അമേരിക്കയും ഇറാനും വീണ്ടും ചർച്ചയിലേക്ക്; പാകിസ്ഥാനിൽ കൂടിക്കാഴ്ച നടക്കുമെന്ന് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്
ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിൽ അമേരിക്കയുടെ നാവിക ഉപരോധം. ഇറാനുമായി സാമ്പത്തിക ഇടപാട് നടത്തുന്ന രാജ്യങ്ങൾക്ക് മുന്നറിയിപ്പ്
Published : April 15, 2026 at 7:11 AM IST
ഇസ്ലാമാബാദ്/വാഷിങ്ടൺ: ഇറാൻ തുറമുഖങ്ങളിൽ യുഎസ് ഉപരോധം ശക്തമാക്കിയതിന് പിന്നാലെ ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിൽ പുതിയവട്ട സമാധാന ചർച്ചകൾക്ക് കളമൊരുങ്ങുന്നു. അമേരിക്കയും ഇറാനും തമ്മിലുള്ള രണ്ടാംഘട്ട ചർച്ചകൾ രണ്ട് ദിവസത്തിനകം പാകിസ്ഥാൻ തലസ്ഥാനമായ ഇസ്ലാമാബാദിൽ നടക്കുമെന്ന് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കി. അമേരിക്കൻ പ്രതിനിധി സംഘത്തിന് വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് ജെ ഡി വാൻസ് നേതൃത്വം നൽകും.
പാകിസ്ഥാൻ ഉപപ്രധാനമന്ത്രി ഇസ്ഹാഖ് ദറുമായി നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം ചർച്ചകൾ പുനരാരംഭിക്കാൻ വലിയ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് യുഎൻ സെക്രട്ടറി ജനറൽ അൻ്റോണിയോ ഗുട്ടെറസും പ്രതികരിച്ചു. എന്നാൽ ചർച്ചകൾ പരിഗണനയിലാണെന്നും തീയതി തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ലെന്നുമാണ് അമേരിക്കൻ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ നിലപാട്. ഇറാൻ്റെ ആണവ പദ്ധതികളെച്ചൊല്ലി കഴിഞ്ഞയാഴ്ച നടന്ന ആദ്യവട്ട ചർച്ചകൾ പരാജയപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ഇസ്ലാമാബാദിൽ വീണ്ടും ചർച്ചകൾ നടത്താൻ അമേരിക്ക താത്പര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചത്.
ശക്തമായ ഉപരോധം
ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലേക്കുള്ള ഇറാൻ്റെ എണ്ണ കയറ്റുമതി തടയുകയെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ അമേരിക്ക ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിൽ നാവിക ഉപരോധം ശക്തമാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. 12 യുദ്ധക്കപ്പലുകളാണ് അമേരിക്ക ഇതിനായി വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനിടെ ഒരു കപ്പൽപോലും ഈ മേഖലയിലൂടെ കടന്നുപോയിട്ടില്ലെന്ന് യുഎസ് സെൻട്രൽ കമാൻഡ് അറിയിച്ചു.
യുഎഇ തീരത്തുണ്ടായിരുന്ന റിച്ച് സ്റ്റാറി എന്ന ചൈനീസ് എണ്ണക്കപ്പൽ ഉൾപ്പെടെ ആറ് വാണിജ്യ കപ്പലുകൾ അമേരിക്കൻ നിർദേശത്തെ തുടർന്ന് ഒമാൻ ഉൾക്കടലിലെ ഇറാൻ തുറമുഖത്തേക്ക് മടങ്ങി. ചൈനീസ് എണ്ണക്കപ്പലുകളെ കടലിടുക്കിലൂടെ കടന്നുപോകാൻ അനുവദിക്കില്ലെന്ന് യുഎസ് ട്രഷറി സെക്രട്ടറി സ്കോട്ട് ബെസൻ്റ് വ്യക്തമാക്കി. എന്നാൽ സാധാരണ കപ്പൽ ഗതാഗതത്തെ ഉപരോധം കാര്യമായി ബാധിച്ചിട്ടില്ല.
ഉപരോധം ലംഘിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ചൈന, ഹോങ്കോങ്, യുഎഇ, ഒമാൻ എന്നിവിടങ്ങളിലെ ബാങ്കുകൾക്കെതിരെ കർശന നടപടിയുണ്ടാകുമെന്ന് അമേരിക്കൻ ട്രഷറി വിഭാഗം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. 2024ൽ മാത്രം ഷെൽ കമ്പനികൾ വഴി ഒമ്പത് ബില്യൺ ഡോളറിലധികം തുക ഇറാൻ അനധികൃതമായി കൈമാറിയെന്നാണ് കണ്ടെത്തൽ. ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് വിദേശ ബാങ്കുകൾക്ക് അമേരിക്ക നേരിട്ട് ഉപരോധ ഭീഷണി മുഴക്കിയത്. ആഗോള എണ്ണവ്യാപാരത്തിൻ്റെ അഞ്ചിൽ ഒന്നും നടക്കുന്ന ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് അടച്ചിട്ടതോടെ എണ്ണവില കുതിച്ചുയരുകയാണ്. നാസ്ഡാക് സൂചിക തുടർച്ചയായ 10-ാം ദിവസവും നേട്ടമുണ്ടാക്കിയെങ്കിലും ക്രൂഡ് ഓയിൽ വില കുറയാത്തത് വലിയ ആശങ്ക സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട്.
