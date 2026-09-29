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ഇറാനുമായുള്ള മധ്യസ്ഥ ചർച്ചകൾ സ്ഥിരീകരിച്ച് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്

മധ്യസ്ഥരുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തിയെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചെങ്കിലും ചർച്ചയുടെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കാൻ ട്രംപ് തയാറായില്ല

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ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് (AP)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 29, 2026 at 7:14 AM IST

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വാഷിങ്ടൺ: ഇറാനുമായുള്ള പ്രശ്നപരിഹാരത്തിനായി അമേരിക്കൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർ മധ്യസ്ഥരുമായി ചർച്ച നടത്തിയതായി അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. പശ്ചിമേഷ്യൻ സംഘർഷം രൂക്ഷമായി തുടരുന്നതിനിടെ ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് തുറക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇറാൻ മുന്നോട്ടുവച്ച നിർദേശം അമേരിക്ക തള്ളിയതിന് പിന്നാലെയാണ് പുതിയ ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നത്.

ഓവൽ ഓഫിസിൽ മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. മധ്യസ്ഥരുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തിയെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചെങ്കിലും ചർച്ചയുടെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കാൻ അദ്ദേഹം തയാറായില്ല. ഇറാനുമായുള്ള നിലവിലെ യുദ്ധത്തിൽ അമേരിക്ക വളരെ വേഗം വിജയിക്കുമെന്നും യുദ്ധം അവസാനിക്കുന്നതോടെ രാജ്യത്തെ ഇന്ധനവില കുത്തനെ കുറയുമെന്നും വൈറ്റ് ഹൗസിൽ വച്ച് ട്രംപ് ആവർത്തിച്ചു.

മധ്യസ്ഥരുമായി കൂടിക്കാഴ്ച
അതേസമയം ഇറാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി അബ്ബാസ് അറാഖ്ചിയും തിങ്കളാഴ്ച ന്യൂയോർക്കിൽ മധ്യസ്ഥരുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചിരുന്നതായി അൽ ജസീറ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ടെഹ്റാനും വാഷിങ്ടണും തമ്മിലുള്ള നിലവിലെ സാഹചര്യങ്ങളും പുതിയ നിർദേശങ്ങളും ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിനാണ് ഇറാൻ പ്രതിനിധി സംഘം മധ്യസ്ഥരെ കാണുന്നത്. എന്നാൽ ഈ യോഗത്തിൽ അമേരിക്കൻ പ്രതിനിധികൾ പങ്കെടുക്കില്ലെന്നാണ് ഐഎസ്എൻഎ നൽകുന്ന വിവരം. സാമ്പത്തിക ഉപരോധങ്ങളിൽ ഇളവ് നൽകിയാൽ ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് തുറക്കാമെന്ന ഇറാൻ്റെ നിർദേശം കഴിഞ്ഞയാഴ്ച അമേരിക്കയിലെത്തിയ ഖത്തർ പ്രതിനിധി സംഘം വാഷിങ്ടണിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ അറിയിച്ചിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് പുതിയ കൂടിക്കാഴ്ചകൾ നടക്കുന്നത്.

നിർദേശം തള്ളി അമേരിക്ക
എൺപത്തിയൊന്നാമത് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ ജനറൽ അസംബ്ലിക്കിടെയാണ് അബ്ബാസ് അറാഖ്ചി ഏഴു ദിവസത്തെ പുതിയ നിർദേശം മുന്നോട്ടുവച്ചത്. അമേരിക്ക സൈനിക സമ്മർദം കുറയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് തുറക്കാമെന്നായിരുന്നു ഇറാൻ്റെ വാഗ്ദാനം. എന്നാൽ ഈ നിർദേശം വാഷിങ്ടൺ തള്ളിയതായി ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിലെ അമേരിക്കൻ അംബാസഡർ മൈക്ക് വാൾട്ട്സ് ഞായറാഴ്ച വ്യക്തമാക്കി. ആണവ പദ്ധതികളെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾക്ക് മുൻപായി ഉപരോധങ്ങളിൽ ഇളവ് വരുത്താനും മരവിപ്പിച്ച കോടിക്കണക്കിന് ഡോളറിൻ്റെ ആസ്തികൾ ഉപയോഗിക്കാനും ടെഹ്റാൻ ശ്രമിക്കുന്നതായി അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. ഇറാനുമായി ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള കരാറിലെത്തേണ്ടത് അമേരിക്കയുടെ ആവശ്യമാണെങ്കിലും എല്ലാ സാധ്യതകളും പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിൻ്റെ പരിഗണനയിലുണ്ടെന്നും വാൾട്ട്സ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

യുദ്ധത്തിന് സജ്ജമെന്ന് ഇറാൻ
എന്നാൽ അമേരിക്കൻ അംബാസഡറുടെ വാദങ്ങളെ അബ്ബാസ് അറാഖ്ചി തള്ളി. മൈക്ക് വാൾട്ട്സ് ഇറാൻ്റെ പദ്ധതി കണ്ടിട്ടില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. നയതന്ത്ര ചർച്ചകൾക്ക് ടെഹ്റാൻ എപ്പോഴും തയാറാണെങ്കിലും പുതിയ ആക്രമണങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ നേരിടാൻ സജ്ജമാണെന്നും അദ്ദേഹം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. യുദ്ധം പുനരാരംഭിക്കാൻ ഇറാൻ പൂർണമായും തയാറാണെന്നും പുതിയ ഏത് ആക്രമണമുണ്ടായാലും അതിനെ ശക്തമായി നേരിടുമെന്നും എൻബിസി ന്യൂസിൻ്റെ മീറ്റ് ദി പ്രസ് പരിപാടിയിൽ അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. അമേരിക്കയിലെ ഇടക്കാല തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളെക്കുറിച്ച് തങ്ങൾക്ക് ആശങ്കയില്ലെന്നും ദേശീയ താത്പര്യങ്ങൾക്കാണ് മുൻഗണന നൽകുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. നയതന്ത്ര ചർച്ചകൾക്ക് തയാറാണെന്നും ഇനി തീരുമാനമെടുക്കേണ്ടത് പ്രസിഡൻ്റ് ട്രംപാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

അമേരിക്കയും ഇറാനും തമ്മിലുള്ള നിലവിലെ പോരാട്ടത്തിൽ പ്രധാന തർക്കവിഷയമായി തുടരുന്നത് ഹോർമുസ് കടലിടുക്കാണ്. കരാറിൻ്റെ ഭാഗമായി ജലപാത തുറക്കാൻ തയാറാണെന്ന് ഇറാൻ വ്യക്തമാക്കുമ്പോഴും അവരുടെ പുതിയ നിർദേശങ്ങൾ അമേരിക്ക നിരസിക്കുകയാണ്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ മധ്യസ്ഥർ മുഖേനയുള്ള പുതിയ നിർദേശങ്ങളും നിലപാടുകളും ചർച്ച ചെയ്യാനാണ് ന്യൂയോർക്കിലെ യോഗം ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.

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TAGGED:

DONALD TRUMP IRAN POLICY
STRAIT OF HORMUZ ISSUE
ABBAS ARAGHCHI MEETING
US IRAN NUCLEAR TALKS
US IRAN TALKS

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