വെല്ലുവിളികൾക്ക് മുന്നിൽ കീഴടങ്ങില്ലെന്ന് ഇറാൻ; ഗൾഫിൽ യുദ്ധഭീതി, 40 കോടി ബാരൽ ക്രൂഡ് ഓയിൽ വിപണിയിൽ
മുന്നറിയിപ്പുകൾ അവഗണിച്ച് ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലൂടെ നീങ്ങിയ വാണിജ്യ കപ്പലുകൾക്ക് നേരെ ഇറാൻ വെടിയുതിർത്തു. അമേരിക്കൻ ആക്രമണത്തിൽ തങ്ങളുടെ പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങൾ തകർന്നുവെന്ന വാദം തള്ളിയ ഇറാൻ, മേഖലയിലെ മറ്റ് തുറമുഖങ്ങൾ ആക്രമിക്കുമെന്നും മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
Published : March 11, 2026 at 11:30 PM IST
വാഷിങ്ടൺ: ഒമാനിലെ സലാല തുറമുഖത്തിന് നേരെ ഇറാൻ നടത്തിയ ആക്രമണത്തെ അപലപിച്ച് ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങൾ രംഗത്തെത്തിയതിന് പിന്നാലെ മേഖലയിൽ പ്രതിസന്ധി രൂക്ഷമാകുന്നു. അമേരിക്കയുടെയും ഇസ്രയേലിൻ്റെയും വെല്ലുവിളികൾക്ക് മുന്നിൽ കീഴടങ്ങില്ലെന്നും തങ്ങളുടെ തുറമുഖങ്ങൾ ആക്രമിക്കപ്പെട്ടാൽ മേഖലയിലെ മറ്റ് തുറമുഖങ്ങളെല്ലാം ലക്ഷ്യമിടുമെന്നും ഇറാൻ സൈനിക വക്താവ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. ഇതിനിടെ യുദ്ധം സൃഷ്ടിച്ച ആഗോള പ്രതിസന്ധിക്ക് പരിഹാരമായി 40 കോടി ബാരൽ ക്രൂഡ് ഓയിൽ വിപണിയിൽ ഇറക്കാൻ ഇൻ്റർനാഷണൽ എനർജി ഏജൻസി തീരുമാനിച്ചു.
ഒമാന് ജിസിസിയുടെ പിന്തുണ
ഒമാനിലെ സലാല തുറമുഖത്തെ ഇന്ധന സംഭരണികൾക്ക് നേരെ ഇറാൻ നടത്തിയ ആക്രമണത്തെ ഗൾഫ് സഹകരണ കൗൺസിൽ സെക്രട്ടറി ജനറൽ ജാസിം മുഹമ്മദ് അൽ ബുദൈവി ശക്തമായി അപലപിച്ചു. ഒമാൻ്റെ സുരക്ഷയ്ക്കും സ്ഥിരതയ്ക്കും പ്രാദേശിക അഖണ്ഡതയ്ക്കും ജിസിസിയുടെ പൂർണ പിന്തുണയുണ്ടാകുമെന്ന് അദ്ദേഹം ഉറപ്പ് നൽകി. ഇതിനിടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ മിസൈൽ ശേഷി കുറഞ്ഞുവെന്ന അമേരിക്കൻ വാദം ഇറാൻ പാർലമെൻ്റ് സ്പീക്കർ മുഹമ്മദ് ബാഗർ ഗാലിബാഫ് തള്ളി.
കുറഞ്ഞ മിസൈലുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഏത് ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തും കൃത്യമായ ആക്രമണം നടത്താൻ ഇറാൻ സൈന്യത്തിന് സാധിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. മുന്നറിയിപ്പുകൾ അവഗണിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിൽ രണ്ട് വാണിജ്യ കപ്പലുകൾക്ക് നേരെ വെടിയുതിർക്കുകയും അവയെ തടഞ്ഞതായും ഇറാൻ്റെ ഇസ്ലാമിക് റെവല്യൂഷണറി ഗാർഡ് കോർപ്സ് നാവികസേന അറിയിച്ചു.
അമേരിക്കൻ അവകാശവാദങ്ങൾ
ഇറാൻ്റെ പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങൾ തകർത്തുവെന്നും അവശേഷിക്കുന്നവ ഒരു മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ഇല്ലാതാക്കാൻ അമേരിക്കയ്ക്ക് കഴിയുമെന്നും യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് അവകാശപ്പെട്ടു. ഇറാൻ്റെ നാവികസേന, വിമാനവേധ സംവിധാനങ്ങൾ, റഡാറുകൾ എന്നിവ അമേരിക്കൻ സൈന്യം ഇതിനകം തകർത്തിട്ടുണ്ട്. ഇറാൻ യുദ്ധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജി7 രാജ്യങ്ങൾ എടുത്ത തീരുമാനങ്ങളിൽ അമേരിക്കയ്ക്ക് വലിയ സ്വാധീനമുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
എന്നാൽ, 175 പേരുടെ മരണത്തിന് കാരണമായ തെക്കൻ ഇറാനിലെ സ്കൂൾ ആക്രമണത്തെക്കുറിച്ച് അറിവില്ലെന്നാണ് ട്രംപിൻ്റെ പ്രതികരണം. ഈ ആക്രമണത്തിന് പിന്നിൽ അമേരിക്കയാണെന്ന് യുഎസ് മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. അതേസമയം ഇറാഖ് അധിനിവേശത്തിൽ നിന്നുള്ള പാഠങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ട് ട്രംപ് ഇറാനിലേക്ക് അമേരിക്കൻ കരസേനയെ അയക്കാൻ സാധ്യതയില്ലെന്നാണ് ഖത്തർ ജോർജ്ടൗൺ സർവകലാശാലയിലെ പോൾ മസ്ഗ്രേവിൻ്റെ വിലയിരുത്തൽ.
