ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് തുറക്കാൻ പുതിയ ഉപാധികളുമായി ഇറാൻ; സൈനിക വിന്യാസം ശക്തമാക്കി അമേരിക്ക
ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് തുറക്കുന്നതിനും സംഘർഷം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനുമുള്ള പുതിയ നിർദേശങ്ങൾ പാകിസ്ഥാൻ്റെ മധ്യസ്ഥതയിലാണ് ഇറാൻ അമേരിക്കയ്ക്ക് കൈമാറിയത്
Published : April 28, 2026 at 6:19 AM IST
ദുബൈ: ഇറാൻ യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനായുള്ള നയതന്ത്ര ശ്രമങ്ങൾ വീണ്ടും വഴിമുട്ടി. ആണവപദ്ധതി സംബന്ധിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾ തത്കാലം നീട്ടിവയ്ക്കണമെന്ന ഇറാൻ്റെ പുതിയ നിർദേശം അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് തള്ളാനാണ് സാധ്യത. തങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള ഉപരോധം പൂർണമായും അമേരിക്ക പിൻവലിക്കണമെന്നും അതിനുശേഷം മാത്രം ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് തുറന്നു നൽകാമെന്നുമാണ് ഇറാൻ്റെ നിലപാട്.
യുഎസ് നിലപാടും ഇറാൻ്റെ നിർദേശവും
ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് തുറക്കുന്നതിനും സംഘർഷം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനുമുള്ള പുതിയ നിർദേശങ്ങൾ പാകിസ്ഥാൻ്റെ മധ്യസ്ഥതയിലാണ് ഇറാൻ അമേരിക്കയ്ക്ക് കൈമാറിയത്. ആണവപദ്ധതികളെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾ പിന്നീട് നടത്താമെന്ന ഇറാൻ്റെ നിലപാടിനോട് അമേരിക്കയ്ക്ക് യോജിപ്പില്ല. ഇറാൻ്റെ ആണവ, മിസൈൽ പദ്ധതികൾ പൂർണ്ണമായും അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നാണ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ആവശ്യപ്പെടുന്നത്.
ഇറാൻ്റെ പുതിയ നിർദേശം അമേരിക്കൻ ദേശീയ സുരക്ഷാസമിതി ചർച്ച ചെയ്തതായി വൈറ്റ് ഹൗസ് പ്രസ് സെക്രട്ടറി കരോലിൻ ലെവിറ്റ് മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് വ്യക്തമാക്കി. അമേരിക്കൻ ഉപരോധം ഇറാൻ്റെ എണ്ണവിൽപ്പനയെയും സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയെയും സാരമായി ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഉപരോധം തുടർന്നാൽ എണ്ണയുത്പാദനം പൂർണ്ണമായും നിർത്തിവയ്ക്കാൻ ഇറാൻ നിർബന്ധിതരാകും.
ആഗോള സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയെ ബാധിക്കുന്നു
ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് അടച്ചിട്ടത് ആഗോളതലത്തിൽ വലിയ പ്രതിസന്ധിയാണ് സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. ലോകത്തെ എണ്ണ, പ്രകൃതിവാതക വ്യാപാരത്തിൻ്റെ 20 ശതമാനവും നടക്കുന്നത് ഇതുവഴിയാണ്. നിലവിൽ എണ്ണവില 50 ശതമാനത്തോളം വർധിച്ച് ബാരലിന് 109 ഡോളറിലെത്തി.
ഇന്ധനത്തിനും ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾക്കും ക്ഷാമം നേരിടുന്ന അവസ്ഥയാണുള്ളതെന്ന് യുഎൻ സെക്രട്ടറി ജനറൽ അൻ്റോണിയോ ഗൂട്ടെറസ് പറഞ്ഞു. കടലിടുക്ക് ഉടൻ തുറക്കണമെന്ന് ബഹ്റൈൻ അടക്കമുള്ള രാജ്യങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു. യുദ്ധത്തിൽ വ്യക്തമായ ലക്ഷ്യങ്ങളില്ലാതെ ഇടപെട്ട അമേരിക്കൻ നടപടിയെ ജർമൻ ചാൻസലർ ഫ്രീഡ്രിക്ക് മെർസ് രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ചു. ഇരു രാജ്യങ്ങളെയും കുറ്റപ്പെടുത്തിയ ഫ്രഞ്ച് വിദേശകാര്യമന്ത്രി ജീൻ നോവൽ ബാരറ്റ്, കടലിടുക്ക് ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെയും സ്വകാര്യ സ്വത്തല്ലെന്ന് ഓർമിപ്പിച്ചു.
