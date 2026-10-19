വിമാനങ്ങൾ റദ്ദാക്കിയേക്കും, വ്യോമപാതകൾ അടയ്ക്കും; പശ്ചിമേഷ്യയിൽ അമേരിക്കയുടെ സുരക്ഷാ മുന്നറിയിപ്പ്
സൗദി അറേബ്യ, യുഎഇ, കുവൈറ്റ്, ജോർദാൻ, ബഹ്റൈൻ, ഒമാൻ, ഇറാൻ, ഖത്തർ, ഇറാഖ്, ലെബനൻ, യെമൻ, ഇസ്രയേൽ എന്നീ രാജ്യങ്ങളിലുള്ള അമേരിക്കക്കാർക്കാണ് ജാഗ്രതാ നിർദേശം
Published : October 19, 2026 at 1:50 PM IST
വാഷിങ്ടൺ: പശ്ചിമേഷ്യയിലെ സങ്കീർണമായ സുരക്ഷാ സാഹചര്യങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പന്ത്രണ്ട് രാജ്യങ്ങളിൽ അമേരിക്കൻ പൗരന്മാർക്ക് ജാഗ്രതാ നിർദേശം നൽകി യുഎസ് ഭരണകൂടം. വിമാന സർവീസുകൾ റദ്ദാക്കാനും വ്യോമപാതകൾ അടച്ചിടാനും സാധ്യതയുണ്ടെന്നും യാത്രാ തടസ്സങ്ങൾക്ക് ഇടയുണ്ടെന്നും മുന്നറിയിപ്പിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഇറാനും അമേരിക്കയും തമ്മിലുള്ള സംഘർഷം രൂക്ഷമാകുന്നതിനിടെയാണ് യുഎസ് എംബസികൾ സുരക്ഷാ മുന്നറിയിപ്പ് പുറപ്പെടുവിച്ചിരിക്കുന്നത്.
സൗദി അറേബ്യ, യുഎഇ, കുവൈറ്റ്, ജോർദാൻ, ബഹ്റൈൻ, ഒമാൻ, ഇറാൻ, ഖത്തർ, ഇറാഖ്, ലെബനൻ, യെമൻ, ഇസ്രയേൽ എന്നീ രാജ്യങ്ങളിലുള്ള അമേരിക്കക്കാർക്കാണ് ഇന്നലെ (2026 ഒക്ടോബർ 18ന്) ജാഗ്രതാ നിർദേശം നൽകിയത്. വിമാനത്താവളങ്ങളുടെയും എയർലൈനുകളുടെയും പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൃത്യമായി നിരീക്ഷിക്കണമെന്നും യാത്രാ പദ്ധതികളിൽ പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾക്ക് തയാറായിരിക്കണമെന്നും നയതന്ത്ര കാര്യാലയങ്ങൾ നിർദേശിച്ചു.
നിലവിലെ സംഘർഷങ്ങൾ അതിവേഗം വ്യാപിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. ഇറാനും അവരെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന സായുധ സംഘങ്ങളും ലോകമെമ്പാടുമുള്ള അമേരിക്കൻ സ്ഥാപനങ്ങളെയും പൗരന്മാരെയും ലക്ഷ്യമിടാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും മുന്നറിയിപ്പിലുണ്ട്. യെമനിലെ ഹൂതി വിമതർ സൗദി അറേബ്യയിലെ സിവിലിയൻ വിമാനത്താവളങ്ങൾക്കും അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾക്കും നേരെ നടത്തുന്ന ആക്രമണങ്ങൾ യാത്രാ തടസ്സങ്ങൾക്കും സാധാരണക്കാരുടെ ജീവഹാനിക്കും കാരണമാകുന്നുണ്ടെന്നും യുഎസ് എംബസി വ്യക്തമാക്കി.