തുടരുന്ന ആക്രമണങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും
ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിന് സമീപം മൂന്ന് വാണിജ്യ കപ്പലുകൾക്ക് നേരെ അജ്ഞാത മിസൈൽ ആക്രമണം ഉണ്ടായതായി യുകെ മാരിടൈം ട്രേഡ് ഓപ്പറേഷൻസ് സെൻ്റർ അറിയിച്ചു. ബാഗ്ദാദ് അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിന് സമീപം നാല് ഡ്രോണുകൾ വെടിവച്ചു വീഴ്ത്തിയതായി ഇറാഖ് വാർത്താ ഏജൻസിയും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. അബുദാബിയിലെ പഴയ വിമാനത്താവളത്തിൽ വ്യോമ പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് നടത്തിയ ഇടപെടലിനെ തുടർന്നുണ്ടായ തീപിടിത്തം അധികൃതർ നിയന്ത്രണവിധേയമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
ഖത്തറിന് നേരെയുള്ള ഇറാൻ്റെ ആക്രമണങ്ങൾ യാതൊരു തരത്തിലും ന്യായീകരിക്കാനാവാത്തതാണെന്നും യുഎൻ രക്ഷാസമിതി അടിയന്തരമായി നടപടിയെടുക്കണമെന്നും ഖത്തർ പ്രതിനിധി ഷെയ്ഖ ആലിയ അഹമ്മദ് ബിൻ സെയ്ഫ് അൽതാനി ആവശ്യപ്പെട്ടു. 40 കോടി ബാരൽ എണ്ണ പുറത്തിറക്കാനുള്ള ഐഇഎയുടെ തീരുമാനം താത്കാലിക ആശ്വാസം മാത്രമാണെന്നും ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് തുറക്കുകയാണ് ശാശ്വത പരിഹാരമെന്നും എണ്ണ-വാതക വിദഗ്ധ കൊർണേലിയ മേയർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
ഇസ്രയേൽ ലക്ഷ്യമിടുന്നത് ആധിപത്യം
മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലുടനീളം ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കാനാണ് ഇസ്രയേലിന് താത്പര്യമെന്ന് ടെഹ്റാൻ സർവകലാശാലയിലെ പ്രൊഫസർ ഫോദ് ഇസാദി ആരോപിച്ചു. ഇറാനെതിരായ യുദ്ധത്തിൽ പങ്കുചേരാൻ അമേരിക്ക ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ കനത്ത സമ്മർദം ചെലുത്തുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഇതിനിടെ ഇസ്രയേൽ-ഹിസ്ബുല്ല സംഘർഷം അടിയന്തരമായി അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന് യുഎൻ റിലീഫ് ചീഫ് ടോം ഫ്ലെച്ചർ ആവശ്യപ്പെട്ടു.
ലബനനിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളാണ് ഇതിനകം കുടിയൊഴിപ്പിക്കപ്പെട്ടത്. ഈ യുദ്ധത്തിന് സൈനികമായ ഒരു പരിഹാരമില്ലെന്നും ഇരുവിഭാഗവും ആക്രമണങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നും യുഎൻ അണ്ടർ സെക്രട്ടറി ജനറൽ റോസ്മേരി ഡി കാർലോയും വ്യക്തമാക്കി. മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനങ്ങളുടെ പേരിൽ 19 ഇറാൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും ഉപരോധം ഏർപ്പെടുത്തിയ യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ്റെ നടപടിയെ ഇറാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം അപലപിച്ചു.
ലബനനിൽ ഇസ്രയേൽ വ്യോമാക്രമണം
തെക്കൻ ലബനനിലെ ടെബ്നിൻ നഗരത്തിൽ ഇസ്രയേൽ നടത്തിയ ആക്രമണത്തിൽ എട്ട് പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടതായി ലബനൻ ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം സ്ഥിരീകരിച്ചു. ടൗൾ, സ്രാരീഹ്, യാതർ എന്നീ നഗരങ്ങളിലും ഇസ്രയേൽ വ്യോമാക്രമണം നടത്തിയതായി അൽ ജസീറ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. മാർച്ച് രണ്ട് മുതൽ ലബനനിൽ ഇസ്രയേൽ നടത്തുന്ന ആക്രമണങ്ങളിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടവരുടെ എണ്ണം 634 ആയി ഉയർന്നു.
ബെയ്റൂട്ടിലെ തെക്കൻ പ്രാന്തപ്രദേശങ്ങളായ ഹാരെറ്റ് ഹ്രെയ്ക്, ഘൊബെയ്റി, ഹദാത്ത്, ബോർജ് അൽ-ബരാജ്നെഹ്, തഹ്വിതാത് അൽ-ഗദീർ, ചിയാഹ് എന്നിവിടങ്ങളിലെ ജനങ്ങളോട് ഉടൻ ഒഴിഞ്ഞുപോകാൻ ഇസ്രയേൽ സൈന്യം നിർദേശം നൽകി. ലബനനിലെ അക്രമങ്ങൾ വർധിക്കുന്നത് പ്രാദേശിക സംഘർഷം കൂടുതൽ വ്യാപിക്കാൻ കാരണമാകുമെന്ന് യുഎൻ രക്ഷാസമിതിയിൽ സിറിയൻ പ്രതിനിധി ഇബ്രാഹിം ഒലാബി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
