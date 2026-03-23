പശ്ചിമേഷ്യയിൽ ആശ്വാസം; ഇറാന് മേലുള്ള ആക്രമണം അഞ്ച് ദിവസത്തേക്ക് നിർത്തിവെക്കാൻ ട്രംപിന്റെ ഉത്തരവ്
Published : March 23, 2026 at 5:20 PM IST
വാഷിങ്ടണ്: അമേരിക്കയും ഇറാനും തമ്മിലുള്ള സംഘർഷം അയയുന്നതിന്റെ സൂചനകൾ നൽകി ഇറാന് മേലുള്ള വ്യോമാക്രമണങ്ങൾ അഞ്ച് ദിവസത്തേക്ക് നിർത്തിവെക്കാൻ യിഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ഉത്തരവിട്ടു. പശ്ചിമേഷ്യയിലെ യുദ്ധസാഹചര്യത്തിന് പൂർണ്ണമായ പരിഹാരം കാണുന്നതിനായി കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസമായി ഇറാനുമായി നടത്തിയ ചർച്ചകൾ ഫലപ്രദമാണെന്ന് വിലയിരുത്തിയാണ് ആക്രമണങ്ങൾ താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവെക്കാൻ ട്രംപ് തീരുമാനിച്ചത്.
ഹോർമൂസ് കടലിടുക്ക് തുറന്നുകൊടുക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ഇറാനു നൽകിയിരുന്ന 48 മണിക്കൂർ അന്ത്യശാസനം ഇന്ന് അവസാനിക്കാനിരിക്കെയാണ് അപ്രതീക്ഷിതമായി വെടിനിർത്തൽ പ്രഖ്യാപനം വരുന്നത്. ഇറാന്റെ പവർ പ്ലാന്റുകൾക്കും ഊർജ്ജ കേന്ദ്രങ്ങൾക്കും നേരെ നടത്താനിരുന്ന എല്ലാ സൈനിക നീക്കങ്ങളും അഞ്ച് ദിവസത്തേക്ക് നീട്ടിവെക്കാൻ പ്രതിരോധ വകുപ്പിന് ട്രംപ് നിർദ്ദേശം നൽകി. വരും ദിവസങ്ങളിലും ചർച്ചകൾ തുടരുമെന്നും ഇതിന്റെ പുരോഗതി അനുസരിച്ചായിരിക്കും തുടർ നടപടികളെന്നും അദ്ദേഹം തന്റെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജിലൂടെ വ്യക്തമാക്കി.
അതേസമയം, ഹോർമൂസ് കടലിടുക്ക് വഴി കപ്പലുകൾക്ക് സുരക്ഷിത പാത ഒരുക്കിയില്ലെങ്കിൽ ഇറാന്റെ ഊർജ്ജ നിലയങ്ങൾ തകർക്കുമെന്ന് ട്രംപ് നേരത്തെ ഭീഷണി മുഴക്കിയിരുന്നു. ഇതിന് മറുപടിയായി തങ്ങളുടെ തീരങ്ങളോ ദ്വീപുകളോ ആക്രമിക്കാൻ മുതിർന്നാൽ പേർഷ്യൻ ഗൾഫിലെ കപ്പൽ പാതകളിൽ മൈനുകൾ വിതറി ചരക്കുനീക്കം പൂർണമായും തടസ്സപ്പെടുത്തുമെന്ന് ഇറാന്റെ നാഷണൽ ഡിഫൻസ് കൗൺസിൽ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു. ലോകത്തെ എണ്ണനീക്കത്തിന്റെ അഞ്ചിലൊന്നും നടക്കുന്നത് ഈ പാതയിലൂടെയായതിനാൽ യുദ്ധഭീതി ആഗോള വിപണിയെയും ഏഷ്യൻ ഓഹരി വിപണികളെയും സാരമായി ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ദക്ഷിണ കൊറിയൻ കറൻസി ഉൾപ്പെടെയുള്ളവ 17 വർഷത്തെ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന നിലയിലേക്ക് ഇടിയുകയും ചെയ്തു. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ മേഖലയിലെ സമാധാനം പുനഃസ്ഥാപിക്കാനായി അമേരിക്ക നടത്തുന്ന ചർച്ചകൾക്ക് വലിയ പ്രാധാന്യമാണ് ലോകരാഷ്ട്രങ്ങൾ നൽകുന്നത്. ലെബനനിലെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ തകർക്കുന്ന ഇസ്രായേൽ നടപടിക്കെതിരെ ഈജിപ്ത് രംഗത്തെത്തിയതും ഇതിനിടെ ശ്രദ്ധേയമായി.