ലെബനൻ യുദ്ധത്തിന് അറുതിയാകുന്നു; അമേരിക്ക-ഇറാൻ ചർച്ചകളിൽ നിർണായക പുരോഗതി
ഇറാനിയൻ തുറമുഖങ്ങൾക്ക് മേൽ അമേരിക്ക ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്ന ഉപരോധം പിൻവലിച്ചു. മരവിപ്പിച്ചിരുന്ന ഇറാൻ്റെ ചില ആസ്തികൾ വിട്ടുനൽകാനും തീരുമാനമായിട്ടുണ്ട്
By ANI
Published : June 22, 2026 at 11:52 AM IST
ടെഹ്റാൻ: അമേരിക്കയും ഇറാനും തമ്മിൽ നടക്കുന്ന സാങ്കേതിക ചർച്ചകളുടെ ആദ്യഘട്ടം പൂർത്തിയായതിന് പിന്നാലെ ലെബനൻ യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിൽ നിർണായക പുരോഗതി കൈവരിച്ചതായി ഇറാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി സയ്യിദ് അബ്ബാസ് അരാഗ്ചി. പതിനാല് ഇന ധാരണാപത്രത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ചർച്ചകൾ പുരോഗമിക്കുന്നത്.
പാകിസ്ഥാൻ, ഖത്തർ എന്നീ രാജ്യങ്ങളുടെ മധ്യസ്ഥതയിലാണ് ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നത്. ഈ ചർച്ചകളിലൂടെ ഇറാൻ്റെ എണ്ണ, പെട്രോകെമിക്കൽ കയറ്റുമതികൾക്കുള്ള വിലക്കുകൾ ഒഴിവാക്കിയതായി സയ്യിദ് അബ്ബാസ് അരാഗ്ചി എക്സിലൂടെ വ്യക്തമാക്കി. ഇറാനിയൻ തുറമുഖങ്ങൾക്ക് മേൽ അമേരിക്ക ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്ന ഉപരോധം പിൻവലിച്ചു. മരവിപ്പിച്ചിരുന്ന ഇറാൻ്റെ ചില ആസ്തികൾ വിട്ടുനൽകാനും തീരുമാനമായിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് പുറമെ ഇറാനായുള്ള വലിയൊരു പുനർനിർമാണ, വികസന പദ്ധതിയും ചർച്ചയായതായി അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ലെബനൻ യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനായുള്ള പാകിസ്ഥാൻ്റെയും ഖത്തറിൻ്റെയും അശ്രാന്ത പരിശ്രമങ്ങൾ വലിയ പുരോഗതിയാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
Tireless Pakistani and Qatari mediation has delivered major progress to end Lebanon War. Oil and petrochem exports are waived, blockade lifted, some frozen assets released, and major reconstruction & development plan launched for Iran.— Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) June 22, 2026
1st real test: Lebanon deconfliction cell https://t.co/q0okD2qwSO
ആദ്യ പരീക്ഷണം ഡീ-കോൺഫ്ലിക്ഷൻ സെൽ
ധാരണാപത്രത്തിലെ വ്യവസ്ഥകൾ പ്രകാരം ലെബനനിലെ സൈനിക നീക്കങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് ഉറപ്പാക്കാൻ ഒരു ഡീ-കോൺഫ്ലിക്ഷൻ സെൽ രൂപീകരിക്കുക എന്നതാണ് ചർച്ചകളുടെ ആദ്യത്തെ യഥാർഥ പരീക്ഷണമെന്ന് അരാഗ്ചി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. മധ്യസ്ഥരുടെ സഹായത്തോടെ ഇരു കക്ഷികളെയും ലെബനനെയും ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടായിരിക്കും ഈ സെൽ രൂപീകരിക്കുക.
