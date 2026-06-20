യുഎസ്-ഇറാന് ചര്ച്ച ഇന്ന്; അമേരിക്കന് പ്രതിനിധി സ്വിറ്റ്സര്ലന്ഡിലേക്ക്
യുഎസ്-ഇറാന് ചര്ച്ചയ്ക്കായി സ്റ്റീവ് വിറ്റ്കോഫ് ഇന്ന് സ്വിറ്റ്സര്ലന്ഡിലേക്ക്.
By ANI
Published : June 20, 2026 at 10:11 AM IST
വാഷിങ്ടണ്: പശ്ചിമേഷ്യയിലെ സമാധാന കരാറിന് പിന്നാലെ തുടര് ചര്ച്ചകള്ക്കായി യുഎസ് പ്രത്യേക പ്രതിനിധി സ്റ്റീവ് വിറ്റ്കോഫ് ഇന്ന് സ്വിറ്റ്സര്ലന്ഡിലേക്ക്. ആണവ കരാറുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ചര്ച്ചയ്ക്ക് വിഷയമാകുകയെന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന സൂചന. നിലവില് സ്വിറ്റ്സര്ലന്ഡിലുള്ള യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്ഡ് ട്രംപിന്റെ ഉപദേഷ്ടാവായ ജാരെഡ് കുഷ്നറും ചര്ച്ചയില് പങ്കെടുക്കും.
ഇന്നലെ (ജൂണ് 19) ചര്ച്ച നടത്താനായിരുന്നു നേരത്തെ തീരുമാനിച്ചത്. എന്നാല് അതിന് പിന്നാലെ ഇന്നലെ യുഎസ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ജെഡി വാന്സ് ചര്ച്ചയ്ക്ക് പോകുന്നില്ലെന്ന് വൈറ്റ് ഹൗസ് അറിയിച്ചു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ഇന്ന് ചര്ച്ച നടക്കുമെന്നുള്ള വിവരം ലഭിച്ചത്.
പശ്ചിമേഷ്യയിലെ ഇടക്കാല സമാധാന കരാറില് ഒപ്പുവച്ചെങ്കിലും അന്തിമ കരാറിനായി സ്വിറ്റ്സര്ലന്ഡില് ഇന്നലെ നടക്കാനിരുന്ന ആദ്യഘട്ട ചര്ച്ച റദ്ദാക്കുകയായിരുന്നു. ലെബനനില് ഇസ്രയേല് ആക്രമണം തുടരുന്നതും ഹിസ്ബുളളയുടെ തിരിച്ചടിയുമാണ് തുടര് ചര്ച്ചകള് അനിശ്ചിതത്വത്തിലാക്കിയത്. ലെബനനില് ഇസ്രയേല് ആക്രമണം നടത്തുന്നത് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഇറാന് ചര്ച്ചയില് നിന്ന് പിന്മാറുകയായിരുന്നു. തുടര്ന്നാണ് ജെഡി വാന്ഡ് സ്വിറ്റ്സര്ലന്ഡിലേക്കുളള യാത്ര റദ്ദാക്കിയത്.
വാഷിങ്ടണും ടെഹ്റാനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം സുഗമമാക്കുന്ന പ്രധാന മധ്യസ്ഥ രാജ്യങ്ങളിലൊന്നാണ് ഖത്തര്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രധാനമന്ത്രിയും വിദേശകാര്യ മന്ത്രിയുമായ ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ അബ്ദുള് റഹ്മാന് അല് താനിയും ചര്ച്ചയ്ക്കായി ഇന്നലെ സ്വിറ്റ്സര്ലന്ഡിലെത്തിയിരുന്നു.
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അതേസമയം ഇറാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി അബ്ബാസ് അരാഗ്ച്ചിയും ചർച്ചകളിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ഇന്ന് സ്വിറ്റ്സർലൻഡിലേക്ക് പോകാൻ പദ്ധതിയിടുന്നുണ്ടെന്നാണ് വിവരം. എന്നാല് നിലവിലെ അവസ്ഥ പരിഗണിച്ച് ഇതില് മാറ്റം വരാനും സാധ്യതയുണ്ട്. ലെബനനിലെ സാഹചര്യം ടെഹ്റാന്റെ തീരുമാനമെടുക്കലിൽ ഒരു പ്രധാന ഘടകമാണ്. 'ലെബനനിലെ വെടിനിർത്തൽ ഇറാനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിർണായകമായ ഒരു വിഷയമാണെന്ന്' അരാഗ്ചി പറഞ്ഞു. ചർച്ചകൾക്കായി സ്വിറ്റ്സർലൻഡിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് വെടിനിർത്തൽ ഉറച്ചുനിൽക്കുന്നത് കാണാനുള്ള ആഗ്രഹം ഇറാൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഊന്നിപ്പറഞ്ഞതായും റിപ്പോര്ട്ടുകളുണ്ട്.
തങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം പൂര്ണമായ വെടിനിര്ത്തല്: 'യുഎസ് സമാധാനത്തിന് പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണെന്ന് ട്രംപ്. പശ്ചിമേഷ്യയില് ഉള്ളവര് ഈ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധത നിലനിര്ത്താന് ഞങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണം. ലെബനൻ, ഹിസ്ബുള്ള, ഇസ്രയേൽ എന്നിവയുൾപ്പെടെ എല്ലാ മേഖലകളിലും പൂർണമായ വെടിനിർത്തലാണ് തങ്ങള് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഈ വിഷയത്തില് സഹകരിച്ച എല്ലാവര്ക്കും നന്ദിയെന്നും ' കഴിഞ്ഞ ദിവസം ട്രംപ് ട്രൂത്ത് സോഷ്യയില് കുറിച്ചു.
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