ഇറാനിൽ ആണവ നിലയത്തിന് സമീപം ആക്രമണം; ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങൾക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി ഇറാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി

ഇറാനിൽ നിലവിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഏക ആണവ നിലയത്തിന് സമീപം രാവിലെ പ്രൊജക്റ്റൈൽ പതിച്ചതായും സുരക്ഷാ പ്രവർത്തകൻ കൊല്ലപ്പെട്ടതായു ഇറാൻ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്ഥലത്തെ ഒരു കെട്ടിടത്തിനും സാരമായ കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചു.

By ETV Bharat Kerala Team

Published : April 5, 2026 at 11:01 AM IST

ന്യൂഡൽഹി: ഇറാനിലെ ബുഷെഹർ ആണവനിലയത്തിന് സമീപം യുഎസ്-ഇസ്രയേൽ സഖ്യം നടത്തിയ ആക്രമണത്തെ അപലപിച്ച് ഇറാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി സെയ്‌ദ് അബ്ബാസ് അരഗ്‌ചി. പടിഞ്ഞാറൻ ഇറാനിലെ ഈ നിർണായക കേന്ദ്രത്തിന് നേരെ നടക്കുന്ന നാലാമത്തെ ആക്രമണമാണിതെന്ന് വാർത്താ ഏജൻസിയായ സിൻഹുവ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. ആക്രമണത്തിൽ ഒരു സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ കൊല്ലപ്പെടുകയും പ്ലാൻ്റിന് സമീപത്തെ ഒരു കെട്ടിടത്തിന് കേടുപാടുകൾ സംഭവിക്കുകയും ചെയ്തതായി ഇറാൻ ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥിരീകരിച്ചു.

ബുഷെഹർ പ്ലാൻ്റിന് നേരെയുള്ള നീക്കങ്ങൾ ഇറാനെക്കാൾ ഉപരി അയൽപക്കത്തുള്ള ഗൾഫ് സഹകരണ കൗൺസിൽ രാജ്യങ്ങൾക്കാണ് വലിയ ഭീഷണിയാകുന്നതെന്ന് അരഗ്‌ചി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. ആണവനിലയത്തിന് തകരാർ സംഭവിച്ചാൽ ഉണ്ടാകുന്ന അണുവികിരണം ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലെ ജനജീവിതത്തെ ഗുരുതരമായി ബാധിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം എക്‌സിലൂടെ ഓർമിപ്പിച്ചു. മേഖലയിലെ സമാധാനത്തിന് ഇത്തരം സൈനിക നടപടികൾ വലിയ വെല്ലുവിളിയാണ് ഉയർത്തുന്നത്.

നിലവിൽ പ്ലാൻ്റിൻ്റെ പ്രധാന ഭാഗങ്ങൾ സുരക്ഷിതമാണെന്നും പ്രവർത്തനങ്ങളെ ആക്രമണം ബാധിച്ചിട്ടില്ലെന്നും ഇറാനിയൻ വാർത്താ ഏജൻസിയായ തസ്‌നിം വ്യക്തമാക്കി. പ്രദേശത്തെ റേഡിയേഷൻ അളവിൽ മാറ്റമൊന്നുമില്ലെന്ന് അന്താരാഷ്ട്ര ആണവോർജ ഏജൻസിയും (IAEA) അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. എങ്കിലും, ആണവനിലയങ്ങളെ ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നതിനെതിരെ ഐഎഇഎ ഡയറക്ടർ ജനറൽ റാഫേൽ ഗ്രോസി കടുത്ത ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിക്കുകയും മേഖലയിൽ സൈനിക നിയന്ത്രണം പാലിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു.

ഇറാനിൽ ആക്രമണം

ഇറാൻ്റെ തെക്കുപടിഞ്ഞാറൻ ഖുസെസ്ഥാൻ പ്രവിശ്യയിലെ നിരവധി പെട്രോകെമിക്കൽ കമ്പനികൾക്ക് നേരെയുള്ള യുഎസ്-ഇസ്രയേൽ ആക്രമണങ്ങളിൽ കുറഞ്ഞത് അഞ്ച് പേർക്ക് പരിക്കേറ്റതായി അർധ-ഔദ്യോഗിക വാർത്താ ഏജൻസിയായ തസ്‌നിം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. രാജ്യത്ത് അടിച്ചേൽപ്പിച്ച യുഎസ്-ഇസ്രയേൽ യുദ്ധത്തിന് "നിർണ്ണായകവും ശാശ്വതവുമായ" അന്ത്യം കുറിക്കാൻ ഇറാൻ ശ്രമിക്കുന്നതായി അരഗ്‌ചി പറഞ്ഞു.

ഇസ്രയേലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കപ്പലിൽ ഡ്രോൺ ഇടിച്ച് തീയിട്ടതായി ഇറാൻ്റെ നാവികസേനയായ ഐആർജിസി അറിയിച്ചു. ബഹ്‌റൈനിലെ ഒരു തുറമുഖത്ത് ഇസ്രയേലിൻ്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ഒരു വാണിജ്യ കപ്പലിനെ തങ്ങളുടെ സൈന്യം ലക്ഷ്യമിട്ടതായി ഐആർജിസി വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഔദ്യോഗിക വാർത്താ ഏജൻസിയായ സെപാ ന്യൂസ് പ്രസ്‌താവനയിറക്കി.

ഫെബ്രുവരി 28 ന് ഇറാനിൽ ആരംഭിച്ച യുഎസ്-ഇസ്രയേൽ സംയുക്ത ആക്രമണങ്ങളെത്തുടർന്ന് പ്രാദേശിക സംഘർഷങ്ങൾ വർധിച്ചുവരുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ഈ സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായത്. ഇറാനും പ്രാദേശിക സഖ്യകക്ഷികളും പശ്ചിമേഷ്യയിലുടെനീളം ഇസ്രയേലിൻ്റേയും യുഎസിൻ്റേയും സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് നേരെ വ്യാപക ആക്രമണം നടത്തിയിരുന്നു.

