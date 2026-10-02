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ഇറാനിൽ വീണ്ടും ബോംബിങ്ങിന് സാധ്യതയെന്ന് ട്രംപ്; യുദ്ധക്കപ്പലുകൾ അയച്ച് യുഎസ്

മധ്യപൂർവ ദേശത്തേക്ക് അമേരിക്ക കൂടുതൽ സേനയെ അയക്കുകയാണ്. 7000 നാവികരും 2000 മറീനുകളുമടങ്ങുന്ന മൂന്ന് യുദ്ധക്കപ്പലുകൾ മേഖലയിലേക്ക് തിരിച്ചു

DONALD TRUMP IRAN POLICY US NAVY MIDDLE EAST HOUTHI REBELS YEMEN CONFLICT ISRAEL IRAN SECURITY THREATS
അമേരിക്കയുടെ ബോബിങ്ങിൽ പരിക്കേറ്റ് ആശുപത്രിയിലെത്തിയ കുഞ്ഞ് (AP)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 2, 2026 at 6:54 AM IST

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വാഷിങ്ടൺ: നവംബർ മൂന്നിന് നടക്കുന്ന ഇടക്കാല തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം ഇറാനിലെ ബോംബിങ് ശക്തമാക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്. ഇറാൻ മുന്നോട്ടുവച്ച പുതിയ സമാധാന നിർദേശങ്ങൾ അപര്യാപ്തമാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി അദ്ദേഹം തള്ളി. അതേസമയം യെമനിൽ ഇറാൻ പിന്തുണയുള്ള ഹൂതി വിമതരും സർക്കാർ സേനയും തമ്മിലുള്ള ഏറ്റുമുട്ടൽ രൂക്ഷമായി.

മധ്യപൂർവ ദേശത്തേക്ക് യുഎസ് നാവികസേന
മധ്യപൂർവ ദേശത്തേക്ക് അമേരിക്ക കൂടുതൽ സേനയെ അയക്കുകയാണ്. 7000 നാവികരും 2000 മറീനുകളുമടങ്ങുന്ന മൂന്ന് യുദ്ധക്കപ്പലുകൾ മേഖലയിലേക്ക് തിരിച്ചു. യുഎസ്എസ് തിയോഡോർ റൂസ്‌വെൽറ്റ് കാരിയർ സ്ട്രൈക്ക് ഗ്രൂപ്പ്, യുഎസ്എസ് മെയ്ക്കിൻ ഐലൻഡ് ആംഫിബിയസ് റെഡിനസ് ഗ്രൂപ്പ് എന്നിവ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഒക്ടോബർ അവസാനത്തോടെ മൂന്ന് വിമാനവാഹിനിക്കപ്പലുകൾ മേഖലയിൽ എത്തുമെന്നാണ് പേരു വെളിപ്പെടുത്താത്ത യുഎസ് ഔദ്യോഗിക വൃത്തങ്ങൾ നൽകുന്ന സൂചന.

DONALD TRUMP IRAN POLICY US NAVY MIDDLE EAST HOUTHI REBELS YEMEN CONFLICT ISRAEL IRAN SECURITY THREATS
Israeli passenger who was aboard a Flydubai aircraft is welcomed at Ben Gurion International Airport (AP)

ഇറാനുമായുള്ള യുദ്ധം ഏഴ് മാസം പിന്നിടുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ 20,000ത്തിലധികം നാവികരെയും നൂറുകണക്കിന് വിമാനങ്ങളെയും വിന്യസിക്കുന്നത് അസാധാരണ നടപടിയാണ്. നിലവിൽ യുഎസ്എസ് ജോർജ് എച്ച് ഡബ്ലിയു ബുഷ്, യുഎസ്എസ് ജോർജ് വാഷിങ്ടൺ, യുഎസ്എസ് ബോക്സർ എന്നീ കപ്പലുകൾ മേഖലയിലുണ്ട്. പസഫിക് ആസ്ഥാനമായുള്ള വാഷിങ്ടൺ കപ്പൽ യുഎസ്എസ് എബ്രഹാം ലിങ്കണ് പകരമായാണ് എത്തിയത്. 2003ന് ശേഷം ആദ്യമായാണ് ഏപ്രിലിൽ മൂന്ന് യുഎസ് വിമാനവാഹിനിക്കപ്പലുകൾ മധ്യപൂർവ ദേശത്ത് വിന്യസിച്ചത്.

