'യാത്ര പുനഃപരിശോധിക്കുക'; യുഎഇയിലെ യുഎസ് പൗരന്മാർക്ക് ജാഗ്രതാ നിർദേശം നൽകി എംബസി

യുഎഇയിൽ തന്നെ തുടരാൻ തീരുമാനിക്കുകയാണെങ്കിൽ, സുരക്ഷിതമായ ഒരു സ്ഥലത്ത് അഭയം തേടാൻ തയാറായിരിക്കണം എന്ന് യുഎസ് എംബസി അറിയിച്ചു.

By ETV Bharat Kerala Team

Published : March 27, 2026 at 12:59 PM IST

ന്യൂഡൽഹി: പശ്ചിമേഷ്യൻ മേഖലയിൽ തുടരുന്ന സംഘർഷങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ യുഎഇയിലെ അമേരിക്കൻ പൗരന്മാർക്ക് ജാഗ്രതാ നിർദേശം നൽകി യുഎസ് എംബസി. യാത്രകൾ പുനഃപരിശോധിക്കാനും സുരക്ഷാ ആശങ്കകൾ കാരണം ജാഗ്രത പാലിക്കാനും യുഎസ് ലെവൽ-3 യാത്രാ നിർദേശം പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്.

വ്യാഴാഴ്ച പുറത്തിറക്കിയ ഏറ്റവും പുതിയ നിർദേശത്തിൽ, യുഎഇയിൽ താമസിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചവർ മിസൈൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രോൺ ആക്രമണങ്ങളെക്കുറിച്ച് മുന്നറിയിപ്പുകൾ ലഭിച്ചാൽ ഉടൻ സുരക്ഷിതമായ സ്ഥലത്ത് അഭയം തേടാൻ തയ്യാറാകണമെന്ന് യുഎഇയിലെ യുഎസ് എംബസി അറിയിച്ചു.

"യാത്ര പുനഃപരിശോധിക്കണം. നിങ്ങൾ യുഎഇയിൽ തന്നെ തുടരാൻ തീരുമാനിക്കുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ സെൽ ഫോണിൽ അറിയിപ്പ് ലഭിക്കുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ മിസൈൽ, ഡ്രോൺ ആക്രമണത്തെക്കുറിച്ച് അറിയുമ്പോഴോ നിങ്ങളുടെ വസതിയിലോ മറ്റൊരു സുരക്ഷിത കെട്ടിടത്തിലോ അഭയം തേടണം," യുഎസ് സ്റ്റേറ്റ് കോൺസുലാർ അഫയേഴ്‌സ് വകുപ്പ് എക്സിൽ കുറിച്ചു.

പരിമിതമായ ഷെഡ്യൂളിലാണെങ്കിലും യുഎഇ വിമാനത്താവളങ്ങളിൽ നിന്ന് വാണിജ്യ വിമാനങ്ങൾ ഇപ്പോഴും സർവീസ് നടത്തുന്നുണ്ടെന്ന് എംബസി അറിയിച്ചു. ചില വിമാനങ്ങൾ റദ്ദാക്കിയതായി റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ സ്ഥിരീകരിച്ച യാത്രക്കാർക്ക് മാത്രമേ വിമാനത്താവളത്തിൽ പ്രവേശനം അനുവദിക്കുകയുള്ളൂ.

ഒമാൻ, സൗദി അറേബ്യ എന്നിവയുമായുള്ള കര അതിർത്തികൾ തുറന്നിരിക്കുന്നതായും അവിടെ നിന്നുള്ള വാണിജ്യ വിമാനങ്ങൾ സർവീസ് നടത്തുന്നതായും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. ക്രോസിങ് പോയിന്‍റുകളിൽ യാത്രക്കാർക്ക് കാലതാമസവും തിരക്കും നേരിടേണ്ടിവരുമെന്നും ഉപദേശക സമിതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

കൂടാതെ യുഎഇയിലെ പതിവ് യുഎസ് വിസ സേവനങ്ങൾ ഇനിയൊരു അറിയിപ്പ് ഉണ്ടാകുന്നതുവരെ നിർത്തിവച്ചിരിക്കുകയാണെന്നും ഉപദേശക സമിതി കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഇരു രാജ്യങ്ങളിലെയും വിസ നിയമങ്ങൾ തുടർന്നും ബാധകമാണ്. അതേസമയം എക്സിറ്റ് നിരോധനങ്ങൾ കർശനമായി നടപ്പിലാക്കുന്നത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള യുഎഇയുടെ നിയമവ്യവസ്ഥ പൂർണ്ണമായും പ്രവർത്തനക്ഷമമായി തുടരുമെന്നും എംബസി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. അത്തരം വിലക്കുകൾക്ക് വിധേയരായ വ്യക്തികളെ രാജ്യം വിടാൻ അനുവദിക്കില്ലെന്നും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

പശ്ചിമേഷ്യ വിടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് വിമാന സർവീസുകളെക്കുറിച്ചുള്ള ഏറ്റവും പുതിയ വിവരങ്ങൾ നൽകി സഹായിക്കാൻ യുഎസ് സർക്കാർ തയ്യാറാണെന്ന് യുഎസ് എംബസി പറഞ്ഞു. പ്രസിഡന്‍റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്, സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി മാർക്കോ റൂബിയോ, സ്റ്റേറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്‍റ് എന്നിവർക്ക് അമേരിക്കൻ പൗരന്മാരുടെ സുരക്ഷയേക്കാൾ ഉയർന്ന മുൻഗണന മറ്റൊന്നില്ലെന്നും എംബസി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

പ്രസിഡന്‍റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന്‍റെ ഭരണകൂടം പശ്ചിമേഷ്യയിലെ തങ്ങളുടെ പൗരന്മാരുടെ സുരക്ഷയ്ക്കാണ് മുൻഗണന നൽകുന്നത്. ആവശ്യമായ ഘട്ടത്തിൽ പൗരന്മാരെ ഒഴിപ്പിക്കാനോ അവർക്ക് സുരക്ഷിതമായി രാജ്യം വിടാനോ വേണ്ട സഹായങ്ങൾ എംബസി വഴി നൽകുമെന്ന് സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി മാർക്കോ റൂബിയോ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