സ്വിറ്റ്സർലൻഡിലെ ബർഗൻസ്റ്റോക്കിലുള്ള ലേക്ക് ലൂസേൺ ഉച്ചകോടിയിലാണ് അമേരിക്കയും ഇറാനും തമ്മിലുള്ള ഉന്നതതല ചർച്ചകളുടെ ആദ്യ സെഷൻ ഞായറാഴ്ച സമാപിച്ചത്. അറുപത് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ അന്തിമ കരാറിലെത്താൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള മാർഗരേഖ തയ്യാറാക്കിയതായും ചർച്ചകളിൽ പ്രോത്സാഹജനകമായ പുരോഗതിയുണ്ടായതായും മധ്യസ്ഥരായ ഖത്തറും പാകിസ്ഥാനും അറിയിച്ചു. തിങ്കളാഴ്ച ഖത്തർ, പാകിസ്ഥാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയങ്ങൾ പുറത്തിറക്കിയ സംയുക്ത പ്രസ്താവനയിലാണ് ഇക്കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കിയത്. വളരെ ക്രിയാത്മകവും അനുകൂലവുമായ അന്തരീക്ഷത്തിലാണ് ഉച്ചകോടി നടന്നതെന്നും സാങ്കേതിക ചർച്ചകൾക്കായി ഒരു സംവിധാനം രൂപീകരിച്ചതായും പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്നു.
ഉന്നതതല സമിതിയും കർമസമിതികളും
മധ്യസ്ഥ പ്രക്രിയയ്ക്ക് രാഷ്ട്രീയ മേൽനോട്ടം വഹിക്കുന്നതിനായി ഒരു ഉന്നതതല സമിതി രൂപീകരിക്കാൻ ഇരു കക്ഷികളും സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട്. മുഖ്യ സന്ധിസംഭാഷകർ ഈ സമിതിക്ക് കൃത്യമായി റിപ്പോർട്ടുകൾ നൽകണം. ആണവ വിഷയങ്ങൾ, ഉപരോധങ്ങൾ, ധാരണാപത്രം നടപ്പിലാക്കുന്നത് പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിനുള്ള നിരീക്ഷണ, തർക്കപരിഹാര സംവിധാനങ്ങൾ എന്നിവയിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്ന കർമസമിതികൾക്ക് ഇവർ നേതൃത്വം നൽകും. അറുപത് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ അന്തിമ കരാറിലെത്താനുള്ള മാർഗരേഖയ്ക്ക് ഉന്നതതല സമിതി അംഗീകാരം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് കൂടുതൽ സാങ്കേതിക ചർച്ചകൾ ഉടനടി ആരംഭിക്കുന്നതിന് അടിത്തറ പാകുമെന്നും പ്രസ്താവനയിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
നേരിട്ടുള്ള ആശയവിനിമയ സംവിധാനം
ചർച്ചകൾ നടക്കുന്ന കാലയളവിൽ ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിൽ നേരിട്ടുള്ള ആശയവിനിമയ സംവിധാനം സ്ഥാപിക്കാനും തീരുമാനമായി. ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലൂടെയുള്ള വാണിജ്യ കപ്പലുകളുടെ സുരക്ഷിതമായ യാത്ര ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് ഈ നീക്കം. ഇതുവഴി അനിഷ്ട സംഭവങ്ങളും ആശയവിനിമയത്തിലെ പാളിച്ചകളും ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കും.
അവശേഷിക്കുന്ന എല്ലാ വിഷയങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ബർഗൻസ്റ്റോക്ക് റിസോർട്ടിൽ ഈ ആഴ്ച മുഴുവൻ സാങ്കേതിക ചർച്ചകൾ തുടരും. അന്തിമ കരാറിലെത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ക്രിയാത്മകമായ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ചർച്ചകൾ തുടരുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ പരമാവധി ശ്രമിക്കുമെന്ന് ഖത്തറും പാകിസ്ഥാനും വ്യക്തമാക്കി. നയതന്ത്രത്തോടും സംഘർഷങ്ങൾ സമാധാനപരമായി പരിഹരിക്കുന്നതിനോടുമുള്ള വാഷിങ്ടണിൻ്റെയും ടെഹ്റാൻ്റെയും പ്രതിബദ്ധതയെ മധ്യസ്ഥർ അഭിനന്ദിച്ചു. ചർച്ചകൾക്ക് പിന്തുണ നൽകിയ സൗഹൃദ രാജ്യങ്ങൾക്കും അവർ നന്ദി അറിയിച്ചു.
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