യാത്രാ നിർദേശങ്ങൾ
വിമാന സർവീസുകളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ എയർലൈനുകളിൽ നിന്നോ വിമാനത്താവളങ്ങളിൽ നിന്നോ നേരിട്ട് ചോദിച്ചറിയണമെന്ന് യാത്രക്കാരോട് നിർദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇറാഖിലെ ബാഗ്ദാദ്, എർബിൽ, ബസ്ര, സുലൈമാനിയ വിമാനത്താവളങ്ങളിലും ലെബനനിലെ ബെയ്റൂത് റഫീഖ് ഹരീരി അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിലും യാത്രക്കാർ വിവരങ്ങൾ ഉറപ്പുവരുത്തണം. യെമനിൽ യെമനിയ എയർവേസ്, ഫ്ലൈ ഏദൻ എയർലൈൻസ് എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെടാനാണ് നിർദേശം. ഇറാനിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യരുതെന്നും അവിടെയുള്ള അമേരിക്കക്കാർ ഉടൻ രാജ്യം വിടണമെന്നും യുഎസ് വെർച്വൽ എംബസി ആവർത്തിച്ചു.
അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങളിൽ വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിനായി സ്റ്റേറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റിൻ്റെ സ്മാർട്ട് ട്രാവലർ എൻറോൾമെൻ്റ് പ്രോഗ്രാമിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനും നിർദേശമുണ്ട്. പ്രകടനങ്ങളും വലിയ ഒത്തുചേരലുകളും ഒഴിവാക്കണമെന്നും പൊലീസിൻ്റെ സാന്നിധ്യമുള്ള ഇടങ്ങളിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കണമെന്നും പ്രാദേശിക ഭരണകൂടങ്ങളുടെ നിർദേശങ്ങൾ പാലിക്കണമെന്നും അമേരിക്കക്കാരോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇറാഖിലെയും ലെബനനിലെയും എംബസികൾ സാധാരണ സേവനങ്ങൾക്കായി തുറന്നുപ്രവർത്തിക്കുമെങ്കിലും സുരക്ഷാ ഭീഷണി കാരണം യെമനിൽ അടിയന്തര സേവനങ്ങൾ നൽകാൻ കഴിയില്ലെന്നും അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.
യുദ്ധഭീതിയിൽ പശ്ചിമേഷ്യ
അമേരിക്കയുമായി മറ്റൊരു യുദ്ധത്തിന് തയാറെടുക്കുകയാണെന്ന സൂചനകൾ ഇറാൻ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. നിലവിലെ സംഘർഷങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കാൻ ഇറാൻ തയാറായില്ലെങ്കിൽ അമേരിക്ക ഉടൻ തന്നെ ലക്ഷ്യം പൂർത്തിയാക്കുമെന്ന് യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു. ഇതിന് മറുപടിയായി ഇറാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി അബ്ബാസ് അരാഗ്ചി രംഗത്തെത്തി. കഴിഞ്ഞ തവണ ലക്ഷ്യം പൂർത്തിയാക്കാൻ അമേരിക്ക ശ്രമിച്ചപ്പോൾ ഇറാൻ കൂടുതൽ കരുത്താർജിക്കുകയാണ് ചെയ്തതെന്നും വീണ്ടും ഭാഗ്യം പരീക്ഷിക്കാൻ തയാറാണെങ്കിൽ നേരിടാൻ ഇറാനും സജ്ജമാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
ജയിൽ ശിക്ഷ ഒഴിവാക്കുന്നതിനായി ഇസ്രയേൽ പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹു അമേരിക്കയെ മറ്റൊരു യുദ്ധത്തിലേക്ക് തള്ളിവിടുകയാണെന്നും അരാഗ്ചി ആരോപിച്ചു. ഇസ്ലാമിക് റിപ്പബ്ലിക്കിനെ താഴെയിറക്കുമെന്ന് നെതന്യാഹു പ്രതിജ്ഞയെടുക്കുകയും ഇതിനായി ഇസ്രയേൽ സുരക്ഷാ ഏജൻസികൾക്ക് നിർദേശം നൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നെതന്യാഹുവിൻ്റെ വീണ്ടും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടാനുള്ള നീക്കങ്ങൾക്ക് ട്രംപ് പൂർണ പിന്തുണയും പ്രഖ്യാപിച്ചു.
