ഇറാന് നേരെ വ്യോമാക്രമണം; ആറ് പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു, റെഡ് ക്രസൻ്റ് റെസ്‌ക്യൂ വാഹനം തകർന്നു

ഒരു പൈലറ്റിനെ യുഎസ് സൈന്യം രക്ഷപ്പെടുത്തി, രണ്ടാമത്തെയാൾക്കായി തിരച്ചിൽ തുടരുന്നു. ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് ഏപ്രിൽ 7നകം തുറന്നില്ലെങ്കിൽ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ തകർക്കുമെന്ന് ട്രംപ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയപ്പോൾ, സമാന രീതിയിൽ തിരിച്ചടിക്കുമെന്ന് ഇറാനും വ്യക്തമാക്കി.

By ANI

Published : April 6, 2026 at 11:53 AM IST

ടെഹ്‌റാൻ: തെക്കൻ ഇറാനിൽ യുഎസ്-ഇസ്രയേൽ വ്യോമാക്രമണം. സെപിദാനിൽ റെഡ് ക്രസൻ്റിൻ്റെ രക്ഷാപ്രവർത്തക സംഘം സഞ്ചരിച്ച വാഹനം ആക്രമണത്തിൽ പൂർണമായി തകർന്നു. രാജ്യത്തെ 12 നഗരങ്ങളിൽ യുഎസ്-ഇസ്രയേൽ ആക്രമണം നടന്നതായാണ് വിവരം.

ഞായറാഴ്ച പുലർച്ചെ അഞ്ച് മണിയോടെയാണ് സെപിദാനിൽ ആക്രമണമുണ്ടായതെന്ന് ഇസ്‌ലാമിക് റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് ഇറാൻ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിങ് (ഐആർഐബി) റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. തലസ്ഥാനമായ ടെഹ്‌റാനിലെ മെഹ്‌റാബാദ് വിമാനത്താവളത്തിന് സമീപവും ഷെരീഫ് സർവകലാശാലയ്ക്ക് അരികിലുമുള്ള ഗ്യാസ് സബ്‌സ്റ്റേഷന് നേരെയും ആക്രമണമുണ്ടായി. അഹ്‌വാസ് വിമാനത്താവളം, ബന്ദർ അബ്ബാസ്, മഹ്‌ഷഹർ, ബന്ദർ-ഇ ലെംഗെ, ഷിറാസ്, ഇസ്‌ഫഹാൻ, കരജ്, ഖോം എന്നീ നഗരങ്ങളിലും ആക്രമണം നടന്നു. ഖോമിൽ അഞ്ച് പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു. കോങ് നഗരത്തിലുണ്ടായ ആക്രമണത്തിൽ ആറ് പേർ കൊല്ലപ്പെടുകയും 17 പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്‌തതായാണ് റിപ്പോർട്ട്.

അബുദബിയിലും ആക്രമണം

അബുദബിയിൽ പ്രതിരോധ സേന തകർത്ത ഇറാൻ ഡ്രോണിൻ്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ പതിച്ച് ഒരാൾക്ക് പരിക്കേറ്റു. മുസഫ ഐക്കാഡ് സിറ്റിയിലെ റനീൻ സിസ്റ്റംസ് എന്ന സ്ഥാപനത്തിന് മുകളിലാണ് ഡ്രോൺ പതിച്ചത്. പ്രതിരോധ സേനയുടെ കൃത്യമായ ഇടപെടലിലൂടെ ഡ്രോൺ തകർക്കാനായെങ്കിലും അവശിഷ്ടങ്ങൾ താഴേക്ക് പതിക്കുകയായിരുന്നു.

