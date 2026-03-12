ഇന്ത്യയടക്കം പതിനാറ് സമ്പദ്ഘടനകളിലെ ഉത്പാദന വാണിജ്യ നടപടികള്ക്കെതിരെ അന്വേഷണവുമായി അമേരിക്ക
ചൈന, യൂറോപ്യന് യൂണിയന്, ജപ്പാന്, ദക്ഷിണ കൊറിയ, വിയറ്റ്നാം, മെക്സിക്കോ, തായ്വാന്, സിംഗപ്പൂര്, സ്വിറ്റ്സര്ലന്ഡ്, നോര്വെ, ഇന്തോനേഷ്യ, കമ്പോഡിയ, തായ്ലന്ഡ്, ബംഗ്ലാദേശ്, ഇന്ത്യ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങള്ക്കെതിരെയാണ് അന്വേഷണം.
Published : March 12, 2026 at 11:39 AM IST
വാഷിങ്ടണ്: ഇന്ത്യയടക്കം പതിനാറ് സമ്പദ്ഘടനകളിലെ വാണിജ്യ വ്യവസായ നടപടികളില് അന്വേഷണത്തിന് അമേരിക്ക. ആഗോള വാണിജ്യത്തെ തകര്ക്കാന് കഴിയും വിധമുള്ള ഘടനാപരമായ അമിത ശേഷിയുടെ പേരിലാണ് നടപടി.
അമേരിക്കയുടെ ഏറ്റവും ശക്തമായ വാണിജ്യ നയ നടത്തിപ്പ് നിയമമായ 1974ലെ വാണിജ്യ നിയമത്തിലെ 301ാം സെക്ഷന് അനുസരിച്ചുള്ള അന്വേഷണമാണ് നടത്തുകയെന്ന് വൈറ്റ് ഹൗസില് നിന്ന് ജെമിയേസണ് ഗ്രിയര് പുറത്തിറക്കിയ വാര്ത്താക്കുറിപ്പില് പറയുന്നു. ഉത്പാദനമേഖലയിലെ നടപടികളും നയങ്ങളും പരിശോധിക്കുമെന്നും വാര്ത്താക്കുറിപ്പില് പറയുന്നു. വിപണിയുടെ ആവശ്യത്തില് നിന്ന് പൂര്ണമായും വേറിട്ട് കൊണ്ടുള്ള അമിത ഉത്പാദന ശേഷിയിലേക്ക് നയിക്കും വിധമുള്ള നടപടികളാണ് അന്വേഷണ വിധേയമാക്കുക.
അമിതമായ ഉത്പാദനവും ശേഷിയും അടക്കമുള്ളവയുള്പ്പെടെ വാണിജ്യമേഖലയിലെ നിരവധി മോശം പ്രവണതകളെക്കുറിച്ച് തങ്ങള് അന്വേഷിക്കുമെന്നും അമേരിക്ക വ്യക്തമാക്കി. ചൈന യൂറോപ്യന് യൂണിയന്, ജപ്പാന്, ദക്ഷിണ കൊറിയ, വിയറ്റ്നാം,മെക്സിക്കോ, തായ്വാന്, സിംഗപ്പൂര്, സ്വിറ്റ്സര്ലന്ഡ്, നോര്വെ, ഇന്തോനേഷ്യ, മലേഷ്യ, കമ്പോഡിയ, തായ്ലന്ഡ്, ബംഗ്ലാദേശ്, ഇന്ത്യ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിലേക്കാണ് അന്വേഷണം. അമിതമായി ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നത് മൂലം വാണിജ്യ മിച്ചമുണ്ടാകുന്നുവെന്നും അമേരിക്ക ആരോപിച്ചു. സുപ്രധാന മേഖലകളില് അമിതോത്പാദനവും ഉപയോഗിക്കാത്ത ശേഷിയുമുണ്ടെന്നും അമേരിക്ക പറയുന്നു.
സബ്സിഡികൾ, സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വ്യാവസായിക നയങ്ങൾ, വിപണി പ്രവേശന തടസ്സങ്ങൾ, സബ്സിഡിയുള്ള വായ്പ, കറൻസി രീതികൾ തുടങ്ങി ഉൽപ്പാദന ചെലവ് കുറയ്ക്കുന്ന തൊഴിൽ, പാരിസ്ഥിതിക മാനദണ്ഡങ്ങൾ എന്നിവയാകാം ഉത്പാദന ചെലവ് കുറയ്ക്കുന്നതെന്നും അമേരിക്കന് അധികൃതര് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
"ഈ അധിക ശേഷി മറ്റ് ഘടകങ്ങൾക്കൊപ്പം, അമിത ഉൽപ്പാദനത്തിനും വലിയ സ്ഥിരമായ വ്യാപാര മിച്ചത്തിനും, പ്രത്യേകിച്ച് ഉൽപ്പാദന മേഖലകളിൽ ഉപയോഗശൂന്യവും ഉപയോഗിക്കാത്തതുമായ ശേഷിക്കും കാരണമാകുന്നു," ഗ്രീർ പറഞ്ഞു.
