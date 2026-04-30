ഇറാൻ യുദ്ധത്തിൽ പെൻ്റഗണിന് രൂക്ഷവിമർശനം; യുഎസ് ജനപ്രതിനിധി സഭയിൽ വാക്പോര്

ഒന്നാം ദിവസം മുതൽ പ്രതിരോധ സെക്രട്ടറി അമേരിക്കൻ ജനതയോട് യുദ്ധത്തെക്കുറിച്ച് കള്ളം പറയുകയാണെന്ന് ഡെമോക്രാറ്റിക് അംഗം ജോൺ ഗാരമെൻഡി

Published : April 30, 2026 at 11:27 AM IST

വാഷിങ്ടൺ: യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ഇറാനുമായി യുദ്ധം ആരംഭിച്ച് രണ്ട് മാസം പിന്നിടുമ്പോൾ പ്രതിരോധ സെക്രട്ടറി പീറ്റ് ഹെഗ്സെത്തും ഡെമോക്രാറ്റിക് അംഗങ്ങളും തമ്മിൽ കടുത്ത വാക്പോര്. യുദ്ധ പ്രഖ്യാപനത്തിന് ശേഷം ജനപ്രതിനിധി സഭയുടെ സായുധ സേനാ സമിതിക്ക് മുൻപാകെ ആദ്യമായി മൊഴി നൽകാൻ എത്തിയപ്പോഴാണ് പ്രതിരോധ സെക്രട്ടറി രൂക്ഷ വിമർശനം നേരിട്ടത്. സമിതിയിലെ ഡെമോക്രാറ്റിക് അംഗങ്ങളുമായി അദ്ദേഹം നിരന്തരം ഏറ്റുമുട്ടുന്നതിനാണ് വാഷിങ്ടൺ സാക്ഷ്യം വഹിച്ചത്.

ഡെമോക്രാറ്റുകളുടെയും ചില റിപ്പബ്ലിക്കൻ അംഗങ്ങളുടെയും പരാജയബോധത്തോടെയുള്ള വാക്കുകളാണ് നിലവിലെ ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളിയെന്ന് ഹെഗ്സെത്ത് തൻ്റെ ആമുഖ പ്രസംഗത്തിൽ തന്നെ തുറന്നടിച്ചു. എന്നാൽ ഈ യുദ്ധം മേഖലയിലുണ്ടാക്കിയ പ്രത്യാഘാതങ്ങളെക്കുറിച്ചും യുഎസ് സൈനികർക്കും സാധാരണക്കാർക്കും ഉണ്ടായ നാശനഷ്ടങ്ങളെക്കുറിച്ചും സമിതിയിലെ മുതിർന്ന ഡെമോക്രാറ്റ് അംഗമായ ആദം സ്മിത്ത് വിശദീകരണം തേടി.

നിലവിലെ സംഘർഷം എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നതെന്നും യുഎസ് ലക്ഷ്യങ്ങൾ നേടാനുള്ള പദ്ധതി എന്താണെന്നും അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു. പ്രതിരോധ സെക്രട്ടറിയുടെ മറുപടി ആവശ്യപ്പെട്ട സ്മിത്ത്, ആണവ പദ്ധതികൾ ഇല്ലാതാക്കുകയെന്ന ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് ഈ സൈനിക നടപടി എങ്ങനെയാണ് സഹായിക്കുകയെന്നും സമിതിയിൽ ഉന്നയിച്ചു. തൻ്റെ ആദ്യ ഭരണകാലത്ത് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് റദ്ദാക്കിയ ഇറാനുമായുള്ള ആണവക്കരാർ വളരെ മോശമായിരുന്നു എന്നായിരുന്നു ഇതിന് ഹെഗ്സെത്തിൻ്റെ മറുപടി.

രൂക്ഷവിമർശനവുമായി ഡെമോക്രാറ്റുകൾ

ഒന്നാം ദിവസം മുതൽ പ്രതിരോധ സെക്രട്ടറി അമേരിക്കൻ ജനതയോട് യുദ്ധത്തെക്കുറിച്ച് കള്ളം പറയുകയാണെന്ന് ഡെമോക്രാറ്റിക് അംഗം ജോൺ ഗാരമെൻഡി ആരോപിച്ചു. പശ്ചിമേഷ്യയിലെ സംഭവവികാസങ്ങൾ വലിയൊരു ഭൗമരാഷ്ട്രീയ ദുരന്തമാണെന്നും ലോകമെമ്പാടും സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിക്ക് കാരണമാകുന്ന തന്ത്രപരമായ വലിയ മണ്ടത്തരമാണിതെന്നും അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി.

യുദ്ധത്തിൻ്റെ 60 ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ അമേരിക്കയുടെ പ്രധാന വെടിമരുന്നുകൾ ഭയപ്പെടുത്തുന്ന നിരക്കിൽ ചെലവഴിക്കപ്പെട്ടു. ചൈനയെ പ്രതിരോധിക്കാൻ ആവശ്യമായതിലും താഴേക്ക് ആയുധശേഖരം കുറഞ്ഞുവെന്നും ഈ യുദ്ധം അമേരിക്കയെ വലിയൊരു പ്രതിസന്ധിയിലേക്കാണ് തള്ളിയിട്ടിരിക്കുന്നതെന്നും ഗാരമെൻഡി കൂട്ടിച്ചേർത്തു. എന്നാൽ ഗാരമെൻഡി ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ് കയ്യടിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ച് തിരിച്ചടിച്ച ഹെഗ്സെത്ത് യുദ്ധത്തെ പ്രതിസന്ധിയെന്ന് വിളിക്കുന്നത് ശത്രുക്കൾക്ക് സ്വയം പ്രചാരണം നൽകുന്നതിന് തുല്യമാണെന്നും സമിതിയിൽ വാദിച്ചു.

