമായിരിക്കാം," റെയ്മണ്ട് ജെയിംസിലെ മുഖ്യസാമ്പത്തിക വിദഗ്ദ്ധനായ യൂജെനിയോ അലെമാൻ പറഞ്ഞു.
ട്രംപിന്റെ താരിഫുകളെക്കുറിച്ചുള്ള അനിശ്ചിതത്വവും അദ്ദേഹം അവ നടപ്പിലാക്കിയ പ്രവചനാതീതമായ രീതിയും കാരണം കഴിഞ്ഞ വർഷം തൊഴിലുടമകൾ നിയമനങ്ങളിൽ മടികാണിച്ചു. ട്രംപിന്റെ ആക്രമണാത്മക വ്യാപാര നയങ്ങളുടെ ആഘാതം 2026-ൽ കുറഞ്ഞേക്കാം. കഴിഞ്ഞ വർഷം ചൈനയുമായി ഒരു വ്യാപാര ഉടമ്പടിയിൽ എത്തുകയും ജപ്പാൻ, യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ തുടങ്ങിയ മുൻനിര യുഎസ് വ്യാപാര പങ്കാളികളുമായി ഇടപാടുകൾ നടത്തുകയും ചെയ്തതിനുശേഷം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇറക്കുമതി നികുതികൾ ചെറുതും അസ്ഥിരവുമായി. താരിഫുകളുടെ ചെലവുകൾ എങ്ങനെ നികത്താമെന്ന് നിരവധി വ്യവസായ സ്ഥാപനങ്ങള് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, പലപ്പോഴും ഉയർന്ന വിലകൾ വഴി അവ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് കൈമാറുന്നതിലൂടെ.
ബോസ്റ്റൺ കോളേജിലെ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രജ്ഞനായ ബ്രയാൻ ബെത്യൂൺ പറഞ്ഞു, ട്രംപിന്റെ 2025 താരിഫുകൾ കമ്പനികളുടെ ബിസിനസ് പദ്ധതികൾക്ക് ഒരു ഞെട്ടലായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ, അവർ അവയുമായി പൊരുത്തപ്പെട്ടതുപോലെ, "എന്താണെന്ന് ഊഹിക്കാമോ! ഇറാനുമായുള്ള യുദ്ധം മൂലമുണ്ടായ ഇന്ധനച്ചെലവിലെ വർദ്ധനവ് അവരുടെ 2026 ബിസിനസ് പദ്ധതികളെ പെട്ടെന്ന് മാറ്റിമറിച്ചു." കഴിഞ്ഞ മാസം സുപ്രീം കോടതി ഏറ്റവും വലിയ താരിഫുകൾ റദ്ദാക്കുകയും ഇറക്കുമതിക്കാർക്ക് അവർ അടച്ച ലെവികൾക്ക് റീഫണ്ട് ലഭിക്കാൻ വഴിയൊരുക്കുകയും ചെയ്തതിനെത്തുടർന്ന് ട്രംപിന്റെ താരിഫുകളിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ആശ്വാസം ലഭിക്കുമെന്ന് കളിപ്പാട്ട കമ്പനിയായ ബേസിക് ഫണിന്റെ സിഇഒ ജെയ് ഫോർമാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. റീഫണ്ടുകൾ ലിങ്കൺ ലോഗ്സ് ആൻഡ് കെയർ ബിയേഴ്സ് നിർമ്മിക്കുന്ന ഫ്ലോറിഡയിലെ ബോക്ക റാറ്റണിലെ തന്റെ കമ്പനിയിൽ കൂടുതൽ നിക്ഷേപിക്കാൻ ഫോർമാനെ അനുവദിക്കും. ജീവനക്കാർക്ക് കൂടുതൽ ഉദാരമായ വർദ്ധനവ് നൽകാനും പുതിയ ആളുകളെ നിയമിക്കാനും അദ്ദേഹത്തിന് കഴിയും.
“ഒരു റെക്കോർഡ് വർഷം ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു,” അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. എന്നിരുന്നാലും ട്രംപ് ആവശ്യപ്പെട്ട പുതിയ താരിഫുകൾ പ്രകാരം, ബേസിക് ഫണിന്റെ താരിഫ് ബിൽ ഈ വർഷം ഇരട്ടിയിലധികം വർദ്ധിപ്പിച്ച് 150 ലക്ഷം ഡോളറായി ഉയരുമെന്ന് ഫോർമാൻ കണക്കാക്കുന്നു. 2026-ൽ ട്രംപ് താരിഫുകളുടെ ഒരു വർഷം മുഴുവൻ സ്ഥാപനം നൽകുമെന്നതിനാലാണിത്. കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ താരിഫുകൾ പിന്നീടേ നടപ്പാക്കൂ.