യുഎസ്- ഇറാൻ സമാധാന കരാർ; 60 ദിവസത്തെ വെടിനിർത്തൽ നടപടികളിലേക്ക് നീങ്ങുന്നു, ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് വീണ്ടും തുറന്നേക്കും
യുഎസ്-ഇറാൻ സമാധാന കരാറിലേക്ക് നീങ്ങുന്നുവെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകള്. അന്തിമരൂപം നൽകിയിട്ടില്ലാത്ത നിർദ്ദിഷ്ട കരാർ ഇന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കാന് സാധ്യത. പാകിസ്ഥാൻ്റെ മധ്യസ്ഥ ശ്രമങ്ങള് ഉയര്ത്തി ഇറാൻ അംബാസഡർ.
Published : May 24, 2026 at 1:39 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലെ കടുത്ത യുദ്ധപ്രതിസന്ധികൾക്ക് താൽക്കാലിക ശമനം നൽകിക്കൊണ്ട് അമേരിക്കയും ഇറാനും തമ്മിൽ നിർണായകമായ ഒരു സമാധാന കരാറിലേക്ക് അടുക്കുന്നതായി റിപ്പോർട്ട്. 60 ദിവസത്തെ വെടിനിർത്തൽ നീട്ടുന്നതിനൊപ്പം, മാസങ്ങളായി അടഞ്ഞുകിടക്കുന്ന തന്ത്രപ്രധാനമായ ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് കപ്പൽ ഗതാഗതത്തിനായി വീണ്ടും തുറക്കാനും ഈ കരാറിലൂടെ വഴിതെളിയും. ഇറാന് മേലുള്ള എണ്ണ ഉപരോധത്തിൽ താൽക്കാലിക ഇളവ് നൽകുന്നതുൾപ്പെടെയുള്ള വിപ്ലവകരമായ നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് കരാറിൻ്റെ കരട് രേഖയിലുള്ളതെന്ന് യുഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ഉദ്ധരിച്ച് പ്രമുഖ അന്താരാഷ്ട്ര മാധ്യമമായ 'ആക്സിയോസ്' റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.
എല്ലാം വിചാരിച്ചതുപോലെ നീങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ഞായറാഴ്ച തന്നെ ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ഈ ധാരണ പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടേക്കാം. എന്നാൽ അന്തിമ ഒപ്പുവെക്കലിന് മുൻപ് ഏത് നിമിഷവും കരാർ തകരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നുണ്ട്. ഇറാന്റെ വിവാദപരമായ ആണവ പദ്ധതികളെക്കുറിച്ച് വീണ്ടും ചർച്ചകൾ ആരംഭിക്കാനുള്ള ഒരു സുവർണ്ണാവസരവും ഈ 60 ദിവസത്തെ ജാലകം തുറന്നുനൽകുന്നുണ്ട്.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിൽ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള മൈനുകൾ ഇറാൻ പൂർണമായും നീക്കം ചെയ്യും. അന്താരാഷ്ട്ര കപ്പലുകൾക്ക് യാതൊരുവിധ ടോളും നൽകാതെ ഈ വഴി കടന്നുപോകാൻ അനുവാദം നൽകും. പകരമായി, ഇറാനിയൻ തുറമുഖങ്ങൾക്ക് മേൽ അമേരിക്ക ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഉപരോധം താൽക്കാലികമായി നീക്കും. 60 ദിവസത്തേക്ക് സ്വതന്ത്രമായി വിപണിയിൽ എണ്ണ വിൽക്കാൻ ടെഹ്റാന് യുഎസ് അനുമതി നൽകും.
ആണവായുധങ്ങൾ നിർമിക്കില്ലെന്ന് ഇറാൻ ഉറപ്പുനൽകണം. കൂടാതെ യുറേനിയം സമ്പുഷ്ടീകരണം നിർത്തലാക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചും, നിലവിലുള്ള ഉയർന്ന അളവിലുള്ള സമ്പുഷ്ട യുറേനിയം ശേഖരം ഒഴിവാക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചും ചർച്ചകൾക്ക് തയാറാകണം.
യുഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഈ കരാറിനെ "പ്രവർത്തനത്തിനനുസരിച്ചുള്ള ആശ്വാസം" എന്നാണ് വിശേഷിപ്പിച്ചത്. സാമ്പത്തിക ഇളവുകൾ അമേരിക്ക മുൻകൂട്ടി നൽകില്ലെന്നും, മറിച്ച് ഇറാൻ നൽകിയ വാഗ്ദാനങ്ങൾ ഓരോന്നായി പ്രാവർത്തികമാക്കുന്നതിന് അനുസരിച്ച് മാത്രമേ ഉപരോധങ്ങളിൽ ഇളവ് വരുത്തുകയുള്ളൂവെന്നും യുഎസ് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കൂടുതൽ വിപുലമായ ഉപരോധ ഇളവുകളോ മരവിപ്പിച്ച ഇറാനിയൻ ഫണ്ടുകൾ വിട്ടുനൽകുന്നതോ സംബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഈ 60 ദിവസത്തെ വെടിനിർത്തൽ കാലയളവിൽ ചർച്ച ചെയ്യുമെങ്കിലും, അവ നടപ്പിലാക്കുക അന്തിമവും സ്ഥിരീകരിച്ചതുമായ ഒരു കരാറിന്റെ ഭാഗമായി മാത്രമായിരിക്കും. അതുവരെ മേഖലയിൽ വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്ന യു.എസ് സൈന്യം അവിടെത്തന്നെ തുടരും.
