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ട്രംപിന് വീണ്ടും തിരിച്ചടി; പൗരത്വ നിയമത്തിലെ പുതിയ ഉത്തരവ് കോടതി തടഞ്ഞു

യുഎസ് ഡിസ്ട്രിക്ട് ജഡ്ജി ഡെബോറ ബോർഡ്മാൻ്റേതാണ് വിധി. മുൻ പ്രസിഡൻ്റ് ജോ ബൈഡൻ നിയമിച്ച ജഡ്ജിയാണ് ഡെബോറ ബോർഡ്മാൻ

DONALD TRUMP IMMIGRATION POLICY US BIRTHRIGHT CITIZENSHIP RULE FEDERAL JUDGE BLOCKS TRUMP SUPREME COURT CITIZENSHIP RULING
യുഎസ് ഫെഡറൽ കോടതി (ANI)
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By ANI

Published : September 3, 2026 at 6:52 AM IST

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വാഷിങ്ടൺ ഡിസി: അമേരിക്കയിൽ ജന്മനാ പൗരത്വം ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള അവകാശം നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിൻ്റെ പുതിയ നീക്കത്തിന് തിരിച്ചടി. ട്രംപ് ഭരണകൂടം പുറത്തിറക്കിയ പുതിയ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഉത്തരവ് യുഎസ് ഫെഡറൽ കോടതി ഭാഗികമായി തടഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇതേ വിഷയത്തിൽ ട്രംപ് കൊണ്ടുവന്ന വിശാലമായ ഉത്തരവ് സുപ്രീം കോടതി റദ്ദാക്കിയതിന് പിന്നാലെയാണ് പുതിയ നടപടിയും കോടതി തടഞ്ഞത്.

പുതിയ നയവും ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധം
പുതിയതും കൂടുതൽ കർശനവുമായ നയം നടപ്പിലാക്കാൻ ട്രംപ് ഭരണകൂടത്തിന് കഴിയില്ലെന്ന് യുഎസ് ഡിസ്ട്രിക്ട് ജഡ്ജി ഡെബോറ ബോർഡ്മാൻ വിധിച്ചു. എന്നാൽ ഈ നയം എങ്ങനെ നടപ്പിലാക്കാം എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള മാർഗനിർദേശങ്ങൾ തയ്യാറാക്കുന്നത് തുടരാൻ ഫെഡറൽ ഏജൻസികൾക്ക് കോടതി അനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. മുൻ പ്രസിഡൻ്റ് ജോ ബൈഡൻ നിയമിച്ച ജഡ്ജിയാണ് ഡെബോറ ബോർഡ്മാൻ. ജന്മനാ പൗരത്വം നൽകുന്നത് അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള ട്രംപിൻ്റെ മുൻ ശ്രമം ഈ വേനൽക്കാലത്ത് സുപ്രീം കോടതി തള്ളിയിരുന്നു. ഈ വിധിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ പുതിയ നയവും ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമാകാനാണ് സാധ്യതയെന്ന് പ്രാഥമിക ഉത്തരവിനൊപ്പം ജഡ്ജി വ്യക്തമാക്കി.

പൗരത്വം നിഷേധിക്കാനാകില്ല
ട്രംപിൻ്റെ ആദ്യ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഉത്തരവ് പ്രകാരം പൗരത്വം നിഷേധിക്കപ്പെടുമായിരുന്ന കുട്ടികൾ ഉൾപ്പെടുന്ന നിയമപോരാട്ടത്തിലെ സർട്ടിഫൈഡ് ക്ലാസിനാണ് ജഡ്ജിയുടെ പുതിയ ഉത്തരവ് ബാധകമാകുക. ഈ വിഭാഗത്തിന് അനുകൂലമായി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചില്ലെങ്കിൽ, സുപ്രീം കോടതി പൗരന്മാരാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച കുട്ടികൾക്ക് 2026ലെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഉത്തരവിലൂടെ ജന്മനായുള്ള പൗരത്വം നിഷേധിക്കപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ജഡ്ജി തൻ്റെ വിധിന്യായത്തിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. സിഎൻഎൻ ആണ് ഈ വാർത്ത റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്.

ലക്ഷ്യമിട്ടത് ഇളവുകൾ വെട്ടിച്ചുരുക്കാൻ
മാതാപിതാക്കളുടെ കുടിയേറ്റ പദവി പരിഗണിക്കാതെ അമേരിക്കൻ മണ്ണിൽ ജനിക്കുന്ന ഏതൊരാൾക്കും പൗരത്വം നൽകുന്നതാണ് ഭരണഘടനയിലെ പതിനാലാം ഭേദഗതി. ഈ ഭേദഗതി പ്രകാരമുള്ള ജന്മനായുള്ള പൗരത്വ നിയമങ്ങളിൽ മാറ്റം വരുത്താനും നിലവിലെ ഇളവുകൾ വെട്ടിച്ചുരുക്കാനുമാണ് ഓഗസ്റ്റിൽ പുറത്തിറക്കിയ പുതിയ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഉത്തരവിലൂടെ ട്രംപ് ലക്ഷ്യമിട്ടത്. പുതിയ ഉത്തരവ് പ്രകാരം, മാതാപിതാക്കളിൽ ആരെങ്കിലും വിദേശ ശത്രുവോ വിദേശ സർക്കാർ ജീവനക്കാരനോ ആണെങ്കിൽ അവരുടെ കുട്ടികൾക്ക് പൗരത്വം ലഭിക്കില്ല. കൂടാതെ അമേരിക്കയിൽ ജനിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് പൗരത്വം ലഭിക്കുന്നതിനായി മാത്രം രാജ്യത്തേക്ക് എത്തുന്ന ബർത്ത് ടൂറിസം വഴി ജനിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ പൗരത്വവും ഫെഡറൽ ഏജൻസികൾ അംഗീകരിക്കില്ല.

കുടിയേറ്റ വിരുദ്ധ അജണ്ട
രണ്ടാം തവണയും അധികാരത്തിൽ എത്തിയതിന് പിന്നാലെ ട്രംപ് നടപ്പിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന കുടിയേറ്റ വിരുദ്ധ അജണ്ടകളുടെ പ്രധാന ഭാഗമാണ് ജന്മനായുള്ള പൗരത്വം നിയന്ത്രിക്കുക എന്നത്. കഴിഞ്ഞ വർഷം അധികാരത്തിൽ തിരിച്ചെത്തിയ ഉടൻ തന്നെ, രാജ്യത്ത് അനധികൃതമായി താമസിക്കുന്നവരോ താത്കാലിക വിസയിൽ സന്ദർശനത്തിന് എത്തിയവരോ ആയ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ജനിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് പൗരത്വം നിഷേധിക്കുന്നതിനുള്ള എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഉത്തരവ് ട്രംപ് പുറപ്പെടുവിച്ചിരുന്നു.

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എന്നാൽ ഈ ഉത്തരവ് ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി സുപ്രീം കോടതി തള്ളി. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് വ്യവസ്ഥകളിൽ മാറ്റം വരുത്തി പുതിയ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഉത്തരവ് ട്രംപ് പുറത്തിറക്കിയത്. ഈ ഉത്തരവാണ് ഇപ്പോൾ കോടതിയിൽ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. പുതിയ നയത്തെ ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള മറ്റൊരു കേസ് ന്യൂഹാംഷെയർ കോടതിയുടെ പരിഗണനയിലുണ്ടെന്നും റിപ്പോർട്ടുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

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TAGGED:

DONALD TRUMP IMMIGRATION POLICY
US BIRTHRIGHT CITIZENSHIP RULE
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