മധ്യസ്ഥ ശ്രമങ്ങളും സൈനിക വിന്യാസവും
യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാൻ പാകിസ്ഥാനും ഒമാനും ഊർജിതമായ മധ്യസ്ഥ ശ്രമങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ പ്രതീക്ഷിച്ചതുപോലെ കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകാത്തതിനാൽ പാകിസ്ഥാനിലേക്കുള്ള പ്രതിനിധി സംഘത്തിൻ്റെ സന്ദർശനം അമേരിക്ക റദ്ദാക്കി. ഇതിനിടെ ഇറാൻ വിദേശകാര്യമന്ത്രി അബ്ബാസ് അറാഖ്ചി റഷ്യൻ പ്രസിഡൻ്റ് വ്ലാഡിമിർ പുടിനുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി.
യുദ്ധത്തിൽ റഷ്യ നൽകിയ പിന്തുണയ്ക്ക് അദ്ദേഹം നന്ദി അറിയിച്ചു. അതേസമയം പശ്ചിമേഷ്യയിൽ അമേരിക്ക സൈനിക വിന്യാസം വർധിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. യുഎസ്എസ് അബ്രഹാം ലിങ്കൺ, യുഎസ്എസ് ജെറാൾഡ് ആർ ഫോർഡ്, യുഎസ്എസ് ജോർജ് എച്ച് ഡബ്ലിയു ബുഷ് എന്നീ മൂന്ന് വിമാനവാഹിനിക്കപ്പലുകൾ മേഖലയിലുണ്ട്. 15,000 സൈനികരെയും 200ൽ അധികം പോർവിമാനങ്ങളെയുമാണ് കടലിൽ അമേരിക്ക സജ്ജമാക്കിയിരിക്കുന്നത്.
യുഎൻ ആണവക്കരാർ വേദിയിലെ തർക്കം
ന്യൂയോർക്കിൽ നടക്കുന്ന ആണവ നിർവ്യാപന കരാർ (എൻപിടി) അവലോകന യോഗത്തിലും അമേരിക്കയും ഇറാനും തമ്മിൽ രൂക്ഷമായ വാദപ്രതിവാദങ്ങളുണ്ടായി. യോഗത്തിൻ്റെ വൈസ് പ്രസിഡൻ്റായി ഇറാനെ തിരഞ്ഞെടുത്തത് ലജ്ജാകരമാണെന്ന് അമേരിക്കൻ പ്രതിനിധി ക്രിസ്റ്റഫർ യ്യൂ കുറ്റപ്പെടുത്തി. ഓസ്ട്രേലിയ, യുഎഇ, ബ്രിട്ടൻ, ഫ്രാൻസ്, ജർമനി എന്നീ രാജ്യങ്ങൾ അമേരിക്കയെ പിന്തുണച്ചു. എന്നാൽ അമേരിക്കയുടെ ആരോപണങ്ങൾ അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെന്ന് ഇറാൻ്റെ യുഎൻ അംബാസഡർ റെസ നജാഫി തിരിച്ചടിച്ചു. ഇറാൻ്റെ ആണവ കേന്ദ്രങ്ങൾക്ക് നേരെ അമേരിക്കയും ഇസ്രയേലും നടത്തിയ ആക്രമണങ്ങൾ അന്താരാഷ്ട്ര നിയമങ്ങളുടെ ലംഘനമാണെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.
ആൾനാശം
യുദ്ധം തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം ഇറാനിൽ ഇതുവരെ 3,375 പേർക്ക് ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു. ലെബനനിൽ 2,521 പേരും ഇസ്രയേലിൽ 23 പേരും കൊല്ലപ്പെട്ടു. ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ 10ൽ അധികം പേർക്ക് ജീവൻ നഷ്ടമായി. ലെബനനിൽ 15 ഇസ്രയേൽ സൈനികരും ആറ് യുഎൻ സമാധാന സേനാംഗങ്ങളും മേഖലയിൽ 13 അമേരിക്കൻ സൈനികരുമാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. ഏപ്രിൽ എട്ടിന് പ്രഖ്യാപിച്ച വെടിനിർത്തൽ അമേരിക്ക അനിശ്ചിതകാലത്തേക്ക് നീട്ടിയിരിക്കുകയാണ്. ഇസ്രയേലും ഹിസ്ബുല്ലയും തമ്മിലുള്ള വെടിനിർത്തലും മൂന്നാഴ്ചത്തേക്ക് കൂടി നീട്ടിയിട്ടുണ്ട്.
Also Read:- നിലവിളികൾ നിലക്കാത്ത സുഡാൻ; യുദ്ധം നാലാം വർഷത്തിലേക്ക്, ചിത്രങ്ങൾ കാണാം