തുടരുന്ന വാക്പോര്
സമാധാനപരമായ അന്തരീക്ഷം തകർക്കുന്ന ലോകരാജ്യങ്ങളുടെ നടപടിയെ പ്രതിരോധിക്കണമെന്ന് ചൈനീസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഷി ജിൻപിങ് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഉപരോധം ലംഘിച്ച് എത്തുന്ന കപ്പലുകൾ നശിപ്പിക്കുമെന്നും ഇറാൻ്റെ നാവികസേന പൂർണമായി തകർന്നെന്നും ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് വെല്ലുവിളിച്ചു. എന്നാൽ ആക്രമിച്ചാൽ തിരിച്ചടിക്കുമെന്നും പേർഷ്യൻ ഗൾഫ് തുറമുഖങ്ങളെ ലക്ഷ്യംവയ്ക്കുമെന്നും ഇറാൻ പാർലമെൻ്റ് സ്പീക്കർ മുഹമ്മദ് ബാഖിർ ഖാലിബാഫ് തിരിച്ചടിച്ചു. എണ്ണക്കപ്പലുകൾക്ക് സുരക്ഷയൊരുക്കാൻ യുദ്ധക്കപ്പലുകൾ വിന്യസിക്കുന്നതിനായി ഫ്രഞ്ച് പ്രസിഡൻ്റ് ഇമ്മാനുവൽ മാക്രോൺ, ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രി കീർ സ്റ്റാർമർ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വെള്ളിയാഴ്ച പ്രത്യേക യോഗം ചേരും. ഏഴാം ആഴ്ചയിലേക്ക് കടന്ന യുദ്ധത്തിൽ ഇറാനിൽ 3000 പേരും ലെബനനിൽ 2000ത്തിൽ അധികം പേരും ഇസ്രയേലിൽ 23 പേരും ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ 10ൽ അധികം പേരും കൊല്ലപ്പെട്ടു. 13 അമേരിക്കൻ സൈനികർക്കും ജീവൻ നഷ്ടമായി.
ഇസ്രയേൽ-ലെബനൻ ചർച്ച
തെക്കൻ ലെബനനിൽ വെടിനിർത്തലിന് ഇസ്രയേൽ വിസമ്മതിച്ചു. ഇറാനുമായുള്ള വെടിനിർത്തൽ ലെബനന് ബാധകമല്ലെന്നാണ് ഇസ്രയേൽ നിലപാട്. പതിറ്റാണ്ടുകൾക്ക് ശേഷം ഇസ്രയേൽ, ലെബനൻ അംബാസഡർമാർ വാഷിങ്ടണിൽ നേരിട്ട് ചർച്ച നടത്തി.
ഹിസ്ബുല്ലയിൽനിന്ന് ലെബനനെ മോചിപ്പിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ഇരുരാജ്യങ്ങളും ഒരേ നിലപാടിലാണെന്ന് ഇസ്രയേൽ അംബാസഡർ യെഹിയൽ ലെറ്റർ പറഞ്ഞു. യുഎസ് സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി മാർക്കോ റൂബിയോയുടെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു ചർച്ച. ഹിസ്ബുല്ലയെ നിരായുധീകരിക്കാൻ ലെബനൻ സർക്കാരുമായി സഹകരിക്കുമെന്ന് ഇസ്രയേൽ വിദേശകാര്യമന്ത്രി ഗിദിയോൻ സാർ വ്യക്തമാക്കി.
ഏപ്രിൽ എട്ടിന് ബെയ്റൂത്തിൽ ഒറ്റദിവസം 350 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ട ആക്രമണത്തിന് ശേഷം ഇവിടെ ഇസ്രയേൽ ബോംബിങ് താത്കാലികമായി നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ലെബനനിൽ ഇതുവരെ 2100 പേർ കൊല്ലപ്പെടുകയും 10 ലക്ഷത്തിലധികം പേർക്ക് കുടിയിറങ്ങുകയും ചെയ്തു. 2024 നവംബറിലെ വെടിനിർത്തൽ വ്യവസ്ഥകൾ പ്രകാരം ഹിസ്ബുല്ലയെ നിരായുധീകരിക്കാൻ ലെബനൻ സർക്കാർ തയ്യാറാകണമെന്നാണ് ഇസ്രയേലിൻ്റെ ആവശ്യം. എന്നാൽ ചർച്ചകളിലെ തീരുമാനങ്ങൾ പാലിക്കില്ലെന്ന് ഹിസ്ബുല്ല വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
