1971-ൽ ബംഗാളി ഹിന്ദുക്കൾക്കെതിരായ പാക് അതിക്രമങ്ങൾ വംശഹത്യയായി പ്രഖ്യാപിക്കണമെന്ന് അമേരിക്കന് കോണ്ഗ്രസ്
1971-ൽ ബംഗ്ലാദേശിലെ ജനങ്ങൾക്കെതിരെ പാകിസ്ഥാൻ സൈന്യം നടത്തിയ അതിക്രമങ്ങളെ വംശഹത്യയായി പ്രഖ്യാപിക്കണമെന്ന് ഗ്രെഗ് ലാൻഡ്സ്മാൻ. പിന്നാലെ പ്രമേയം ഹൗസ് കമ്മിറ്റി ഓൺ ഫോറിൻ അഫയേഴ്സിന് റഫർ ചെയ്തു.
Published : March 22, 2026 at 12:19 PM IST
വാഷിങ്ടണ്: 1971-ൽ ബംഗാളി ഹിന്ദുക്കൾക്കെതിരായ പാക് അതിക്രമങ്ങൾ വംശഹത്യയായി പ്രഖ്യാപിക്കണമെന്ന് പ്രമേയം അവതരിപ്പിച്ച് യുഎസ് കോൺഗ്രസ് അംഗം ഗ്രെഗ് ലാൻഡ്സ്മാൻ. പാകിസ്ഥാൻ സൈന്യവും സഖ്യകക്ഷികളായ ജമാഅത്തെ-ഇ-ഇസ്ലാമിയും ചേര്ന്ന് നടത്തിയ അതിക്രമത്തെയാണ് വംശഹത്യ ആയി അംഗീകരിക്കണമെന്ന് യുഎസ് സര്ക്കാരിനോട് ഗ്രെഗ് ലാൻഡ്സ്മാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടത്.
ഒഹായോയിൽ നിന്നുള്ള ഡെമോക്രാറ്റിക് കോൺഗ്രസുകാരനായ ലാൻഡ്സ്മാന് യുഎസ് പ്രതിനിധി സഭയിൽ പ്രമേയം അവതരിപ്പിച്ചത്. അതിനുശേഷം ഇത് ഹൗസ് കമ്മിറ്റി ഓൺ ഫോറിൻ അഫയേഴ്സിന് റഫർ ചെയ്തു.
1971 മാർച്ച് 25 ന് രാത്രിയിൽ, പാകിസ്ഥാൻ സർക്കാർ ഷെയ്ഖ് മുജിബുർ റഹ്മാനെയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സൈനിക യൂണിറ്റുകളെയും ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയുടെ പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ട തീവ്ര ഇസ്ലാമിക ഗ്രൂപ്പുകളെയും തടവിലാക്കി. ശേഷം കിഴക്കൻ പാകിസ്ഥാനിലുടനീളം ഒരു അടിച്ചമർത്തൽ ആരംഭിച്ചതായി പ്രമേയം പറയുന്നു. 'ഓപ്പറേഷൻ സെർച്ച്ലൈറ്റ്' എന്ന രഹസ്യനാമത്തിലാണ് ഈ ഓപ്പറേഷന് അറയപ്പെട്ടത്. ഈ ഓപ്പറേഷനിൽ ബംഗാളി ഹിന്ദുക്കൾക്കെതിരെ പാകിസ്ഥാൻ സൈന്യവും അവരുടെ സഖ്യകക്ഷികളായ ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയും വ്യാപകമായ കൂട്ടക്കൊലകളും അതിക്രമങ്ങളും നടത്തിയെന്നും പ്രമേയം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
പ്രമേയം വിശദമായി
