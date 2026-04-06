യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാൻ അവസാന ശ്രമം; 45 ദിവസത്തെ വെടിനിർത്തലിന് സാധ്യത, ചർച്ചകള് പുരോഗമിക്കുന്നു
ആദ്യ ഘട്ടം 45 ദിവസത്തെ വെടിനിർത്തലായിരിക്കും, അതിന് ശേഷം യുദ്ധത്തിന് സ്ഥിരമായ ഒരു അന്ത്യം ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുമെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു.
Published : April 6, 2026 at 2:50 PM IST
വാഷിങ്ടണ്: ഇറാൻ ഇസ്രയേൽ അമേരിക്ക യുദ്ധം എന്നെന്നേക്കുമായി അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള ചർച്ചകള് പുരോഗമിക്കുന്നതായി യുഎസ് വാർത്താ ഏജൻസികള്. ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് വീണ്ടും തുറക്കുണമെന്ന ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിൻ്റെ ഭീഷണി നിലനിൽക്കെയാണ് ചർച്ചകളെന്നും 45 ദിവസത്തെ വെടിനിർത്തലിനുള്ള നിബന്ധനകളെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നും ഏജൻസി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു.
നാല് യുഎസ്, ഇസ്രായേലി, പ്രാദേശിക സ്രോതസുകളെ ഉദ്ധരിച്ചാണ് വാർത്ത. അടുത്ത 48 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ഭാഗിക കരാറിലെത്താനുള്ള സാധ്യത കുറവാണെന്നും ഇറാൻ്റെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളിന്മേൽ വൻതോതിലുള്ള ആക്രമണങ്ങളും ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലെ ഊർജ്ജ, ജല സൗകര്യങ്ങൾക്കെതിരായ പ്രതികാര നടപടികളും തടയാനുള്ള അവസാന ശ്രമമാണെന്ന് ചർച്ചകളെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു.
“Remember when I gave Iran ten days to MAKE A DEAL or OPEN UP THE HORMUZ STRAIT. Time is running out - 48 hours before all Hell will reign down on them. Glory be to GOD!” - President DONALD J. TRUMP pic.twitter.com/cVb7leFmAv— The White House (@WhiteHouse) April 4, 2026
ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് വീണ്ടും തുറന്നില്ലെങ്കിൽ ഇറാൻ്റെ നിർണായക അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളെ ശക്തമായി ആക്രമിക്കുമെന്നാണ് ട്രംപ് പറഞ്ഞത്. ആദ്യം 48 മണിക്കൂർ സമയം അനുവദിച്ചെങ്കിലും പിന്നീടത് 24 മണിക്കൂർ കൂടി നീട്ടിയെന്ന് ട്രംപ് പ്രഖ്യാപിക്കുകയായിരുന്നു. പുതിയ സമയപരിധി ട്രൂത്ത് സോഷ്യലിലൂടെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു.
Iran's position is being misrepresented by U.S. media.— Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) April 4, 2026
We are deeply grateful to Pakistan for its efforts and have never refused to go to Islamabad. What we care about are the terms of a conclusive and lasting END to the illegal war that is imposed on us.
پاکستان زنده باد pic.twitter.com/AUjBQxOFyA
ഇറാൻ്റെ ഊർജ്ജ സൗകര്യങ്ങൾക്കെതിരെ വൻതോതിലുള്ള ആക്രമണം തുടരാൻ അമേരിക്ക തയാറാണ്. ഒരു കരാറിലെത്താൻ അവസാന അവസരം നൽകുകയാണ് എന്നുമാണ് ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കിയത്. പാകിസ്ഥാൻ, ഈജിപ്ഷ്യൻ, തുർക്കി എന്നീ രാജ്യങ്ങളുടെ മധ്യസ്ഥ ചർച്ചകള് വഴിയും ട്രംപിൻ്റെ പ്രതിനിധിയായി സ്റ്റീവ് വിറ്റ്കോഫും ഇറാൻ്റെ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി അബ്ബാസ് അരഗ്ചിയും തമ്മിൽ ഓണ്ലൈൻ ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നുണ്ടെന്നും റിപ്പോർട്ടുകള് പറയുന്നു.
മധ്യസ്ഥർ "രണ്ട് ഘട്ട കരാറിനായി" ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. ആദ്യ ഘട്ടം 45 ദിവസത്തെ വെടിനിർത്തലായിരിക്കും, അതിന് ശേഷം യുദ്ധത്തിന് സ്ഥിരമായ ഒരു അന്ത്യം ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടും. രണ്ടാം ഘട്ടം യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു കരാറായിരിക്കുമെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് പൂർണമായും വീണ്ടും തുറക്കുന്നതും ഇറാൻ്റെ യുറേനിയം സമ്പുഷ്ടീകരണത്തിന് പരിഹാരം കണ്ടെത്തുന്നതും ചർച്ച ചെയ്യും.
ചൊവ്വാഴ്ച രാത്രി എട്ടുമണിവരെയാണ് കടലിടുക്ക് തുറക്കാൻ അമേരിക്ക ഇറാന് അന്തിമ സമയം അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഹോർമുസ് തുറന്നില്ലെങ്കിൽ ഇറാൻ്റെ പവർ പ്ലാൻ്റുകളും പാലങ്ങളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ പൂർണമായി തകർക്കുമെന്നും വലിയ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വരുമെന്നും ട്രംപ് ഭീഷണിപ്പെടുത്തി. ഇതിന് മുമ്പില്ലാത്തവിധമുള്ള വലിയ ആക്രമണമുണ്ടാകുമെന്നും ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. എന്നാൽ അമേരിക്കയ്ക്കും ഇസ്രയേലിനും മുന്നിൽ ഹോർമുസ് ഇനി പഴയതുപോലെ തുറന്നിടില്ലെന്നാണ് ഇറാൻ്റെ നിലപാട്.
മേഖലയിൽ വലിയ സംഘർഷ സാധ്യത നിലനിൽക്കുന്നതിനാൽ ഇറാഖ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ആക്രമണം നടന്നതായി റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. എന്നാൽ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ പുതിയ ആക്രമണങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. അമേരിക്കയുടെ അന്ത്യശാസനത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പശ്ചിമേഷ്യയിലെ രാജ്യങ്ങൾ കടുത്ത ജാഗ്രതയിലാണ്.
