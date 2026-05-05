ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിൽ വീണ്ടും സംഘർഷം; 6 ഇറാൻ കപ്പലുകൾ തകർത്ത് യുഎസ് സൈന്യം
Published : May 5, 2026 at 7:46 AM IST
ദുബായ്: ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലെ ഗതാഗതം പുനഃസ്ഥാപിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിനിടെ ഇറാൻ സേനയുമായി ഏറ്റുമുട്ടിയതായി യുഎസ് സൈന്യം. കടലിടുക്ക് വീണ്ടും തുറക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി നടന്ന നീക്കങ്ങൾക്കിടെ ഇറാൻ്റെ ആറ് ചെറുകപ്പലുകൾ യുഎസ് സൈനികർ തകർത്തു. ഇതിനിടെ ഏപ്രിലിനുശേഷം ആദ്യമായി ഇറാനിൽ നിന്നുള്ള ആക്രമണമുണ്ടായതായി യുഎഇ പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയവും സ്ഥിരീകരിച്ചു.
ആഗോള ഊർജ പാതയായ ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് വീണ്ടും തുറക്കാനുള്ള യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിൻ്റെ പുതിയ ശ്രമങ്ങൾക്കുള്ള മറുപടിയായാണ് ഇറാൻ്റെ ഈ നടപടിയെന്നാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്. ഇതിനിടെ യുഎസ് സംരക്ഷണത്തിലുള്ള രണ്ട് അമേരിക്കൻ വാണിജ്യ കപ്പലുകൾ തിങ്കളാഴ്ച കടലിടുക്കിലൂടെ സുരക്ഷിതമായി കടന്നുപോയതായും സൈന്യം അറിയിച്ചു.
യുഎഇക്ക് നേരെ മിസൈൽ ആക്രമണം
നാല് ക്രൂയിസ് മിസൈലുകളാണ് ഇറാൻ യുഎഇക്ക് നേരെ പ്രയോഗിച്ചത്. ഇതിൽ മൂന്നെണ്ണം യുഎഇ സേന വെടിവച്ചിട്ടു. ഒരെണ്ണം കടലിൽ പതിച്ചു. ഫുജൈറയിലെ പ്രധാന എണ്ണ സംഭരണ കേന്ദ്രത്തിൽ ഡ്രോണുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഇറാൻ നടത്തിയ ആക്രമണത്തെത്തുടർന്ന് വൻ തീപിടിത്തമുണ്ടായി. ആക്രമണത്തിൽ മൂന്ന് ഇന്ത്യക്കാർക്ക് പരിക്കേറ്റതായാണ് റിപ്പോർട്ട്. ഇതിനുപുറമെ യുഎഇ തീരത്ത് രണ്ട് ചരക്കുകപ്പലുകൾക്ക് തീപിടിച്ചതായി ബ്രിട്ടീഷ് സൈന്യവും സ്ഥിരീകരിച്ചു.
ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലെ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്നത് ആഗോള സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് ആശ്വാസമുണ്ടാക്കുന്ന കാര്യമാണെങ്കിലും, ഫെബ്രുവരി 28ന് യുഎസും ഇസ്രയേലും ഇറാന് നേരെ നടത്തിയ ആക്രമണങ്ങൾക്ക് സമാനമായ ഒരു യുദ്ധസാഹചര്യത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങുമോയെന്ന ആശങ്കയും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. വാണിജ്യ കപ്പലുകൾക്ക് നേരെ തുടർച്ചയായി ഇറാൻ്റെ ആക്രമണമുണ്ടാകുന്നതിനാൽ ഹോർമുസ് വഴിയുള്ള ചരക്കുനീക്കത്തിന് കപ്പൽ കമ്പനികളും ഇൻഷുറൻസ് ഏജൻസികളും തയ്യാറാകുമോയെന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമുണ്ട്.
