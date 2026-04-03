ഇറാനിൽ അമേരിക്ക-ഇസ്രയേൽ ആക്രമണം; എട്ട് പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു, 95 പേർക്ക് പരിക്ക്

സിസ്‌ദാ ബെദാർ ആഘോഷിക്കാനെത്തിയവരാണ് കരാജിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടത്. ശത്രുക്കളെ സർവശക്തിയുമുപയോഗിച്ച് പ്രതിരോധിക്കുമെന്ന് ഇറാൻ പ്രസിഡൻ്റ്. യുദ്ധത്തിൽ ഇതുവരെ രണ്ടായിരത്തിലധികം പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു. ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലെ നടപടി നിയമപരമെന്ന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രി.

ഇറാനിൽ നടന്ന സംയുക്ത ആക്രമണം (AP)
By ANI

Published : April 3, 2026 at 3:23 PM IST

ടെഹ്‌റാൻ: ഇറാനിൽ അമേരിക്കയും ഇസ്രയേലും നടത്തിയ സംയുക്ത ആക്രമണത്തിൽ എട്ട് സാധാരണക്കാർ കൊല്ലപ്പെട്ടു. 95 പേർക്ക് പരിക്കേറ്റതായും ഔദ്യോഗിക മാധ്യമമായ പ്രസ് ടിവി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്‌തു. കരാജിലെ ബി 1 പാലം ലക്ഷ്യമാക്കിയായിരുന്നു ആക്രമണം. പ്രകൃതി ദിനമായ സിസ്‌ദാ ബെദാർ ആഘോഷിക്കാനെത്തിയ കുടുംബങ്ങളും യാത്രക്കാരുമാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടവരിൽ അധികവും.

പ്രതിരോധം ശക്തമാക്കും

അമേരിക്കയുടെയും ഇസ്രയേലിൻ്റെയും ആക്രമണങ്ങളെ സർവശക്തിയും ഉപയോഗിച്ച് പ്രതിരോധിക്കുമെന്ന് ഇറാൻ പ്രസിഡൻ്റ് മസൂദ് പെസെഷ്‌കിയാൻ വ്യക്തമാക്കി. യാതൊരു പ്രകോപനവുമില്ലാതെയാണ് ഇസ്‌ലാമിക് റിപ്പബ്ലിക്കിനെതിരെ ശത്രുക്കൾ യുദ്ധം ആരംഭിച്ചതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ആക്രമണം ആരംഭിച്ച് ഒരു മാസം പിന്നിടുമ്പോഴാണ് പ്രസിഡൻ്റിൻ്റെ പ്രതികരണം. ഹിസ്ബുല്ല, ഹമാസ്, ഹൂത്തികൾ എന്നിവർ ഉൾപ്പെടുന്ന സായുധ സംഘങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ഇറാൻ്റെ നടപടിയാണ് അമേരിക്കയെയും ഇസ്രയേലിനെയും പ്രകോപിപ്പിച്ചത്. മേഖലയിൽ ഇസ്രയേൽ നടത്തുന്ന കടന്നുകയറ്റങ്ങളെ ശക്തമായി ചെറുക്കുക എന്നതാണ് ഇറാൻ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.

ഹമാസുമായുള്ള സംഘർഷത്തിന് പിന്നാലെ ഇസ്രയേൽ ലെബനനിലും ആക്രമണം ശക്തമാക്കിയിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ഇറാനെതിരെയുള്ള വ്യോമാക്രമണം അമേരിക്കയുടെ പിന്തുണയോടെ ഇസ്രയേൽ ആരംഭിച്ചത്. ഇസ്രയേലിന് ആവശ്യമായ സൈനിക ഉപകരണങ്ങളും സാമ്പത്തിക സഹായവും അമേരിക്ക നൽകുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഇറാൻ്റെ ശക്തമായ ചെറുത്തുനിൽപ്പ് ഇരു രാജ്യങ്ങൾക്കും വലിയ തിരിച്ചടിയാണ് ഉണ്ടാക്കിയത്. ഈ ആക്രമണങ്ങൾ പശ്ചിമേഷ്യയെ കടുത്ത പ്രതിസന്ധിയിലേക്കാണ് നയിക്കുന്നത്.

