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ഇറാനുമായുള്ള യുദ്ധത്തിൽ അമേരിക്കയ്ക്ക് കനത്ത തിരിച്ചടി; 45 എംക്യു-9 റീപ്പർ ഡ്രോണുകൾ നഷ്ടമായി

ഇറാൻ സൈന്യം വെടിവച്ചിട്ടതിന് പുറമെ, ആശയവിനിമയ സംവിധാനത്തിലുണ്ടായ തകരാറുകൾ കാരണവും നിരവധി ഡ്രോണുകൾ തകർന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് അമേരിക്കൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യക്തമാക്കുന്നു

US IRAN WAR US DRONE MQ 9 REAPER DRONES US MILITARY
Representational image (AP)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 14, 2026 at 2:11 PM IST

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വാഷിങ്ടൺ: ഇറാനുമായുള്ള യുദ്ധത്തിൽ അമേരിക്കയ്ക്ക് നഷ്‌ടമായത് 45 എംക്യു-9 റീപ്പർ (MQ-9 Reaper) ഡ്രോണുകളെന്ന് റിപ്പോർട്ട്. അമേരിക്കൻ സൈന്യത്തിൻ്റെ പക്കലുണ്ടായിരുന്ന ഡ്രോണുകളുടെ 25 ശതമാനത്തോളമാണ് തകർന്നതെന്നും, ഇതുവഴി 1.3 ബില്യൺ ഡോളറിൻ്റെ (ഏകദേശം 10,000 കോടി രൂപ) നഷ്ടമുണ്ടായെന്നുമാണ് വാഷിങ്ടൺ പോസ്റ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്.

പേര് വെളിപ്പെടുത്താത്ത ഔദ്യോഗിക വൃത്തങ്ങളെ ഉദ്ധരിച്ചാണ് വാഷിങ്ടൺ പോസ്റ്റ് വാർത്ത പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുന്നത്. ഇറാൻ സൈന്യം വെടിവച്ചിട്ടതിന് പുറമെ, ആശയവിനിമയ സംവിധാനത്തിലുണ്ടായ തകരാറുകൾ കാരണവും നിരവധി ഡ്രോണുകൾ തകർന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് അമേരിക്കൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യക്തമാക്കുന്നു. യുദ്ധം ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുൻപ് അമേരിക്കൻ സൈന്യത്തിൻ്റെ പക്കൽ ഏകദേശം 185 റീപ്പർ ഡ്രോണുകളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്.

ഇതിൽ 165 എണ്ണം വ്യോമസേനയുടെയും 20 എണ്ണം മറൈൻ കോർപ്‌സിൻ്റെയും ഭാഗമായിരുന്നു. എന്നാൽ നിലവിൽ ഡ്രോണുകളുടെ എണ്ണം 135 ആയി ചുരുങ്ങിയെന്ന് കഴിഞ്ഞ മേയിൽ പെൻ്റഗണിലെ മുതിർന്ന വ്യോമസേന ഉദ്യോഗസ്ഥനായ ലെഫ്റ്റനൻ്റ് ജനറൽ ഡേവിഡ് ടാബോർ സെനറ്റിനെ അറിയിച്ചിരുന്നു. ഡ്രോണുകൾ വൻതോതിൽ നഷ്ടപ്പെടുന്നതിൽ ആശങ്കയുണ്ടെന്നും, പകരം പുതിയവ വേഗത്തിൽ എത്തിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ വ്യോമസേന ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. നികുതിദായകരുടെ പണത്തിൽ നിന്നുള്ള വലിയൊരു തുകയാണ് ഡ്രോണുകൾ തകർന്നതിലൂടെ അമേരിക്കയ്ക്ക് നഷ്‌ടമായിരിക്കുന്നത്.