നടപടികളുടെ ഒരു വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലുള്ള പ്രക്രിയയും അവര് വിവരിച്ചു. മാർച്ച് 17 ഓടെ, വാദങ്ങളില് ഹാജരാകുന്നതിനുള്ള രേഖാമൂലമുള്ള സമർപ്പണങ്ങൾക്കും അഭ്യർത്ഥനകൾക്കുമായി ഒരു പൊതു ഡോക്കറ്റ് തുറക്കും. ഏപ്രിൽ 15 ആയിരിക്കും രേഖാമൂലമുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾക്കും ഹിയറിംഗ് അഭ്യർത്ഥനകൾക്കുമുള്ള അവസാന തീയതി. മെയ് 5 ഓടെ, പൊതു ഹിയറിംഗുകൾ ആരംഭിക്കും, ഹിയറിംഗുകൾക്ക് ശേഷം, വ്യാപാര പങ്കാളികളുമായി കൂടിയാലോചനകൾ നടത്തും.
പ്രക്രിയ പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം, USTR അതിന്റെ കണ്ടെത്തലുകൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയും യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന് നടപടി ശുപാർശ ചെയ്യണോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്യും. സാധ്യമായ പ്രതികരണങ്ങളിൽ സാധനങ്ങളുടെ താരിഫ്, സേവനങ്ങൾക്കുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പങ്കാളി രാജ്യങ്ങളുമായുള്ള ചർച്ച ചെയ്ത പ്രതിബദ്ധത എന്നിവ ഉൾപ്പെടാം. അന്വേഷണം പ്രാരംഭ ഘട്ടത്തിലാണെന്നും ശിക്ഷാ നടപടികളെക്കുറിച്ച് അന്തിമ തീരുമാനമെടുത്തിട്ടില്ലെന്നും ഗ്രീർ ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു.
"രേഖാമൂലമുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചതിനുശേഷം, ഒരു വാദം കേട്ടതിനുശേഷം, അഭിപ്രായങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചതിനുശേഷം, തീർച്ചയായും, ആ സമയത്ത്, ഈ അന്വേഷണത്തിന് വിധേയരായ ഞങ്ങളുടെ വ്യാപാര പങ്കാളികളുമായും ഞങ്ങൾ കൂടിയാലോചിക്കും. അതിനെല്ലാം ശേഷം, ഞങ്ങളുടെ കണ്ടെത്തലുകളും വിശകലനവും ഞങ്ങൾ നടത്തും, ആവശ്യമെങ്കിൽ, ഒരു പ്രതികരണാത്മക നടപടി ഞങ്ങൾ നിർദ്ദേശിക്കും. ഒരു പ്രതികരണാത്മക നടപടിക്ക് നിരവധി രൂപങ്ങൾ എടുക്കാം. അത് താരിഫുകളാകാം. സേവനങ്ങളിൽ ഇത് പിടിച്ചെടുക്കാം. അത് മറ്റ് കാര്യങ്ങളാകാം."
പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന്റെ ആദ്യ ഭരണകാലത്ത് ചൈനയ്ക്കെതിരെ നടത്തിയ ഒരു മുൻ അന്വേഷണത്തെക്കുറിച്ച് ഗ്രീർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി, ഇത് താരിഫുകൾ, നിക്ഷേപ സ്ക്രീനിംഗ് സംവിധാനങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തൽ, കയറ്റുമതി നിയന്ത്രണങ്ങൾ എന്നിവയിലേക്ക് നയിച്ചു. "ട്രംപിന്റെ ആദ്യ ഭരണകാലത്ത് ചൈനയെക്കുറിച്ചുള്ള സെക്ഷൻ 301 അന്വേഷണം നിങ്ങൾ തിരിഞ്ഞുനോക്കുകയാണെങ്കിൽ, പ്രതികരണ നടപടിയിൽ താരിഫുകൾ മാത്രമല്ല ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നത്. ട്രഷറി പ്രവർത്തനവും അതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. കയറ്റുമതി നിയന്ത്രണങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനായി വാണിജ്യ വകുപ്പ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ബൗദ്ധിക സ്വത്തവകാശത്തിൽ കേസ് ആരംഭിക്കുന്നതും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. അതിനാൽ ഈ അന്വേഷണങ്ങളുടെ ഫലം മുൻവിധിയോടെ വിലയിരുത്താൻ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല."
നിർമ്മാണ അന്വേഷണത്തിന് പുറമേ, നിർബന്ധിത തൊഴിലിലൂടെ നിർമ്മിച്ച വസ്തുക്കളുടെ ഇറക്കുമതി രാജ്യങ്ങൾ ഫലപ്രദമായി നിരോധിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നതും പരിശോധിക്കും. നിർബന്ധിത തൊഴിൽ ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിച്ച വസ്തുക്കളുടെ ഇറക്കുമതി നിരോധിക്കുന്നതും യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സിൽ അത്തരം നിരോധനങ്ങളോ നിരോധനങ്ങളോ ഫലപ്രദമായി നടപ്പിലാക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതായിരിക്കും അത്, നിർബന്ധിത തൊഴിൽ വഴി നിർമ്മിച്ച വസ്തുക്കളുടെ ഇറക്കുമതി നിരോധിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു നിയമം ഏകദേശം 100 വർഷമായി നമുക്കുണ്ട്," ഗ്രീർ പറഞ്ഞു.