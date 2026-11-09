ഇറാനിലെ 38 പാലങ്ങൾ തകർക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ട് അമേരിക്ക; മുന്നറിയിപ്പുമായി ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്
ഇറാൻ കൃത്യമായ നയതന്ത്ര വിട്ടുവീഴ്ചകൾക്ക് തയാറായാൽ സൈനിക നടപടികൾ ഒഴിവാക്കുമെന്ന് ട്രംപ് അഞ്ച് തവണ ആവർത്തിച്ചു (Donald Trump Iran warning)
Published : November 9, 2026 at 6:48 AM IST
വാഷിങ്ടൺ: ഇറാനിലെ 38 പ്രധാന പാലങ്ങളും ഊർജ നിലയങ്ങളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ഒരു മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ തകർക്കാൻ അമേരിക്ക ലക്ഷ്യമിട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിൻ്റെ മുന്നറിയിപ്പ്. എന്നാൽ ഇറാൻ്റെ ആണവപദ്ധതികളിലും ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് തുറക്കുന്നതിലും അനുകൂല തീരുമാനമുണ്ടായാൽ ഇറാനുമായി വീണ്ടുമൊരു യുദ്ധത്തിന് സാധ്യതയില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
മാധ്യമങ്ങൾക്ക് നൽകിയ പ്രത്യേക ടെലിഫോൺ അഭിമുഖത്തിലാണ് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റ് ഇക്കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കിയത്. ഇറാൻ കൃത്യമായ നയതന്ത്ര വിട്ടുവീഴ്ചകൾക്ക് തയാറായാൽ സൈനിക നടപടികൾ ഒഴിവാക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം അഞ്ച് തവണ ആവർത്തിച്ചു. അവർ ശക്തമായ ഒരു കരാറിൽ ഒപ്പുവയ്ക്കുമോ എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചായിരിക്കും അമേരിക്കയുടെ തീരുമാനമെന്ന് ട്രംപ് പറഞ്ഞു.
നിലവിൽ ഇറാൻ ഒരു പരാജയപ്പെട്ട രാജ്യമാണെന്നും, ഈ വർഷം അവിടെ 301 ശതമാനം പണപ്പെരുപ്പമാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയതെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. മുൻപ് അമേരിക്ക നടത്തിയ സൈനിക നീക്കങ്ങളും സാമ്പത്തിക ഉപരോധങ്ങളും ഇറാൻ്റെ ശേഷി വലിയ തോതിൽ കുറച്ചിട്ടുണ്ട്. നിലവിൽ ഇറാൻ്റെ പക്കൽ 10 ശതമാനം മിസൈൽ ശേഷിയും 15 ശതമാനം ഡ്രോൺ ശേഷിയും മാത്രമാണുള്ളത്.
സാമ്പത്തികമായി തകർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇറാനെ സൈനികമായി നേരിട്ട് പൂർണമായും ഇല്ലാതാക്കാൻ അമേരിക്കയ്ക്ക് സാധിക്കും. ഇതിനായി മൂന്ന് വിമാനവാഹിനിക്കപ്പലുകൾ മേഖലയിൽ സജ്ജമാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഒരു മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ തകർക്കാൻ കഴിയുന്ന 38 പാലങ്ങൾ അമേരിക്കയുടെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനങ്ങളിലുണ്ടെങ്കിലും, അവ പുനർനിർമിക്കാൻ 10 വർഷമെടുക്കുമെന്നതിനാൽ അതിന് താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ഉപരോധം ശക്തമാക്കി അമേരിക്ക
അതേസമയം, ഇറാനെതിരെയുള്ള ഉപരോധം അമേരിക്ക കൂടുതൽ ശക്തമാക്കി. ഇറാൻ്റെ ആണവ പദ്ധതികളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നവർക്ക് 20 ദശലക്ഷം ഡോളർ വരെ പാരിതോഷികം നൽകുമെന്ന് അമേരിക്കൻ സൈന്യം പ്രഖ്യാപിച്ചു. കൂടാതെ, കരമാർഗം ആയുധങ്ങൾ കടത്തുന്നത് തടയാൻ ലക്ഷ്യമിട്ട് 'ടാസ്ക് ഫോഴ്സ് അയൺ ഗേറ്റ്' എന്ന പേരിൽ പുതിയൊരു ദൗത്യസംഘത്തിനും യുഎസ് സെൻട്രൽ കമാൻഡ് (സെൻ്റ്കോം) രൂപം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇറാനെ ഒറ്റപ്പെടുത്തുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി, ഇറാനുമായുള്ള രണ്ട് അതിർത്തികൾ ഒഴികെ മറ്റെല്ലാ അതിർത്തികളും അടച്ചിടാൻ അമേരിക്കൻ ട്രഷറി വകുപ്പ് ഇറാഖിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.
