'ഇറാൻ സമാധാനത്തിനായി യാചിക്കുന്നു'; പശ്ചിമേഷ്യൻ യുദ്ധം ആഴ്ചകൾക്കുള്ളിൽ അവസാനിക്കുമെന്ന് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്
ആണവായുധങ്ങൾ നിർമിക്കില്ലെന്ന ഉറപ്പാണ് സമാധാനത്തിനുള്ള പ്രധാന വ്യവസ്ഥ. ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് തുറക്കാൻ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങൾ മുൻകൈയെടുക്കണം. ഇന്ത്യ-യുഎസ് ബന്ധത്തിന് വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ടെന്നും അമേരിക്കൻ ഭരണകൂടം വ്യക്തമാക്കി.
By PTI
Published : April 1, 2026 at 7:38 AM IST
വാഷിങ്ടൺ: പശ്ചിമേഷ്യയിൽ ആഴ്ചകളായി തുടരുന്ന യുദ്ധം രണ്ടോ മൂന്നോ ആഴ്ചകൾക്കുള്ളിൽ അവസാനിച്ചേക്കുമെന്ന് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കി. അമേരിക്ക ലക്ഷ്യപ്രാപ്തിക്ക് തൊട്ടരികിലാണെന്നും ഇറാൻ സമാധാന കരാറിനായി യാചിക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെട്ടു. ഇതിനിടെ അമേരിക്കയും ഇന്ത്യയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിന് വലിയ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നുണ്ടെന്നും അധികൃതർ പ്രതികരിച്ചു.
സമാധാനത്തിന് മൂന്ന് വ്യവസ്ഥകൾ
യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പ്രധാനമായും മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് അമേരിക്ക ഉറപ്പുവരുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. ഭാവിയിൽ ഇറാൻ ആണവായുധങ്ങൾ നിർമിക്കില്ലെന്ന ഉറപ്പാണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനം. ഇറാൻ്റെ പക്കലുണ്ടായിരുന്ന മിസൈൽ ശേഖരങ്ങൾ പൂർണമായും നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടുവെന്നും അവരുടെ സൈനിക ശേഷി ഏതാണ്ട് പൂർണമായിത്തന്നെ നിർജീവമാക്കിയെന്നും അമേരിക്ക വിലയിരുത്തുന്നു. ഈ വ്യവസ്ഥകൾ ഉറപ്പാക്കുന്നതിലൂടെ സമാധാനം പുനഃസ്ഥാപിക്കാനാണ് അമേരിക്കയുടെ നീക്കം. സൈനിക നടപടികൾ അവസാനിക്കുന്നതോടെ ആഗോള വിപണിയിൽ എണ്ണവില ഗണ്യമായി കുറയുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിൽ നിലപാട് മാറ്റി
ആഗോള വ്യാപാരത്തിൽ നിർണായകമായ ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് തുറക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിലപാടിൽ അമേരിക്ക സുപ്രധാന മാറ്റം വരുത്തി. കടലിടുക്ക് തുറന്ന് എണ്ണ ഗതാഗതം പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിൽ അമേരിക്ക ഇനി നേരിട്ട് ഇടപെടില്ല. അതിനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങൾ തന്നെ മുൻകൈയെടുത്ത് നടത്തണമെന്നാണ് പുതിയ നിർദേശം. നേരത്തെ ഈ വിഷയത്തിൽ ബ്രിട്ടൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള രാജ്യങ്ങളുടെ സഹായം അമേരിക്ക തേടിയിരുന്നെങ്കിലും കൃത്യമായ പ്രതികരണം ലഭിച്ചിരുന്നില്ല. ഇതേത്തുടർന്നാണ് ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലൂടെയുള്ള എണ്ണനീക്കം സുഗമമാക്കേണ്ടത് പ്രാദേശിക രാജ്യങ്ങളുടെ കൂടി ഉത്തരവാദിത്തമാണെന്ന നിലപാടിലേക്ക് അമേരിക്ക എത്തിയത്.
കരയുദ്ധത്തിലേക്ക് കടക്കാതെ തന്നെ സംഘർഷം അവസാനിപ്പിക്കാനാണ് അമേരിക്ക ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ഇതിനായി നാവികസേനാംഗങ്ങളും പാരാട്രൂപ്പർമാരുമുൾപ്പെടെ 2500ൽ അധികം സൈനികരെ അമേരിക്ക ഗൾഫ് മേഖലയിൽ എത്തിച്ചിരുന്നു. ഔദ്യോഗിക സമാധാന കരാർ സാധ്യമായില്ലെങ്കിൽ കൂടിയും എത്രയും വേഗം യുദ്ധം പൂർണമായും അവസാനിപ്പിക്കാനാണ് അമേരിക്കയുടെ ശ്രമം. വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന നയതന്ത്ര ഇടപെടലുകൾ പശ്ചിമേഷ്യൻ സമാധാന പ്രക്രിയയിൽ നിർണായകമാകും.
യുഎസ് ഇന്ത്യ ബന്ധം ശക്തം
അമേരിക്കയും ഇന്ത്യയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിന് പ്രസിഡൻ്റ് വലിയ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നുണ്ടെന്ന് ഇന്ത്യയിലെ യുഎസ് അംബാസഡർ സെർജിയോ ഗോർ വ്യക്തമാക്കി. വൈറ്റ് ഹൗസിൽ വച്ച് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയ ശേഷമാണ് സെർജിയോ ഗോർ ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്. കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം അമേരിക്കയിൽ തിരിച്ചെത്തിയ തൻ്റെ ആദ്യ സന്ദർശനം വൈറ്റ് ഹൗസിലായിരുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം എക്സ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ കുറിച്ചു. അവിടെവച്ച് പ്രസിഡൻ്റുമായി മികച്ച കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയെന്നും ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിൽ അമേരിക്കൻ ഭരണകൂടം വളരെ ശ്രദ്ധാലുവാണെന്ന് അദ്ദേഹം അറിയിച്ചുവെന്നും സെർജിയോ ഗോർ വ്യക്തമാക്കി.
ഡൊണാൾഡ് ട്രംപും സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി മാർക്കോ റൂബിയോയും ഒപ്പമുള്ള ചിത്രവും അദ്ദേഹം പങ്കുവച്ചു. ഈ വർഷം ജനുവരിയിലാണ് സെർജിയോ ഗോർ ഇന്ത്യയിലെ യുഎസ് അംബാസഡറായി ചുമതലയേറ്റത്. നേരത്തെ വൈറ്റ് ഹൗസ് പ്രസിഡൻഷ്യൽ പേഴ്സണൽ ഓഫിസിൻ്റെ പേഴ്സണൽ ഡയറക്ടറായും അദ്ദേഹം സേവനമനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദക്ഷിണ, മധ്യേഷ്യൻ കാര്യങ്ങൾക്കായുള്ള അമേരിക്കയുടെ പ്രത്യേക ദൂതനായും സെർജിയോ ഗോർ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്.