ഇന്ത്യയുടെ ഡ്രോൺ കരാർ
അതേസമയം, ഇന്ത്യൻ സായുധ സേനയ്ക്കായി 31 എംക്യു-9 റീപ്പർ ഡ്രോണുകൾ വാങ്ങുന്നതിനായി 2024ൽ ഇന്ത്യ അമേരിക്കയുമായി കരാർ ഒപ്പിട്ടിരുന്നു. 3.99 ബില്യൺ ഡോളറിൻ്റെ ഈ കരാർ പ്രകാരം 2029 മുതൽ ഡ്രോണുകൾ ഇന്ത്യയ്ക്ക് കൈമാറി തുടങ്ങും. നാവികസേനയ്ക്കായി 15 സീ ഗാർഡിയൻ ഡ്രോണുകളും, കരസേനയ്ക്കും വ്യോമസേനയ്ക്കുമായി എട്ട് വീതം സ്കൈ ഗാർഡിയൻ ഡ്രോണുകളുമാണ് ഇന്ത്യ വാങ്ങുന്നത്. അതിർത്തിയിലെ നിരീക്ഷണത്തിനും സുരക്ഷയ്ക്കും ഈ ഡ്രോണുകൾ വലിയ മുതൽക്കൂട്ടാകുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. ചൈനയുമായുള്ള അതിർത്തി തർക്കങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഈ ഡ്രോണുകളുടെ സാന്നിധ്യം ഇന്ത്യൻ സൈന്യത്തിന് വലിയ കരുത്ത് പകരും.

എംക്യു-9 റീപ്പർ ഡ്രോണുകൾ
ജനറൽ അറ്റോമിക്‌സ് നിർമിക്കുന്ന എംക്യു-9 റീപ്പർ ഡ്രോണുകൾ 2007ലാണ് അമേരിക്കൻ സൈന്യത്തിൻ്റെ ഭാഗമാകുന്നത്. മിഡിൽ ഈസ്റ്റ്, അഫ്‌ഗാനിസ്ഥാൻ, ഇറാഖ് തുടങ്ങിയ സംഘർഷ മേഖലകളിൽ അമേരിക്ക നടത്തിയ ഭീകരവിരുദ്ധ പോരാട്ടങ്ങളിൽ നിർണായക പങ്ക് വഹിച്ചത് ഈ ഡ്രോണുകളാണ്. 50,000 അടി ഉയരത്തിൽ വരെ പറക്കാൻ കഴിയുന്ന ഇവയ്ക്ക് തുടർച്ചയായി 27 മണിക്കൂറോളം ആകാശത്ത് തുടരാനാകും. ഹെൽഫയർ മിസൈലുകളും ലേസർ നിയന്ത്രിത ബോംബുകളും വഹിച്ച് കൃത്യതയോടെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് ആക്രമണം നടത്താൻ കഴിയുന്നവയാണ് ഈ ഡ്രോണുകൾ.

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ശത്രുക്കളുടെ റഡാറുകളുടെ കണ്ണുവെട്ടിച്ച് വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കാനും, ആവശ്യമെങ്കിൽ ആക്രമണം നടത്താനും കഴിയുന്നതിനാലാണ് അമേരിക്കൻ സൈന്യം ഇവയെ കൂടുതലായി ആശ്രയിക്കുന്നത്. പൈലറ്റുമാരുടെ ജീവൻ അപകടത്തിലാക്കാതെ തന്നെ ശത്രുപാളയങ്ങളിൽ കനത്ത നാശം വിതയ്ക്കാൻ റീപ്പർ ഡ്രോണുകൾക്ക് സാധിക്കും. അമേരിക്കൻ സൈന്യത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും മികച്ച നിരീക്ഷണ സംവിധാനങ്ങളിലൊന്നായാണ് എംക്യു-9 റീപ്പർ അറിയപ്പെടുന്നത്. ലോകത്തിൻ്റെ ഏത് കോണിലിരുന്നും ഇവയെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നതാണ് മറ്റൊരു പ്രത്യേകത.

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US IRAN WAR
MQ9 REAPER DRONES
US IRAN CONFLICT
WASHINGTON POST REPORT
US DRONE LOSS IRAN

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