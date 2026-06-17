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ഇറാന് 30,000 കോടി ഡോളർ സഹായം; ആണവായുധം നിർമിക്കില്ലെന്ന് ഉറപ്പുനൽകി ഇറാൻ

ധാരണാപത്രം ഓൺലൈനായി ഒപ്പുവച്ചതോടെ ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിൽ അമേരിക്ക ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്ന നാവിക ഉപരോധം പിൻവലിച്ചു

WEST ASIAN CONFLICT IRAN AMERICA RELATION DIPLOMATIC RELATION INTERNATIONAL RELATION
Iran and US flag (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 17, 2026 at 7:50 AM IST

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ദുബായ്: പശ്ചിമേഷ്യൻ സംഘർഷങ്ങൾക്ക് അയവുവരുത്തി അമേരിക്കയും ഇറാനും തമ്മിൽ നിർണായക സമാധാന കരാറിൽ ഓൺലൈനായി ഒപ്പുവച്ചു. ഇറാൻ ആണവായുധം നിർമിക്കില്ലെന്ന വ്യവസ്ഥയോടെ തയ്യാറാക്കിയ 14 ഇന കരട് കരാറിൻ്റെ വിവരങ്ങൾ സൗദി മാധ്യമമായ അൽ അറേബ്യയാണ് പുറത്തുവിട്ടത്. പകരം അമേരിക്കയും സഖ്യരാജ്യങ്ങളും ഇറാന് 30,000 കോടി ഡോളറിൻ്റെ സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകാനും ഉപരോധങ്ങൾ നീക്കാനും ധാരണയായി.

14 ഇന വ്യവസ്ഥകൾ
ലെബനൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ മുന്നണികളിലും നിലവിലുള്ള യുദ്ധം ശാശ്വതമായി അവസാനിപ്പിക്കും എന്നതാണ് ആദ്യ വ്യവസ്ഥ. പരസ്പരം ശത്രുതാപരമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കില്ലെന്നും ബലപ്രയോഗത്തിലൂടെയോ ഭീഷണികളിലൂടെയോ ഇടപെടില്ലെന്നും ഇരു രാജ്യങ്ങളും ഉറപ്പുനൽകുന്നു. പരമാധികാരത്തെയും പ്രാദേശിക അഖണ്ഡതയെയും മാനിക്കുമെന്നും ആഭ്യന്തര കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടില്ലെന്നും ധാരണാപത്രത്തിലുണ്ട്. 60 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ അന്തിമ കരാറിലെത്താനാണ് തീരുമാനം. അതുവരെ നിലവിലെ വെടിനിർത്തൽ തുടരും. ആണവോർജം സമാധാനപരമായ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് മാത്രമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന ഇറാൻ്റെ ഔദ്യോഗിക നിലപാട് എട്ടാമത്തെ പോയിൻ്റായി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

ഉപരോധം നീക്കും
ധാരണാപത്രം ഒപ്പുവച്ചതോടെ ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിൽ അമേരിക്ക ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്ന നാവിക ഉപരോധം പിൻവലിച്ചു. ഇതോടെ ഇറാൻ തീരത്ത് വീണ്ടും കപ്പലുകളടുത്തു തുടങ്ങി. പരമാവധി 30 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലൂടെയുള്ള കപ്പൽ ഗതാഗതം പൂർണമായും പുനഃസ്ഥാപിക്കും. ഇതിന് ആവശ്യമായ കാര്യങ്ങൾ ഇറാൻ ചെയ്യും. ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ രക്ഷാസമിതിയും രാജ്യാന്തര ആണവോർജ ഏജൻസിയും (ഐഎഇഎ) ഇറാനെതിരെ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള എല്ലാ ഉപരോധങ്ങളും കരാറിൻ്റെ ഭാഗമായി അവസാനിപ്പിക്കും.

യുഎൻ നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തിയാകുന്നതുവരെ ഇറാന് ക്രൂഡ് ഓയിൽ, പെട്രോകെമിക്കൽ ഉത്പന്നങ്ങൾ എന്നിവ കയറ്റുമതി ചെയ്യാൻ അമേരിക്ക പ്രത്യേക ഇളവുകൾ നൽകും. പശ്ചിമേഷ്യയിൽ സമാധാനം പുനഃസ്ഥാപിക്കപ്പെടുന്നതോടെ ആഗോളതലത്തിൽ ഇന്ധനവിലയിലും പാചകവാതക വിലയിലും കുറവുണ്ടാകുന്നത് ഇന്ത്യയുൾപ്പെടെയുള്ള രാജ്യങ്ങൾക്ക് വലിയ ആശ്വാസമാകും.

സ്വിറ്റ്സർലൻഡിൽ ഒപ്പുവയ്ക്കും
അമേരിക്ക ഇറാൻ സമാധാന കരാർ ഒപ്പുവയ്ക്കൽ ചടങ്ങ് സ്വിറ്റ്സർലൻഡിലെ ലുസേൺ നഗരത്തിനടുത്തുള്ള ബർഗൻസ്റ്റോക്ക് റിസോർട്ടിൽ നടക്കുമെന്ന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. പാകിസ്ഥാൻ്റെയും ഖത്തറിൻ്റെയും മധ്യസ്ഥതയിലാണ് ഇരു രാജ്യങ്ങളും ഈ സ്ഥലം നിർദേശിച്ചത്. അന്തിമ കരാറിനായുള്ള ചർച്ചകൾ ശനിയാഴ്ച ജനീവയിൽ തുടങ്ങും.