ആക്രമണ പദ്ധതികളുമായി ഇരു രാജ്യങ്ങളും
അമേരിക്ക വീണ്ടും ആക്രമണം ആരംഭിച്ചാൽ മേഖലയ്ക്ക് പുറത്തുള്ള ലക്ഷ്യസ്ഥാനങ്ങളിൽ പ്രയോഗിക്കാൻ പാകത്തിൽ പുതിയ ആയുധങ്ങളുടെ വലിയ ശേഖരം തയാറാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഇറാൻ സൈനിക കമാൻഡർമാർ അവകാശപ്പെട്ടു. കടലിനടിയിലെ ഇൻ്റർനെറ്റ് കേബിളുകൾ മുറിക്കുക, നിർമിത ബുദ്ധി ഡാറ്റാ സെൻ്ററുകൾ ആക്രമിക്കുക, പ്രാദേശിക എണ്ണ പ്രകൃതിവാതക കേന്ദ്രങ്ങൾ തകർക്കുക തുടങ്ങിയ പദ്ധതികളാണ് ഇറാൻ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നത്.
ലോകം അദ്ഭുതപ്പെടുന്ന രീതിയിലുള്ള ആക്രമണമായിരിക്കും നടക്കുകയെന്നും ഇതുവരെ ആക്രമിക്കപ്പെടാത്ത പുതിയ ലക്ഷ്യസ്ഥാനങ്ങൾ തങ്ങളുടെ പട്ടികയിലുണ്ടെന്നും ഇറാൻ റെവല്യൂഷണറി ഗാർഡ്സ് വക്താവ് ഹുസൈൻ മൊഹെബ്ബി പറഞ്ഞു. നീണ്ട യുദ്ധത്തിനാണ് ഇറാൻ തയാറെടുക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. അതേസമയം ഇറാനെ കീഴടങ്ങാൻ നിർബന്ധിതരാക്കുന്നതിനായി പുതിയ സാമ്പത്തിക സൈനിക നടപടികൾ ട്രംപ് ഭരണകൂടം പരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇറാൻ്റെ ഊർജ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളും ആണവ കേന്ദ്രങ്ങളും ലക്ഷ്യമിട്ട് മദർ ഓഫ് ഓൾ ബോംബ് ഉപയോഗിച്ചുള്ള ആക്രമണ പദ്ധതികൾ യുഎസ് സൈന്യം തയാറാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. എന്നാൽ അമേരിക്കയുടെ നീക്കങ്ങൾ ഇറാൻ ജനതയെ ഭയപ്പെടുത്താനുള്ള പ്രചാരണ തന്ത്രങ്ങൾ മാത്രമാണെന്ന് ഇറാൻ സൈനിക കമാൻഡർ അലിറേസ ഷെയ്ഖ് പ്രതികരിച്ചു.
അമേരിക്കൻ ആക്രമണമുണ്ടായാൽ തിരിച്ചടിക്കാൻ കാത്തുനിൽക്കാതെ മുൻകൂർ ആക്രമണം നടത്താനാണ് ഇറാൻ്റെ പുതിയ സൈനിക നീക്കം. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി രാജ്യത്തുടനീളം സൈനികാഭ്യാസങ്ങൾ നടത്തുകയും മുപ്പത് ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലുകൾ ഒരേസമയം വിക്ഷേപിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇറാൻ തങ്ങളുടെ പുതിയ ദീർഘദൂര മിസൈലുകൾ യൂറോപ്പിന് നേരെ പ്രയോഗിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ ഇംഗ്ലണ്ടിലെ യുഎസ് വ്യോമതാവളങ്ങളോ ജർമനിയിലെ റാംസ്റ്റീനിലുള്ള സൈനിക കേന്ദ്രങ്ങളോ ലക്ഷ്യമിടാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് വാഷിങ്ടൺ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെ മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഫർസിൻ നദിമി വിലയിരുത്തുന്നു. സുരക്ഷാ ഭീഷണിയെത്തുടർന്ന് യുകെയിൽ നിലയുറപ്പിച്ചിരുന്ന ദീർഘദൂര ബോംബറുകൾ അമേരിക്ക ഈ മാസം ആദ്യം തിരികെ വിളിച്ചിരുന്നു. യുഎസ് ബോംബറുകൾ നിലയുറപ്പിച്ചിരുന്ന യുകെ വ്യോമതാവളം ആക്രമിക്കാൻ പദ്ധതിയിട്ടതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിരവധി പേരെ ബ്രിട്ടീഷ് സർക്കാർ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. ലക്ഷ്യസ്ഥാനങ്ങളിൽ കൃത്യമായി ആക്രമണം നടത്തുന്നതിനായി നിർമിത ബുദ്ധിയുടെ സഹായത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഡ്രോണുകൾ ഇറാൻ ഉപയോഗിച്ചേക്കാമെന്നും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്.
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