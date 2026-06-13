ഇന്ത്യൻ കപ്പലിന് നേരെയുള്ള ആക്രമണം: ഇറാനെതിരെ ഗുരുതര ആരോപണവുമായി ഡോണൾഡ് ട്രംപ്
ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിൽ ഇന്ത്യൻ കപ്പലുകൾക്ക് നേരെ ഉണ്ടായ ആക്രമണങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇറാനെതിരെ ട്രംപ് നടത്തിയ ആരോപണങ്ങൾ അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെന്ന് ഇന്ത്യയിലെ ഇറാൻ എംബസി
By PTI
Published : June 13, 2026 at 7:40 AM IST
വാഷിങ്ടൺ: ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട ഇന്ത്യൻ വാണിജ്യ കപ്പലുകൾക്ക് നേരെ ഡ്രോൺ ആക്രമണം നടത്തിയത് ഇറാനാണെന്ന ഗുരുതര ആരോപണവുമായി യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപ് രംഗത്ത്. ഇറാൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള ഈ നടപടി പൂർണമായും അസ്വീകാര്യമാണെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. എന്നാൽ, ട്രംപ് നടത്തിയ ആരോപണങ്ങൾ ഇറാൻ ശക്തമായി തള്ളി. അമേരിക്കയുടെ അവകാശവാദങ്ങൾ തികച്ചും അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെന്നും ഇറാൻ പ്രതികരിച്ചു.
ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന ഇന്ത്യൻ കപ്പലുകൾക്ക് നേരെ ഇറാൻ ഡ്രോൺ ആക്രമണം നടത്തിയതായി തൻ്റെ ഔദ്യോഗിക ട്രൂത്ത് സോഷ്യൽ പോസ്റ്റിലൂടെയാണ് ട്രംപ് അവകാശവാദം ഉന്നയിച്ചത്. നിലവിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന വിഷയങ്ങളുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലാത്ത സമാധാന കരാറിൻ്റെ നിബന്ധനകൾ ഇറാൻ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് ചോർത്തി നൽകിയതായും ട്രംപ് ഇതേ പോസ്റ്റിൽത്തന്നെ ആരോപിച്ചു. ഈ ആഴ്ച ഒമാൻ തീരത്ത് ഇന്ത്യൻ ജീവനക്കാരുമായി പോയ മൂന്നു കപ്പലുകൾക്ക് നേരെയാണ് ഡ്രോൺ ആക്രമണം ഉണ്ടായത്. ബുധനാഴ്ച (ജൂൺ 10) നടന്ന ആക്രമണത്തിൽ മൂന്ന് ഇന്ത്യൻ നാവികർ കൊല്ലപ്പെടുകയും ചെയ്തു.
ട്രംപിൻ്റെ ആരോപണം തള്ളി ഇറാൻ
ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിൽ ഇന്ത്യൻ കപ്പലുകൾക്ക് നേരെ ഉണ്ടായ ആക്രമണങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇറാനെതിരെ ട്രംപ് നടത്തിയ ആരോപണങ്ങൾ അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെന്ന് ഇന്ത്യയിലെ ഇറാൻ എംബസി വ്യക്തമാക്കി. ഇന്നലെ (ജൂൺ 12) രാത്രി ഒരു സോഷ്യൽ മീഡിയ പോസ്റ്റിലൂടെയാണ് എംബസി ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്. ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ മൂന്ന് ഇന്ത്യൻ കപ്പലുകൾ ആക്രമിച്ച് മൂന്ന് നിരപരാധികളായ ഇന്ത്യൻ നാവികരെ കൊന്നൊടുക്കിയ ക്രൂരമായ വസ്തുതയിൽ നിന്ന് പൊതുജനശ്രദ്ധ തിരിക്കാനുള്ള ട്രംപിൻ്റെ ശ്രമമാണിത്. അമേരിക്കയുടെ ഈ നടപടി വളരെ ദയനീയമാണെന്നും എംബസി തങ്ങളുടെ പോസ്റ്റിൽ കുറിച്ചു.