ലെബനനിൽ ഇസ്രായേലും ഹിസ്ബുള്ളയും തമ്മിൽ നടക്കുന്ന യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള നിർണായക വ്യവസ്ഥകളും ഈ കരാറിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. ശനിയാഴ്ച യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപുമായി നടത്തിയ ഫോൺ സംഭാഷണത്തിൽ ഇസ്രായേൽ പ്രധാനമന്ത്രി ബെന്യാമിൻ നെതന്യാഹു തൻ്റെ രാജ്യത്തിൻ്ന്റെറെ സുരക്ഷാ ആശങ്കകൾ കടുപ്പത്തിൽ അറിയിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ഈ ചട്ടക്കൂട് ഒരു തരത്തിലും ഏകപക്ഷീയമായ വെടിനിർത്തലല്ലെന്ന് അമേരിക്കൻ ഭരണകൂടം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
ഇസ്രായേലുമായും മേഖലയിലെ മറ്റ് സഖ്യകക്ഷികളുമായും നടത്തിയ ചർച്ചകൾക്ക് ശേഷം, ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് തുറക്കുന്നത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ധാരണയായിട്ടുണ്ടെന്നും കരാർ "ഏകദേശം പൂർത്തിയായിക്കഴിഞ്ഞു" എന്നും ട്രംപ് ശനിയാഴ്ച പ്രതികരിച്ചിരുന്നു.
'പോസിറ്റീവ് സ്ട്രൈഡ്'
അമേരിക്കയും ഇറാനും തമ്മിലുള്ള ഈ ചരിത്രപരമായ ചർച്ചകൾക്ക് വഴിതുറന്നതിൽ അയൽരാജ്യമായ പാകിസ്ഥാൻ വലിയൊരു മധ്യസ്ഥശ്രമമാണ് നടത്തിയത്. കാരറിൻ്റെ വാര്ത്തകള് വന്നതിന് പിന്നാലെ പാകിസ്ഥാനിലെ ഇറാൻ അംബാസഡർ റെസ അമിരി മൊഗാദം പ്രതികരിച്ച് രംഗത്തെത്തി. പാകിസ്ഥാൻ്റെ പുതിയ മധ്യസ്ഥ ശ്രമങ്ങളെത്തുടർന്ന് സമാധാന കരാറിലേക്കുള്ള ഒരു "പോസിറ്റീവ് സ്ട്രൈഡ്" നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് റെസ അമിരി പറഞ്ഞു. ടെഹ്റാനിൽ നിന്ന് മടങ്ങിയെത്തിയ പാകിസ്ഥാൻ ആഭ്യന്തര മന്ത്രി മൊഹ്സിൻ നഖ്വി രാജ്യത്തിൻ്റെ ശ്രമങ്ങള്ക്ക് അഭിനന്ദിച്ചുവെന്നും റെസ അമിരി വ്യക്തമാക്കി.
A few minutes ago, the Honorable Pakistani Minister of Interior, my dear brother H.E. Mohsin Naqvi, congratulated me on the achievements of the negotiations with the officials of my country after returning from Tehran.— Reza Amiri Moghadam (@IranAmbPak) May 23, 2026
With conservative optimism, we can hope that, if the other…
"മിതമായ പ്രതീക്ഷയോടെ നമുക്ക് പ്രത്യാശിക്കാം, മറുവിഭാഗത്തിന് മതിയായ പ്രതിബദ്ധതയുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പോസിറ്റീവ് ചുവടുവെപ്പ് രൂപപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഇത് അന്തസ്സിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ഇസ്ലാമിക് റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് ഇറാൻ്റെ നിലപാടുകളുടെയും, ധീരരായ സായുധ സേനയുടെ അചഞ്ചലതയുടെയും, ധീരരായ ഇറാനിയൻ ജനതയുടെ പ്രതിരോധത്തിൻ്റെയും, അതുപോലെ തന്നെ പാകിസ്ഥാനി മധ്യസ്ഥൻ്റെ മുൻകൈയുടെയും ആത്മാർത്ഥമായ ശ്രമങ്ങളുടെയും ഫലമാണ്." - റെസ അമിരി മൊഗദ്ദാം എക്സില് കുറിച്ചു.
Also Read:പശ്ചിമേഷ്യൻ മണ്ണിലെ തീ അണയുമോ; ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് തുറക്കുന്നത് അടക്കമുള്ള ഇറാൻ സമാധാനക്കരാർ അവസാന ഘട്ടത്തിലെന്ന് ട്രംപ്