ഇറാൻ്റെ നിർദേശങ്ങൾ തള്ളി ട്രംപ്

DONALD TRUMP IRAN POLICY US NAVY MIDDLE EAST HOUTHI REBELS YEMEN CONFLICT ISRAEL IRAN SECURITY THREATS
Israeli passenger who was aboard a Flydubai aircraft is welcomed at Ben Gurion International Airport (AP)
ഒരു വർഷം മുൻപ് താൻ അംഗീകരിക്കാത്ത ഇറാൻ്റെ നിർദേശങ്ങൾ ഇപ്പോഴും സ്വീകരിക്കില്ലെന്ന് ടൈം മാഗസിന് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കി. നവംബർ മൂന്നിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം ഇറാനിൽ വീണ്ടും ബോംബിങ് നടത്താനുള്ള സാധ്യത അദ്ദേഹം തള്ളിക്കളഞ്ഞില്ല. എന്നാൽ എവിടെയാണ് ആക്രമണം നടത്തുകയെന്ന മാധ്യമ പ്രവർത്തകരുടെ ചോദ്യത്തിന് അദ്ദേഹം കൃത്യമായ മറുപടി നൽകിയില്ല.
DONALD TRUMP IRAN POLICY US NAVY MIDDLE EAST HOUTHI REBELS YEMEN CONFLICT ISRAEL IRAN SECURITY THREATS
US DEPLOYS WARSHIPS TO MIDDLE EAST AMID IRAN TENSIONS (AP)

2023 ഒക്ടോബർ ഏഴിന് ഹമാസ് നടത്തിയ ആക്രമണത്തെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹം പ്രതികരിച്ചു. ആക്രമണത്തിന് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് യുഎഇ പ്രസിഡൻ്റ് ഇസ്രയേൽ പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹുവിന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നെന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ അഭിമുഖം നടന്ന സെപ്റ്റംബർ 28നാണ് താൻ അറിഞ്ഞതെന്ന് ട്രംപ് പറഞ്ഞു. നെതന്യാഹുവിന് മുന്നറിയിപ്പ് ലഭിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അദ്ദേഹം തീർച്ചയായും പ്രതിരോധ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമായിരുന്നുവെന്നും ട്രംപ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു. എന്നാൽ ഈ റിപ്പോർട്ടുകൾ നെതന്യാഹു നിഷേധിച്ചിരുന്നു.

DONALD TRUMP IRAN POLICY US NAVY MIDDLE EAST HOUTHI REBELS YEMEN CONFLICT ISRAEL IRAN SECURITY THREATS
US Iran Tensions (AP)

ഇസ്രയേലിൽ നടക്കാനിരിക്കുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നെതന്യാഹു വീണ്ടും അധികാരത്തിൽ എത്തണമോ എന്ന ചോദ്യത്തിൽ നിന്ന് ട്രംപ് ഒഴിഞ്ഞുമാറി. താൻ ഇപ്പോൾ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ സജീവമല്ലെന്നും ഇസ്രയേലിന് വേണ്ടി ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ ചരിത്രമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. നെതന്യാഹുവിനെ പലരും എഴുതിത്തള്ളിയെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തെ കുറച്ചുകാണാനാകില്ല. എതിർ സ്ഥാനാർഥി ഗാഡി ഐസൻകോട്ടിനെക്കുറിച്ച് മോശം കാര്യങ്ങളൊന്നും കേട്ടിട്ടില്ലെന്നും ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കി.

ഇറാനുമേൽ കൂടുതൽ ഉപരോധം
ഇറാനെ സമ്മർദത്തിലാക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി രാജ്യത്തെ വാഹന, റെയിൽവേ വ്യവസായങ്ങൾക്ക് മേൽ ട്രംപ് ഭരണകൂടം ഉപരോധം ഏർപ്പെടുത്തി. ഇന്തോനേഷ്യ, യുഎഇ, ജർമനി തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിലെ സ്ഥാപനങ്ങളെയും ഇത് ബാധിക്കും. ഇറാനിലെ ഏറ്റവും വലിയ വാഹന നിർമാതാക്കളായ ഇറാൻ ഖോദ്രോ കമ്പനി, സെയ്പ ഇറാനിയൻ ഓട്ടോമൊബൈൽ മാനുഫാക്ചറിങ് കമ്പനി എന്നിവയ്ക്കും വാഹന ഭാഗങ്ങൾ നൽകുന്ന വിദേശ കമ്പനികൾക്കുമാണ് ഉപരോധം.

DONALD TRUMP IRAN POLICY US NAVY MIDDLE EAST HOUTHI REBELS YEMEN CONFLICT ISRAEL IRAN SECURITY THREATS
Passengers arrive at Ben Gurion International Airport who experienced an emergency landing in Saudi Arabia (AP)

ഇറാൻ്റെ കറൻസി മൂല്യം ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന നിരക്കിലാണെന്ന് യുഎസ് ട്രഷറി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. മാസങ്ങളായി തുടരുന്ന സാമ്പത്തിക ഉപരോധമാണ് ഇതിന് കാരണമെന്നും ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ചർച്ചകൾ പുനരാരംഭിച്ചെങ്കിലും സാമ്പത്തിക നടപടികൾ അവസാനിപ്പിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ലെന്നും അമേരിക്ക വ്യക്തമാക്കി.