അമേരിക്കയ്ക്ക് മുന്നറിയിപ്പുമായി ഇറാൻ
അമേരിക്കൻ ഇടക്കാല തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ ഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടിയുടെ മുന്നേറ്റം ഉൾപ്പെടെയുള്ള രാഷ്ട്രീയ മാറ്റങ്ങൾ ഇറാൻ്റെ നിലപാടുകളെ യാതൊരു തരത്തിലും സ്വാധീനിക്കില്ലെന്ന് ഇറാൻ പരമോന്നത നേതാവ് ആയത്തുല്ല അലി ഖാമേനിയുടെ ഉപദേഷ്ടാവ് മുഹമ്മദ് മൊഖ്ബർ വ്യക്തമാക്കി. അമേരിക്കയിലെ നിയമനിർമാണ സഭയിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങളിൽ പ്രതീക്ഷയർപ്പിക്കരുതെന്നും, രാജ്യത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക ഭദ്രതയിൽ മാത്രം വിശ്വസിക്കാനുമാണ് അദ്ദേഹം ഇറാൻ ഭരണകൂടത്തോട് ആവശ്യപ്പെട്ടത്.
അമേരിക്കയുടെ ശത്രുതാപരമായ നയങ്ങൾക്കെതിരെ ഇറാൻ സായുധസേനയും രംഗത്തെത്തി. ഇറാനെതിരെ നിൽക്കുന്ന ഏതൊരു ശക്തിയും തകർന്നടിയുമെന്ന് ഇറാൻ സായുധസേന വക്താവ് ബ്രിഗേഡിയർ ജനറൽ ഷെകാർച്ചി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. ഇറാനെ തകർക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ട്രംപും കൂട്ടരും എത്തിയതെങ്കിലും, അവർ തന്നെ തന്ത്രപരമായ തകർച്ചയ്ക്കും ആഭ്യന്തര പ്രതിസന്ധികൾക്കും ഇരയായെന്നും അദ്ദേഹം പരിഹസിച്ചു.
നയതന്ത്ര നീക്കങ്ങൾ വഴിമുട്ടി
യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള ഇറാൻ്റെ നിർദേശം അംഗീകരിക്കുകയോ, അല്ലെങ്കിൽ കനത്ത സൈനിക തിരിച്ചടി നേരിടാൻ തയാറാവുകയോ ചെയ്യണമെന്ന് ഇറാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി സയ്യിദ് അബ്ബാസ് അരാഗ്ചി അമേരിക്കയ്ക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. അമേരിക്കൻ വോട്ടർമാർ അവരുടെ തീരുമാനം എടുത്തുകഴിഞ്ഞുവെന്നും, ഇനി വൈറ്റ് ഹൗസ് ആണ് തീരുമാനമെടുക്കേണ്ടതെന്നും അദ്ദേഹം സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പ്രതികരിച്ചു.
എല്ലാ മേഖലകളിലുമുള്ള യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കുക എന്ന തങ്ങളുടെ രണ്ട് ദിവസത്തെ നിർദേശം അംഗീകരിച്ചാൽ അനുകൂല ഫലമുണ്ടാകുമെന്നും, അല്ലാത്തപക്ഷം യുദ്ധത്തിന് തയാറെടുക്കാനും അദ്ദേഹം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. അമേരിക്കൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലങ്ങൾ എല്ലാവരെയും ഞെട്ടിച്ചുവെന്നും, അതിനാൽത്തന്നെ നയതന്ത്ര ചർച്ചകൾ നിലവിൽ വഴിമുട്ടിയിരിക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് പറഞ്ഞു.
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