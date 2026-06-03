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യുഎസ് ഇറാൻ സംഘർഷം; കുവൈറ്റിൽ ഒരു ഇന്ത്യക്കാരന്‍ കൂടി കൊല്ലപ്പെട്ടു, മരിച്ച ഇന്ത്യക്കാരുടെ എണ്ണം പത്തായി

ഫെബ്രുവരി 28 ന് ഇറാനും യുഎസും തമ്മിൽ യുദ്ധം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടതിനുശേഷം മരിച്ച ഇന്ത്യക്കാരുടെ എണ്ണം 10 ആയി. ഇറാനിയൻ ആക്രമണത്തിൽ ഒരു ഇന്ത്യൻ പ്രവാസി മരിക്കുകയും നിരവധി പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്‌തു

US IRAN WAR KUWAIT AIRPORT ATTACK IRANIAN ATTACK 10 INDIANS ARE DIED
ആക്രമണത്തിന് ശേഷം കുവൈറ്റ് പ്രധാനമന്ത്രി വിമാനത്താവളം സന്ദർശിക്കുന്നു (X.com)
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By PTI

Published : June 3, 2026 at 8:41 PM IST

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ദുബായ്: കുവൈറ്റ് അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിൽ നടന്ന ആക്രമണത്തിൽ ഒരു ഇന്ത്യക്കാരൻ ഉൾപ്പടെ കൊല്ലപ്പെടുകയും നിരവധി പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്‌തു. സംഭവത്തിൽ മരണപ്പെട്ടവവരുടെ കുടുംബത്തിനും പരിക്കേറ്റവർക്കും എല്ലാ പിന്തുണയും സഹായവും നൽകുമെന്നും ആവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ടന്നും കുവൈറ്റിലെ ഇന്ത്യൻ എംബസി എക്‌സിലൂടെ അറിയിച്ചു.

യുഎസും ഇറാനും തമ്മിലുള്ള സംഘർഷം രൂക്ഷമാകുന്നതിനിടെയാണ് ആക്രമണം. ഫെബ്രുവരി 28 ന് ഇറാനും യുഎസും തമ്മിൽ യുദ്ധം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടതിനുശേഷം മരിച്ച ഇന്ത്യക്കാരുടെ എണ്ണം 10 ആയി. ഇറാനിയൻ ആക്രമണത്തിൽ ഒരു ഇന്ത്യൻ പ്രവാസി മരിക്കുകയും നിരവധി പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്‌തതായി കുവൈറ്റ് ആർമി പറഞ്ഞു.

മാർച്ച് 30 ന് ഒരു വൈദ്യുതി, ജല ശുദ്ധീകരണ ശാലയിൽ നടന്ന ഇറാനിയൻ ആക്രമണത്തിൽ കുവൈത്തിൽ ഒരു ഇന്ത്യൻ പൗരൻ കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നു. വിമാനത്താവളത്തിലെ പാസഞ്ചർ ടെർമിനലിൽ (ടി1) നിരവധി ശത്രുതാപരമായ ഡ്രോണുകളുടെ ആക്രമണത്തിന് വിധേയമായതായി കുവൈറ്റ് ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയ വക്താവ് ബ്രിഗേഡിയർ ജനറൽ നാസർ ബൗസ്ലീബ് ​​പറഞ്ഞു.

ടെർമിനൽ 1-ൽ ഇറാനിയൻ ആക്രമണം ആളപായത്തിനും വിമാനത്താവള സൗകര്യങ്ങൾക്കും നാശനഷ്‌ടങ്ങൾക്കും കാരണമായതിനെത്തുടർന്ന് ബുധനാഴ്‌ച കുവൈറ്റ് വ്യോമ ഗതാഗതം നിർത്തിവച്ചതായി ഡയറക്‌ടറേറ്റ് ജനറൽ ഓഫ് സിവിൽ ഏവിയേഷൻ വക്താവ് അബ്‌ദുള്ള അൽ-രാജ്ഹി പറഞ്ഞു. വിമാന ഗതാഗതം താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവച്ചതായും അടുത്ത അറിയിപ്പ് ഉണ്ടാകുന്നതുവരെ വിമാനങ്ങൾ അടുത്തുള്ള വിമാനത്താവളങ്ങളിലേക്ക് തിരിച്ചുവിട്ടതായും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

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വിമാനത്താവളം ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള ആക്രമണത്തെത്തുടർന്ന് ഇതുവരെ ഏഴ് ആശുപത്രികളിലായി 63 പേർ ചികിത്സയിലാണെന്ന് ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയ വക്താവ് ഡോ. അബ്‌ദുള്ള അൽ സുന്ദ് പറഞ്ഞു. നിരവധി ചെറിയ ശസ്ത്രക്രിയകൾക്ക് പുറമേ ഏഴ് കേസുകളിൽ അടിയന്തര മേജർ ശസ്ത്രക്രിയകൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. പരിക്കേറ്റവരിൽ സാധാരണക്കാർ, വിമാനത്താവള ജീവനക്കാർ, യാത്രക്കാർ എന്നിവരും ഉൾപ്പെടുന്നു.

കഴിഞ്ഞ മാസം, ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിന് സമീപം ഇറാൻ്റെ കപ്പലിന് തീപിടിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ഒരു ഇന്ത്യൻ നാവികൻ കൊല്ലപ്പെടുകയും നിരവധി പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്‌തു. മാർച്ചിൽ, യുഎഇ തലസ്ഥാനമായ അബുദാബിയിൽ ഒരു മിസൈൽ ആക്രമണത്തിൻ്റെ ഫലമായി ഒരു ഇന്ത്യൻ പൗരൻ മരിക്കുകയും മറ്റൊരാൾക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്‌തു.

മാർച്ച് 18 ന് സൗദി അറേബ്യൻ തലസ്ഥാനമായ റിയാദിൽ നടന്ന മിസൈൽ, ഡ്രോൺ ആക്രമണങ്ങളിൽ മറ്റൊരു ഇന്ത്യക്കാരൻ കൊല്ലപ്പെട്ടു. മാർച്ച് 13 ന് ഒമാനിലെ ഒരു വ്യാവസായിക മേഖലയിലുണ്ടായ ആക്രമണത്തിൽ രണ്ട് ഇന്ത്യക്കാർ മരിച്ചു. സംഘർഷത്തിൻ്റെ ആദ്യ ദിവസങ്ങളിൽ വ്യാപാര കപ്പലുകൾക്ക് നേരെയുണ്ടായ ആക്രമണത്തിൽ മൂന്ന് നാവികർ മരിക്കുകയും ഒരു ഇന്ത്യൻ പൗരനെ കാണാതായതാകുകയും ചെയ്‌തതായി മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ടുണ്ട്.

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TAGGED:

US IRAN WAR
KUWAIT AIRPORT ATTACK
IRANIAN ATTACK
10 INDIANS ARE DIED
US IRAN WAR DEATH 10 INDIANS

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