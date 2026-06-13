സമാധാന കരാർ 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിലെന്ന് പാകിസ്ഥാൻ; ഞായറാഴ്ച ഒപ്പുവെക്കില്ലെന്ന് ഇറാൻ
അമേരിക്കയും ഇറാനും തമ്മിലുള്ള സമാധാന കരാർ അടുത്ത 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ അന്തിമമാകുമെന്ന പാകിസ്ഥാൻ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പ്രഖ്യാപനത്തിന് പിന്നാലെയാണ് ഇറാൻ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്.
Published : June 13, 2026 at 8:12 PM IST
ഇസ്ലാമാബാദ്: യുഎസും ഇറാനും തമ്മിലൂള്ള സംഘർഷം സമാധാന കരാറിലേക്ക് അടുക്കുന്നുവെന്ന പാകിസ്ഥാൻ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വെളിപ്പെടുത്തലുകൾക്ക് തിരിച്ചടിയായി അമേരിക്കയുമായുള്ള കരാർ ഞായറാഴ്ച ഒപ്പുവെക്കില്ലെന്ന് ഇറാൻ അറിയിച്ചു. സ്റ്റേറ്റ് മീഡിയ യുഎസുമായുള്ള ശത്രുത അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനായി അമേരിക്കയുമായി പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന മെമ്മോറാണ്ടം ഞായറാഴ്ച ഒപ്പുവെക്കില്ലെന്ന് ഇറാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചതായി ഇറാൻ സ്റ്റേറ്റ് മീഡിയ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.
"ഒപ്പിട്ടതിൻ്റെ കൃത്യമായ സമയം നമുക്ക് കാത്തിരുന്ന് കാണേണ്ടതുണ്ട്, എന്നിരുന്നാലും അത് നാളെയായിരിക്കില്ല," മന്ത്രാലയ വക്താവ് ഇസ്മയിൽ ബഖായ് പറഞ്ഞതായി വിദേശ മാധ്യമങ്ങള് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ഇറാനും അമേരിക്കയും 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ കരാർ അന്തിമമാക്കുമെന്ന് പാകിസ്ഥാൻ മധ്യസ്ഥൻ പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് മണിക്കൂറുകള്ക്കുള്ളിലാണ് ഇറാൻ്റെ പ്രതികരണം.
We are closer to a peace deal than ever before. With finalisation likely expected in the next 24 hours, Pakistan is preparing for the electronic signing of the peace deal immediately after, followed by technical level talks next week.— Shehbaz Sharif (@CMShehbaz) June 13, 2026
We would like to thank United States of…
The Islamabad Memorandum of Understanding has never been closer. Pending its finalization, the media should refrain from entering speculation about its content.— Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) June 12, 2026
In line with our responsible and transparent approach, all details will be shared with the public in due course.
The Islamabad Memorandum of Understanding has never been closer. Pending its finalization, the media should refrain from entering speculation about its content.— Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) June 12, 2026
In line with our responsible and transparent approach, all details will be shared with the public in due course.
Amid ongoing intense mediation efforts by Pakistan, we are fully aware of incessant misinformation campaign being waged by those who want to sabotage the peace deal. Setting aside the noise, we can confirm that a final, agreed upon text of the peace deal has been reached and…— Shehbaz Sharif (@CMShehbaz) June 12, 2026
അമേരിക്കയും ഇറാനും തമ്മിലുള്ള സമാധാന കരാർ അടുത്ത 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ അന്തിമമാകുമെന്നും ഇലക്ട്രോണിക് ഒപ്പിടലിനായി പാകിസ്ഥാൻ തയാറെടുക്കുകയാണെന്നും പാകിസ്ഥാൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഷെഹ്ബാസ് ഷെരീഫ് എക്സിലൂടെ അറിയിച്ചിരുന്നു. ചർച്ചകൾക്കിടെ ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിൽ തുടർന്ന് പോകുന്ന പ്രതിബദ്ധതയ്ക്കും യുഎസിനോടും ഇറാനോടും നന്ദിയുണ്ടെന്നും ചരിത്രപരമായ ഈ സമാധാന കരാർ ശാശ്വത സമാധാനത്തിനുള്ള ശക്തമായ അടിത്തറ സൃഷ്ടിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പുണ്ടെന്നും പാകിസ്ഥാൻ പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞിരുന്നു.
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പാകിസ്ഥാൻ്റെ മധ്യസ്ഥതയിലുള്ള ധാരണാപത്രത്തിലേക്ക് അടുത്തിട്ടില്ല. അന്തിമരൂപം ലഭിക്കുന്നതുവരെ, അതിൻ്റെ ഉള്ളടക്കത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഊഹാപോഹങ്ങൾ മാധ്യമങ്ങൾ ഒഴിവാക്കണമെന്നും ഞങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്തവും സുതാര്യവുമായ സമീപനത്തിന് അനുസൃതമായി എല്ലാ വിശദാംശങ്ങളും യഥാസമയം പൊതുജനങ്ങളുമായി പങ്കിടുമെന്നും ഇറാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി അബ്ബാസ് അരാഗ്ചി പറഞ്ഞിരുന്നു. എന്നാൽ അരാഗ്ചിയുടെ പോസ്റ്റിൻ്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് സ്വന്തം ഫീഡിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് പ്രതീക്ഷകളില്ലാതെയാണ് ഇറാന് ചർച്ച നടത്തിയതെന്നാണ് ട്രംപ് ആരോപിച്ചത്.
സ്റ്റേറ്റ് ടെലിവിഷന് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ കരാറിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ നൽകികൊണ്ട്, ഇറാൻ്റെ തുറമുഖങ്ങൾക്ക് മേലുള്ള യുഎസ് നാവിക ഉപരോധം നീക്കുന്നതും ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിൻ്റെ ഭരണത്തിലെ മാറ്റങ്ങളും കരാറിൽ ഉൾപ്പെടുന്നുവെന്ന് ഇറാനിയൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ആണവായുധ പരിപാടിയുടെ ഭാഗമാണെന്ന് അമേരിക്ക ആരോപിക്കുന്ന രാജ്യത്തിൻ്റെ സമ്പുഷ്ട യുറേനിയം കൈകാര്യം ചെയ്യാനുള്ള ഏക മാർഗം ആണവായുധങ്ങൾ ഇറാൻ്റേതാക്കുക എന്നത് മാത്രമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. പ്രാരംഭ ധാരണാപത്രത്തിനുള്ള നിബന്ധനകളെക്കുറിച്ചുള്ള ആഴ്ചകളോളം സ്തംഭിച്ച ചർച്ചകൾക്ക് ശേഷം, യുഎസും ഇറാനും തമ്മിൽ കരാറിലേക്ക് അടുക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം സൂചന നൽകിയിരുന്നു.
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