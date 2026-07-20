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ഇറാനുമായുള്ള യുദ്ധത്തിൽ അമേരിക്കയ്ക്ക് കനത്ത തിരിച്ചടി; ഒരു സൈനികൻ കൂടി കൊല്ലപ്പെട്ടു

തെക്കൻ ഇറാഖിലാണ് സംഭവം. അപകടത്തിൽ പരിക്കേറ്റ മറ്റൊരു സൈനികൻ ചികിത്സയിലാണ്. ഇതോടെ ഇറാനെതിരായ യുദ്ധത്തിൽ 17 യുഎസ് സൈനികരാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്.

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Smoke rises following an Israeli airstrike (AFP)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 20, 2026 at 10:44 AM IST

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വാഷിങ്ടൺ: ഇറാനുമായുള്ള യുദ്ധത്തിൽ ഒരു അമേരിക്കൻ സൈനികൻ കൂടി കൊല്ലപ്പെട്ടതായി യുഎസ് സൈന്യം അറിയിച്ചു. ഇതോടെ സംഘർഷത്തിൽ കൊല്ലപ്പെടുന്ന അമേരിക്കൻ സൈനികരുടെ എണ്ണം 17 ആയി. ഡ്രോണുകളും മിസൈലുകളും യുദ്ധവിമാനങ്ങളും ഉപയോഗിച്ചുള്ള ആക്രമണങ്ങൾ പശ്ചിമേഷ്യൻ മേഖലയിൽ അമേരിക്കൻ സേനയ്ക്ക് കനത്ത വെല്ലുവിളിയാണ് ഉയർത്തുന്നത്.

സമാധാനചർച്ചകൾ പരാജയപ്പെട്ടതിനെത്തുടർന്ന് പശ്ചിമേഷ്യയിലുടനീളം വിന്യസിച്ചിട്ടുള്ള അമേരിക്കൻ സേനയ്ക്ക് നേരെ ഇറാൻ ആക്രമണം ശക്തമാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. ഇറാൻ ആണവായുധങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കുന്നത് തടയാൻ ഈ യുദ്ധം അനിവാര്യമാണെന്നാണ് യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കിയത്. നേരിട്ടുള്ള കരയുദ്ധം ഇല്ലാതെ തന്നെ സൈനികർക്ക് ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടുന്ന സങ്കീർണമായ സാഹചര്യമാണ് നിലവിലുള്ളത്.

തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ജീവഹാനി
ഫെബ്രുവരി 28ന് യുദ്ധം ആരംഭിച്ച് അധികം വൈകാതെ തന്നെ കുവൈറ്റിലെ ഒരു സിവിലിയൻ തുറമുഖത്ത് ഇറാൻ നടത്തിയ ഡ്രോൺ ആക്രമണത്തിൽ ആറ് അമേരിക്കൻ സൈനികർ കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നു. അയോവ ആസ്ഥാനമായുള്ള സപ്ലൈ, ലോജിസ്റ്റിക്സ് യൂണിറ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിരുന്ന ഇവർ യാതൊരു സുരക്ഷാസംവിധാനങ്ങളുമില്ലാത്ത ഒരു ഷിപ്പിങ് കണ്ടെയ്നർ കെട്ടിടത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുകയായിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെ മാർച്ച് ഒന്നിന് സൗദി അറേബ്യയിലെ പ്രിൻസ് സുൽത്താൻ വ്യോമതാവളത്തിൽ ഇറാൻ നടത്തിയ ആക്രമണത്തിൽ പരിക്കേറ്റ മറ്റൊരു സൈനികൻ ഒരാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം ചികിത്സയിലിരിക്കെ മരിച്ചു.