അതേസമയം, ഒമാൻ തീരത്തിന് സമീപം ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാർ ജോലി ചെയ്യുന്ന വാണിജ്യ കപ്പലുകൾക്ക് നേരെയുള്ള യുഎസ് ആക്രമണത്തിനെതിരെ പ്രതിഷേധിക്കാൻ ഇന്ത്യ ന്യൂഡൽഹിയിലെ യുഎസ് എംബസിയുടെ ചാർജ് ഡി അഫയേഴ്സിനെ വിളിച്ചുവരുത്തിയിരുന്നു. ഇതിന് ശേഷമാണ് ട്രംപിൻ്റെ കുറ്റം ചുമത്തിയുള്ള പരാമർശം പുറത്തുവന്നത്. വാണിജ്യ കപ്പലുകൾക്ക് നേരെയുള്ള ആക്രമണങ്ങളെ അങ്ങേയറ്റം ആശങ്കാജനകം എന്ന് ഇന്ത്യ വിശേഷിപ്പിക്കുകയും ഈ വിഷയത്തിൽ യുഎസിൻ്റെ പങ്ക് ശക്തമായി ഉന്നയിക്കുകയും ചെയ്തു.
ദാരുണമായ ആക്രമണം
കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് ഒമാൻ തീരത്ത് ഇന്ത്യൻ നാവികർ സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന കപ്പലിന് നേരെ യുഎസ് സൈന്യത്തിൻ്റെ ആക്രമണം നടന്നത്. ആക്രമണത്തിൽ കപ്പലിലുണ്ടായിരുന്ന ജീവനക്കാരെ രക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കാതെ വരുകയായിരുന്നു. ഡെക്ക് കേഡറ്റായ ആദിത്യ ശർമ, എൻജിൻ ഫിറ്റർ ശിവാനന്ദ് ചൗരസ്യ, ചീഫ് എൻജിനിയർ പട്നാല സുരേഷ് എന്നിവരാണ് ദാരുണമായി കൊല്ലപ്പെട്ടത്. എംടി സെറ്റെബെല്ലോ എന്ന കപ്പലാണ് അമേരിക്കൻ സേനയുടെ ആക്രമണത്തിന് ഇരയായത്. അതേസമയം, യുഎസിൻ്റെ നിർദേശങ്ങൾ പാലിക്കാത്തതിനെത്തുടർന്നാണ് ഇറാനിൽ നിന്നുള്ള എണ്ണയുമായി പോയ കപ്പലിന് നേരെ തങ്ങളുടെ സൈന്യം പ്രിസിഷൻ സ്ട്രൈക്ക് (കൃത്യതയാർന്ന ആക്രമണം) നടത്തിയതെന്ന് അമേരിക്ക തന്നെ നേരത്തെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നതാണ്.
ഒമാനി തുറമുഖമായ സോഹാറിൽ നിന്ന് ഏകദേശം 20 നോട്ടിക്കൽ മൈൽ വടക്കുകിഴക്കായി സഞ്ചരിക്കുമ്പോഴായിരുന്നു കപ്പലിന് നേരെ ആക്രമണം ഉണ്ടായത്. അപകടത്തിൽപ്പെട്ട 21 ഇന്ത്യക്കാരെ കപ്പലിൽ നിന്ന് സുരക്ഷിതമായി രക്ഷിച്ചിരുന്നു. മേഖലയിലെ കപ്പലുകൾക്ക് നേരെയുള്ള ഇത്തരം ആക്രമണങ്ങൾ വളരെയധികം ആശങ്കാജനകമാണെന്ന് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നു. ആക്രമണത്തിൽ ശക്തമായ പ്രതിഷേധം ഇന്ത്യ ഔദ്യോഗികമായി രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. പശ്ചിമേഷ്യയിലെ സംഘർഷാവസ്ഥ രൂക്ഷമാകുന്നതിനിടെയാണ് ഇന്ത്യൻ കപ്പലുകൾക്ക് നേരെയുള്ള ഈ ആക്രമണങ്ങൾ അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ വലിയ ചർച്ചയാകുന്നത്.
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