ബംഗ്ലാദേശ് ജനതയ്ക്കെതിരെ പാകിസ്ഥാൻ സായുധ സേന നടത്തിയ അതിക്രമങ്ങളെ യുഎസ് പ്രതിനിധി സഭ അപലപിക്കണമെന്ന് പ്രമേയത്തില് ആവശ്യപ്പെട്ടു." മാർച്ച് 25 ന് ഷെയ്ഖ് മുജിബുർ റഹ്മാൻ്റെ അറസ്റ്റിനെത്തുടർന്നാണ് പാകിസ്ഥാന് സര്ക്കാര് ബംഗാളി ഹിന്ദുക്കൾക്കെതിരെ ആക്രമണം ആരംഭിച്ചത്. 1971 മാർച്ച് 28-ന് ഡാക്കയിലെ യുഎസ് കോൺസൽ ജനറൽ ആർച്ചർ ബ്ലഡ് 'സെലക്ടീവ് വംശഹത്യ' എന്ന പേരിൽ വാഷിങ്ടണിലേക്ക് ഒരു ടെലിഗ്രാം അയച്ചു" ലാൻഡ്സ്മാന് പറഞ്ഞു
"പാക് സൈന്യത്തിൻ്റെ പിന്തുണയോടെ ബംഗാളികളല്ലാത്ത മുസ്ലീങ്ങൾ ദരിദ്രരുടെ താമസസ്ഥലങ്ങൾ ആസൂത്രിതമായി ആക്രമിക്കുകയും ബംഗാളികളെയും ഹിന്ദുക്കളെയും കൊലപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു"സന്ദേശത്തിലെ പ്രസക്തമായ വാക്കുകള്. ഈ സന്ദേശം 'ബ്ലഡ് ടെലിഗ്രാം' എന്നറിയപ്പെട്ടു.
അതേസമയം ടെലഗ്രാമിന് പിന്നാലെ 1971 ഏപ്രിൽ 6-ന് കോൺസുലേറ്റ് ജനറൽ ധാക്കയിലെ 20 അംഗങ്ങൾ ഒപ്പിട്ട പ്രസ്താവന തിരിച്ച് അയച്ചു. സംഘർഷത്തെക്കുറിച്ചുള്ള യുഎസ് സർക്കാരിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക നിശബ്ദതയ്ക്കെതിരെ ആർച്ചർ ബ്ലഡ് ഒരു എതിർപ്പ് അയച്ചതായും ലാൻഡ്സ്മാൻ പ്രമേയത്തില് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
"പക്ഷേ, നിർഭാഗ്യവശാൽ വംശഹത്യ എന്ന പദം വളരെ പ്രസക്തമായതിനാൽ, ധാർമ്മികമായി പോലും ഇടപെടേണ്ടതില്ലെന്ന് ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചു. അത് ഒരു പരമാധികാര രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ ആഭ്യന്തര കാര്യമാണ്,"കോൺസൽ ജനറൽ ആർച്ചർ ബ്ലഡിന് യുഎസ് സര്ക്കാര് അയച്ച ടെലിഗ്രാമിലെ വരികള്.
"ബംഗ്ലാദേശിൽ മതന്യൂനപക്ഷങ്ങളായ ഹിന്ദുക്കളെ ലക്ഷ്യം വച്ചാണ് കൂട്ടക്കൊല, കൂട്ടബലാത്സംഗം, മതപരിവർത്തനം എന്നിവ നടന്നത്. പാകിസ്ഥാൻ സൈന്യവും അവരുടെ ഇസ്ലാമിക സഖ്യകക്ഷികളും ബംഗാളി വംശീയ വിഭാഗങ്ങളെ അവരുടെ മതവും ലിംഗഭേദവും പരിഗണിക്കാതെ കൂട്ടക്കൊല ചെയ്തുവെന്നും, അവരുടെ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾ, ബുദ്ധിജീവികൾ, പ്രൊഫഷണലുകൾ, വിദ്യാർത്ഥികൾ എന്നിവരെ കൊന്നൊടുക്കിയെന്നും, പതിനായിരക്കണക്കിന് സ്ത്രീകളെ അവരുടെ ലൈംഗിക അടിമകളാക്കാൻ നിർബന്ധിച്ചുവെന്നും" ടെലിഗ്രാം ഉദ്ധരിച്ച് ലാൻഡ്സ്മാൻ പറഞ്ഞു.