മുന്നറിയിപ്പുമായി ഇറാൻ
ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് തുറക്കാനുള്ള യുഎസ് നീക്കം മൂന്നാഴ്ചയായി തുടരുന്ന വെടിനിർത്തൽ കരാറിൻ്റെ ലംഘനമാണെന്നാണ് ഇറാൻ്റെ ആരോപണം. ഒമാനും ഇറാനും ഇടയിലുള്ള ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിൽ ഏർപ്പെടുത്തിയ ഗതാഗത നിയന്ത്രണങ്ങൾ, ആഗോള സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയെ ബാധിക്കുകയും ഇന്ധനവില കുതിച്ചുയരാൻ കാരണമാകുകയും ചെയ്തിരുന്നു. നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ കപ്പലുകളുടെ സുരക്ഷയുടെ ഭാഗമായി ഹോർമുസ് വഴിയുള്ള യാത്ര ഒമാൻ്റെ സമുദ്രാതിർത്തിയിലൂടെയാക്കാൻ യുഎസ് നേതൃത്വത്തിലുള്ള മാരിടൈം ഇൻഫർമേഷൻ സെൻ്റർ നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
യുഎസ് കപ്പലുകൾക്ക് നേരെ ഇറാൻ നടത്തിയ ക്രൂയിസ് മിസൈൽ ഡ്രോൺ ആക്രമണങ്ങളെല്ലാം പരാജയപ്പെടുത്തിയതായി യുഎസ് സെൻട്രൽ കമാൻഡ് മേധാവി അഡ്മിറൽ ബ്രാഡ് കൂപ്പർ മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് പറഞ്ഞു. വാണിജ്യ കപ്പലുകൾക്ക് സുരക്ഷയൊരുക്കാനുള്ള പൂർണ അധികാരം അമേരിക്കൻ കമാൻഡർമാർക്കുണ്ടെന്നും ഹോർമുസിലെ കുഴിബോംബുകൾ നീക്കം ചെയ്ത് സുരക്ഷിതമായ പാതയൊരുക്കിയതായും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. എന്നാൽ കപ്പലുകളുടെ നീക്കം ഇറാൻ സൈന്യവുമായി ഏകോപിപ്പിക്കണമെന്നും സമുദ്രാതിർത്തിയിലേക്ക് വരുന്ന യുഎസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിദേശ സൈനികരെ എന്തുവിലകൊടുത്തും നേരിടുമെന്നും ഇറാൻ മേജർ ജനറൽ അലി അബ്ദുല്ലാഹിയും മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
യുഎഇയിലും ഒമാനിലും ജാഗ്രത
ഗൾഫ് യുദ്ധ പ്രതിസന്ധിക്കിടെ കടലിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന നാവികരെ സഹായിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് പ്രഖ്യാപിച്ച സൈനിക നടപടിയാണ് 'പ്രൊജക്ട് ഫ്രീഡം'. എന്നാൽ ഇത് ട്രംപിൻ്റെ വിഭ്രാന്തിയാണെന്ന് ഇറാൻ്റെ ഔദ്യോഗിക വാർത്താ ഏജൻസിയായ ഐആർഎൻഎ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ഇതിനിടെ ഇറാൻ്റെ ആക്രമണങ്ങളെ അപലപിച്ച യുഎഇ മേഖലയിൽ സമാധാനം ആവശ്യപ്പെട്ടു.
ഏപ്രിലിനുശേഷം ആദ്യമായി തിങ്കളാഴ്ച യുഎഇയിൽ മിസൈൽ മുന്നറിയിപ്പ് സൈറണുകൾ മുഴങ്ങി. സുരക്ഷിത സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് മാറാൻ ജനങ്ങൾക്ക് നിർദേശം നൽകി. ദുബായ്, അബുദബി വിമാനത്താവളങ്ങളിലേക്കുള്ള വിമാനങ്ങൾ വഴിതിരിച്ചുവിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിന് പകരമായി യുഎഇ എണ്ണ കൈമാറ്റത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന സുപ്രധാന എണ്ണ സംഭരണ കേന്ദ്രമാണ് ഫുജൈറയിലുള്ളത്. ആക്രമണത്തിൻ്റെ വ്യാപ്തി വ്യക്തമല്ലെങ്കിലും ഇത് അപകടകരവും പൂർണമായും അനീതിയുമാണെന്ന് യുഎഇ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം എക്സിലൂടെ വ്യക്തമാക്കി.
ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിന് സമീപമുള്ള ഒമാനിലെ ജനവാസ കേന്ദ്രത്തിലുണ്ടായ ആക്രമണത്തിൽ രണ്ട് വിദേശ തൊഴിലാളികൾക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും നാല് വാഹനങ്ങൾക്ക് കേടുപാടുകൾ സംഭവിക്കുകയും ചെയ്തതായി റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. യുഎഇയിൽ നങ്കൂരമിട്ടിരുന്ന ദക്ഷിണ കൊറിയൻ ചരക്കുകപ്പലിലുണ്ടായ സ്ഫോടനത്തിലും തീപിടിത്തത്തിലും ആളപായമില്ല. കപ്പലിനുനേരെ ഇറാൻ്റെ ആക്രമണമുണ്ടായതായി ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് തൻ്റെ സമൂഹമാധ്യമ അക്കൗണ്ടിലൂടെ പ്രതികരിച്ചിരുന്നു. യുഎഇയിലെ പ്രധാന എണ്ണക്കമ്പനിയുടെ ടാങ്കറിനുനേരെ ഇറാൻ ഡ്രോണുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ആക്രമണം നടത്തിയതായും യുഎഇ ഗവൺമെൻ്റ് ആരോപിച്ചു.
രൂക്ഷമായി യുഎസ് ഉപരോധം
ഇറാനുമായുള്ള യുഎസ് ഉപരോധങ്ങൾ മറികടന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്ന കപ്പൽ കമ്പനികൾക്കെതിരെ കർശന നടപടിയുണ്ടാകുമെന്നും യുഎസ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഏപ്രിൽ 13 മുതൽ ഇറാൻ്റെ തുറമുഖങ്ങളിൽ യുഎസ് ഏർപ്പെടുത്തിയ നാവിക ഉപരോധം ഇതുവരെ 49 വാണിജ്യ കപ്പലുകളുടെ യാത്രയാണ് മുടക്കിയത്. ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള എണ്ണ, വാതക വിതരണത്തെ ആശ്രയിക്കുന്ന യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളെയും ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളെയും നിലവിലെ സമുദ്ര ഗതാഗത തടസങ്ങൾ വലിയ രീതിയിൽ ബാധിച്ചു.
ഇറാൻ്റെ സാമ്പത്തിക സ്രോതസുകൾ തടയുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയുളള യുഎസിൻ്റെ ഉപരോധം രാജ്യത്തെ എണ്ണ വരുമാനത്തെ സാരമായി ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇറാൻ്റെ ആണവപദ്ധതി സംബന്ധിച്ച ചർച്ചകളിൽ വഴിത്തിരിവുണ്ടാക്കാൻ ഈ ഉപരോധം സഹായിക്കുമെന്നാണ് യുഎസ് വിലയിരുത്തുന്നത്. ഉപരോധങ്ങൾ പിൻവലിക്കുക, നാവിക ഉപരോധം അവസാനിപ്പിക്കുക, സൈന്യത്തെ മേഖലയിൽ നിന്ന് പിൻവലിക്കുക, ഇസ്രയേൽ ലെബനനിൽ നടത്തുന്ന ആക്രമണങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കുക തുടങ്ങിയവയാണ് വെടിനിർത്തലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇറാൻ മുന്നോട്ടുവച്ച പ്രധാന വ്യവസ്ഥകൾ. വിഷയത്തിൽ യുഎസിൻ്റെ മറുപടി പരിശോധിച്ചുവരികയാണെന്നും, എന്നാൽ യുഎസിൻ്റെ ആവശ്യങ്ങളിലെ മാറ്റങ്ങൾ വീണ്ടും നയതന്ത്ര ചർച്ചകളെ ദുഷ്കരമാക്കുകയാണെന്നും വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയ വക്താവ് ഇസ്മായിൽ ബാഗായി മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് പറഞ്ഞു.
അതേസമയം ഇറാൻ്റെ പ്രകോപനപരമായ ആണവ പദ്ധതിയോ യുറേനിയം സമ്പുഷ്ടീകരണമോ ഉൾപ്പെടുന്ന പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും നിലവിലെ വെടിനിർത്തൽ ചർച്ചകളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. മേഖലയിലെ സ്ഥിതിഗതികൾ ശാന്തമാക്കാൻ തർക്ക വിഷയങ്ങൾ 30 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ പരിഹരിക്കണമെന്നാണ് ഇറാൻ്റെ ആവശ്യമെങ്കിലും ഇക്കാര്യത്തിൽ ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് കടുത്ത സംശയം പ്രകടിപ്പിച്ചു.