മാർച്ചിൽ ഇറാഖിൽ കെസി-135 ഇന്ധനം നിറയ്ക്കുന്ന വിമാനം തകർന്ന് ആറ് സൈനികർക്ക് ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു. ഇറാനെതിരായ യുഎസ് സൈനിക നീക്കങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ എത്തിയതായിരുന്നു ഈ വിമാനം. സുരക്ഷിതമായ വ്യോമാതിർത്തിയിൽ വച്ച് മറ്റൊരു വിമാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടായ വ്യക്തമല്ലാത്ത അപകടത്തിലാണ് ഇവർ കൊല്ലപ്പെട്ടതെന്ന് യുഎസ് സെൻട്രൽ കമാൻഡ് അറിയിച്ചു. ജൂലൈ ഒന്നിന് അറബിക്കടലിൽ ഹെലികോപ്റ്റർ തകർന്ന് ഒരു നാവികസേന പൈലറ്റും മരിച്ചു. ഇതൊരു അടിയന്തര ലാൻഡിങ് ആയിരുന്നുവെന്നും ശത്രുക്കളുടെ ആക്രമണമല്ല അപകട കാരണമെന്നുമാണ് നാവികസേന ആദ്യം വിശദീകരിച്ചിരുന്നത്. ഹെലികോപ്റ്ററിലുണ്ടായിരുന്ന മറ്റ് മൂന്ന് നാവികരെ സുരക്ഷിതമായി രക്ഷപ്പെടുത്തി. ഈ വിവരം തിങ്കളാഴ്ചയാണ് സൈന്യം പുറത്തുവിട്ടത്.

തുടരുന്ന ഡ്രോൺ, മിസൈൽ ആക്രമണങ്ങൾ
വെള്ളിയാഴ്ച ജോർദാനിൽ ഇറാൻ്റെ ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈൽ, ഡ്രോൺ ആക്രമണങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കുന്നതിനിടെ രണ്ട് അമേരിക്കൻ സൈനികർ കൊല്ലപ്പെട്ടതായി യുഎസ് സെൻട്രൽ കമാൻഡ് ശനിയാഴ്ച സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഈ ആക്രമണത്തിന് ശേഷം കാണാതായ മൂന്നാമത്തെ സൈനികൻ്റേതെന്ന് കരുതുന്ന മൃതദേഹാവശിഷ്ടങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയതായും പരിശോധനകൾ പുരോഗമിക്കുകയാണെന്നും സൈന്യം ഞായറാഴ്ച വ്യക്തമാക്കി. ശനിയാഴ്ച വടക്കൻ ഇറാഖിലാണ് അമേരിക്കയ്ക്ക് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ സൈനികനെ നഷ്ടപ്പെട്ടത്. വെടിവച്ചിട്ട ഇറാനിയൻ ഡ്രോണിൽ പൊട്ടാതെ കിടന്ന സ്ഫോടകവസ്തു നിർവീര്യമാക്കുന്നതിനിടെയാണ് ഒരു സൈനികൻ കൊല്ലപ്പെട്ടത്. ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്ന മറ്റൊരു സൈനികന് നിസാര പരിക്കേൽക്കുകയും വൈദ്യസഹായം നൽകുകയും ചെയ്തു.

മരിച്ച സൈനികരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളെ വിവരം അറിയിച്ച് 24 മണിക്കൂർ കഴിയുന്നത് വരെ ഇവരുടെ പേരുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവിടില്ലെന്ന് സൈന്യം വ്യക്തമാക്കി. അതേസമയം യുദ്ധത്തിൽ അമേരിക്കക്കാർക്ക് മാത്രമല്ല ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടുന്നത്. കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് ആഴ്ചകൾക്കുള്ളിൽ അമേരിക്ക നടത്തിയ ആക്രമണങ്ങളിൽ 50ൽ അധികം ആളുകൾ കൊല്ലപ്പെടുകയും 500ൽ അധികം പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തതായി ഇറാൻ അധികൃതർ പറഞ്ഞു. വെള്ളിയാഴ്ച ഒരു പാലത്തിൽ നടന്ന ആക്രമണത്തിൽ മാത്രം എട്ട് പേരാണ് മരിച്ചത്. ഇതിന് പുറമെ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങൾ, ഇസ്രയേൽ, ലെബനൻ എന്നിവിടങ്ങളിലെ കപ്പൽ ജീവനക്കാരും വിദേശ തൊഴിലാളികളും ഉൾപ്പെടെ നിരവധി പേർക്കും ഈ സംഘർഷത്തിൽ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

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