യുദ്ധച്ചെലവും ഹോർമുസ് കടലിടുക്കും

ഇറാനെ ആക്രമിക്കാൻ ട്രംപിനെ ഉപദേശിച്ചിരുന്നോ എന്ന ഡെമോക്രാറ്റിക് ജനപ്രതിനിധി സേത്ത് മൗൾട്ടൻ്റെ ചോദ്യത്തിന് ഹെഗ്സെത്ത് കൃത്യമായി മറുപടി നൽകിയില്ല. എന്നാൽ അതൊരു നല്ല ആശയമാണെന്ന് താൻ കരുതുന്നുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം പിന്നീട് വ്യക്തമാക്കി.

ആക്രമണമുണ്ടായാൽ ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് ഇറാൻ അടച്ചുപൂട്ടാനുള്ള സാധ്യത പരിഗണിച്ചിരുന്നോ എന്ന മൗൾട്ടൻ്റെ ചോദ്യത്തിന് പെൻ്റഗൺ ഈ തീരുമാനത്തിൻ്റെ എല്ലാ വശങ്ങളും പരിശോധിച്ചിരുന്നു എന്നാണ് ഹെഗ്സെത്ത് നൽകിയ വിശദീകരണം. എന്നാൽ ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് അടച്ചുപൂട്ടുന്നത് തടയുന്നതിൽ പ്രതിരോധ വകുപ്പ് പരാജയപ്പെടുകയാണുണ്ടായത്. ഇത് ആഗോളതലത്തിൽ എണ്ണവില കുതിച്ചുയരുന്നതിനും വലിയ സാമ്പത്തിക പ്രത്യാഘാതങ്ങൾക്കും കാരണമായി. ഇതേത്തുടർന്ന് ഇറാൻ്റെ തുറമുഖങ്ങൾ ഉപരോധിച്ച് വാഷിങ്ടൺ തിരിച്ചടിച്ചു. 20 വർഷത്തിലധികമുള്ള കാലയളവിനിടയിൽ ഇതാദ്യമായി മൂന്ന് വിമാനവാഹിനിക്കപ്പലുകളാണ് യുഎസ് പശ്ചിമേഷ്യയിൽ വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നത്.

സൈനികർക്ക് നേരെ ആക്രമണം

യുദ്ധത്തിന് ഇതുവരെ 25 ബില്യൺ ഡോളറാണ് ചെലവായതെന്നാണ് ഹെഗ്സെത്ത് സമിതിയെ അറിയിച്ചത്. ഒരിക്കലും ആണവായുധം നേടാൻ ഇറാനെ അനുവദിക്കാതിരിക്കുന്നതിന് നൽകേണ്ടി വരുന്ന ചെറിയ വിലയാണിതെന്നും അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെട്ടു. ഇറാനുമായുള്ള രണ്ടാഴ്ചത്തെ വെടിനിർത്തൽ പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് അനിശ്ചിതകാലത്തേക്ക് നീട്ടിയിട്ടുണ്ട്. എങ്കിലും യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിലോ ടെഹ്റാൻ്റെ ആണവ പദ്ധതികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടോ നടക്കുന്ന ചർച്ചകളിൽ ഇതുവരെ യാതൊരു മുന്നേറ്റവും ഉണ്ടായിട്ടില്ല.

യുദ്ധത്തിൻ്റെ രണ്ടാം ദിവസമായ മാർച്ച് ഒന്നിന് കുവൈറ്റിൽ ആറ് അമേരിക്കൻ സൈനികർ കൊല്ലപ്പെട്ട ഇറാൻ ആക്രമണത്തെക്കുറിച്ചും സമിതിയിൽ കടുത്ത ചോദ്യങ്ങൾ ഉയർന്നു. സൈനികരെ സംരക്ഷിക്കാൻ ആവശ്യമായ ഡ്രോൺ പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങളോ റോക്കറ്റ്, മോർട്ടാർ, ആർട്ടിലറി പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങളോ അവിടെ ഇല്ലായിരുന്നുവെന്ന് ഡെമോക്രാറ്റിക് അംഗം പാട്രിക് റയാൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

എന്നാൽ സംഘർഷം ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ സാധ്യമായ പരമാവധി പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നു എന്ന് ഹെഗ്സെത്ത് വാദിച്ചു. വിശദീകരണം തുടർന്ന പ്രതിരോധ സെക്രട്ടറിയോട് നിർത്താൻ പാട്രിക് റയാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ശബ്ദമുയർത്തിയതുകൊണ്ട് മാത്രം നിങ്ങൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ശരിയാകില്ലെന്നാണ് ഹെഗ്സെത്ത് ഇതിന് നൽകിയ മറുപടി.

സൈനികരെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിൽ പ്രതിരോധ വകുപ്പ് പൂർണ്ണമായി പരാജയപ്പെട്ടുവെന്നും ആക്രമണത്തിൻ്റെ സാഹചര്യത്തെക്കുറിച്ച് പൊതുജനങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചുവെന്നും ആരോപിച്ച് കുവൈറ്റ് ആക്രമണത്തിൽ അടിയന്തരവും ഔദ്യോഗികവുമായ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് പ്രതിരോധ സെക്രട്ടറിക്ക് കഴിഞ്ഞയാഴ്ച കത്തെഴുതിയ 12ലധികം ഡെമോക്രാറ്റ് അംഗങ്ങളിൽ ഒരാളാണ് പാട്രിക് റയാൻ. നിലവിലെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം ഇറാനുമായുള്ള യുദ്ധത്തിൽ ഇതുവരെ 13 അമേരിക്കൻ സൈനികർ കൊല്ലപ്പെടുകയും 400 പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