അസർബൈജാനുമായി ചർച്ച

അസർബൈജാൻ പ്രസിഡൻ്റ് ഇൽഹാം അലിയേവുമായി മസൂദ് പെസെഷ്‌കിയാൻ ടെലിഫോൺ സംഭാഷണം നടത്തി. അമേരിക്കയുമായി പരോക്ഷ ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നതിനിടെയാണ് അവർ ബോംബാക്രമണം ആരംഭിച്ചതെന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. രാജ്യത്തെ പ്രധാന വ്യവസായ ശാലകളും സ്കൂളുകളും ആശുപത്രികളും ആക്രമണത്തിൽ തകർന്നു.

പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിൽ അസർബൈജാൻ നൽകുന്ന പിന്തുണയ്ക്ക് പെസെഷ്‌കിയാൻ നന്ദി അറിയിച്ചു. മേഖലയിലെ സുരക്ഷയെയും സ്ഥിരതയെയും യുദ്ധം ബാധിച്ചുവെന്നും വേഗം സമാധാനം പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായും അലിയേവ് പ്രതികരിച്ചു. ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള സഹകരണം വർധിപ്പിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചും നേതാക്കൾ ചർച്ച ചെയ്‌തു.

ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലെ നടപടി

ഇറാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി അബ്ബാസ് അരാഗ്‌ചി ഫിലിപ്പീൻസ് വിദേശകാര്യ മന്ത്രി മരിയ തെരേസ ലാസാരോയുമായി ചർച്ച നടത്തി. ആക്രമണകാരികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കപ്പലുകൾ ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലൂടെ കടന്നുപോകുന്നത് തടയാനുള്ള ഇറാൻ്റെ നടപടികൾ അന്താരാഷ്ട്ര നിയമങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമാണെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

ജലപാതയിലെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാനും കൂടുതൽ സൈനിക ആക്രമണങ്ങൾ തടയാനുമാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ശത്രുതയില്ലാത്ത കപ്പലുകൾക്കും ടാങ്കറുകൾക്കും സുരക്ഷിതമായി കടന്നുപോകാൻ ഇറാൻ സൗകര്യമൊരുക്കുന്നുണ്ട്. അമേരിക്കയുടെയും ഇസ്രയേലിൻ്റെയും നിയമവിരുദ്ധമായ കടന്നുകയറ്റമാണ് മേഖലയിലെ അരക്ഷിതാവസ്ഥയ്ക്ക് കാരണമെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

വർധിക്കുന്ന നാശനഷ്‌ടങ്ങൾ

യുദ്ധത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട മുൻ പരമോന്നത നേതാവ് ആയത്തുല്ല അലി ഖാമേനിയുടെയും മറ്റ് പൗരന്മാരുടെയും നിര്യാണത്തിൽ ലാസാരോ അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തി. യുദ്ധം ഉടനടി അവസാനിപ്പിച്ച് ശാശ്വത സമാധാനം കൊണ്ടുവരണമെന്നും ഫിലിപ്പീൻസ് പ്രതിനിധി ആവശ്യപ്പെട്ടു. യുദ്ധം രണ്ടാം മാസത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ ഇറാനിൽ വലിയ നാശനഷ്‌ടങ്ങളാണുണ്ടാകുന്നത്. ഇതുവരെ സ്ത്രീകളും കുട്ടികളുമടക്കം 2,000ത്തിലധികം ആളുകൾ കൊല്ലപ്പെട്ടതായി ആരോഗ്യ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ഉദ്ധരിച്ച് പ്രസ് ടിവി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്‌തു. യുദ്ധമുഖത്ത് വിട്ടുവീഴ്‌ചയില്ലാതെ പോരാടാൻ തന്നെയാണ് ഇറാൻ്റെ തീരുമാനം.