യെമനിൽ ഏറ്റുമുട്ടൽ രൂക്ഷം
യെമനിലെ തായിസ് നഗരത്തിൻ്റെ കിഴക്കൻ മേഖലകളിൽ ഹൂതി വിമതരും സർക്കാർ സേനയും തമ്മിൽ കനത്ത ഏറ്റുമുട്ടൽ നടന്നു. കഴിഞ്ഞ മാസം ഹൂതികൾ പിടിച്ചെടുത്ത മോഖയിൽ നിന്ന് 100 കിലോമീറ്റർ അകലെയാണ് ഈ പ്രദേശം. ഏറ്റുമുട്ടലിനെ തുടർന്ന് തായിസിനെയും ഏദനെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന പ്രധാന റോഡ് അടച്ചു. തായിസിലെ അൽ തൗറ ആശുപത്രിയിൽ ആറ് മൃതദേഹങ്ങൾ എത്തിച്ചതായും 35 പേർക്ക് പരിക്കേറ്റതായും ആശുപത്രി മാനേജർ അബ്ദുൽറഹ്മാൻ അൽ സാബ്രി അറിയിച്ചു. സെപ്റ്റംബർ തുടക്കത്തിൽ നടന്ന ശക്തമായ പോരാട്ടത്തിന് സമാനമായ ആൾനാശമാണ് ഇപ്പോഴുമുണ്ടായതെന്ന് ഔദ്യോഗിക വൃത്തങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കി.

യെമനിൽ വീണ്ടും പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ട സംഘർഷത്തിൽ നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾ കൊല്ലപ്പെടുകയും പതിനായിരങ്ങൾക്ക് വീട് നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്തു. തന്ത്രപ്രധാനമായ മോഖ നഗരവും ചെങ്കടലിലെ ചില ദ്വീപുകളും പിടിച്ചെടുത്ത ഹൂതികൾ ബാബ് എൽ മൻദബ് കടലിടുക്കിലേക്കും തങ്ങളുടെ സ്വാധീനം വ്യാപിപ്പിച്ചു. വർഷങ്ങൾക്കിടെ ഹൂതികൾ നടത്തുന്ന ഏറ്റവും വലിയ മുന്നേറ്റമാണിത്.

ഇതോടെ 12 വർഷമായി തുടരുന്ന ആഭ്യന്തര യുദ്ധത്തിൽ 2022ൽ പ്രഖ്യാപിച്ച വെടിനിർത്തൽ പൂർണമായും അവസാനിച്ചു. അതിനിടെ മദീന മേഖലയിലെ വൈദ്യുതി വിതരണ കേന്ദ്രത്തിന് നേരെ രണ്ട് ദിവസം മുൻപ് ഹൂതികൾ ആക്രമണം നടത്തിയതായി സൗദി സഖ്യസേന ആരോപിച്ചു. ട്രാൻസ്ഫോർമറിൻ്റെ പ്രവർത്തനം നിലച്ചെങ്കിലും വൈദ്യുതി വിതരണത്തെ ബാധിച്ചില്ല. ഇതിനോട് ഹൂതികൾ പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല.

DONALD TRUMP IRAN POLICY US NAVY MIDDLE EAST HOUTHI REBELS YEMEN CONFLICT ISRAEL IRAN SECURITY THREATS
യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് (AP)

ബ്രിട്ടീഷ് സ്ഥാനപതിയെ വിളിച്ചുവരുത്തി ഇറാൻ
ആർഎഎഫ് ഫെയർഫോർഡിലെ അട്ടിമറി ശ്രമത്തിന് പിന്നിൽ ഇറാനാണെന്ന ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രി കിയർ സ്റ്റാർമറുടെ ആരോപണത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് ഇറാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം ടെഹ്റാനിലെ ബ്രിട്ടീഷ് സ്ഥാനപതിയെ വിളിച്ചുവരുത്തി. ആരോപണങ്ങൾ അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയ ഇറാൻ, ബ്രിട്ടൻ ഔദ്യോഗിക വിശദീകരണം നൽകണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടു. ബ്രിട്ടൻ്റെ ആരോപണങ്ങൾ തെറ്റായ ദിശയിലാണെന്ന് ഇറാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി അബ്ബാസ് അരാഗ്ചി എക്സിൽ കുറിച്ചു.
അതേസമയം ഫ്ലൈദുബായ് വിമാനത്തിലെ സംഭവത്തിന് പിന്നിൽ ഒമാൻ പൗരനാണെന്ന് ഇസ്രയേൽ പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹു ഫോക്സ് ന്യൂസിനോട് പറഞ്ഞു. ഇസ്രയേലുമായി നയതന്ത്ര ബന്ധമില്ലാത്ത ഒമാൻ പോലുള്ള രാജ്യങ്ങളിലെ പൈലറ്റുമാർക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയ വിലക്കിലെ പഴുതുകൾ മുതലെടുത്താണ് ഇയാൾ കടന്നുകൂടിയത്. ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ ഇരു രാജ്യങ്ങളും ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് നെതന്യാഹു വ്യക്തമാക്കി. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്ത് ഇസ്രയേലിനും പൗരന്മാർക്കും നേരെ ആക്രമണം നടത്താൻ ഇറാനും അവരുടെ പ്രോക്സികളും ശ്രമിക്കുന്നതായി സൂചനയുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.

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TAGGED:

DONALD TRUMP IRAN POLICY
US NAVY MIDDLE EAST
HOUTHI REBELS YEMEN CONFLICT
ISRAEL IRAN SECURITY THREATS
US IRAN TENSIONS

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