വെടിനിർത്തൽ തള്ളി ഇറാൻ

ഏപ്രിൽ നാലിന് അമേരിക്ക മുന്നോട്ടുവച്ച 48 മണിക്കൂർ വെടിനിർത്തൽ നിർദേശം ഇറാൻ ഔദ്യോഗികമായി തള്ളി. പേരു വെളിപ്പെടുത്താത്ത മറ്റൊരു രാജ്യം വഴിയാണ് നയതന്ത്ര തലത്തിൽ അമേരിക്ക ഈ നിർദേശം കൈമാറിയതെന്ന് ഫാർസ് വാർത്താ ഏജൻസിയെ ഉദ്ധരിച്ച് അൽ ജസീറ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. നയതന്ത്ര ശ്രമങ്ങൾ പരാജയപ്പെട്ടതിന് പിന്നാലെ മേഖലയിൽ സൈനിക പോരാട്ടം കൂടുതൽ രൂക്ഷമായി. നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ നിലപാട് കൂടുതൽ കർശനമാക്കുകയാണെന്നാണ് ഇറാൻ്റെ നടപടി വ്യക്തമാക്കുന്നത്.

ഇതിനിടെ ഇറാൻ അതിർത്തിയിൽ വച്ച് അമേരിക്കയുടെ യുദ്ധവിമാനം വെടിവച്ചിട്ടു. വിമാനത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ജീവനക്കാരനെ അമേരിക്കൻ സൈന്യം വിജയകരമായി രക്ഷപ്പെടുത്തിയതായി വിവരമറിയാവുന്ന മൂന്ന് വൃത്തങ്ങളെ ഉദ്ധരിച്ച് സിഎൻഎൻ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ഇയാൾ യുഎസ് കസ്റ്റഡിയിൽ ചികിത്സയിലാണെന്നും രണ്ടാമത്തെ ജീവനക്കാരനെക്കുറിച്ച് ഇതുവരെ വിവരമൊന്നും ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്നും ഇയാൾക്കായുള്ള തിരച്ചിൽ തുടരുകയാണെന്നും റിപ്പോർട്ടിലുണ്ട്. സൈനികനെ സുരക്ഷിതമായി പുറത്തെത്തിച്ചതായും പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ടെങ്കിലും വളരെ വേഗം സുഖം പ്രാപിക്കുമെന്നും യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ വ്യക്തമാക്കി.

ഹോർമുസ് തുറന്നില്ലെങ്കിൽ പ്രത്യാഘാതം

ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് തുറക്കാൻ ഏപ്രിൽ ഏഴുവരെ ഇറാന് യുഎസ് സമയം നീട്ടിനൽകി. ഹോർമുസ് തുറന്നില്ലെങ്കിൽ ഇറാൻ്റെ പവർ പ്ലാൻ്റുകളും പാലങ്ങളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ പൂർണമായി തകർക്കുമെന്നും വലിയ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വരുമെന്നും ട്രൂത്ത് സോഷ്യൽ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിലൂടെ ട്രംപ് ഭീഷണി മുഴക്കി. ഇതിന് മുമ്പില്ലാത്തവിധമുള്ള വലിയ ആക്രമണമുണ്ടാകുമെന്നും അദ്ദേഹം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. തങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾക്ക് നേരെ ആക്രമണമുണ്ടായാൽ സമാനമായ രീതിയിൽ തിരിച്ചടിക്കുമെന്ന് ഇറാൻ മറുപടി നൽകി. അമേരിക്കയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതോ അവരുമായി നേരിട്ടോ അല്ലാതെയോ ബന്ധമുള്ള എല്ലാ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളെയും സായുധ സേന ലക്ഷ്യമിടുമെന്ന് ഇറാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയ വക്താവ് ഇസ്‌മായിൽ ബഗായ് പറഞ്ഞു.

മേഖലയിൽ വലിയ സംഘർഷ സാധ്യത നിലനിൽക്കുന്നതിനാൽ ഇറാഖ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ആക്രമണങ്ങൾ നടന്നതായി റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. എന്നാൽ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ പുതിയ ആക്രമണങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്‌തിട്ടില്ല. അമേരിക്കയുടെ അന്ത്യശാസനത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പശ്ചിമേഷ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ കടുത്ത ജാഗ്രതയിലാണ്.

