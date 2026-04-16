ഇസ്ലാമാബാദിൽ വീണ്ടും നിർണായക ചർച്ച; സ്ഥിരീകരിച്ച് വൈറ്റ് ഹൗസ്
രണ്ടുദിവസത്തിനുള്ളിൽ അമേരിക്കയുടെയും ഇറാൻ്റെയും ഉന്നതതല പ്രതിനിധികൾ പാകിസ്ഥാനിലെത്തുമെന്ന് വൈറ്റ് ഹൗസ് വക്താവ് കരോലിൻ ലെവിറ്റ്
Published : April 16, 2026 at 6:31 AM IST
ഇസ്ലാമാബാദ്: ഗൾഫ് മേഖലയിലെ യുദ്ധസമാനമായ സാഹചര്യങ്ങൾക്ക് അയവുവരുത്തിക്കൊണ്ട് അമേരിക്കയും ഇറാനും തമ്മിലുള്ള സമാധാന ചർച്ചകൾ പുനരാരംഭിക്കുന്നു. പാകിസ്ഥാൻ്റെ മധ്യസ്ഥതയിൽ ഇസ്ലാമാബാദിലാണ് നിർണായകമായ രണ്ടാംഘട്ട ചർച്ചകൾ നടക്കുക. അടുത്ത രണ്ടുദിവസത്തിനുള്ളിൽ അമേരിക്കയുടെയും ഇറാൻ്റെയും ഉന്നതതല പ്രതിനിധികൾ പാകിസ്ഥാനിലെത്തുമെന്ന് വൈറ്റ് ഹൗസ് വക്താവ് കരോലിൻ ലെവിറ്റ് സ്ഥിരീകരിച്ചു.
ഇതിനിടെ യുഎഇ വൈസ് പ്രസിഡൻ്റും ഇറാൻ പാർലമെൻ്റ് സ്പീക്കറും തമ്മിൽ നടത്തിയ ടെലിഫോൺ സംഭാഷണം പശ്ചിമേഷ്യയിൽ പുതിയ സമാധാന നീക്കങ്ങളുടെ സൂചനകൾ നൽകുന്നുണ്ട്. സംഘർഷം ഒഴിവാക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള ഈ നീക്കങ്ങളെ ലോകരാജ്യങ്ങൾ വലിയ പ്രതീക്ഷയോടെയാണ് നോക്കിക്കാണുന്നത്.
നേരത്തെ ഇസ്ലാമാബാദിൽ നടന്ന ആദ്യഘട്ട ചർച്ചകൾ പരാജയപ്പെട്ടിരുന്നു. വലിയ പ്രതീക്ഷകളോടെ ആരംഭിച്ച മാരത്തൺ ചർച്ചകൾ 23 മണിക്കൂറോളം നീണ്ടുനിന്നെങ്കിലും ഇരുരാജ്യങ്ങളും അന്തിമ തീരുമാനത്തിലെത്താതെ പിരിയുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് പാകിസ്ഥാൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സമവായ ശ്രമങ്ങൾ ഊർജിതമാക്കി.
പാകിസ്ഥാൻ്റെ പ്രത്യേക നയതന്ത്ര പ്രതിനിധി സംഘം ഇറാൻ തലസ്ഥാനമായ ടെഹ്റാനിലെത്തി നേതൃത്വവുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തുകയും ചർച്ചയ്ക്ക് വീണ്ടും വഴിയൊരുക്കുകയുമായിരുന്നു. സമാധാന ചർച്ചകളിലേക്ക് ഇരുപക്ഷത്തെയും ഒരുമിച്ചിരുത്താൻ പാകിസ്ഥാൻ നടത്തുന്ന ശക്തമായ ഇടപെടലുകൾ അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ വലിയ ശ്രദ്ധ നേടിയിട്ടുണ്ട്. മേഖലയിൽ സമാധാനം ഉറപ്പാക്കാൻ ഈ ചർച്ചകൾ അനിവാര്യമാണെന്നാണ് പാകിസ്ഥാൻ്റെ നിലപാട്.
അതേസമയം അടിസ്ഥാനപരമായ തർക്കവിഷയങ്ങളിൽ സമവായത്തിലെത്തുക എന്നത് ഇരുരാജ്യങ്ങൾക്കും കടുത്ത വെല്ലുവിളിയാണ്. ഇറാൻ്റെ ആണവോർജ പദ്ധതികൾ പൂർണമായും അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന അമേരിക്കയുടെ കടുത്ത ആവശ്യം ചർച്ചകളിൽ നിർണായകമാകും. ഇറാൻ ഇതിനോട് ഏതുരീതിയിൽ പ്രതികരിക്കുമെന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചായിരിക്കും ചർച്ചയുടെ അന്തിമഫലം.
അമേരിക്കയുടെ ഉപരോധത്തെ തുടർന്ന് കഴിഞ്ഞ മൂന്നുദിവസമായി ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലൂടെയുള്ള കപ്പൽ ഗതാഗതം പൂർണമായും തടസ്സപ്പെട്ട അവസ്ഥയിലാണ്. ഈ പ്രതിസന്ധി ഇനിയും നീണ്ടുപോയാൽ ലോകം വലിയൊരു സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യത്തിലേക്ക് നീങ്ങുമെന്ന് രാജ്യാന്തര നാണയനിധി (ഐഎംഎഫ്) അടക്കമുള്ള ഏജൻസികൾ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ അമേരിക്ക-ഇറാൻ ചർച്ചകൾ വീണ്ടും തുടങ്ങുമെന്ന വാർത്ത ആഗോള സാമ്പത്തിക വിപണികൾക്ക് വലിയ ആശ്വാസമാണ് നൽകുന്നത്. ഇന്ത്യൻ ഓഹരി വിപണികളിലുൾപ്പെടെ ഇതിൻ്റെ അനുകൂല പ്രതിഫലനം പ്രകടമായിരുന്നു.
അതിനിടെ ലെബനോനിൽ ഇസ്രയേൽ ആക്രമണം തുടരുന്നത് പ്രതിസന്ധി കൂടുതൽ രൂക്ഷമാക്കുകയാണ്. താത്കാലിക വെടിനിർത്തലിനായി ഇസ്രയേലും ലെബനോൻ സർക്കാരും തമ്മിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ നടത്തിയ ചർച്ചകൾ തീരുമാനമാകാതെ പരാജയപ്പെട്ടിരുന്നു.
കാതലായ തീരുമാനങ്ങളെടുക്കാൻ കഴിയാതെ ചർച്ചകൾ അലസിപ്പിരിഞ്ഞതിന് പിന്നാലെ ഇസ്രയേൽ വ്യോമസേന ലെബനോനിൽ അതിശക്തമായ ആക്രമണമാണ് നടത്തുന്നത്. അമേരിക്കയും ഇറാനും തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നപരിഹാരം ഈ മേഖലയിലെ സംഘർഷങ്ങൾക്കും വലിയൊരളവിൽ ശമനമുണ്ടാക്കുമെന്നാണ് നയതന്ത്ര വിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്.
Also Read:- ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിൽ കപ്പലുകൾക്ക് 'ടോൾ'; ഇന്ത്യയെ ബാധിക്കുന്നതെങ്ങനെ? അറിയാം പ്രധാന 'ടോൾ ഫ്രീ' കടൽ പാതകളെക്കുറിച്ച്