ഫ്രഞ്ച് ആൽപ്സിൽ നടക്കുന്ന ജി 7 ഉച്ചകോടിയുടെ ഭാഗമായി ഖത്തർ അമീറുമായി യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയിരുന്നു. കരാർ അവലോകനത്തിനായി യുഎസ് കോൺഗ്രസിന് അയയ്ക്കാൻ തയ്യാറാണെന്ന് ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കി. കരാർ വിവരങ്ങൾ വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഔദ്യോഗികമായി പുറത്തുവിടുമെന്ന് വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് ജെ ഡി വാൻസ് അറിയിച്ചു. എന്നാൽ ആണവായുധം ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ വീണ്ടും യുദ്ധമുണ്ടാകുമെന്ന് ട്രംപ് ഇറാന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.

ഇസ്രയേലിന് അതൃപ്തി
അമേരിക്കയുമായുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഒത്തുതീർപ്പാക്കുക എന്നതാണ് കരാറിൻ്റെ ലക്ഷ്യം. ഇതിൽ ഇസ്രയേൽ കക്ഷിയല്ല. തെക്കൻ ലെബനനിലെ ഇസ്രയേലിൻ്റെ തുടർച്ചയായ അധിനിവേശം അമേരിക്കയുമായുള്ള കരാറിൻ്റെ ലംഘനമാകുമെന്ന് ഇറാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി അബ്ബാസ് അരാഗ്ചി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. കൈവശപ്പെടുത്തിയ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇസ്രയേൽ സൈന്യത്തെ പിൻവലിക്കാതെ യുദ്ധം പൂർണമായും അവസാനിക്കില്ല. ലെബനനിൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സൈനിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇസ്രയേൽ അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന് മധ്യസ്ഥത വഹിച്ച പാകിസ്ഥാനും ആവശ്യപ്പെട്ടു.

എന്നാൽ ആവശ്യമുള്ളിടത്തോളം കാലം ലെബനനിൽ തുടരുമെന്ന് ഇസ്രയേൽ പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹു മറുപടി നൽകി. തങ്ങൾ കരാറിൽ കക്ഷിയല്ലെന്നും ലെബനനിൽ നിന്നും സിറിയയിൽ നിന്നും ഗാസയിൽ നിന്നും പിന്മാറില്ലെന്നും ഇസ്രയേൽ വ്യക്തമാക്കി. യുഎസും ഇറാനും തമ്മിലുള്ള ധാരണാപത്രം നെതന്യാഹു കണ്ടിട്ടില്ലെന്നാണ് ഔദ്യോഗിക വൃത്തങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഇസ്രയേലിന് കരാറിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങൾ അറിയില്ലെങ്കിലും ലെബനനെ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് അനാവശ്യമാണെന്ന് യുഎസിലെ ഇസ്രയേൽ അംബാസഡർ യെച്ചീൽ ലീറ്റർ പ്രതികരിച്ചു.

ഇസ്രയേൽ ആക്രമണങ്ങളുടെ വ്യാപ്തി ഇസ്രയേൽ നേതാക്കളും ഡൊണാൾഡ് ട്രംപും തമ്മിൽ വിള്ളൽ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇസ്രയേൽ ലെബനനോടും ഹിസ്ബുല്ലയോടും പെരുമാറിയ രീതിയിൽ താൻ സന്തുഷ്ടനല്ലെന്ന് ട്രംപ് മാധ്യമ പ്രവർത്തകരോട് പറഞ്ഞു. ലെബനനിലെ ഇസ്രയേലി ആക്രമണങ്ങളിൽ നൂറുകണക്കിന് സിവിലിയന്മാർ ഉൾപ്പെടെ നാലായിരത്തോളം ആളുകൾ കൊല്ലപ്പെടുകയും പത്തുലക്ഷത്തിലധികം ആളുകളെ നാടുകടത്തുകയും ചെയ്തു.

ഇസ്രയേൽ ഹിസ്ബുല്ലയുമായി വളരെക്കാലമായി പോരാടുകയാണെന്നും നിരവധി ആളുകൾ കൊല്ലപ്പെടുന്നത് ലോകത്തിന് നല്ലതല്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. യുദ്ധത്തിൻ്റെ ആദ്യ ആഴ്ചയിൽ അതിർത്തി കടന്ന് ഹിസ്ബുല്ല മിസൈലുകൾ തൊടുത്തതിനെത്തുടർന്നാണ് ഇസ്രയേൽ തെക്കൻ ലെബനൻ ആക്രമിച്ചത്. ഹിസ്ബുല്ല ദുർബലമാണെങ്കിലും ഇസ്രയേലിനെ ആക്രമിക്കാനുള്ള കഴിവ് അവർ നിലനിർത്തുന്നുണ്ട്.

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WEST ASIAN CONFLICT
IRAN AMERICA RELATION
DIPLOMATIC RELATION
INTERNATIONAL RELATION
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